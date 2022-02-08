Geleceğin takımı için büyük fırsat

Bursaspor, tarihinin belki de dönüm noktalarından birini geçiriyor.

Kulübün ‘anka kuşu’ misali yeniden doğuşu ise kentin ellerinde.

Şöyle bir dışarıdan baktığımızda güvensizliğin hakim olduğu bu süreçte, ciddi endişeler ve tedirginlikler yaşanmasına karşın, bir noktada ayağa kalkabilmek inancını da beraberinde getiriyor.

TEK BİR VÜCUT OLUNMALI

Zira sloganda olduğu gibi, ‘Başka bir Bursaspor yok.’

Kulüp yakın zamanda yeni bir seçim arefesine girdi, bu ayın sonunda gerçekleşecek olan seçim geleceğe direkt olarak etki edecek.

Kişiler ve kurumlardan bağımsız olarak herkesin tek bir vücut olarak, el ele vererek Bursaspor için çaba göstermesi şart.

KURTULUŞ ‘ÖZ’DE

Bu cümleleri, uzun yıllardan beridir dile getiriyoruz ancak ok yaydan çıktı, sonraki süreçler geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir.