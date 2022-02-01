Uzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyor

İngiliz the Sun gazetesi, sosyal medyada paylaştığı mizahi bir video ile İstanbul Havalimanı’nın adını İstanbul H-Airport (Saç Limanı) olarak değiştirdi, İstanbul’u ise saç ekiminin başkenti ilan etti. Haksız da sayılmaz zira Türkiye saç ekiminde birinci, dünya sağlık turizminde ilk beşte. Sadece Arap yarımadası değil İngiltere, İtalya, Almanya, İskandinav ülkeleri de dahil dünyanın dört bir yanından senede 500 binden fazla insanın saç ektirmeye geldiği Türkiye neden, nasıl bu kadar popüler oldu? Başarılı bir saç ekiminin sırrı nedir? Peşine düştüm.

HEM TECRÜBELİ HEM UYGUN FİYATLIYIZ

Türkiye saç ekiminde neden bu kadar popüler? İlk sorum bu. Medikal Estetik uzmanı Dr. Cem Çıtlak, ‘Çünkü diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslanınca hem daha deneyimli hem de çok daha ucuzuz da ondan’ diyerek yanıt veriyor soruma, şöyle de devam ediyor: “Saç ekimi dediğiniz olay saç kökünün bir yerden alınıp bir başka bölgeye nakledilmesidir. Amerika’da bir greftin (saç kökü dokusu) ekimi 6-7 dolar. Bir saç ekiminde ortalama 3500-5000 arası greft nakli yapıldığını düşünürsek maliyet 30-35 bin dolara çıkıyor. Türkiye’de ise rakam aşağı yukarı -merdiven altı olmayan- en iyi kliniklerde 20 bin-40 bin lira arasında.”

HER ŞEY PARA DEĞİL

“Yalnız burada bir parantez açayım. Her şey para değil. Bizim doktorlarımız iş yoğunluğu sebebiyle bu konuda hayli tecrübeli, ki yıllar içinde kendilerini ispatladılar. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir nedeni de bu. Halı-kilim işlemek gibi... El emeği çok fazla. Türkiye’nin saç ekim kalitesi gerçekten çok yüksek! Bunun altından başarı ile kalkan tecrübeli ekiplere sahibiz. Mesela, İsveç’te sıradan bir klinikte bu işlem 5 bin Euro diyelim. Siz tecrübe artı uçak, beş yıldızlı otelde konaklama da dahil 3 bin Euro deyince cazip hale geliyor. ‘Hem tatil de yaparım’ mantığı ile tercih ediyorlar. Bir de mesela İngiltere’de belli bir grefte kadar ekime izin var. Bir seferde 1500-2000 greft üzerine çıkamıyorsunuz. Bu da işin haftalarca sürmesi demek. Türkiye’de ise kısıtlama yok. Örneğin beş bin greft, iki seansta ekiliyor.”

TAKSİCİ, MÜŞTERİMİZİ ÇALDI

KONUYU araştırırken sadece doktor değil bazı uzmanların bu işi yaptıklarına, bazılarının ise 3-5 bin lira gibi rakamlara yaptıklarına da denk geldim. Dr. Çıtlak diyor ki: ‘Maalesef doğru! Saç ekim cennetiyiz ama aman saç ekim çöplüğü olmayalım.’ Ne demek bu? Şöyle özetliyor: “Sanırım geçtiğimiz yıldı. İsveç’ten bir hastamız geldi. Havalimanından taksiye biniyor. Taksici ile sohbet ediyorlar. Sonra taksici, ‘Benim arkadaşım bu işi bin liraya yapıyor’ diyerek, müşterimizi çalıyor ve merdiven altı tabir ettiğimiz bir yere götürüyor. Burada hastanın kaçması inan ki hiç sorun değil. Ama yurtdışından gelen her hastanın sorumluluğu hekime ait ve saç ekimi riskli bir iş. Sonuçta kanamalı, enfeksiyona açık bir işlem. Ya hastanın başına bir şey gelse? Saç ekiminde en önemli kriter kişinin enfeksiyon kapmaması. Hastaya saç ekimi yapıyorsunuz, 3 gün sokağa çıkmaması lazım, dimdik bir pozisyonda oturması lazım. Bir bakıyorsun Nişantaşı’na alışverişe çıkmış. Bu olmaz. Ayrıca kan testi yapmadan, Hepatit- AIDS testleri- PCR test ve COVID-19 aşısı bilgisi almadan, kronik bir başka rahatsızlık var mı bakmadan hastayı karşımıza dahi almıyoruz biz. Ancak tüm bunların aksini yapan var mı? Var.”