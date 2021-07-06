Acaba bendeki videolarını kocasına mı göndersem? 

Sevgili okurlarım, çocuk ve gençlere yönelik şiddet ve istismar haberleri hafta boyunca gündemdeydi. Ben de bana gelen mektuplar arasından çaresiz kaldığım ve yetkililerin ilgilenmesi gerektiğini düşündüğüm birkaçını paylaşmak istedim. Gerçekten çok acı ve düşündürücü mektuplar bunlar. Üstelik yaş ortalaması giderek küçülüyor...

Ailem beni zorla okuldan aldı

Ablacığım ne olur bana yardımcı ol. 18 yaşındayım. Ailem tarafından zorla okuldan alındım, işe gönderiliyorum. Evin tüm işleri de bana yaptırılıyor. Üstelik ailemden sözlü ve fiziksel şiddet görüyorum.

Pek çok defa evden atıldım. Evin en küçüğü olduğum için bana konuşma hakkı tanımıyorlar. Tüm hayatıma baskı yapıyorlar. Kaç defa intihar etmeye çalıştım ama yaşamayı o kadar çok seviyorum ki, yapamadım...

◊ Rumuz: Hayatı seviyorum

Yaşadıklarım yaşımdan büyük

Ben 4 ay sonra 11 yaşına girecek bir öğrenciyim. Biraz küçüğüm ama yaşadıklarımın yaşımdan büyük olduğuna inanıyorum.

Hatırladığım kadarıyla ilk kez 4 yaşındayken şiddet görmeye başladım.

