Bandırma’nın gençlik değeri

1994 yılında temelleri atılan kulübün, tarihçesinde şöyle bir ibare yer alıyor; “Kulübün ilk yönetim kurulu, firmanın fabrikasında çalışan işçilerden oluşuyordu.”
Tarihsel kökenine baktığımızda ilk adımın, emek ile yoğrulduğunu görüyoruz.
Sonraki süreçlerde de, günden güne yükselen, Bandırma sınırlarını da aşarak önce ulusal düzeye, ardından Avrupa’ya dek uzanan başarı grafiğine rastlıyoruz.
TÜRK BASKETBOLUNA YÖN VEREN TAKIM OLDU
Emeğin önemini bilen, mücadelenin alın terini tüm bünyesinde hisseden bir başlangıçtan günümüze kadar olan süreçte TEKSÜT Bandırma BK, Türk basketboluna yön veren ekipler arasına adını yazdırmış durumda...
Bunun temelinde ise özellikle üstlendiği misyonların payı büyük.
Bu sezon da gördüğümüz üzere genç oyunculara verdiği değer, altyapıya eğilimi ve bununla beraber Bandırma halkına basketbol sevgisini aşılayarak oluşturduğu atmosferler, kulübü başarı için mücadele eden bir ekipten daha fazlası haline getirdi.
TEKSÜT BANDIRMA’YA OLAN SAYGI ARTIYOR
Bugün gelinen noktada Milli takımı besleyen bir altyapı oluşumu, sezon içerisinde yaşanan sıkıntılar sonrası yabancıların ayrılmasının ardından genç oyuncuların ‘aidiyetlik’ hissiyle ortaya koyduğu mücadele, kulübün sıkıntılı süreçlerden geçmesine karşın halen daha basketbolun gelişimine katkıda bulunma isteği, bu noktada TEKSÜT Bandırma BK’ya olan saygıyı perçinliyor.
Zira kolay değil; yüksek bütçelerin yarıştığı, kalifiye oyuncuların parkede yer aldığı sert bir ligde amansız bir mücadeleye ortaya koyabilmek.
DİRENÇ VE MÜCADELEYLE DEĞERLENDİRİLMELİ
Nitekim; kulüp, oyuncularından taraftarına dek uzanan yelpazede sezon içerisinde bir takım mesajlar verdi.
O sebeple tamamlanan sezondaki süreci elde ettiği konumlar yerine, gösterdiği direnç ve mücadele özelinde değerlendirmek çok daha uygun olacaktır.
Şehmus Hazer’i A Milli Basketbol Takımı’na gönderen; bunun yanında Rıdvan Öncel, Furkan Haltalı, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca gibi genç değerlerine de güvenen, aynı zamanda TBL ve BGL’deki temsilcilerindeki gelecek vadeden oyuncularıyla Türk basketbolunda yer alan bir kulüpten bahsediyoruz.
KENDİ REKORLARINI EGALE EDİYORLAR
Oyuncuların da performanslarına bakıldığında, aldıkları sorumlulukları ne denli iyi bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz.
Şehmus’un bu sezon ligdeki 50’inci maçını da geride bırakması, kendi kariyeri için önemli bir eşiği aşmasını da sağlarken; Rıdvan Öncel de bu sezon 500 sayıya ulaştı ve sırasıyla 18, 20 ve 24 sayı atarak kendi lig rekorunu birer birer egale etti.
RAKİPLERİ DEPLASMANDA GENÇLERİYLE ZORLADI
17 yaşındaki Furkan Haltalı’nın da bu sezon ligde aldığı süreye baktığımızda 10 dakikanın üzerinde olduğunu görüyoruz ki; yine aynı yaştaki Alperen Şengün de aynı düzeyde süreler aldı.
Ligin sertliğini göz önünde bulundurursak, genç ve bu noktada henüz deneyimsiz oyuncular, yabancıların ayrılığının ardından iç sahada galibiyetlere ulaşırken, birçok ekibi de deplasmanda zorlayan bir görüntü çizdi...
DİĞER TAKIMLARA IŞIK TUTUYORLAR
O sebeple TEKSÜT Bandırma BK’nın bu sezonki kazancı, galibiyetler yerine genç oyuncular oldu.
Hakkını teslim etmemiz gereken biri daha var ki, Başantrenör Hakan Demir.
Geçmiş yıllarda Orhun Ene ile yakaladığı sinerji ile başarı yakalayan kulüp, Türk basketbolunun teknik heyetine yeni bir değerin katılmasında da belki de önemli rol oynayacak.
Dolayısıyla; bu sezon etrafında TEKSÜT Bandırma BK’nın genç ve altyapıya verdiği değer, önümüzdeki süreçte Türk basketboluna önemli işler katacaktır.
TOFAŞ Spor Kulübü ve Bandırma temsilcisi gibi kulüpler de, Türk basketbolunun gelişimi için ne denli önemli olduğunu ve öze dönüş sürecinde başarılı olabileceğinin de sinyallerini veriyor.
Bandırma’nın gençlik değeri
1994 yılında temelleri atılan kulübün, tarihçesinde şöyle bir ibare yer alıyor; “Kulübün ilk yönetim kurulu, firmanın fabrikasında çalışan işçilerden oluşuyordu.”
Tarihsel kökenine baktığımızda ilk adımın, emek ile yoğrulduğunu görüyoruz.
Sonraki süreçlerde de, günden güne yükselen, Bandırma sınırlarını da aşarak önce ulusal düzeye, ardından Avrupa’ya dek uzanan başarı grafiğine rastlıyoruz.
TÜRK BASKETBOLUNA YÖN VEREN TAKIM OLDU
Emeğin önemini bilen, mücadelenin alın terini tüm bünyesinde hisseden bir başlangıçtan günümüze kadar olan süreçte TEKSÜT Bandırma BK, Türk basketboluna yön veren ekipler arasına adını yazdırmış durumda...
Bunun temelinde ise özellikle üstlendiği misyonların payı büyük.
Bu sezon da gördüğümüz üzere genç oyunculara verdiği değer, altyapıya eğilimi ve bununla beraber Bandırma halkına basketbol sevgisini aşılayarak oluşturduğu atmosferler, kulübü başarı için mücadele eden bir ekipten daha fazlası haline getirdi.
TEKSÜT BANDIRMA’YA OLAN SAYGI ARTIYOR
Bugün gelinen noktada Milli takımı besleyen bir altyapı oluşumu, sezon içerisinde yaşanan sıkıntılar sonrası yabancıların ayrılmasının ardından genç oyuncuların ‘aidiyetlik’ hissiyle ortaya koyduğu mücadele, kulübün sıkıntılı süreçlerden geçmesine karşın halen daha basketbolun gelişimine katkıda bulunma isteği, bu noktada TEKSÜT Bandırma BK’ya olan saygıyı perçinliyor.
Zira kolay değil; yüksek bütçelerin yarıştığı, kalifiye oyuncuların parkede yer aldığı sert bir ligde amansız bir mücadeleye ortaya koyabilmek.
DİRENÇ VE MÜCADELEYLE DEĞERLENDİRİLMELİ
Nitekim; kulüp, oyuncularından taraftarına dek uzanan yelpazede sezon içerisinde bir takım mesajlar verdi.
O sebeple tamamlanan sezondaki süreci elde ettiği konumlar yerine, gösterdiği direnç ve mücadele özelinde değerlendirmek çok daha uygun olacaktır.
Şehmus Hazer’i A Milli Basketbol Takımı’na gönderen; bunun yanında Rıdvan Öncel, Furkan Haltalı, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca gibi genç değerlerine de güvenen, aynı zamanda TBL ve BGL’deki temsilcilerindeki gelecek vadeden oyuncularıyla Türk basketbolunda yer alan bir kulüpten bahsediyoruz.
KENDİ REKORLARINI EGALE EDİYORLAR
Oyuncuların da performanslarına bakıldığında, aldıkları sorumlulukları ne denli iyi bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz.
Şehmus’un bu sezon ligdeki 50’inci maçını da geride bırakması, kendi kariyeri için önemli bir eşiği aşmasını da sağlarken; Rıdvan Öncel de bu sezon 500 sayıya ulaştı ve sırasıyla 18, 20 ve 24 sayı atarak kendi lig rekorunu birer birer egale etti.
RAKİPLERİ DEPLASMANDA GENÇLERİYLE ZORLADI
17 yaşındaki Furkan Haltalı’nın da bu sezon ligde aldığı süreye baktığımızda 10 dakikanın üzerinde olduğunu görüyoruz ki; yine aynı yaştaki Alperen Şengün de aynı düzeyde süreler aldı.
Ligin sertliğini göz önünde bulundurursak, genç ve bu noktada henüz deneyimsiz oyuncular, yabancıların ayrılığının ardından iç sahada galibiyetlere ulaşırken, birçok ekibi de deplasmanda zorlayan bir görüntü çizdi...
DİĞER TAKIMLARA IŞIK TUTUYORLAR
O sebeple TEKSÜT Bandırma BK’nın bu sezonki kazancı, galibiyetler yerine genç oyuncular oldu.
Hakkını teslim etmemiz gereken biri daha var ki, Başantrenör Hakan Demir.
Geçmiş yıllarda Orhun Ene ile yakaladığı sinerji ile başarı yakalayan kulüp, Türk basketbolunun teknik heyetine yeni bir değerin katılmasında da belki de önemli rol oynayacak.
Dolayısıyla; bu sezon etrafında TEKSÜT Bandırma BK’nın genç ve altyapıya verdiği değer, önümüzdeki süreçte Türk basketboluna önemli işler katacaktır.
TOFAŞ Spor Kulübü ve Bandırma temsilcisi gibi kulüpler de, Türk basketbolunun gelişimi için ne denli önemli olduğunu ve öze dönüş sürecinde başarılı olabileceğinin de sinyallerini veriyor.