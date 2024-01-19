Uzay maceramız hafife alınmamalı

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DALGA GEÇİLECEK İŞLER DEĞİL

Uzay Bilimci, Astrofizikçi Doç. Dr. Selçuk Topal da geçtiğimiz yıl fiziken, ruhen ve yılların akademik birikimiyle astronotluk için hazır olduğunu düşünerek resmi başvurusunu yapan isimlerden biriydi. Diyor ki: “Gelecek uzayda! ‘Uzay’ demek inovasyon ve uzun vadede ekonomik güç demek. Dolayısıyla uzay yarışında bugün alınan kararlar bir ülkenin gelecek 50 yılını belirler. Uzayda lider olan Dünya’nın da lideri olur. Bu unutulmamalı ve umuyorum bir gün o noktaya biz de geleceğiz.”

BU BİR BAŞLANGIÇ

Türkiye Uzay Ajansı’nın 10 hedefinden birinin, ‘bir Türk astronotu Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndermek’ olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Topal,

“Yolculuğun turizm olarak değerlendirilmesi çok yanlış. Aksine bu bir prestij meselesi. ‘Özel şirket ile gidiliyor’ diyenler var ama uzun zamandır uzay misyonları özel şirketler tarafından yapılıyor. Ayrıca astronotumuz orada 13 farklı deney yapacak, bu bilimsel bir misyon da. Bir başlangıç yapılmalıydı ve bu da iyi bir başlangıç, bundan sonrası inanıyorum ki gelecek, gelmeli de. Daha 2030’dan önce gerçekleşmesi planlanan aya sert iniş projemiz var. Bunlar basit ya da dalga geçilecek işler değil ciddi projeler ve unutmayalım ki gençlerimize böylelikle yeni kapılar açılıyor" diyor.

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CUMHURİYETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, dünyanın uzay macerasının sadece 60 yıl önce başladığı, teknolojinin de hızla ilerlemesi ile birçok ülkenin hızlı yol aldığı ve haliyle uzaya çıkmanın insanlık için ‘sıradanlaştığını söylüyor, “Ama” ile devam ediyor: “20 Temmuz 1969’da Apollo 11 ile aya giden Neil Armstrong ilk adımını atarken ne demişti: ‘Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım.’ Buradan hareketle bizim uzay maceramız başka ülkeler ya da kendimiz için bile ‘küçük’ bir adım olarak görülebilir ama Türkiye gibi henüz 100 yaşındaki genç Cumhuriyetimiz için şüphesiz ‘büyük’ bir adım.”

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TÜRK BAYRAĞI UZAYDA

“Bir yanda ekonomik zorluklar, çatışmalar bir yanda bunlara rağmen bir hedef için, çocuklarımızın geleceği için uzayın kapılarını zorlayan Türk bir astronot.

O uzay aracının içinde Türk bayrağı var. Bu öyle küçümsenecek bir iş değil. Daha düne kadar uzay politikamız bile yoktu. 2018’de Türk

Uzay Ajansı’nın kurulması ile ilk adım atıldı. Bu da o projenin bir parçası. Daha 9 adet gerçekleştirmeyi umduğumuz proje var. Gelecek nesillerimiz adına çok umutluyum.”