Yasaklı madde internet ve sosyal medyada satılıyor... ‘Uyku keki’ değil uyuşturucu

Haberin Devamı

Ebeveynler dikkat! Bu kez de ‘Uykusuzluğa çare’ sloganıyla, ‘uyku keki’ ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden, içinde Delta 9 THC yani Türkçesi ile yasaklı Hint kenevirinin etken maddesi bulunan kek, sakız ve külah çikolatalar satıyorlar.

Dijital Baba kullanıcı adıyla tanıdığımız Orhan Toker, 800 ila 1200 lira arasında satılan bu keklerin satıldığı siteyi ifşa etti ve uyardı.

Tepkiler sonrası ürünleri satan firma, satış sayfaları ve sosyal medya hesaplarını kapattı, kendilerine hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Bugüne kadar içinde yasaklı madde bulunan bu keklerden kaç kişi aldı, firma nasıl cesurca bir hesap açıp, alenen “yasaklı” madde satmaya başladı? Cevabı yok.

Haberin Devamı

BU SİTEYİ KAPATTIRDIK AMA SATIŞA DEVAM EDEN BAŞKALARI VAR

Yasaklı etken madde içerikli ürünleri satan siteyi ifşa eden Dijital Baba, Orhan Toker’i aradım önce. THC ile üretilmiş şeker, sakız, kek gibi ürünlerin Avrupa’da satışının serbest Türkiye’de ise doğru bir hareketle “yasaklı madde” kapsamında olduğunu söylüyor ve şu eklemeyi yapıyor: “Çünkü bu ve benzeri maddeler bağımlılığın ilk adımıdır. Hele de çocukluk döneminde. Sakız, şeker, kek diyerek, ‘masum’ algısı yapılarak bu maddelerin satışı sosyal medyadan yapılıyor ve algoritma bana kalırsa kasti olarak bu ve benzeri içerikleri çocukların önüne daha çok çıkarıyor. Sorun tam olarak burada. Çocuklar, bu ve benzeri içeriklerle karşılaşmamalı. Dolayısıyla 18 yaşına kadar çocukların kesinlikle sosyal medya kullanmasından yana değilim. Ben ve benim gibi birçok insan bu siteyi şikâyet etti ve onlar da korkup, kapattılar ancak buna benzeyen satışlar yapan başka siteler de var. Çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Denetimlerin arttırılması lazım.”

Haberin Devamı

KEK DEYİP MASUM SANMAYIN BAĞIMLILIĞA İLK ADIMI ATMAYIN

32 yıldan fazladır uyuşturucu bağımlıları ile çalışan, Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, uyuşturucuya ulaşımın eskiye oranla çok daha kolay olduğunu ve kullanım yaşının da 14-15’e düştüğünü söylüyor. Diyor ki: “Bağımlıların yaklaşık üçte biri 14, dörtte üçü de 18 yaş öncesi ilk kez madde kullanmış. Yani 18 yaş ve öncesi önemli. Arkadaş hatırı ile ya da görüp, özenerek başlayıp sonradan bağımlı olanların sayısı hayli fazla. Yani ‘bir kerelik’ diye bir şey yok! Bu noktada ailelerin dedektif zihniyeti ile hareket etmesi gerek. Kimle buluşuyor, hangi internet sitelerine giriyor... Yani nasıl bir cesaret ki internetten alenen satışa bile başladılar. Öylesine ‘azıtmışlar.’ Kamyon kasasından, kasadaki meyve- sebzeden, kaçakçılık yapan insanların midesinden falan çıktığını meslek pratikleri içinde çok gördük de ‘uyku keki’ diye masumlaştırılarak satılması pes dedirtti.”

THC NEDİR

Haberin Devamı

Kek poşetlerinin arkasında, içindekiler kısmında “Delta- 9 THC içeren kurabiye hamuru” ve “her torbada 200 mg. Delta- 9 TCH içerir” ibaresi var. Basit bir internet araştırması ile bile bu maddenin “Hint keneviri bitkisinde doğal olarak bulunan analjezik madde” yani esrarın etken maddesi olduğu bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Prof. Dr. Verimli, bu maddenin uyku amaçlı asla kullanılamayacağı gibi ciddi şekilde bağımlılık yapan, psikozlar yaratabilecek, son derece zararlı bir madde olduğunu da belirterek, “Bu gibi arzın engellenemediği durumlar- internet üzerinden, kek, şeker, sakız gibi satış denemeleri- muhakkak olacaktır. Dolayısıyla asıl amaç talebin engellenmesi olmalı” diyor.

Haberin Devamı

EĞİTİMLER YAYGINLAŞMALI

Peki nasıl? Cevabı şu: “Gençler bu yasaklı maddeleri kullanmayı bir cesaret olarak görüyor. Bu noktada eğitim çok önemli. Ayrıca hayatında bir kez dahi uyuşturucu ile karşılaşmamış bir aile ne kadar titiz olursa olsun ne ile karşı karşıya olduğunu nereden bilecek? Ki madde kullanımının fark edilme yaşı 21 civarıdır. Bu da aile eğitimleri konusunda ne kadar eksik olduğumuzun bir kanıtı. Yanı sıra madde bağımlılığı ve kaçakçılığı ile gerçek ve amansız bir mücadele, bağımlılık tedavisi hizmeti veren kurumlarda yatak, personel sayısının arttırılması, en az 20 tane daha, 300 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi açılması, bunun 10’unun AMATEM olarak hizmet vermesi şarttır.”

Haberin Devamı

VİTAMİN YA DA SPORCU TOZLARINA DA KARIŞTIRIYORLAR

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılığı İzleme Merkezi 2022 raporuna göre dünya genelinde uyuşturucu kullanımı son 10 yılda yüzde 23 arttı. Dolayısıyla bu “uyku keki” meselesine buradan bakmak lazım geldiği kanaatindeyim. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’e sitenin görsellerini gönderdim. O da aynı kanaatte. Şöyle diyor: “Bu endüstri insanların hayatına girip, onları bağımlı yapabilmek için her yolu deniyor. Özellikle pandemiden sonra interneti daha etkin kullanmaya başladılar ve bu yolla insanlara ulaşmaya başladılar. Bazen vitamin hapları bazen de vücut geliştirme tozlarına karıştırıp satış yapıldığını da biliyoruz. Bu noktada her malzemeyi kontrol etmek de pek mümkün olmuyor. Bazıları bilerek alıyor, bazıları da bilmeden... Dolayısıyla burada kişilerin kendi hassasiyeti ve ebeveynlerin uyanık olması şart. Gençler bilmeli ki bu yaptıkları/ denedikleri maddeler sıradan/ herhangi şeyler değil. Bu maddeler hayat boyu bağımlılık yarattığı gibi kullanıcısına her yönden; ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan zarar veriyor. Bir uyarım da hem gençler hem ebeveynlerin sosyal medyayı ve interneti bilinçli şekilde kullanmaları! Kimleri takip ediyorlar, ne izliyorlar, nereden alışveriş yapıyorlar? Bunların hepsi çok kritik, sıkı takip edilmeli.”