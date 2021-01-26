Beni aldattı ben de onu aldattım

23 yaşındayım ve 5 yıldır bir ilişkim var. O, 27 yaşında... Bizim bunca yıl, öyle büyük bir kavgamız ya da sorunumuz olmadı. En ufak bir şeyde konuşup hallediyoruz ve küs kalmayı beceremiyoruz.
2018 yılında büyük bir nişan yaptık. Nişanda annem çalgı çalmaması gece 00.30’da elektrikleri kesti. Çünkü başı ağrıyormuş. Nişanlım o günden beri anneme zıt gidiyor.
Bu 5 yıl içinde, şehir dışında 2 yıllık üniversite okudum. O zamanlar ailemle pek görüşemiyordum.
Şimdi fark ediyorum, nişanlım bize ne zaman gelse, görüştüklerinde mutlaka bir konu bulup sürekli tartışıyorlar.
Sevdiğim, nişandan sonra askere gitti. Bu süre içinde borçları vardı, onları da ödedi. Aslında nişanlım yetiştirme yurdunda büyümüş, aile ortamını pek bilmiyor. Hiç sevgi görmemiş...
O askerdeyken annem de 32 yıllık evliliğini bitirdi. Babam, annemi aldatmış.
Psikolojik olarak çöktü.
Bizim de nikâhımıza çok az zaman kaldı. Bir gün ev temizliği yaparken annem, “Halıları şuraya koyarız” demeye başladı.
İnsan, hayvan, tüm canlılara saygı ve sevgi besleyen biriyim. 30 yaşında sokak ortasında aciz halde bulup sahiplendiğimiz Golden pati sayesinde sokak hayvanlarının dramını öğrendim. Sokak canlarıyla ilgili güzel şeyler yapmak için Türkiye’deki büyük oluşumların tepe noktalarına kadar iyi niyetlerle ulaştım.
Faaliyet aşamasında deneyimlediğim şeyler nedeniyle şaşırdım, hayal kırıklığına uğradım. Hayvansever camiadaki gözlemlerim neticesinde insanların bir bölümünün sadece rant peşinde oldukları sonucuna ulaştım.
Tam umudumu kaybetmek üzereyken yaklaşık 4 yıl önce Oral Yalçın’ın sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanıştım. Kimsesiz, ölmek üzere olan ve yaşamaya dair hiçbir isteği kalmamış yaşlı bir kadına yardım ediyordu. Herkesten, kadını en azından huzurevinde ziyaret ederek yalnız olmadığını hissettirilmesini rica ediyordu.
O çağrıya kız kardeşim ile ben, duyarsız kalamadık. O yaşlı kadını ziyarete gittik. İlk defa Oral Yalçın’la bu şekilde tanıştık. Yalçın’ın verdiği sözü tutan, dürüst, karakterli, vicdanlı ve güvenilir bir insan olduğuna dair izlenimlerim birikmeye başladı.
Oral Yalçın, koronavirüs yasakları kapsamında sokak canlarının daha da aç ve zor durumda kaldıklarına şahit olunca muhteşem bir başlangıç yaptı.
Çalıştığı bir lojistik firmasının hayvansever sahibinin şirket mutfağını, haftada iki gün orman canlarına açtı.
Haftada 8 ton gıda üreterek, ormanlarda besleme yapan 11 gönüllü gruba dağıtmaya başladı. Eğer bu hareket devleşirse, zor günlerde hayvanların hayatları kurtulabilir.
Güzin Abla, ben 13 sene önce bir beraberlik yaşadım. Bu beraberlikten biri kız, biri erkek ikiz çocuğum oldu. Ama biz nikah kıymadık. Çünkü eşinden ayrı yaşasa da boşanmamıştı.
Kayıtlarda evli gözüküyordu hâlâ... Ama çocuklarım babalarının soyadını taşıyor. Ancak doğduklarından beri onlara ben baktım.
Babaları hiçbir şekilde onlara maddi ya da manevi olarak yardım etmiyor.
Bu durumda çocuklarıma nafaka bağlatabilir miyim?
Bana bilgi verir misiniz?
◊ Rumuz: İkizlerim
YANIT
Sevgili kızım, önce evli bir adamla ilişki kurup, ondan çocuk yapmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu sanırım anlamışsındır.
16 yaşında bir genç kız olmama rağmen memelerim sarkık. 1 yılda 20 kilo verdim ve belimde kifoz var yani kamburluk...
Bu sebeplerden dolayı memelerim sarkık ve bu benim psikolojimi çok etkiliyor.
Bazıları “memeler sarkınca bir daha düzelmez” diyor. Yaşıtlarımın asla böyle bir problemi yok. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum.
İleride kendiliğinden memelerim dik hale gelir mi yoksa ameliyatsız mümkün değil mi?
Bazen dokunduğumda biraz daha dik hale geliyor ama tamamen değil...
Zaten birkaç dakika sonra yeniden aynı şekline dönüyor. Ne yapabilirim?
◊ Rumuz: Sorunlu kız
YANIT
Erkek arkadaşımın aile yapısı karışık... Baba-anne ayrı, anne yeni bir evlilik arifesinde...
Babası adam öldürmeden hapis yatıyor. Ailem bunu ileride öğrenince onu, hiç istemeyecek.
Ona karşı ön yargılı olacaklar.
Ne yapacağım bilmiyorum. Onu çok seviyorum, bu hayatı o seçmedi ki...
O çok iyi bir insan ve bütün bu olanların sebebi o değil. Ama ailem böyle düşünmeyecek, onu kabul etmeyecek.
Söyleyin ondan vazgeçmem mi gerekiyor? Ya da sevgimin arkasında mı durmam mı?
Rumuz: Vaz mı geçeyim
2 yıllık bir sevgilim var. İlişkimiz başladığı günden beri sevgilim, benimle ciddi düşünüyor. Ben daha ağır ilerlemek istemiştim ama o hemen yüzük alıp evlenme teklifi etti.
Teklifi kabul ederken ona hemen evlenemeyeceğimizi söyledim. Çünkü küçük bir şehirde yaşıyoruz ve daha düzgün bir iş bulamadım.
Beni burada iş bakma konusunda sınırlandırdığı için hayal ettiğim kariyere sahip olamıyorum. Bu dönemde güzel yerlerde iş buldum.
Fakat bulduğum işler başka şehirde olduğu için kabul etmeyip sorun çıkardı ve ben de gidemedim. Ailesi, “Oğlumuzu başka şehre göndermeyiz” dedi. Benim ailem ise “Nerede mutluysan orada yaşa” düşüncesinde.
Yurtdışında okudum ve ülkemde istediğim yerlere hep gittim. Ama sanki bu evlilikten sonra beni bu şehre mecbur edecekler ve hapsedecekler diye korkmaya başladım.
Sevgilim bu durumu anlamıyor, “2 yıldır uzattın, bir türlü evlenemedik” diyor. O da üniversite mezunu, başarılı bir akademik hayatı var.
Ama bu küçücük şehirde saplanıp kaldı. Belki bu ona yetiyor. Ben bu küçük şehirde istediğim şekilde çalışamıyorum, hatta iş bulamıyorum. Bu nedenle de evlenmiyorum.
7 sene önce bir adama âşık oldum. Ayrılıklarla beraber 1 seneye yakın birlikte olduk... Son ayrılığın ardından senelerce hiç konuşmadık.
Uzun zaman sonra arkadaşım vesilesiyle bir araya geldik. Ben belki yeniden başlarız düşüncesindeyken, o “nişanlanıyorum” dedi.
Zaten beni hiç sevmedi ve hiç değer vermedi. Benim ne hissedeceğimi düşünmeden suratıma nişanlanacağını söyledi. Günlerce ağladım ve o günden sonra da hiç konuşmadım.
Evlenmeden 1 buçuk ay önce, görüşmek istediğini mesaj attı. Ben de bir umut, “Belki evlenmez, vazgeçer” diye düşündüm. Hatta istemeyerek onunla birlikte bile oldum ve ilkimi yaşadım.
Fakat bunun da bir değeri olmadı. Arkasına bile bakmadan çekti gitti ve üstelik doğum günümde evlendi. Oysa “Onu sevmiyorum, evlenmek istemiyorum” diyordu.
Çok mutlu fotoğraflar çektirmişler. Hatta o kadar mutlu ki sanki huzur bulmuş gibi. İçimden, “Bu mu evlenmek istemeyen, sevmeyen adam? Kendimi ziyan ettiğim adam...” dedim. Tahmin edeceğiniz gibi çıldırdım, sinir krizleri geçirdim.
Şimdi de psikiyatriste gidiyorum ama ilaçlar da fayda etmiyor.
Bu sırrımı mutlaka birine anlatmalıyım rahatlamak için... Bu da siz olacaksınız çünkü sizin tarafsız, dürüst ve şefkatli biri olduğunuza inanıyorum.
Aradan yıllar geçtiği halde, aklımdan çıkmıyor ve vicdanımı zorluyor. Evli bir kadınım. Eşimi seviyorum, ondan çok da memnunum, beni sever, sayar, kollar... Ama uzun yıllardır evliyiz ve aramızda heyecan kalmamıştı.
Çalışıyorum, bir işyeri sahibiyim. Eşimin de benim de kazancımız yerinde. Ne yazık ki çocuğumuz olmadı.
Önceleri doktor doktor dolaştık ama sonunda bunu kabul ettik. Ama işte bu doktor doktor dolaştığımız sırada...
Bir hastanede bir röntgen uzmanıyla tanıştım. Adamı görünce anında vuruldum. Sanırım bu duygular karşılıklıydı. Raporumu vermek bahanesiyle özel telefonumdan beni aradığında, bunu hissettim.
Biraz konuştuk, bir kahve içimlik buluşmaya karar verdik...
Ve tahmin edeceğiniz gibi bir süre sonra kendimizi birbirimizin kollarında bulduk.
Ona çılgın gibi âşık olmuştum, o da bana. Dünyayı unutmuştuk, hiç kimse umurumuzda değildi. Sonuçta o da evliydi ve iki çocuk babasıydı. Artık düzenli olarak buluşuyor, birlikte bulutlarda yaşıyorduk...
Güzin Abla, eşimle 7 yıldır beraberiz. 1 yıldan beri de evliyiz. Çok mutluyduk. Ya da ben öyle sanıyormuşum...
2 hafta önce eşimin telefonunda ailece görüştüğümüz, benim üniversiteden en yakın, hatta oda arkadaşım olan bir kişiyle cinsel içerikli mesajlaşmalarını yakaladım.
Dünya başıma yıkıldı ve evde kıyamet koptu. Bu süre içinde kendisini asla savunmadı. Ancak çekip gitmeme izin vermedi. Çok pişman olduğunu, neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini, baştan sona saçmalık olduğunu söyledi.
Anlattığına göre sadece yazışmışlar, aralarında kesinlikle bir fiziksel yakınlaşma olmamış.
Hâlâ aynı evi paylaşmaya devam ediyoruz. Ama bu olayı yakaladığım günden beri üzerime titriyor, “Sana bunları unutturacağım, her şey normale dönecek” diyor.
Pişmanlığını hissettiriyor aslında. Ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum. Çok soğudum ondan, o günden beri hiçbir şeyine tahammül edemiyorum, sürekli kötü davranıyorum.
O ise aksine bana karşı çok sabırlı, eskiye oranla aşırı ilgili. Ama bana her hareketi batıyor. Bazen unutur gibi oluyorum ama erkeklik gururuma yediremiyorum.
Bazen bir an eskisi gibi sevgi dolu oluyoruz ama ben mutlu olduğumuzu hissettiğim o anda yine sinirleniyorum, ona iyi davrandığım için kendimi suçluyorum.
Selam Güzin Abla, bekar bir genç kızım... Karşıma boşanma aşamasında olan bir adam çıktı. Eşiyle anlaşamadıkları için anlaşmalı boşanmak istemişler. Ama pandemi dolayısıyla mahkeme uzamış. Kendisi de benden 10 yaş büyük.
Aynı yerlerde oturuyoruz. Bir süre yazıştık, konuştuk. Bana âşık olduğunu söyledi. Her an beni çok seveceğini de dile getirdi.
Birkaç kez de buluştuk, görüştük. Kanım kaynadı ona... Gerçekten de ruhumuz uyuşuyor. Ama işte çocuklu biri kendisi.
Çocukları ise şu an eşinde. Boşanınca da eski eşinde kalacaklarmış. Ama içimde hep kötü bir his var. Onun geçmişini nasıl unutabilirim ya da nasıl görmezden gelebilirim!
İlişkimiz evliliğe kadar gitse durum ne olur? İleride çocukları yüzünden aramıza soğukluk girer mi? Benim bekar olmam, onun ise çocuklu ve dul biri olması herhangi bir sorun yaratır mı?
Ailem ve arkadaşlarımın ne diyeceklerini çok düşünüyorum. Fakat onunlayken de çok mutluyum. Kafam çok karışık. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
Bir yandan şöyle düşünüyorum: “Benden olgun biri sonuçta başından bir evlilik geçmiş. Neyin ne olduğunu biliyor... Beni üzmez, kırmaz...”
Yine de emin olamıyorum.
Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl evvel bir evlilik geçirdim. Fakat eşim olacak kişi, Doğu’dan Batı’ya tayin olmak için beni kullanmış. Bunu öğrenince beraberliğimiz yürümedi.
5 ay sonra hemen boşanma kararı alıp boşandık. Ama insanlara güvenim yerle bir oldu.
Aradan yıllar geçti... Ne kadar evlenmeye olumlu bakmasam da yeni birini hayatıma almaya karar verdim. Aynı işyerinde çalıştığım, hep abi dediğim biri vardı. Kendisi bana açılınca “deneyeyim” dedim.
Aramızda 7 yaş fark var.
Onun geçmişinde birçok sevgilisi olmuş.
Cinsel birliktelikleri de olmuş ve yabancı bir kadınla 6 ay birlikte yaşamış.
Muhafazakâr biriyim ve bunlar kabulleneceğim şeyler değil. Ama “her insan hata yapar” diyerek göz yumdum.
Ben, bu adamı sevmeye başladım...
Merhaba Güzin Abla, ben evli, 1 çocuk annesiyim. Eşimle nişanlıyken onu sevmediğimi söyledim. Ama eşim ısrarla beni sevdiğini söyledi ve vazgeçmedi.
Şu an evliyiz ve sürekli kavga ediyoruz. Hiçbir zaman yanımda olmadı, beni ailesine karşı hiç savunmadı ve hep yargıladı. Evliliğimiz boyunca, eski sevgilimi başıma kaktı.
Akrabamız olan eski sevgilim, nişanlıyken kaçmamızı istedi ama cesaret edip onunla gitmedim.
Onu çok sevmeme rağmen ailemin, üzülmesini istemedim.
Eşimin ailesinin bedduasının bizi mutsuz edeceğini düşündüm.
Onu sevsem de eşimle evlenmek zorunda kaldım.
Eşim de kendisini istemediğimi biliyor ve “Aklın, kalbin hâlâ onda. Ruhun benimle değil” diyor.
Eşimle yataklarımız ayrı.
Merhaba Güzin Abla, sevgilimle uzun yıllardır beraberdik. Sonra onu askere uğurladım. Başlarda her şey güzeldi... Ancak askerliğin sonlarına doğru değişmeye başladı, sanki benden uzaklaştı...
Askerden döndükten sonra ise sorun çözülmüş gibiydi...
Bana yanındayken çok güzel davranıyordu ama ayrılınca benimle mesajlaşmak yerine sosyal mecralara takılmayı tercih ediyordu. “Neden konuşmuyoruz” diye sorunca “Konuşacak bir şey yok ki... Konu yok” deyip geçiştiriyordu.
Askerden geldikten kısa bir süre sonra yoğun ve yorucu bir işe de girdi. Haliyle daha az konuşmaya başladık. Onu çok kıskanıyordum...
Sonra nişanlandık o süre boyunca o kadar ilgiliydi ki... Ama ne olduysa oldu yine soğuk davranmaya başladı.
Bunu ona söylediğimde, “İşe gidiyorum, yorgun oluyorum” diyor. Onu dinlediğimde anlayıp hak veriyorum. Ama bir süre sonra, tekrar bana zaman ayırmıyor diye düşünüp, kendimi kötü hissediyorum.
Askerden döneli 6 ay oldu. Acaba hâlâ normal hayata alışmaya mı çalışıyor? Çünkü beni sevdiğini biliyorum ama bazen kendimi o kadar kötü hissedip çıkmaza giriyorum ki...
Artık bana daha fazla zaman ayırmaya çalışıyor, geliyor görüşüyoruz. Ama yine de içim rahat değil. Abla nasıl davranmalıyım bilmiyorum...
Merhaba Güzin Abla, ben annemle sevdiğim adam arasında kaldım.
Sevdiğim, hayatıma 1 yıl önce girdi. Kendisi katıldığım bir kursta öğretim üyesiydi. Daha sonra aramızda yakınlık oldu ve görüşmeye başladık. Şu ana kadar sadece 1 kez dışarıda buluştuk. Sadece telefonda görüştük.
Kendisi evlilik konusunda pek hevesli değil. Bana, “Hayatımda ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, her anımda olmanı istiyorum” dedi.
Benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini de söyledi.
Benden söz istedi ve “Bana, asla ‘hayır’ dememelisin. Koşulsuz şartsız kabul etmelisin” dedi. Ona söz verdim ama büyük bir aptallık yapmışım.
Sonra benden yapamayacağım bir şey istedi. Ben de kabul etmedim. “Sözünü çiğnedin” dedi.
Bana “Param olsa dahi borç isterim, sırf karşı tarafın ne kadar güvenilir olduğunu görmek için” diyordu.
2 senelik nişanlımla ağustos ayında evlendim. 27 yaşındayım, iki üniversite bitirdim. Eşim lise mezunu, ben ikinci üniversitemi okurken ailesinin ısrarı üzerine üç ay içerisinde nişanlandık.
Bu dönemde bir küs, bir barışık bir sürü badire atlattık. Sonunda evlendik... Tam “Bitti, artık mutlu oluyoruz” diyordum ki ilk gece birlikteliğimizde kan gelmediği için eşim bana hiçbir şey hissettirmeden, ailesinin yanına gidip bakire çıkmadığımı bildirmiş. Yengeleri oyun kurup bize geldiler. “Çarşaf almaya geldik” dediler.
Ben de “O halde bir hastaneye gidelim” dedim. Evden “hastaneye” diye çıktık. Ancak eşim beni babamların evine bıraktı.
Annemler şok oldu... “Evinize dönün, biz kızımızdan eminiz” dedilerse de ikna olmadı. Annesi ve babası o gün konuyu sonradan duymuş gibi bize geldi. Bana sarılıp ağladılar... Onlarla birlikte iki hastaneye gittik.
Biri özeldi, ancak adli vaka olmadan muayene olunamayacağını söylediler. Bu arada eşim de beni annemlere bıraktıktan sonra, evimize dönüp evdeki altınları alıp gitmiş.
Biz ailesiyle hastaneye gittikten sonra “Sen bizim kızımızsın” diyerek evlerine götürdüler. Onu da çağırdılar yanımda çok dil döküp onu ikna etmeye çalıştılar. İçi rahat değilmiş, öyle söyledi. Eve döndük. Ertesi gün yine yengeleri, kardeşi bana yüklendi.
Bir doktor bulduklarını, onu seviyorsam gitmem gerektiğini söylediler. Ben de “Hepinizden şikayetçi olacağım” dedim.
Dayısı öğretmendi, eşi de hemşireydi. Onlar olaya sonradan dahil olup onu ikna etmeye çalıştı. “Sizin baş başa konuşmaya ihtiyacınız var” diyerek bizi evimize getirdiler...
Ben 19 yaşında bir kızım, şu anda nişanlıyım ama nişanlımı bir türlü affedemiyorum...
Biz sevgiliyken bana çok kötü şeyler yaptı. Gitti başkalarıyla oldu, güvenimi kırdı. Ona olan inancım da bitti. Artık ne söylese, ne yapsa bir türlü olmuyor. Yaptığı hataları bütün ailem öğrendi.
Annem ve babamdan çok tepki gördüm. Babam şimdiye kadar bana hiç söylemediği sözleri söyledi. Sevgilim de ailesinden çok tepki gördü, hata üstüne hata yaptı...
O hata yapınca, ben daha çok üstüne gittim. “Peşimi bırak” dedim, tüm hesaplarını engelledim, bu sefer iyice delirdi.
3 sene boyunca her günümüz kavgayla geçti. Yan yana her geldiğimizde birbirimizi yedik. Bana her defasında yalan söyledi ve güvenimi iyice kaybetti.
Daha sonra da kalkıp beni zorla kaçırdı...
Ortalık karıştı, babam beni buldu, mahkemelik olduk. Şikayetimi çekmeseydim 12 sene hapis cezası alacaktı. Bu nedenle nişanlandık.
Ama ben bir türlü bağlanamıyorum, sevemiyorum, yaptıklarını unutamıyorum.
2016 yılında kızıma hamileyken eşimin telefonunda bir kadınla yazışmalarını gördüm.
Dünyam yıkıldı çünkü biz severek evlendik ve çok mutluyduk. Kavga filan da etmezdik... Ta ki bir kadın aramıza girene kadar.
Bana yalvardı, “Tamam, o ilişkiyi bitireceğim, beni bırakma” dedi. Ben de inandım. Ama bitirmemiş. Birlikte olduğu kadın da evliymiş ve kocası beraber görmüş onları. Eşini boşamış, eşimle mahkemelik olmuş.
Ben de eve evrak gelince öğrendim.
Ama yeni doğum yapmıştım. Küçük bebekle kime sığınacaktım?
Ailem köyde ve zor geçinen insanlar. Onlara yük olmak istemedim. Üstelik 18 yaşında bir oğlum, 13 yaşında bir kızım daha var.
Küçük kızım 1 yaşındayken kadına işyeri açtığını öğrendim... Meğer bankadan para çekmiş.
Beni aldattı ben de onu aldattım
Merhaba ablacığım, Ben 20 yaşındayım. 3 sene kadar bir erkek arkadaşım oldu.
Birbirimizi herkesin gıpta edeceği kadar seviyorduk. Ama onun ailesi beni istemiyordu, hatta onu benden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. O ne kadar belli etmemeye çalışsa da giderek benden uzaklaşıyordu. Ben de onun beni aldattığını zannederek, tuttum onu en yakın arkadaşıyla aldattım. sonradan öğrendim ki o beni hiç aldatmamış; hatta benden korktuğundan kızlara selam bile veremiyormuş. Tabi onu aldattığımı öğrenince yıkıldı 1 hafta kadar konuşmadı benimle. Ama sonra affetti… 8 ay kadar tekrar cıktık ve benden soğumaya başladığını hissettim. Çok az buluşuyorduk, görmediğim zamanlar bile oluyordu. Sonunda ayrıldık tekrardan. Zamanında o çok evlenmek istedi, ben istemedim… şimdi ben istiyorum o istemiyor abla. 6 aydır ayrıyız fakat ben onu unutamadım, her yere baktığımda onunla yasadığım günleri hatırlıyorum. Dayanamayıp aradım, buluştuk ama 'beni çok sevdiğini, unutamadığını fakat artık istemediğini, hatta nefret ettiğini, beni görmeyince daha mutlu olduğunu, başkasıyla evleneceğini, benim de başkasıyla evlenip mutlu olmamı, ama ne zaman, nerde olursa olsun aradığımda geleceğini' söyledi ve gitti. Ablacım birbirimizi seviyoruz ama birleşemiyoruz bir türlü. Lütfen akıl ver.
Rumuz: pişman
YANIT:
Ne kadar büyük bir saçmalık yaptığını anladın şimdi değil mi? Ne büyük çocukluk… İşte burada yaşının küçüklüğü ve tecrübesizliğin rol oynamış… Demek ki o genç seni ne kadar severse sevsin, gidip de en yakın arkadaşıyla birlikte olmana katlanamamış. Önceleri affetmek için çaba göstermiş olsa da, zamanla öfkesi onu zorlamış… seni sevse bile, bu ihanete ve haksızlığa katlanamamış… eh haksız da sayılmaz… ama belki zamanla senin çocukluğunu anlar, sevgisi galip gelir, sana döner. Biraz sabret, bekle unutsun, onu bir süre arama bakalım.
Annem yeniden evlenecek ama artık evde bir yabancı erkek daha istemiyorum.
Ablacığım çok çaresizim 17 yaşında bir genç kızım; anne ve babam 7 yıldır ayrılar. Annem bundan 2 sene önce tekrar evlendi ve eşiyle çok problemler yaşadım. 1 sene sonra boşandılar ve simdi annem tekrar evlenmek istiyor. bense şimdiki rahatımı bozmak istemiyorum artık. evimizde yeni bir erkek istemiyorum. Karşı çıktığım için de annemle çok büyük kavgalar çıkıyor aramızda… lütfen bana yardım et; haksız mıyım, ne yapacağımı bilmiyorum...
Rumuz: Çaresiz
YANIT:
Güzel yavrum, annen şanssız evlilikler yapmış olabilir, bir genç kız olarak, bu evlilikler, ayrılıklar senin ruhunda çok ciddi yaralar açmış da olabilir… Sana hak vermemek elde değil. Ama lütfen bir de anneni düşün… o henüz çok genç bir kadın. Belki bir erkeğin himayesine ihtiyaç duyuyor. Belki yalnızlığa dayanamıyor. Sonuçta sen birkaç yıl sonra, evlenip gidebilirsin. Ya da meslek sahibi bir kız olarak, evden ayrılabilirsin. Annen bir hayat arkadaşına ihtiyacı var. Bu nedenle bencil davranma… Eminim annenin yaşına gelince, ne demek istediğimi anlayacaksın. Hem belki bu defa şansı dönmüştür…gerçekten çok iyi bir insana rastlamıştır. Bırak bir kez daha şansını denesin… Belki sen de bu adamı zamanla seversin…
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