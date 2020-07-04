Ailem çok baskıcı

Babam çok baskıcı ve kıskanç. Sokağa çıkmamıza ve başkalarıyla konuşmamıza izin vermiyor. Annem ise her zaman beni tersliyor. Psikolojim çok bozuldu ve ne yapacağımı bilmiyorum...
Güzin Abla, 16 yaşında bir genç kızım. Babam çok baskıcı ve kıskanç.
Annemi ve beni çok kıskanıyor, hatta örnek vereyim mahallemizde birkaç adam kavga etmişti. Herkes pencereden bakıyordu.
Ben de bakmak istedim, “Sen bakma, erkekler var” dedi.
Anneme karşı da çok baskıcı. Annem teyzeme gitmişti, dönüşte kuzenim eve bıraktı.
Babam çıldırdı ve kavga ettiler.
Tabii ki bu yüzden hep evdeyim, çok nadir dışarı çıkıyorum. O da babamdan habersiz, giyimime de karışıyor.
Annem ise asla beni anlamıyor.
Ona bir derdimi açtığımda beni tersliyor.
Onunla konuşmak imkansız sadece okulda sosyal ortamım vardı. Artık o da yok, içime kapandım, herkes ailesiyle geziyor, arkadaşlarıyla buluşuyor. Ben de gezmek istiyorum ve arkadaşlarımla konuşmak. Ama yazın yaptığım tek şey evde kalmak ya da annemin ailesinin yanına gitmek.
Onlar Malatya’da biz ise İstanbul’da yaşıyoruz.
Yazları 2 aylığına köye gideriz. Orada da sadece anneannem ve dedem var.
Ben de üniversiteyi başka şehirde kazanıp onlardan kurtulmak istiyorum. İstediğim gibi giyinmek ve gezmek istiyorum.
Bunun için sabrediyorum ama artık dayanamıyorum da...
Bu arada babam bazen de şiddet uyguluyor bana.
Artık ne yapacağımı bilmiyorum, intiharı düşünmüyorum çünkü çok gencim, hayat güzel ve ölmek istemiyorum. Ama her gün ölüyormuşum gibi geliyor.
Artık psikolojim çok bozuldu, ne yapacağımı bilmiyorum...
◊ Rumuz: Nasıl kurtulacağım
YANIT
Güzel kızım, bu baskıcı aileler her geçen gün daha da artıyor ve bu benim canımı çok sıkıyor.
Hem iyi bir eğitim almanı isterler, hem de her şeyine karışır, erkekleri düşman gibi gösterir, kızlarını bir tür erkek fobisiyle yetiştirirler.
Ondan sonra da kızlarını hiç tanımadığı, görmediği, huyunu suyunu bilmediği bir adamla evlendirmek için uğraşırlar.
O genç kız da bu evliliğe karşı çıkıncı onu öldürmeye kadar götürürler işi.
Ya bir baskıcı baba ya da bir abi o genç kızın hayatını karartmaya hazırdır. Ama sen direnmelisin sevgili kızım.
Ne annenin, ne de babanın bu aşırı baskıcı tavırlarına boyun eğmelisin.
Dediğin gibi üniversiteyi bir başka şehirde okursan, ister istemez onlardan uzaklaşmış olacaksın.
Umarım bu konuda da sana engel olmaya çalışmazlar.
Babanın sana şiddet uygulaması bir suçtur.
Onu savcılığa şikayet edebilirsin de aslında ya da en azından bir yakınının yanına sığınabilirsin.
Bu arada seni kutlamak istiyorum, aklı başında düşüncelerin için “İntiharı düşünmek istemiyorum.
Çünkü çok gencim, hayat güzel, ölmek istemiyorum” diyorsun.
Gerçekten de her ne kadar yaşadıkların bir genç kız için hiç kolay değilse de...
Umutsuzluğa kapılmak yerine, sen kendine bir gelecek hayali kurmayı başarmışsın...
Umarım üniversiteyi kazanır, bir meslek sahibi olmayı başarabilirsen, tüm umutlarını da gerçekleştirebilirsin.
Ailem çok baskıcı
Babam çok baskıcı ve kıskanç. Sokağa çıkmamıza ve başkalarıyla konuşmamıza izin vermiyor. Annem ise her zaman beni tersliyor. Psikolojim çok bozuldu ve ne yapacağımı bilmiyorum...
Güzin Abla, 16 yaşında bir genç kızım. Babam çok baskıcı ve kıskanç.
Annemi ve beni çok kıskanıyor, hatta örnek vereyim mahallemizde birkaç adam kavga etmişti. Herkes pencereden bakıyordu.
Ben de bakmak istedim, “Sen bakma, erkekler var” dedi.
Anneme karşı da çok baskıcı. Annem teyzeme gitmişti, dönüşte kuzenim eve bıraktı.
Babam çıldırdı ve kavga ettiler.
Tabii ki bu yüzden hep evdeyim, çok nadir dışarı çıkıyorum. O da babamdan habersiz, giyimime de karışıyor.
Annem ise asla beni anlamıyor.
Ona bir derdimi açtığımda beni tersliyor.
Onunla konuşmak imkansız sadece okulda sosyal ortamım vardı. Artık o da yok, içime kapandım, herkes ailesiyle geziyor, arkadaşlarıyla buluşuyor. Ben de gezmek istiyorum ve arkadaşlarımla konuşmak. Ama yazın yaptığım tek şey evde kalmak ya da annemin ailesinin yanına gitmek.
Onlar Malatya’da biz ise İstanbul’da yaşıyoruz.
Yazları 2 aylığına köye gideriz. Orada da sadece anneannem ve dedem var.
Ben de üniversiteyi başka şehirde kazanıp onlardan kurtulmak istiyorum. İstediğim gibi giyinmek ve gezmek istiyorum.
Bunun için sabrediyorum ama artık dayanamıyorum da...
Bu arada babam bazen de şiddet uyguluyor bana.
Artık ne yapacağımı bilmiyorum, intiharı düşünmüyorum çünkü çok gencim, hayat güzel ve ölmek istemiyorum. Ama her gün ölüyormuşum gibi geliyor.
Artık psikolojim çok bozuldu, ne yapacağımı bilmiyorum...
◊ Rumuz: Nasıl kurtulacağım
YANIT
Güzel kızım, bu baskıcı aileler her geçen gün daha da artıyor ve bu benim canımı çok sıkıyor.
Hem iyi bir eğitim almanı isterler, hem de her şeyine karışır, erkekleri düşman gibi gösterir, kızlarını bir tür erkek fobisiyle yetiştirirler.
Ondan sonra da kızlarını hiç tanımadığı, görmediği, huyunu suyunu bilmediği bir adamla evlendirmek için uğraşırlar.
O genç kız da bu evliliğe karşı çıkıncı onu öldürmeye kadar götürürler işi.
Ya bir baskıcı baba ya da bir abi o genç kızın hayatını karartmaya hazırdır. Ama sen direnmelisin sevgili kızım.
Ne annenin, ne de babanın bu aşırı baskıcı tavırlarına boyun eğmelisin.
Dediğin gibi üniversiteyi bir başka şehirde okursan, ister istemez onlardan uzaklaşmış olacaksın.
Umarım bu konuda da sana engel olmaya çalışmazlar.
Babanın sana şiddet uygulaması bir suçtur.
Onu savcılığa şikayet edebilirsin de aslında ya da en azından bir yakınının yanına sığınabilirsin.
Bu arada seni kutlamak istiyorum, aklı başında düşüncelerin için “İntiharı düşünmek istemiyorum.
Çünkü çok gencim, hayat güzel, ölmek istemiyorum” diyorsun.
Gerçekten de her ne kadar yaşadıkların bir genç kız için hiç kolay değilse de...
Umutsuzluğa kapılmak yerine, sen kendine bir gelecek hayali kurmayı başarmışsın...
Umarım üniversiteyi kazanır, bir meslek sahibi olmayı başarabilirsen, tüm umutlarını da gerçekleştirebilirsin.