Uzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyor

HEM TECRÜBELİ HEM UYGUN FİYATLIYIZ
Türkiye saç ekiminde neden bu kadar popüler? İlk sorum bu. Medikal Estetik uzmanı Dr. Cem Çıtlak, ‘Çünkü diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslanınca hem daha deneyimli hem de çok daha ucuzuz da ondan’ diyerek yanıt veriyor soruma, şöyle de devam ediyor: “Saç ekimi dediğiniz olay saç kökünün bir yerden alınıp bir başka bölgeye nakledilmesidir. Amerika’da bir greftin (saç kökü dokusu) ekimi 6-7 dolar. Bir saç ekiminde ortalama 3500-5000 arası greft nakli yapıldığını düşünürsek maliyet 30-35 bin dolara çıkıyor. Türkiye’de ise rakam aşağı yukarı -merdiven altı olmayan- en iyi kliniklerde 20 bin-40 bin lira arasında.”
HER ŞEY PARA DEĞİL
“Yalnız burada bir parantez açayım. Her şey para değil. Bizim doktorlarımız iş yoğunluğu sebebiyle bu konuda hayli tecrübeli, ki yıllar içinde kendilerini ispatladılar. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir nedeni de bu. Halı-kilim işlemek gibi... El emeği çok fazla. Türkiye’nin saç ekim kalitesi gerçekten çok yüksek! Bunun altından başarı ile kalkan tecrübeli ekiplere sahibiz. Mesela, İsveç’te sıradan bir klinikte bu işlem 5 bin Euro diyelim. Siz tecrübe artı uçak, beş yıldızlı otelde konaklama da dahil 3 bin Euro deyince cazip hale geliyor. ‘Hem tatil de yaparım’ mantığı ile tercih ediyorlar. Bir de mesela İngiltere’de belli bir grefte kadar ekime izin var. Bir seferde 1500-2000 greft üzerine çıkamıyorsunuz. Bu da işin haftalarca sürmesi demek. Türkiye’de ise kısıtlama yok. Örneğin beş bin greft, iki seansta ekiliyor.”
TAKSİCİ, MÜŞTERİMİZİ ÇALDI
KONUYU araştırırken sadece doktor değil bazı uzmanların bu işi yaptıklarına, bazılarının ise 3-5 bin lira gibi rakamlara yaptıklarına da denk geldim. Dr. Çıtlak diyor ki: ‘Maalesef doğru! Saç ekim cennetiyiz ama aman saç ekim çöplüğü olmayalım.’ Ne demek bu? Şöyle özetliyor: “Sanırım geçtiğimiz yıldı. İsveç’ten bir hastamız geldi. Havalimanından taksiye biniyor. Taksici ile sohbet ediyorlar. Sonra taksici, ‘Benim arkadaşım bu işi bin liraya yapıyor’ diyerek, müşterimizi çalıyor ve merdiven altı tabir ettiğimiz bir yere götürüyor. Burada hastanın kaçması inan ki hiç sorun değil. Ama yurtdışından gelen her hastanın sorumluluğu hekime ait ve saç ekimi riskli bir iş. Sonuçta kanamalı, enfeksiyona açık bir işlem. Ya hastanın başına bir şey gelse? Saç ekiminde en önemli kriter kişinin enfeksiyon kapmaması. Hastaya saç ekimi yapıyorsunuz, 3 gün sokağa çıkmaması lazım, dimdik bir pozisyonda oturması lazım. Bir bakıyorsun Nişantaşı’na alışverişe çıkmış. Bu olmaz. Ayrıca kan testi yapmadan, Hepatit- AIDS testleri- PCR test ve COVID-19 aşısı bilgisi almadan, kronik bir başka rahatsızlık var mı bakmadan hastayı karşımıza dahi almıyoruz biz. Ancak tüm bunların aksini yapan var mı? Var.”
ISRARLI TAKİP SUÇ KABUL EDİLSİN
‘Stalking’ konusunda araştırmalar yapan, makaleler yazan Avukat Selin Nakıpoğlu’nu aradım. Türkçe’ye de artık iyice yerleşen ‘stalking’, ‘ısrarlı takip’ ne demek? Nakıpoğlu kelimenin özünün bir avcılık tabirinden geldiğini belirterek, “Bir hayvanı yakından sessizce, dikkatlice, gizlice takip etmek-sezdirmeden avına yaklaşmak, ölçülü, azimli adımlarla ilerlemek, sinsice takip etmek demek. Şimdi bu kavramı gerçekliğe uyarla. ‘Takıntılı’ denilen hayranların ya da boşandığın eş, ayrıldığın erkeğin de tam olarak yaptığı bu. Israrlı takibin temel karakteristikleri; kasıtlılık, tekrarlama ve maruz kalanda yaratılan sürekli korkudur. Peki, nasıl? Tıpkı bir avcının avını sürdüğü gibi; takip ederek ya da mağdur ile herhangi bir şekilde iletişim kurmaya çalışarak (fiziksel ya da sosyal medya üzerinden) mağdurun bulunduğu herhangi bir kamusal veya özel alana gizlice sızarak, mağdura ait herhangi bir mülkün masuniyetini ihlal ederek, mağduru gözetleyerek... Tüm bunlar ısrarlı takip davranışları. Israrlı takip, Amerikalı aktris Rebecca Schaeffer’ın aylarca kendini takip eden bir hayranı tarafından öldürülmesinin ardından Amerika’da suç olarak kabul edildi. Ancak ısrarlı takip TCK’de kavram olarak geçse de tanımlı bir suç değil. O nedenle de ayrı bir yargılama biçimi olarak görülmemektedir” diyor.
SİSTEMATİK ŞİDDET
Nasıl yani? Israrlı takibin Türkiye’de bir cezası yok mu, doğru mu anladım? Nakıpoğlu, ‘Evet, doğru anladın’ diyerek, durumu şöyle özetliyor: “Israrlı takip; tehdit, şantaj, takip, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi davranışların toplamı ve İstanbul Sözleşmesi›ne göre de şiddetin bir türüdür. Israrlı takip hiç yaşanmamış hatta taraflardan birisinin haberi dahi olmadığı olaylar üzerinden gerçekleşebileceği gibi yaşanan/hikâyesi olan bir ilişki üzerinden de gerçekleşebilir, ki hafife alınan ‘saplantılı’ (eski eş, nişanlı, sevgili gibi) kişilerin eylemleri taciz, tehdit, yaralama hatta ölümle sonuçlanan olaylara kadar varabilmekte. O nedenle ısrarlı takibin münferit bir suç olarak düzenlenmesi şart! 5. yargı paketi düzenlendiği zamanlarda bu konuşulmuştu ancak bir ilerleme sağlanmadı.”
DİJİTAL ŞİDDETE DİKKAT
“Israrlı takibe maruz kalanların birçoğu dijital şiddete de maruz kalıyor. ‘Siber-takip’ pek çok ülkede suç ancak Türkiye’de bunun da karşılığı yok. Bazı kolluk kuvvetleri ve savcılar şikâyeti ciddiye alırken, büyük çoğunluğu da bu şiddet türünden haberdar değil. Oysa siber yolla ya da fiziki olarak, ‘ısrarlı takip’ suçtur, buna maruz kalanlar (araştırmaya göre) yüzde 90 oranında kadınlardır. Ve günün sonunda bu şiddeti yapan değil, buna maruz kalanlar hep hayatını kısıtlamak zorunda kalıyor. Mesela evini ya da gittiği mekânı değiştiriyor, sosyal medyasını komple kapatıyor. Neden suça maruz kalan kendini kısıtlamak zorunda? Git, suçu yapanı engelle! ‘Hayran olduğu için yaptı’ gibi mazeretler ise faillere cesaret vermekte.”
ISRARLI TAKİP SİSTEMATİK ŞİDDETTİR
BİLMEYENLERE KISA BİR ÖZET
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece erken ile tanıştığında evliydi. Uzun süren çekişmeli olayların ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrıldı, 8 ay önce de Ece Erken ile evlendi. Cinayetin ardından yapılan yorumlar ise baş sağlığından öte bu durum özelindeydi.
İYİLİĞİ BESLERSEN İYİ KÖTÜLÜĞÜ BESLERSEN KÖTÜSÜN
Uzman psikolog ve sosyolog Serap Duygulu, Ece Erken’i katıldığı programlar sebebiyle tanıdığını belirterek giriyor lafa ve diyor ki: “Şoktayım! Gece ben de şöyle bir bakayım dedim neler yazılmış diye... İnanamadım yorumlara.” Cinayetin ardından yazılıp çizilenler benim kadar onu da rahatsız etmiş. Peki ama insan bir ölümün ardından böylesi acımasız yorumları neden yapar? Duygulu şöyle anlatıyor: “Birincisi, ‘TT’ olan (Trending Topic- çok konuşulan konu) bir etiketin altına görüş yazarak, kendini önemli ve değerli hissetmeye çalışan, ‘Benim de bu konuda bir görüşüm var’, ya da ‘Hazır konuşuluyor, benim de adım görünsün bari’ diyen sığ bir kesim var. İkincisi, biz toplum olarak takım tutar gibi parti tutar, bir inanca sığınır, bazı ünlüleri kahraman ya da düşman ilan ederiz. Sonra da yaptıkları her hareketi -doğru/yanlış fark etmez- kişinin ne yaşadığı ne hissettiğini bilmeden, hem de üzerimize hiç vazife olmayan bir şekilde fütursuzca yargılama hakkı buluruz kendimizde.”
TOPLUMSAL AHLAK ANLAYIŞI
Bunu yaparak kötü olmuyor muyuz o zaman? Duygulu, iyilik ve kötülüğün doğuştan getirdiğimiz özellikler olduğunu söylüyor, şöyle örnekliyor: “Yale Üniversitesi Bebek Biliş Merkezi’nde, Psikolog Wynn ve ekibi henüz yaşını bile doldurmamış minik bebeklerin ahlaki gelişimleri üzerine bir araştırma yapıyor. Sonuçlar inanılmaz. Yetişkinler nasıl kendilerinden farklı olan insanlara karşı ön yargılıysa bebekler de aynı davranıyor. Ve hatta kendilerinden farklı tercihte bulunanlara kötü davranılmasına göz yumuyorlar. Bu da gösteriyor ki bizler dünyayı farklı insan gruplarına ayırmaya, bizim gibi olmayan, düşünmeyen insanlara zarar verenleri sevmeye, bizim gibi olmayanları, yani ‘diğerlerini’, cezalandırmaya meyilliyiz. Biliminsanları durumu ‘Evrensel Ahlak Özü’ ile doğmak olarak tanımlıyor. Hepimiz aslında bu öze sahibiz. Ancak hangi yönümüzü geliştirirsek o yönümüz karakterimiz olur. İyi olmayı tercih edersek iyi, kötü olmayı tercih edersek kötü! Yorumlara bağlayacak olursak da evet, bazı insanlar safi kötüdür! Kötülük ve kıskançlıktan beslenip bunları yazıyorlar. Diğerlerine gelince! Toplumların bazı değer yargıları vardır. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz!’ deniyor mesela. Yani insanlar bireysel olduğu kadar yaşadıkları toplumun değerlerini de yansıtıyorlar. Bu örnekte de olduğu gibi Ece’yi toplumsal ahlak kriterleri ile cezalandırma peşindeler. Ancak bu saik ile yapanlar bir insanın ölümüne sevindiklerinin, o kişiyi seven başka insanlar (ailesi, eski eşi, çocukları gibi) için de kötülük ettiklerinin, empati yapmaktan nasıl yoksun olduklarının farkında değiller!”
SOĞUK HAVADA KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, aslında her tür egzersizin kalp ve damar sağlığı için önemli ve gerekli olduğunu belirterek başlıyor söze. Tıpkı benim gibi, kendisinin de kar altında antrenman yapan gençleri, ara sokaklarda ellerinde kürekle ya arabasını ya da kapısı önündeki karı kaldırmaya çalışan özellikle de 60 yaş üstü emeklileri, kara saplanan arabasını tüm gücüyle ittirmeye çalışanları gördüğünü söylüyor ve diyor ki: “Bu aslında pek istemediğimiz bir durum. Şöyle ki; düzenli egzersiz kan basıncını düzenler, hipertansiyon riskini azaltır, insülini dengeler, diyabet riskini en aza indirir, damarlarda plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltır. Ancak haftalardır evde yatan, nadir sokağa çıkan, son yıllarda hiç antrenman ya da egzersiz yapmamış kişilerin, sıcak evden/arabadan bir hışım çıkarak, ‘Aman dur şu karı temizleyivereyim’ demesi ve kendini zorlaması kalbe fayda değil zarar getiriyor. Bilinçli egzersize evet ama 2-3 saatlik ağır ve yoğun tempolu işe hayır” diyor.
ÖDEM TUTUYOR
Peki, neden? Ne zararı var soğuğun? Şöyle cevaplıyor: “Kış aylarında yani soğuk havada kalp krizi geçirme riski yaz aylarına göre yüzde 20 fazladır. Bunun birçok nedeni var. Soğuk hava direkt kalp damarı üzerinde ‘vazokonstrüksiyon’ denilen büzücü bir etki yaratır. Yine soğuk havalarda kalp hızı ve kan basıncı artar ve terleme azalır, ki bu durum kalbin yükünü de arttırır. Dikkat edin kış aylarında pek çoğumuz ödemden şikâyet eder. Çünkü soğuk havada su-tuz tutulumu artar. Bu da ödem yapar ve kan basıncını yükseltir. Tansiyonu kontrol altında olanların dahi kan basıncı değerleri, soğuk havada yükselebilir ve işte bu ani çıkışlar kalp krizi riskini tetikleyebilir.”
SABAH ERKEN EGZERSİZ YAPMAYIN
Özellikle sabah erken saatlerde (Altı, yedi, sekiz ve dokuz gibi... Güneş iyice yüzünü göstermeden, ısıtmaya başlamadan) antrenman yapmanın, kalp krizi açısından daha riskli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canbolat, “Bizde bir inanış var. ‘Kar yağdı, mikroplar temizlendi. Erkenden çıkayım da antrenman yapayım, yürüyeyim. Temiz bir hava alayım’ diye... Ancak o saatlerde vücutta kortizon miktarı henüz düşük düzeyde oluyor, vücut ısınmamış oluyor. Kalp hızı yükselmemiş olduğu için de risk artıyor. Hele de soğuk havaya aniden çıkılmışsa... Kalp damarlarında spazm, göğüste sıkışma yaşanabiliyor.”
ISINMAK İÇİN İÇİLEN ALKOL DONDURUYOR
ARKADAŞ ÇEVRESİ BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ
NÖROLOG, Dr. Sevda Sarıkaya Washington’da yaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarını okumaktan keyif aldığım hocalardan biri. Şöyle bir yazı paylaştı: “Beyinde ‘sosyal beyin’ denilen ve diğer insanlarla iletişimde bulunduğumuz zamanlarda aktifleşen bir ağ var. Bu ağın kuvvetli olduğu kişiler, genellikle birbirini tanımayan insanlardan oluşan birçok arkadaş grubu ile ayrı ayrı iletişimde olan kişiler. Daha da ilginci, sosyal iletişim ağını etkin kullanan bu kişilerle sıkça iletişimde bulunmak, arkadaşlık etmek sizin de yetilerinizi geliştiriyor. Buna dalga etkisi deniliyor. Bir suya taş attığınızda birbirini tetikleyen dalgalar gibi, iletişimde bulundukça beynimizin sosyal iletişim ağı da gelişiyor. Arkadaşlık ettiklerimiz beynimizi şekillendiriyor.” Bu da demek oluyor ki kimlerle arkadaşlık yaptığınız beyin gelişiminiz açısından önemli. Bu da beni bizimkilerin dikkat çektiği noktaya, “Arkadaş önemli”ye götürüyor.
NE KADAR FARKLI İNSAN O KADAR GELİŞMİŞ BİR BEYİN
Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, insan beyninin ilk 30 yıl muazzam bir gelişme kapasitesi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Beynin gelişimi için muhakkak ki en verimli zamanlar bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleridir ancak sanılmasın ki yaş geçtikçe beyinin gelişmesi durur. Yavaşlar ama asla durmaz. 85-90 yaşındaki bir kişinin beyni, ilk başlardaki kadar olmasa da gelişmeye devam eder. Şunu da söylemek mümkün: Beyin, ne kadar verirsen o kadar gelişir!”
SOSYAL İLETİŞİM ÖNEMLİ
Peki, beynimizin gelişimini nasıl sağlayacağız? Şöyle yanıtlıyor: “Sadece kitap okuyarak ya da belgesel izleyerek beyin gelişimi sağlanmaz. Bu gelişimin önemli anahtarlarından biri sosyalleşmektir. Sosyal ağlarınızın genişliği ve kalitesi, ki burada annenin kulaklarını çınlatalım, seçtiğin arkadaşların neyi, ne kadar bildiği-kalitesi müthiş önemli, ruh sağlığınız kadar beyin sağlığınız açısından da önemli. Hangi yaşta olursa olsun yeni insanlarla tanışmak, arkadaş olmak beyin gelişimi için müthiş faydalı. Bazen insanlar, ‘Benim grubum bana yeter’, ‘Yeni arkadaşa ihtiyacım yok!’ diyerek aynı bakış açısına sahip, birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir grup içinde kalmayı tercih eder. Oysa arkadaş çevresini birbirini tanımayan ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan seçenlerin problem çözme, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yetileri daha yüksek oluyor.”
ZİHNİ KÖRELTMEYİN
Pandemide gösterdikleri üstün performanstan dolayı, ‘Gözünüz aydın! Ek ödeme almışsınız’ dedim. ‘Ne ödemesi?’ dedi ve ekledi: “Ödeme 8 ayrı şarta bağlı. Kriterleri yerine getiremeyen alamıyor. Kaldı ki sana bu bilgiyi verdiğim için bile 50 puan ceza alabilirim.” Ben de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer’in kapısını çaldım. Ne oluyor? Aile hekimleri ne istiyor? Sordum. 7 soruda anlattı.
PUAN UYGULAMASI ADİL DEĞİL
1) Gündemde sürekli aile hekimleri var. Neler oluyor? Aslında fitili ateşleyen 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ydi. Bu yönetmeliğe 2 nedenden karşıyız. Bir; yönetmelik diyor ki, ‘Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erer.’ Bu ne demek? Hekim ya da ailesinden herhangi biri hasta olamaz, yakını vefat edemez. Elini vicdanına koy ve söyle ‘Biz insan değil miyiz?’ Bir puanlama sistemi kurdular. Mesela, işe geç kaldın 10, işe ikinci kez geç kaldın 20 puan ceza. Seninle konuşmamızsa 50 puan ceza. Basında veya sosyal medyada bilgi vermenin cezası 50 puan, ki en ağır suç olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bunun için.
E, GİTSİN. NE OLUR?
2)İşimden olabilirim. Herhangi bir sebeple 150 ya da 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alman halinde il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona gidiyorsun ve yeniden sözleşme imzalayıp imzalayamayacağına karar veriliyor. Eğer ceza puanın 200 ise komisyona gitmeden doğrudan sözleşmen feshediliyor. Anlayacağın sağlık il müdürleri hem hâkim hem savcı hem de yönetici konumunda. Eskiden böyle değildi. İl sağlık müdürlüğü ceza verirse valiliğe itiraz ederdik. Ama şimdi tüm yetki il sağlıkta. Hukuki olmadığı gibi keyfi uygulamalara da açık bir durum.
HASTANIN SORUMLULUĞU BİZDE
3) İkinci neden ne?
‘Yayla mı? Kelle paça mı?’ diye sorsanız 40 yaş üstü bir kadın olarak, kolajen kaynağı olarak gösterilen kelle paçadan yana tercihimi koyarım. Peki mutfağın sihirbazları, bu işin ustaları ne düşünüyor? Türkiye denilince ilk hangi çorba akla geliyor?
Yayla (solda) ve kelle paça
BEYAZ YAKALININ TERCİHİ KELLE PAÇA
Kendi restoranını açan şefler kuşağının başarılı temsilcilerinden Didem Şenol, beyaz yakalıların sıklıkla uğradığı Maslak Orijin İş Merkezi içindeki Gram lokantasında kelle paçanın çok sorulduğunu ve sattığını belirterek, “Kelle paça için ‘gece yarısı’ çorbası gibi bir algı var ama değil! Tam tersi. Paça öğle, akşam saatlerinde de hayli tüketiliyor. Koku nedeniyle evde yapmayı tercih etmeyenler de sıklıkla sipariş veriyor. Bizim lokantada paça çorbası sabittir, diğer çorbalar hep değişir” diyerek kelle paça çorbasına karşı önyargının yıkıldığının altını çiziyor.
Peki Türkiye’den CNN listesine girmek üzere hangi çorbayı önerirdi? Şef Şenol, “Tarhana’ derdim, diyerek şöyle örneklendiriyor: “Dünyada benzeri yok. Bize özgü. Biz tadına çok alışığız ama tadı onlara keskin gelebilir. Boza da öyledir ya biraz. Şef Didem ne sever dersen de? Erişteli yeşil mercimek severim. Çocukluğumu hatırlatır bana hep.”
SOFİSTİKE DEĞİL
METEOROLOJİYi VE UZMANLARI DİNLEYİN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, daha önce Balıkesir, Düzce’de de benzer felaketler yaşandığı, 2 gün boyunca insanların kapalı yolda esaret yaşadıklarını hatırlatarak, “Yani düşünün öyle bir kar yağıyor ki iş makineleri açıyor, hemen peşine bir daha yağıyor... Açılan yer hemen kapanıyor. Burada önemli olan kapalı yolun açılması değil yolun kapanmamasını sağlamak. Kar yağdıktan sonra yolu açmak zor olur, var olan yolu da perişan edersiniz. O nedenle kar yağmadan solüsyon ya da tuz atmak lazım. Kar yağdıktan sonra tüm bu faaliyetleri yapmanın bir faydası olmaz. Yetkililer bu konuda gerekli önlemleri, ‘kar uyarısı’ yapıldıktan sonra acil olarak almalı” diyor.
KAR LASTİĞİ UYARISI
Şehir içinde pek sorun olmayabileceğini ancak şehir dışına çıkacakların uyarıları özellikle dinlemesi gerektiğini belirten Tek, şöyle devam ediyor: “Yurdun doğusuna hep ‘çok’ kar yağar ama batı ve güney bölgeler, ki Gaziantep de batı sayılır alışık değil böyle kara. Sıklıkla yağmadığı için de ‘Gelip, geçer! Nasıl olsa açarlar yolu’ gibi düşünülüyor ama gerçeklik öyle olmuyor. O uyarılar boşuna yapılmıyor. Dinlemek şart. Ayrıca kar lastiği çok önemli. Yaz lastikleri karlı yolu tutmaz. E, kış lastiği yok, zincir yok! Hem kişisel hem de kurumsal tedbirler alınmalı ki böyle manzaralar yaşanmasın.”
TÜRKİYE DONACAK
Tek, ‘Hafta sonuna dikkat’ diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu cumartesi- pazar yoğun bir kar yağışı var. İstanbul’da kar cuma akşam saatleri başlayacak. Rüzgâr ise güney yönden esecek yani lodos var. Dolayısıyla sıcaklıklar artacak. Bugün kadar soğuk olmayacak ama kar yoğun olacak. Hatta sadece İstanbul değil, poler dediğimiz bu sistem, komple ülkemizin üzerine iniyor. Özellikle hafta sonu yola çıkacak olanlar planlamasını buna göre yapsın ve hatta mecbur değillerse yola çıkmasınlar. Buzlanma ve don tehlikesi var. Pazartesi günü ise kar yurdun iç kesimleri ve doğuya kayıyor. Ay sonuna kadar da soğuklar devam edecek, sıcak geçişler yok maalesef.”
KAR KAPIYA DAYANDI
DÜNYAYA ENTEGREYİZ
İlk söz eğlence dünyasının canlı tanığı, ‘Gazinocular Kralı’nın oğlu Sacit Aslan’ın. ‘Sahne adabı nedir?’ diye soruyorum. Yanıtı şöyle: “Gazinoların olduğu dönemde de dekolte vardı. Bu kadar abartı değildi ama vardı. Çok net söyleyeyim ki beni de zaman zaman rahatsız eden, bir gazinoya, alkollü ortama uymayan dekolte kıyafetler olurdu. O tarihlerde bu durum kadınların gazinodan ayağının çekilmesine neden oldu. Şimdi buraya kocaman bir ‘ama’ koyalım. Bu dediklerim 35-40 sene önceydi. O zaman ile bu zaman bir mi? ‘Burası Türkiye’ diyor bazı arkadaşlar. Bu bağnaz bir söylem. Burası Türkiye’dir doğru. Ama bu Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir memlekettir. Madonna, Beyonce gibi ünlüler sahneye bundan bile açık kostüm ile çıkıyor. Eğer sen gündelik yaşamında, Batı’nın iyi-kötü tüm kavram ve alışkanlıklarını alıp uyguluyorsan ve de dünyaya entegre bir ülkede yaşadığını söylüyorsan o zaman bu popçuların sahnede giydiği ‘kostüm’ mü sorun? 3-5 kişi yadırgamış olabilir ama bin kişi alkışlıyor ki bu insanların konserleri hınca hınç dolu. Dolayısıyla boş yere konuşmaya gerek yok.”
BU KADAR DA OLMAZ
SEREN Serengil: Gülşen’i yakın bir zamana kadar destekliyordum, herkes istediği gibi giyinebilir. Ama bu son kıyafet... Gerçekten de don ve sutyen ile çıktı karşımıza. Çıktığı yer, evet bir gece kulübü ama yemekli bir yer. İnsanlar karı-koca gelmişler. Seyirciye doğru eğilip kalçasını sallaması falan... Bence durum amacını aştı. Seksapellik ve dekolteye tamam ama bu fazla. Striptiz kulüplerindeki kadınlar gibi... Bu kadar da olmaz.
‘BEACH PARTİ’DE OLSA GİYİLİR
Demet Akalın: Ben Gülşen olsam inan tırnağımın ucunu göstermem. Çünkü inanılmaz yetenekli ve başarılı bir kadın. Ki makyajsız bile çok güzel. Ayrı bir havası var. Biri kalkmış, ‘Sahnede onu giyme’ demiş. E, yani! Ben hayatta aldırmazdım, kim ne demiş. Tırnağımın ucunu göstermem inat uğruna. Sahneye çıktığın yer ‘beach party’ olsa o zaman giyilir, hepimiz giyiyoruz mayo.
Gerçekten de çok üzücü ancak sosyal medyanın da etkisi ile özellikle de her şeyin organiğini, doğalını arayan şehirli kadınların üzerinde sanki ‘Normal, evde, doğum koçu ya da ebe ile doğurmak’ gibi görünmeyen bir baskı var. Uzmanlar uyarıyor! Birincisi, ‘doğum koçu’ doktor değildir. İkincisi, ‘evde doğum’ steril ve sağlıklı değildir. Üçüncüyü de ben araştırdım. 84 saatte, uzaktan eğitimle 2-3 haftada, 699 liraya bile doğum koçu sertifikası alabilirsiniz.
VER PARAYI AL SERTİFİKAYI
BİRÇOK üniversite ve akademi 2-3 haftalık online eğitimin ardından ‘doğum koçluğu’ sertifikası veriyor. Fiyatı 699 ile 10 bin lira arasında. Bazı üniversiteler açıklama kısmında doğum koçluğunun tıbbi-psikoterapötik bir yaklaşım olmadığını açıkça belirtmiş. Ancak açıklama bile yapmayıp, ‘Ver parayı, al sertifikayı’ mantığı ile iş yapan akademiler de var. Yani ‘etik’ bu işi yapanın vicdanına kalmış.
TREND OLDU DİYE KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz, sosyal medyada fenomenler ve ünlülerin yaptığı paylaşımlar ile doğum koçluğunun ‘trendler’ arasında girdiğini söylüyor. Haklı. Özellikle de biz şehirli kadınların her şeyin ‘en sağlıklısı’, ‘en organiği’, ‘en normali’ni arayışımız biraz fazlaca takıntı haline gelmiş olacak ki arkadaşlarım ile doğum öncesi aramızda, ‘Şu ünlü suda doğum yapmış’, ‘Şu fenomen Doula tutmuş’ gibi sohbetler yapardık. Dr. Korkmaz, kavramları karıştırmamak gerektiğini belirterek, “Doğum koçu; doğum esnasında annenin elini tutan, saçını okşayan, moral/motivasyonu sağlayan, masaj yapan, nefes alışverişini düzenleyen kişidir. Doktor değildir. Yeri annenin yanıdır, alta geçemez. Ne yasal ne de vicdani olarak doğum yaptırmaya yetkisi yoktur” diyor.
Kendisine de ‘trend’ olması sebebiyle ‘Evde doğum yaptırır mısınız?’ soruları geldiğini söyleyen Dr. Korkmaz, “Doğumun yapılacağı en doğru yer hastanedir. Bu iş evde olmaz! Ev o hijyene sahip değil. Hadi diyelim her şey yolunda gitti. Ya doğum sonrası, kordon sarkması - dolanması, perine ya da rahimde yırtılma, kanama, enfeksiyon gibi bir komplikasyon olursa! Acil ameliyat gerekebilir, serum, kan lazım olabilir. Ki Ankara’da yaşanan acı olayda örneğini gördük. Bebek ters, makat doğum. Makat doğum hastanede bile tecrübeli bir doktor tarafından, ultrason muayenesi ile yapılabilir. Bırakın ebeyi, doğum koçunu!” hatırlatması yapıyor.
HERKESİN FORMATI FARKLI
EN BÜYÜK RİTÜEL İYİLİK YAPMAKTIR
Astrolog, Can Aydoğmuş’a astrolojide ‘Dilek tutma, toprağa gömme, ateşe atma, çaput bağlama gibi ritüeller var mı?’ diye sordum. Astrolojide Jiesta, Fomalhaut, Sirius gibi bazı yıldızların olduğu ve bu yıldızların döneminde özellikle yaratım çalışmaları, meditasyon yapmanın, dilemenin hayli etkili olabileceğini söylüyor.
‘Dileyin’ derken ne kastettiğini de şöyle açıklıyor: “İnsanın düşünce gücü hayatındaki tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, yanlışı düzeltmekte ciddi anlamda etkilidir. Bunu yapmak için de düşünce ile bilinçaltının paralel olması gerekir. Dilemekten kastım, ‘Göm! Suya at! Üzerinden atla!’ gibi değil de bazı dönemler de bazı bilimsel teknikleri uygulamak daha etkili olabilir. Ben daha çok, ‘Hayal panosu hazırlayın, isteklerinizi yazın’ ya da ‘İmajinasyon yapın’ diyorum. Bu yöntemler yıllardır çeşitli psikoterapiler için kullanılıyor. Kocaman bir ev mi istiyorsun? Kocaman bir evin içinde hayal et kendini. Kişi bu sistemli imajinasyon çalışmaları sayesinde hedeflerine yönelik davranış geliştirir ve uygun seçimler yaparak hedefine yönelik sistemli bir ilerleme içerisinde olur.”
ŞİFA İSTEYEN ŞİFA DAĞITSIN
“Astrolojide en büyük ritüel ‘iyilik’ yapmaktır. Örnekleyeyim. Venüs, kadını temsil eder. Biri size ‘Venüs’ünüz kötü’ diyorsa şifalanmak için kız çocuklarına, kadınlara iyilik yapmalısınız. Ki 19 Aralık’ta Oğlak burcunda başlayıp 29 Ocak’ta bitecek bir Venüs retrosu var. Ne demek bu? Şu an herkesin kadınlar ve kız çocuklarına iyilik yapması lazım. 14 Ocak’ta başlayıp 4 Şubat’a kadar devam edecek bir Merkür retrosu da içindeyiz. İletişime ait her şey; konuşma kabiliyetimiz, kendimizi ifade ediş tarzımız, yazıp çizmemiz, entelektüelliğimiz, Merkür’le ilişkili. Merkür geri gittiğine göre bu alanlarda sıkıntılar yaşanabilir. Nasıl şifalanacak? Maddi zorluk çeken, okuyamayan, kitap alamayan, eğitim materyallerine ulaşamayan çocuklara, gençlere bağışlar yapacağız. Yoksa istediğin kadar enerji çalış, kâğıtları yak, dilekleri suya at... Siz başkalarına ne kadar yardım ettiniz? Asıl önemli olan bu.”
BİR SORU, BİR CEVAPTÜNELİN SONUNA YAKLAŞTIK
PCR TESTLERİNİ DOĞRU VE VERİMLİ KULLANMAK ÖNEMLİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, 5 soruda cevapladı.
Alınan kararlar doğru mu?
“Bir kararın doğruluğunu şartlara göre değerlendirmek lazım. Tüm dünyada test ile belirlenen vaka sayısı günlük 3 milyon. Türkiye’de ise 77 binlerin üzerinde, ki bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı. Şükür ki aşı sayesinde, virüsün ağır hastalığa dönüşmesinin yavaş olduğu bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında PCR testinin neye mal olduğu, ne kadar yapılabilir olduğunu doğru değerlendirmek gerek. PCR maliyeti yüksek bir testtir. Uygulayacak yetişmiş personel, ekipman ve özellikleri geniş KİT’ler gerekir. Vaka sayılarının böylesi hızla arttığı bir dönemde, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir. O nedenle eldeki PCR testlerini daha doğru yerlere yönlendirmek zorundasınız.”
Bugüne kadar uygulandı ama...
PCR testi ne demek?
Gel önce bunu anlatayım. Kişinin burun, boğaz ya da balgamından örnek alıp o örnek içindeki aktif ya da inaktif, halk tabiri ile ölü ya da canlı virüsü çıkarırsınız. Ne bakıyoruz virüste? SARS-CoV-2’ye ait nükleik asit, yani
Karakoldan sadece 10 adım ötede, hakkında onlarca kez şikâyetçi olduğu eski nişanlısı tarafından katledildi. İnsan ister istemez kendine şu soruyu soruyor: Bir kadın avukatın dahi kendini koruyamadığı bir ortamda biz nasıl korunacağız? Kadın cinayetleri nasıl duracak?
ABLAM ‘MELEK GİBİYDİ’
DİLARA Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız ile konuştum. Ablasının, katili Oktay Dönmez’den agresif yapılı biri olduğunu görünce ayrılmak isteğini belirterek, “Ama ablamın peşini bırakmadı. Tehdit ediyordu. Hakkında uzaklaştırma kararı var. Yaşadığı sitenin güvenliğine de haber verdik, ‘İçeri almayın!’ diye. Aklım almıyor! Buna rağmen o katil çilingir ile eve giriyor. Bu nasıl olur? Ablamı silahla rehin alıyor. ‘Açım’ demiş, kandırmış. Müdahale etmeleri kolay olur diye, karakolun yanındaki bir restorana götürmüş onu. Ama yetişemedik. Melek gibi bir insandı. Ablamı koruyamadık” dedi.
KOLLUK KUVVETLERİNE EĞİTİM ŞART
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve Baro Başkan Yardımcısı, avukat Nazan Moroğlu, meslektaşının katledilmesinin devletin kadınları koruyamadığının göstergesi olduğunu söylüyor ve “Yaşamından endişe duyduğunu bildirmesine, koruma kararı aldırmasına, polise haber verilmesine rağmen öldürülen bir kadın! Yaşananlar elbette o restorana giden polis memurlarının suçu değil! Ancak yıllardır, kolluk kuvvetlerinin bu tarz olaylarda nasıl davranılması gerektiği ile alakalı eğitim alması gerektiğini söylüyoruz. O polisler üniformalı değil sivil kıyafetli olsaydı, hemen 10 adım ötesindeki karakol ile zamanında iletişim kurulabilseydi Dilara belki şimdi yaşıyordu” diyerek her olayın niteliğine uygun davranmak gerektiği hatırlatmasını yapıyor.
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Peki, kadın cinayetleri nasıl duracak?
HER İKİ TARAFI DA RAHATLATACAK POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR
Koç Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Murat Somer, Türkiye’nin göçmenler konusunda bugüne kadar birçok fedakârlık yaptığını ancak Türkiye ve Suriye vatandaşlarını karşı karşıya getiren bu tarz olaylarda asıl sorumluluğun yine devlete ait olduğunu söylüyor ve “Toplumsal barışı sağlamak, buna uygun iklimi yaratmak devletin, dolayısıyla iktidarın sorumluluğudur. Türkiye, şu an tüm dünyada da olduğu gibi önemli bir göç sorunu ile karşı karşıya. Elbette bunun yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel sorunlar var. Bu iklimi teskin edecek, toplumu rahatlatacak atmosfer yaratmak iktidarın ve akabinde siyasetçilerin işidir. Göçmenleri düşmanlaştırmayan, insan hakları ve hukuk ile uyumlu fakat toplumdaki meşru rahatsızlıkları da yok saymayan, uzun vadeli bir çözüm olmadığı sürece bu tarz olaylar maalesef yaşanır, ki dünyanın her yerinde de bu böyledir” diyor. İşin bir de toplumsal boyutu olduğuna değinen Prof. Dr. Somer, sivil toplum örgütlerini de durumun insani boyutunu unutmadan ama ortada bir sorun olduğunu bilerek, kutuplaşmayı yumuşatmak adına çağrı yapmaya davet ediyor.
RADİKAL SÖYLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ
Peki, Suriyeliler geri dönsün diye ek tedbir ve kararlar alacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti politikasını Suriyelileri göndermek üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı siyasetçilerin ‘radikal’ söylemleri Türk-Suriyeli çatışmasında ne kadar etkili? Prof. Dr. Somer, “Makul, gerçekçi ve bilimsel çözümler ortaya konulmadığı sürece, üzücü ama bu tür radikal; toplumun korku, kaygı ve duygularını istismar eden siyasal söylemler ve eylemler ortaya çıkacaktır. Bu söylemler sorunun çözümüne hizmet etmediği gibi, insanların duygularını istismar etmekten öteye de geçmiyor. Bunu engellemenin bir yolu var mı? Var. Acil, sorunun uluslararası boyutu da hesaba katılarak başta Suriye’ye yönelik olmak üzere dış ülkelerle risk ve maliyet paylaşımına yönelik, işleyen, barış odaklı, yeni politikalar üretilmeli. Hasmane söylemlerden kaçınılmalı. Sosyolojik ve ekonomik anlamda sonuç yaratacak politikalar üretebilir, bunu da toplumu ikna edecek şekilde anlatabilirsek sorun çözülür” önerisinde bulunuyor.
ÜZERİNE GİDİLMEZSE KONTROL EDİLEMEZ BİR HALE DÖNÜŞÜR
Mülteci Hakları Savunucusu Hukukçu Abdulhalim Yılmaz, Esenyurt’taki saldırının bir benzerinin daha önce İkitelli’de, Bağcılar’da ve Ankara, İzmir gibi başka şehirlerde de yaşandığını, yani münferit bir olay olmadığını söylüyor. Mültecilere yönelik saldırıların cezasız kaldığını ve bu nedenle durumun daha da vahim hale geldiğini belirten Yılmaz, “Suriyeliler yerinden, yurdundan edilmiş, hayatlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınmış insanlar. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken kendilerini daha büyük bir mağduriyet içinde buldular. Ne yazık ki kamuoyunda saldırılanlar suçlu, saldıranlar vatansevermiş gibi bir algı yaratmaya çalışanlar var” diyor.
CEZASIZ KALMAMALI
TEK TİP BESLENME HASTALIKLARI TETİKLİYOR
BİYOLOG, diyetisyen Burçak Çubukçu, genellikle ergenlik dönemi ile 20 yaş grubundaki genç kadınların fenomenlere ya da büyüklerine benzeme, onlar gibi ‘güzel’ olma kaygısı ile şok diyetlere kalkıştığını söylüyor. Şok diyetlerle kilo vermenin kolay olduğunun ancak sağlıktan gittiğinin altını çizen Çubukçu, “Tehlike sanıldığından büyük çünkü kiloyu yağdan değil su ve kastan kaybediyorsunuz. O an tartıda kilo veriyorsunuz ama diyeti bırakıp normal beslenmeye geçtiğiniz an vücut sanki kıtlıktan çıkmış gibi strese giriyor ve hemen yeniden kilo almaya başlıyor. Bu da metabolizmayı mahvediyor. Ver- al, ver- al... Bu bir kısır döngü. Bir hastam var, tek tip beslenmeden kaynaklı kansızlık sorunu yaşıyor, saçları dökülüyor. Regl döngüsünün bozulması, böbrek hasarları, B12 eksikliğinden kaynaklı hafıza kayıpları, stres, agresiflik, odaklanma bozuklukları da cabası. Ruhsal olarak da kişi kendini sevmeyen birine dönüşüveriyor” diyor.
ANOREKSİYA’YA DİKKAT
Normalde bir kişinin günlük 1000-1500 kalori alması gerektiğine değinen Çubukçu, tek tip diyetlerin vücudun alması gerektiği vitamin ve mineralleri yok ettiğini de belirterek, örneklendiriyor: “Zayıf olan ‘mutlak sağlıklıdır’ diye bir şey yok. Kişi ancak uzman eşliğinde, kendine özgü beslenme programına uyarak daha sağlıklı olabilir. Mesela, bir kişinin normalde alması gereken C vitamini 70 gramdır. Sigara içiyorsa bu miktar 120 grama kadar çıkabilir. Yani beslenme kişiye özgüdür. Çok yaşadığımız bir başka sorun da anoreksiya. Çok sayıda genç, kilo almamak için, yemek sonrası kendini kusturuyor, ki bunun sonu ölüm olabilir.”
NORVEÇ FİLTREYİ YASAKLADI
NORVEÇ’te beden algısı sorunlarını tetiklediği, ‘idealize insan’ algısı oluşturulduğu için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları rötuşlu, filtreli, oynanmış ya da bir başka şekilde manipüle edilmiş görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlemiş sayılacaklar. Yeni yasa gençler arasındaki dış görünüş baskısını azaltmayı hedefliyor.
GELİNE HALASINDAN ÇEYREK GÜMÜŞ
Davet edildiğimiz her düğün öncesi hiç abartısız aile arasında, ‘Acaba ne taksak? Para taksak ayıp olur mu? O bana çeyrek takmıştı ama fiyatlar da yükseldi, biz ne takalım?’ gibi sorular havada uçuşuyor. Geçtiğimiz yıl altın fiyatlarının hızla yükselmesi, gümüşün de değer kazanmasının ardından birçok kişinin gümüş (altın kaplama) takıya yöneldiğine şahit olmuştum. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren işin rengi değişiyor. Gelin ya da damada gümüş çeyrek de takılabilecek.
KULPLU, KURDELELİ
Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendilerine gelen yoğun talebin ardından piyasaya altın süren, GM rafineleri anlaşarak çeyrek (5gr), yarım (10gr) ve cumhuriyet altın (20 gr) büyüklüğünde, kulplu gümüş sikkeler bastırtmış.
İslam Memiş
Memiş’i arıyor, bu işe neden kalkıştığını soruyorum. Kendisine geçtiğimiz düğün sezonunda binlerce kişinin ulaştığını belirten Memiş, “Vatandaşlar ‘Para taksam ayıp olur’ diyordu. Gramın gramını ya da para takmayı kendine yakıştıramıyordu. Oysa gümüş çok değerli bir metal. 2020’de altından daha fazla kazandırdı. Son iki yıldır ‘altın’ çağını yaşıyor. Ben de bunu düşünüp gümüşe yöneldim. En makul çözüm bu oldu. 100, 200 lira takmak yerine isteyen gümüş sikke takacak. Gümüş sikkelerin kulpu var, kurdele de takılıyor. Böylelikle altın fiyatları yükseldiği için kaybolmaya başlayan takı kültürü de ölmeyecek” diyor.
GÜMÜŞ ‘ALTIN’ ÇAĞINI YAŞIYOR
KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para piyasalarında yaşanan bu sert düşüşten yaklaşık 10 gün önce, ‘Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm’ uyarısı yapmıştı. Bugün tam da o noktadayız. İslam Memiş’i aradım. Tahminini neye dayanarak yaptığını sordum. Memiş, “Bu tahmini kaldıraç işlemi yapanları düşünerek yapmıştım. Türkiye’de kripto para daha çok kumar gibi, yatırım amaçlı düşünülmüyor. Uyarmak istemiştim. Nitekim de dediğim gibi oldu” diyor. Peki, ne oldu da piyasa bir anda toz duman oldu? Memiş, bu düşüşte FED etkisi olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:
KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK
“ABD Merkez Bankası (FED) 14-15 Aralık’ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi. Bu da yatırımcıyı dolara itti, satışlar başladı. Ben şimdi bir tepki yükselişi bekliyorum, 47 bin dolar civarına çıkabilir. Ama kalıcı olmayacak. Gözümüz, bugün ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verilerinde. 25 Ocak’ta da FED’in faiz kararı var ve muhtemelen de mart ayında faiz artırımına gidilecek. O nedenle satışların devam edeceğini, Bitcoin’in 40 bin dolar altına ineceğini düşünüyorum. Yatırımcılar dikkatli olmalı!”
YAZA KADAR BEKLEYİN
Peki, bu düşüşler kalıcı mı? Memiş, ‘Hayır’ diyor, yaz aylarını işaret ederek, “Haziran-Temmuz gibi kripto para piyasalarında yine-yeni rekorlar bekliyorum. Bitcoin’de 70-80 bin dolar seviyesine yükseliş görebiliriz. Ama bundan önce bir beklenti olmasın. 25 Ocak’tan sonra yaza kadar ikinci düşüş dalgası devam eder. Kısa vadede zengin olma hedefleri olanlar eldekinden de olabilir. Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemler yapanlar dikkatli olsun.”
METAVERSE CANLANABİLİR
AŞIYI HALKIN AYAĞINA GÖTÜRELİM
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Omikron hızla yayılıyor. Aşılama ne durumda? Bu hızlı yayılımın kaynağı okullar mı?
“Hayır, asla değil. Sanılanın aksine virüsü ağırlıklı olarak çocuklar değil yetişkinler alıyor ve yayıyor. Okulların yayılımın odak noktası olmadığını yapılan çok sayıda ciddi araştırmaya dayanarak söyledik, ki bir buçuk yıl boyunca çocuklar boşu boşuna eğitimden uzak kaldı. Esas yayılma yetişkinlerin toplu olarak bulunduğu; restoran, eğlence mekânı, işyeri, fabrika, toplu taşıma gibi hele de maskesiz durulan ya da havalandırması iyi olmayan kapalı mekânlardan kaynaklı. Durum böyleyken yetişkinlerin aşılanması çok önemli ancak Türkiye aşılama konusunda ne yazık ki iyi bir noktada değil. Milyonlarca yetişkin henüz birinci doz aşısını dahi olmadı. Sadece 2 doz Sinovac olanlar da risklere açık. 15-25 yaş arası gençler virüsün hızlı yayılmasında etken. Tüm bu grupların acilen aşılanması, aşı tereddüttü olanların bilgilendirilmesi, kampanyalar başlatılması lazım. Halkı aşıya davet etmek yerine aşıyı halkın ayağına götürmeliyiz, okullarda, kampüslerde ve işyerlerinde aşı kampanyaları yapmalıyız.”
ONLARA DA AŞI HAKKI TANINMALI
Peki, 5-11 yaş çocuklarımız ne kadar risk altında?
“En yüksek risk yetişkinlerde. Hastalığı ağır geçirme ve vefat riski çocuklarda çok daha düşük. 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetme riski 65 yaşındaki bir yetişkinin hayatını kaybetme riskinin binde biri. Ama bu demek değil ki çocukları aşısız bırakacağız. Hele de Omikron gibi hızlı yayılan bir varyant söz konusuyken. Vaka sayıları yükseldiği zaman nadir olan da görülür olmaya başlıyor. Dolayısıyla çocukları korunmasız bırakmamalıyız. 5-11 yaşa da aşılama hakkı verilmeli. Türkiye bu konuda geri kaldı.”
Eğer çocuklar hastalığı o kadar ağır geçirmiyorlarsa neden aşı olmalılar?
‘ALAN ALSIN, TEPE TEPE KULLANSIN’
Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş olsa da bana göre sanat maddi bir faydayı değil, insanlara haz vermeyi amaçlayan özel bir faaliyettir. Belki de o nedenle her ne kadar zamanın ruhunu yansıtıyor olsa da NFT konusuna bir türlü ısınamadım. Önce, yakın zamanda 80. yaşını açtığı sergi ile kutlayan ressam Gürkan Coşkun ya da bilinen adıyla Komet’i aradım, ‘NFT, sanat mıdır?’ diye sordum. O da bana ‘NFT ne?’ diye sordu. Anlattım, örnekledim. Komet, “Olabilir, neden olmasın? Biri ona sanat diyorsa öyledir. Alan varsa alsın, tepe tepe de kullansın. Beni şahsen rahatsız etmez alınıp satılabilir olması ya da ders olarak okutulması” diyor.
NFT SEÇMELİ DERS OLDU
KRİPTO para ile hayatımıza giren NFT, lisans eğitimine de taşındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ‘NFT’ye giriş’ dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Edindiğim bilgiye göre ders bu dönem 70 kişilik kontenjan ile verilmeye başlanacak. Türkçeye ‘Değişimi Mümkün Olmayan Para’ olarak çevrilebilen NFT’nin seçmeli ders olarak verilmesi ise son yıllarda sanattan dijital oyuna kadar her alanda karşımıza çıkmasıyla doğru orantılı. Ankara Üniversitesi böyle bir çalışmaya öncü olmaktan, konuştuğum birçok öğrencisi de okullarının ‘Zamanın ruhu’nu yakalamasından gayet memnun.
‘NFT, SANATIN KURTULUŞU DEĞİL BATIŞIDIR’
Uluslararası tanınırlığa sahip çizgi roman, karikatür ve illüstrasyon sanatçısı ve Ece’nin yaratıcısı M.K. Perker’i de aynı soru ile arıyorum, “Ders olarak okutulması kafa karıştırıcı çünkü bu bir sanat akımı değil, herhangi bir metot değil” diyor, şöyle devam ediyor: “NFT daha çok ekonomik bir metot ve sanat okulunda da ekonomik bir metodun okutulması saçma. Sanat kolektörleri bir eseri kalitesi, durumu, sanatçının ya da işin tarihsel özelliğine göre satın alır, oysa NFT’yi alanlar daha çok yatırım amaçlı alıyor. NFT eser toplayanlar daha çok ‘Dursun da yarın öbür gün değerlenir’ mantığı ile hareket ediyorlar ki sanatçı da eserinin değerini, Coin gibi, manipüle ederek arttırıp düşürebiliyor. Sanatın kurtuluşu değil, batışı oldu bence bu durum” diyor.
ŞANSIMI DENEYEYİM
Uzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyor
Sadece Türkiye değil dünya genelinde Omikron’un önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olmasına rağmen öldürücü etkisinin düşük olması nedeniyle, ‘Virüs eski gücünde değil’ diyerek normale dönüş anlamında oldukça iyimser bir hava hâkim. Ancak uzmanlar yeni varyantların gelişebileceğine ve dahası pek fazla önemsenmeyen ‘Uzun COVID’in yaratabileceği tehditlere karşı uyarıyor. Öyle ki ‘Uzun COVID’in kalıcı olabileceğini gösteren araştırmalar var. Uzun COVID’e ne sebep oluyor? Neden bazı insanlar COVID-19 etkilerini uzun süre taşıyor? Korunmanın bir yolu var mı? Sordum...
AŞILAR UZUN COVID’DE DE ETKİLİ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal ‘Uzamış COVID’ İngilizcesi ile ‘Long COVID’in hastalığı semptomatik geçiren vakalarda ortaya çıktığını belirterek, “COVID-19 -varyant ve mutasyonlardan bağımsız olarak- koku, tat alma hissinin değişmesi veya kaybolmasından, yaygın kas ve eklem ağrısı, felç edici yorgunluk ve hatta bazı nadir durumlarda ciddi psikiyatrik semptomlara kadar farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu belirtiler hastalığı atlattıktan sonra da -12 haftadan daha uzun- devam ediyorsa buna ‘Uzun COVID’ diyoruz. Mesela, 3 ay önce taburcu ettiğimiz hastamız geçtiğimiz günlerde yeniden geldi. Diyor ki: ‘Aşırı derece yorgunum.’ Yanı sıra depresiflik, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, gece uykudan nefes darlığı ve çarpıntı ile uyanma, unutkanlık, göğüs ağrısı, sıkışma... Tüm bunlar COVID-19 ile başlayıp hastalık negatife dönse de bir türlü iyileşmek bilmeyen Uzun COVID etkileri. Yani hasta kan değerleri ve radyolojik olarak iyileşmesine rağmen bu tarz şikâyetler ile geri gelebiliyor” diyor.
NE SEBEP OLUYOR?
Peki, ne sebep oluyor? Bu konuda yürütülen yeni araştırmalar ne söylüyor? Prof. Dr. Köksal diyor ki: “Hâlâ kesin sebebi doğrulanabilmiş değil. Ancak COVID-19, vücutta AC2 reseptörü olan her yere bağlanabiliyor. Ancak araştırmalar, Uzun COVID’e neden olan en önemli etmenin, virüse karşı vücudun geliştirdiği bağışıklık tepkisinin bir yansıması olabileceğini doğrular nitelikte. Şöyle ki; virüs vücuda girdiği anda -ilk fazda- çoğalmaya başlıyor. İkinci haftadan itibaren stokin fırtınası dediğimiz hadise yaşanıyor. Yani savunma hücreleri virüsü yok etmek için ciddi bir tepki veriyor. Bu aşırı stokin salınımı ise konak hücreye zarar verebiliyor. Yani vücut kendi antikorunu yabancı gibi algılayıp ters reaksiyon veriyor. Bu sendrom genç ve sağlıklı, önceden tıbbi sorunları olmayan genellikle enfeksiyonu daha hafif geçiren kişilerde de kaydedilebiliyor. Ama en çok kadın hastalarda, gençlerde de daha çok çarpıntı olarak görülebiliyor.”
OMİKRON BAĞLANTISI BELLİ DEĞİL
COVID-19 tanısı olan hastaların yaklaşık yüzde 15-20’sine yakınının Uzun COVID kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirten Prof. Dr. Köksal, “Türkiye genelinde net bir araştırma olmadığı için bir oran vermek de pek mümkün değil. Omikron’a yakalanan kişilerin Uzun COVID geliştirme olasılığı daha mı yüksek yoksa daha mı düşük? Onun için de devam eden çalışmalar var. Durumun yeni varyantla enfekte olan hastalarda farklı tezahür edip etmediğini söylemek için henüz çok erken” diyor.
100 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
COVID-19’a yakalanıp iyileşmesine rağmen semptomların görülmeye devam etmesi durumuna ‘Uzun COVID’ deniyor. Dünya genelinde yaklaşık 100 milyon insanı etkileyen bu durumda, hastalar iyileşseler bile kendilerini güçsüz bırakan semptomlarla haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca birlikte yaşamaya devam ediyor. Araştırmalara göre, COVID-19 hastalarının yüzde 10-30 arasındaki kısmı ‘Uzun COVID’ semptomlarından şikâyetçi.
HAFİF GEÇMİYOR
PROF. Dr. Köksal ‘virüs eski gücünde değil’ iyimserliğinin tehlikeli olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Omikron sanıldığı gibi hafif geçmiyor. Şu an Türkiye’de baskın varyant. Yoğun bakımlarda bir yoğunluk var. Ve gelenlerin çoğu aşısız! Aşısız, bağışıklık sistemi çökmüş kişiler, kronik rahatsızlıkları olanlar, kanser hastaları, ileri yaştakiler maalesef ağır geçiriyor. Binlerce hasta takip etmiş bir hekim olarak ‘uzun kovid’ yaşayan aşılı hastaya rastlamadığımı söyleyebilirim. Hastalığı, hastaneye yatarak ya da yoğun bakımda geçirmek zorunda kalanlarda daha fazla görülüyor. Kaldı ki hastalığın yan etkileri henüz belli değil! COVID-19 geçirenlerin kalıcı bir sekeli var mı yok mu? Bunu zaman gösterecek. O nedenle aşı sadece günü kurtarmak ya da virüsün dolaşımdaki hızını azaltmak için değil, sağlıklı nesiller için de gerekli. Bu hastalığın da korunma yolu açık bir şekilde, ‘Aşı-maske-mesafe’dir.”
SÜREKLİ AĞLAMAK İSTİYORUM
COVID-19’a yakalandıktan sonra semptomları aylarca geçmeyen yüzlerce kişi dertlerine çare bulmak için Facebook ve Telegram’da gruplar kurmuş. O kişilerden biri Görkem Sağır. 6 ay önce COVID-19 geçiren ve İzmir’de inşaatlarda elektrikçilik yapan Sağır, geçmeyen yorgunluk-nefes darlığı şikâyetiyle 4 aydır hastane hastane gezdiğini söylüyor ve “Çalışamıyorum. Sürekli öksürüyorum, nefes almamda sıkıntı var. Ruh sağlığım çökmüş durumda. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. İçimde sürekli bir ağlama hissi var” diyor.
BİR BİLGİ:
Sağlık Bakanlığı COVID-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kapsamlı kontrol ve takibi için bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda birçok hastane polikliniği de takip merkezine dönüştürüldü. BBC Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, ‘Uzun COVID’ takip merkezine, 2021 Mayıs-Kasım arasında 838 hastanın başvurduğu ve semptomları 12 haftadan uzun devam edenlerin kayıt altına alınarak 1,3,6,9, 12 ve 18’inci aylarda kontrole çağırıldığını söyledi.