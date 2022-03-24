4 yıllık erkek arkadaşım, ne zaman evlilik konusunu açsam “Beni sıkıştırma” diyor. Beklemeli miyim, yoksa yoluma devam mı etmeliyim?
Sosyal medyadan tanıştığım erkek arkadaşımla 4 yıllık bir ilişkim var. Onu çok seviyorum, ilişkimiz güzel gidiyor fakat evlilik konusunu açtığımda “Ben bununla ilgili bir şey diyemem, beni sıkıştırma” diyor. Ben 25, erkek arkadaşım 27 yaşında. Evlilik için sıkıştırmak istemiyorum ama ilişkimizde bir netlik olsun istiyorum.
İnsan 4 yıllık ilişkide evlilikle ilgili bir şey diyebilir. Ama bana kaçış noktası olarak “İlk günden ‘Beni zorlama. Böyle şeylere gelemem’ demiştim” açıklamasını yapıyor. Çok seviyorum, başkasını asla hayatıma almak bile aklımdan geçmiyor.
Anlaşma konusunda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Beni sarıp sarmalaması bile yetiyor. Ama ne yapmalıyım bilmiyorum.
Onun KPSS’yi kazanması gerekiyor. Ama bu kararsızlığı sanki bahane. “Ben, sana bekle dememiştim ki” gibi bir tavır geliyor. Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, bu konuda sana gerçeği söylesem kalbin kırılacak... Ama gerçeklerle karşılaşmak zorundasın, çünkü sevdiğini söylediğin bu adam büyük ihtimalle seni oyalıyor.
Bu kadar tepki göstermesi, evlenmeye pek de hevesli olmadığının bir belirtisi.
İlişkinize resmiyet kazandırmak istemekte haklısın.
Diyelim ki, şu anda işsiz ve evlilik için önce iş sahibi olmayı düşünüyor. Bana kalırsa bunca yıllık ilişkinizde sana açık açık bunu söyleyebilir, senden biraz daha sabretmeni isteyebilirdi.
Şimdi senin yapman gereken tek şey var, artık kesin olarak ondan bir cevap beklediğini, seninle evliliği düşünüp düşünmediğini söylemesini istersin.
Kaçamak cevaplardan bıktığını, evlenmeyi düşünmüyorsa, senin de bu ilişkiye devam edemeyeceğini açıkça belirtirsin.
Gerçekten de yapman gereken budur kızım. Üzülsen de, bir süre acı çeksen de bu tavrı koymak zorundasın.
Babam başka bir kadınla görüşüyor
Babam, annemi aldatıyor. Bunu daha önce de yapmıştı ve kendisiyle konuşmuştum. Ama şimdi ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.
Babam bir personel servisi işletiyor. Fabrikada personel olarak çalışan bir hanımla görüşüyor.
Daha önce böyle bir-iki vakası oldu. Annem, ben ve babam bir araya geldik, konuştuk.
“Öyle bir şey yok, o benim kızım yaşında. Durumu kötüymüş, yardımcı oluyorum” dedi.
Aradan 6-7 ay geçti. Şimdi yine bir kadını erkek ismiyle kaydetmiş telefonuna. Onunla sık sık konuşuyor, WhatsApp’tan yazışıyor.
Ben artık delireceğim. Anneme söylesem, annem garibim safın teki, babama inanıyor. Babamdan nefret etmeye başladım.
Annem yemek yapar, evi temizler, ona hizmet eder. Onu anlayamıyorum. Bu arada size söylemeliyim, babam 63 yaşında. Ben de onun 30 yaşındaki oğluyum. Bana bir akıl verin, ne yapmam gerekiyor? Artık annemin üzülmesini istemiyorum.
◊ Rumuz: Babamın ihaneti
YANIT
Sevgili oğlum, 30 yaşında koskoca bir adamsın. Artık babanı karşına alıp düzgün bir şekilde konuşabilir, onun bu davranışlarına katlanamadığını söyleyebilirsin. Bu senin hakkın.
Babanın görüştüğü kadını bulup onunla konuşacağını söyleyebilirsin mesela. Annene her şeyi açıklayacağını ama annenin artık üzülmesini istemediğini anlatırsın. Bundan sonra onun hareketlerini izleyeceğini de bilmeli. Belki annenin ayrılmak istemesinden korkar.
Neredeyse dede olacak yaştaki bu adam, bunca yıllık yuvasını, alıştığı düzenini bozmaktan kaçınacaktır. Böylece bu saçmalıklarına artık bir son verir. Çünkü sanırım annen her şeye rağmen onu hâlâ seviyor.
Beklemeli miyim yoksa yoluma devam mı etmeliyim
4 yıllık erkek arkadaşım, ne zaman evlilik konusunu açsam “Beni sıkıştırma” diyor. Beklemeli miyim, yoksa yoluma devam mı etmeliyim?
Sosyal medyadan tanıştığım erkek arkadaşımla 4 yıllık bir ilişkim var. Onu çok seviyorum, ilişkimiz güzel gidiyor fakat evlilik konusunu açtığımda “Ben bununla ilgili bir şey diyemem, beni sıkıştırma” diyor. Ben 25, erkek arkadaşım 27 yaşında. Evlilik için sıkıştırmak istemiyorum ama ilişkimizde bir netlik olsun istiyorum.
İnsan 4 yıllık ilişkide evlilikle ilgili bir şey diyebilir. Ama bana kaçış noktası olarak “İlk günden ‘Beni zorlama. Böyle şeylere gelemem’ demiştim” açıklamasını yapıyor. Çok seviyorum, başkasını asla hayatıma almak bile aklımdan geçmiyor.
Anlaşma konusunda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Beni sarıp sarmalaması bile yetiyor. Ama ne yapmalıyım bilmiyorum.
Onun KPSS’yi kazanması gerekiyor. Ama bu kararsızlığı sanki bahane. “Ben, sana bekle dememiştim ki” gibi bir tavır geliyor. Sizce ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, bu konuda sana gerçeği söylesem kalbin kırılacak... Ama gerçeklerle karşılaşmak zorundasın, çünkü sevdiğini söylediğin bu adam büyük ihtimalle seni oyalıyor.
Bu kadar tepki göstermesi, evlenmeye pek de hevesli olmadığının bir belirtisi.
İlişkinize resmiyet kazandırmak istemekte haklısın.
Diyelim ki, şu anda işsiz ve evlilik için önce iş sahibi olmayı düşünüyor. Bana kalırsa bunca yıllık ilişkinizde sana açık açık bunu söyleyebilir, senden biraz daha sabretmeni isteyebilirdi.
Şimdi senin yapman gereken tek şey var, artık kesin olarak ondan bir cevap beklediğini, seninle evliliği düşünüp düşünmediğini söylemesini istersin.
Kaçamak cevaplardan bıktığını, evlenmeyi düşünmüyorsa, senin de bu ilişkiye devam edemeyeceğini açıkça belirtirsin.
Gerçekten de yapman gereken budur kızım. Üzülsen de, bir süre acı çeksen de bu tavrı koymak zorundasın.
Babam başka bir kadınla görüşüyor
Babam, annemi aldatıyor. Bunu daha önce de yapmıştı ve kendisiyle konuşmuştum. Ama şimdi ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.
Babam bir personel servisi işletiyor. Fabrikada personel olarak çalışan bir hanımla görüşüyor.
Daha önce böyle bir-iki vakası oldu. Annem, ben ve babam bir araya geldik, konuştuk.
“Öyle bir şey yok, o benim kızım yaşında. Durumu kötüymüş, yardımcı oluyorum” dedi.
Aradan 6-7 ay geçti. Şimdi yine bir kadını erkek ismiyle kaydetmiş telefonuna. Onunla sık sık konuşuyor, WhatsApp’tan yazışıyor.
Ben artık delireceğim. Anneme söylesem, annem garibim safın teki, babama inanıyor. Babamdan nefret etmeye başladım.
Annem yemek yapar, evi temizler, ona hizmet eder. Onu anlayamıyorum. Bu arada size söylemeliyim, babam 63 yaşında. Ben de onun 30 yaşındaki oğluyum. Bana bir akıl verin, ne yapmam gerekiyor? Artık annemin üzülmesini istemiyorum.
◊ Rumuz: Babamın ihaneti
YANIT
Sevgili oğlum, 30 yaşında koskoca bir adamsın. Artık babanı karşına alıp düzgün bir şekilde konuşabilir, onun bu davranışlarına katlanamadığını söyleyebilirsin. Bu senin hakkın.
Babanın görüştüğü kadını bulup onunla konuşacağını söyleyebilirsin mesela. Annene her şeyi açıklayacağını ama annenin artık üzülmesini istemediğini anlatırsın. Bundan sonra onun hareketlerini izleyeceğini de bilmeli. Belki annenin ayrılmak istemesinden korkar.
Neredeyse dede olacak yaştaki bu adam, bunca yıllık yuvasını, alıştığı düzenini bozmaktan kaçınacaktır. Böylece bu saçmalıklarına artık bir son verir. Çünkü sanırım annen her şeye rağmen onu hâlâ seviyor.