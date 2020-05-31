6 maçlık lig

Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı son karar ile birlikte liglerin geride kalan maçlarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Tıpkı, son oynanan mücadelelerde olduğu üzere koronavirüs pandemisinin tedbirleri kapsamında sessizlikler üzerine kurulu maçlar izleyeceğiz.
Elbette bu durum pek keyifli olmayacak ancak, maçların oynandığı dönemde sağlık için atılan bu kararın doğruluğunu da tartışmaya mahal yok.
Asıl önemli olan, taraftarıyla bütünleşen ekiplerin nasıl bir performans sergileyeceği?
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Bursaspor bu açıdan, ligin en ateşli ve tribünün etkisini sahaya hissettiren taraftara sahip kulüp niteliğinde.
Daha önce oynanan seyircisiz mücadelelerde takımın ne denli zorlandığını gördük, pek çok mücadelenin de taraftarın ateşlemesiyle birlikte döndüğünü…
Bundan sonraki süreçte; seyirci olmadığı için iç saha-deplasman farkı da önemli ölçüde azalacak.
Bu noktanın Bursa temsilcisi adına bir handikap oluşturduğu aşikar zira, taraftar-takım bütünlüğü sağlanıldığında pek çok eşik maçından zafer ile ayrıldığını daha önce gösterdi takım.
Tabii bir de işin ekonomik boyutu var…
Seyircisiz oynanması; aynı zamanda maç günü gelirlerinin de olmaması anlamı taşıyor.
Özellikle bu denli ekonomik darda olan kulüplerimiz için, bir başka sıkıntı verici nokta…
2018/19 sezonunda 396,3 milyon TL, 2018-2019 sezonunda ise 491,1 milyon TL kulüpler, maç günü gelirleri elde etti.
Hatta bu sezon sonunda Süper Lig’in 520-550 milyon TL lira maç günü gelirlerine ulaşması bekleniyordu…
Ancak koronavirüs pandemisi, bu gelirlere de darbe vururken şu an maçların seyircisiz oynanması halinde sadece maç günü gelirlerinin oluşturacağı kayıp 100 milyon TL’yi bulacak.
Üstelik bu yalnızca Süper Lig ekipleri için geçerli…
Bunun dışında maç günü gelirlerinin, gelir kalemlerinde önemli bir etken olduğu Bursaspor gibi kulüpler bu durumdan çok daha fazla etkilenecek.
Zira TFF 1’inci Lig’deki gelir dağılımları ve dağıtılan rakamlar dikkate alındığında oldukça düşük düzeyle paraların verildiğini, Süper Lig’e oranla aradaki makasın bir hayli açık olduğu görülüyor.
*
Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte maçların seyircisiz oynanması;
Hem saha içerisindeki takımı etkileyecek, hem de mali açıdan kulüplerin yapısını.
Bursaspor ise, 6 maçlığına başlayacağı bu yeni ligde kaderini çizecek.
6 maçlık lig
Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı son karar ile birlikte liglerin geride kalan maçlarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Tıpkı, son oynanan mücadelelerde olduğu üzere koronavirüs pandemisinin tedbirleri kapsamında sessizlikler üzerine kurulu maçlar izleyeceğiz.
Elbette bu durum pek keyifli olmayacak ancak, maçların oynandığı dönemde sağlık için atılan bu kararın doğruluğunu da tartışmaya mahal yok.
Asıl önemli olan, taraftarıyla bütünleşen ekiplerin nasıl bir performans sergileyeceği?
*
Bursaspor bu açıdan, ligin en ateşli ve tribünün etkisini sahaya hissettiren taraftara sahip kulüp niteliğinde.
Daha önce oynanan seyircisiz mücadelelerde takımın ne denli zorlandığını gördük, pek çok mücadelenin de taraftarın ateşlemesiyle birlikte döndüğünü…
Bundan sonraki süreçte; seyirci olmadığı için iç saha-deplasman farkı da önemli ölçüde azalacak.
Bu noktanın Bursa temsilcisi adına bir handikap oluşturduğu aşikar zira, taraftar-takım bütünlüğü sağlanıldığında pek çok eşik maçından zafer ile ayrıldığını daha önce gösterdi takım.
Tabii bir de işin ekonomik boyutu var…
Seyircisiz oynanması; aynı zamanda maç günü gelirlerinin de olmaması anlamı taşıyor.
Özellikle bu denli ekonomik darda olan kulüplerimiz için, bir başka sıkıntı verici nokta…
2018/19 sezonunda 396,3 milyon TL, 2018-2019 sezonunda ise 491,1 milyon TL kulüpler, maç günü gelirleri elde etti.
Hatta bu sezon sonunda Süper Lig’in 520-550 milyon TL lira maç günü gelirlerine ulaşması bekleniyordu…
Ancak koronavirüs pandemisi, bu gelirlere de darbe vururken şu an maçların seyircisiz oynanması halinde sadece maç günü gelirlerinin oluşturacağı kayıp 100 milyon TL’yi bulacak.
Üstelik bu yalnızca Süper Lig ekipleri için geçerli…
Bunun dışında maç günü gelirlerinin, gelir kalemlerinde önemli bir etken olduğu Bursaspor gibi kulüpler bu durumdan çok daha fazla etkilenecek.
Zira TFF 1’inci Lig’deki gelir dağılımları ve dağıtılan rakamlar dikkate alındığında oldukça düşük düzeyle paraların verildiğini, Süper Lig’e oranla aradaki makasın bir hayli açık olduğu görülüyor.
*
Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte maçların seyircisiz oynanması;
Hem saha içerisindeki takımı etkileyecek, hem de mali açıdan kulüplerin yapısını.
Bursaspor ise, 6 maçlığına başlayacağı bu yeni ligde kaderini çizecek.