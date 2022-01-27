Soğuk hava kalp krizini tetikliyor

Çocukluğum dahil anne-baba evinde yaşadığım tüm yıllar boyunca ebeveynlerimden duyduğum en önemli cümlelerden biri de ‘Sana inanıyor, güveniyoruz ama arkadaş çevrene dikkat et!’ oldu. Ben o zamanlar bu söylemin gerçek nedeninin güvensizlik olduğunu düşünsem de karşılaştığım bir yazı konuyu daha iyi anlamama neden oldu. O yazı şöyle diyor: “Arkadaş çevresi beyin gelişiminde etkili. Hem de her yaşta. ”Ne demek bu? Sosyal iletişimin beyne etkisi nedir? Sordum.

ARKADAŞ ÇEVRESİ BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ

NÖROLOG, Dr. Sevda Sarıkaya Washington’da yaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarını okumaktan keyif aldığım hocalardan biri. Şöyle bir yazı paylaştı: “Beyinde ‘sosyal beyin’ denilen ve diğer insanlarla iletişimde bulunduğumuz zamanlarda aktifleşen bir ağ var. Bu ağın kuvvetli olduğu kişiler, genellikle birbirini tanımayan insanlardan oluşan birçok arkadaş grubu ile ayrı ayrı iletişimde olan kişiler. Daha da ilginci, sosyal iletişim ağını etkin kullanan bu kişilerle sıkça iletişimde bulunmak, arkadaşlık etmek sizin de yetilerinizi geliştiriyor. Buna dalga etkisi deniliyor. Bir suya taş attığınızda birbirini tetikleyen dalgalar gibi, iletişimde bulundukça beynimizin sosyal iletişim ağı da gelişiyor. Arkadaşlık ettiklerimiz beynimizi şekillendiriyor.” Bu da demek oluyor ki kimlerle arkadaşlık yaptığınız beyin gelişiminiz açısından önemli. Bu da beni bizimkilerin dikkat çektiği noktaya, “Arkadaş önemli”ye götürüyor.

NE KADAR FARKLI İNSAN O KADAR GELİŞMİŞ BİR BEYİN

Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, insan beyninin ilk 30 yıl muazzam bir gelişme kapasitesi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Beynin gelişimi için muhakkak ki en verimli zamanlar bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleridir ancak sanılmasın ki yaş geçtikçe beyinin gelişmesi durur. Yavaşlar ama asla durmaz. 85-90 yaşındaki bir kişinin beyni, ilk başlardaki kadar olmasa da gelişmeye devam eder. Şunu da söylemek mümkün: Beyin, ne kadar verirsen o kadar gelişir!”

SOSYAL İLETİŞİM ÖNEMLİ

Peki, beynimizin gelişimini nasıl sağlayacağız? Şöyle yanıtlıyor: “Sadece kitap okuyarak ya da belgesel izleyerek beyin gelişimi sağlanmaz. Bu gelişimin önemli anahtarlarından biri sosyalleşmektir. Sosyal ağlarınızın genişliği ve kalitesi, ki burada annenin kulaklarını çınlatalım, seçtiğin arkadaşların neyi, ne kadar bildiği-kalitesi müthiş önemli, ruh sağlığınız kadar beyin sağlığınız açısından da önemli. Hangi yaşta olursa olsun yeni insanlarla tanışmak, arkadaş olmak beyin gelişimi için müthiş faydalı. Bazen insanlar, ‘Benim grubum bana yeter’, ‘Yeni arkadaşa ihtiyacım yok!’ diyerek aynı bakış açısına sahip, birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir grup içinde kalmayı tercih eder. Oysa arkadaş çevresini birbirini tanımayan ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan seçenlerin problem çözme, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yetileri daha yüksek oluyor.”

ZİHNİ KÖRELTMEYİN