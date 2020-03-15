Mangalda anlaştılar ama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangal ve nargile konusunda harekete geçti. Sahil ve yeşil alanlara yasak geliyor. CHP’li Büyükşehir Belediyesi ile birçok konuda fikir ayrılığına düşen AK Partili ve İYİ Partililer de benzer görüşte. Ama bir şartla: ‘Yeni yer gösterilsin!’
MANGAL OLMAYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberi sosyal medya hesabından “İstanbul’u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller bekliyor bu bahar. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım” notuyla duyurdu. Büyükşehir Belediyesi gerekli alanlara uyarı tabelası dikecek. Ardından İBB zabıta ve özel güvenlik personeli de denetimler için sahaya çıkacak. Belediyenin sahil şeridinin hiçbir noktasında ‘mangal alanı’ oluşturmak gibi bir düşüncesi ise şimdilik yok.
BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ
İBB Meclisi’nin AK Partili Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da çevre kirliliği açısından sıklıkla şikâyet aldıklarını doğruluyor. Ancak geçen yıl nisan ayında, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için halkın önüne sandık koyduklarını da hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Biz halkın talepleri çerçevesinde hareket ettik. Burada ise şöyle bir hareket uygun olabilir: Sahil şeridi uzun. ‘Yapılabilen’ alanla, ‘yapılamayan’ alan olmak üzere bölge tasnif edilebilir. Sonuçta bu bizim kültürümüz. Nihayetinde toplumlar kültürleri ile yaşarlar. Sahillerde kullanılmayan çok büyük alanlarımız var. Bu alanların bir kısmı yenilenerek böyle bir kullanıma açılabilir.”
NEREDE YAPACAKLAR
İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş sahillerde mangal yasağını çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi adına destekliyor. Gökkuş “Ben destekliyorum. Partinin bu noktada herhangi bir görüşü yok. Ama toplumun böyle birlikte istirahat ettiği yerlerde toplumu rahatsız edecek bu tür görüntülerin doğru olmadığına inanıyorum. Ama bir şartla! Mangal kültürümüzün bir parçası. Herkesin mangalını yanında taşıyıp, oralarda yakmasındansa belirli alanlar yapılır ve mangal yakmak isteyenler o alanlara yönlendirilir.”
HAVA ALACAK YER YOK
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Pendik’te ikamet ediyorum. E-5’in altında, bulut gibi havayı kaplayan duman yüzünden ilçe yaşanmaz hale geldi” diyerek lafa giriyor ve uygulamanın haklı olacağını söylüyor. Balyalı şöyle devam ediyor: “Özellikle Anadolu yakasında tren yolunun altında kalan bölgelerde ciddi şikâyet oluşuyordu. Sonuçta yeşil alanlar herkese ait. Solunum yetmezliği çeken yaşlılar, hastalar ve çocuklar var. Eğer mangal yapmıyorsanız çoluğunuzu çocuğunuzu alıp sahilde şöyle bir yürüyüş yapmak, temiz hava almak mümkün değil. Mangalcılara yer gösterilir mi? Emin değilim, idari bir karar. Ama sahilde değil de daha farklı açık alanlar belki belirlenebilir.”
İSTANBUL’A YAKIŞMIYOR
İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: “Plansız bir mangal alanı var. Haliyle çok çirkin görüntüler oluşuyor. Bunların disiplin altına alınıp belirli bir yere taşınması konusunu destekliyoruz. Yoksa kimsenin mangal yapma hakkı elinden alınmıyor. Ayrıca, pikniğin ardından oluşan çöp dağları meselesi var. Bu İstanbul’a yakışmıyor. Sahil İstanbul’un balkonu, vitrini! Mangal yapmak isteyenlere gelince o konuyla alakalı da bir çalışma var. Yeni yer belirlenmesi konusunda. İnsanların piknik yapacağı alanlar elbette olacak ama sahil şeridindeki yeşil alanlar değil ciddi işgal altında.”
ALTERNATİFİ OLMADAN YASAKLAYAMAZSINIZ
CHP’li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ: “Görüntü kirliliği olduğu doğru ama bu insanların içinde ekonomik sıkıntı yaşayanlar da var. Tatile gidemeyen, hafta sonu ailesi ile piknik yapmak isteyen bu insanlar nereye gidecek? Şehrin içindeki birçok park, bahçe imara açıldı. İnsanların gidecekleri yer kalmadı. Bir şey yasaklayacaksanız önce bunun alternatifini oluşturmak zorundasınız. Hiç kimse otoyolun kenarında, egzoz dumanında, gürültünün içinde piknik yapmak istemez. Ayrıca belirlenecek yeni piknik alanlarına ulaşım için İBB tarafından ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenmeli. Aksi takdirde sadece yasaklamış olursunuz. O yasağa da kimse uymaz. Uyumayanlara ne yapacaksınız? Izgarasını mı alıp götüreceksiniz? Hiç hoş olmayan görüntüler olur.”
SOSYAL MEDYADAN GELENLER
YASAKLANSIN
Görüntü ve kirlilik rezalet. Sahilde beş dakika yürümeye kalkın üstünüz başınız mangal başındaymışsınız gibi kokuyor.
Her tarafta sigara sağlığa zararlıdır diye yazıyorlar, evimizin önünde mangal yapıyorlar ve bizi dumana boğuyorlar.
Bu habere çok sevindim. Duman haricinde insanlar çöplerini orada bırakıp gidiyor.
YASAKLANMASIN
Bizim kültürümüz bu. Hafta sonları kafa dağıtıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Başka çıkabilecek bir yerimiz yok. Tatile gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Sahilde yapılmıyorsa nerede yapacağız? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Mangalı yasaklarsanız yanlış yaparsınız bence. Ben sahilde mangal yapmıyorum, bana dokunmuyor. Fakat halkın buna ihtiyacı var.
Mangalda anlaştılar ama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangal ve nargile konusunda harekete geçti. Sahil ve yeşil alanlara yasak geliyor. CHP’li Büyükşehir Belediyesi ile birçok konuda fikir ayrılığına düşen AK Partili ve İYİ Partililer de benzer görüşte. Ama bir şartla: ‘Yeni yer gösterilsin!’
MANGAL OLMAYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberi sosyal medya hesabından “İstanbul’u dumansız, daha temiz, daha sağlıklı, piknik ve spor yapılan sahiller bekliyor bu bahar. Gelin, güzelim sahillerin keyfini hep birlikte çıkaralım” notuyla duyurdu. Büyükşehir Belediyesi gerekli alanlara uyarı tabelası dikecek. Ardından İBB zabıta ve özel güvenlik personeli de denetimler için sahaya çıkacak. Belediyenin sahil şeridinin hiçbir noktasında ‘mangal alanı’ oluşturmak gibi bir düşüncesi ise şimdilik yok.
BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ
İBB Meclisi’nin AK Partili Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da çevre kirliliği açısından sıklıkla şikâyet aldıklarını doğruluyor. Ancak geçen yıl nisan ayında, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde mangal uygulamasının devam edip etmemesi için halkın önüne sandık koyduklarını da hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Biz halkın talepleri çerçevesinde hareket ettik. Burada ise şöyle bir hareket uygun olabilir: Sahil şeridi uzun. ‘Yapılabilen’ alanla, ‘yapılamayan’ alan olmak üzere bölge tasnif edilebilir. Sonuçta bu bizim kültürümüz. Nihayetinde toplumlar kültürleri ile yaşarlar. Sahillerde kullanılmayan çok büyük alanlarımız var. Bu alanların bir kısmı yenilenerek böyle bir kullanıma açılabilir.”
NEREDE YAPACAKLAR
İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş sahillerde mangal yasağını çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi adına destekliyor. Gökkuş “Ben destekliyorum. Partinin bu noktada herhangi bir görüşü yok. Ama toplumun böyle birlikte istirahat ettiği yerlerde toplumu rahatsız edecek bu tür görüntülerin doğru olmadığına inanıyorum. Ama bir şartla! Mangal kültürümüzün bir parçası. Herkesin mangalını yanında taşıyıp, oralarda yakmasındansa belirli alanlar yapılır ve mangal yakmak isteyenler o alanlara yönlendirilir.”
HAVA ALACAK YER YOK
İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Pendik’te ikamet ediyorum. E-5’in altında, bulut gibi havayı kaplayan duman yüzünden ilçe yaşanmaz hale geldi” diyerek lafa giriyor ve uygulamanın haklı olacağını söylüyor. Balyalı şöyle devam ediyor: “Özellikle Anadolu yakasında tren yolunun altında kalan bölgelerde ciddi şikâyet oluşuyordu. Sonuçta yeşil alanlar herkese ait. Solunum yetmezliği çeken yaşlılar, hastalar ve çocuklar var. Eğer mangal yapmıyorsanız çoluğunuzu çocuğunuzu alıp sahilde şöyle bir yürüyüş yapmak, temiz hava almak mümkün değil. Mangalcılara yer gösterilir mi? Emin değilim, idari bir karar. Ama sahilde değil de daha farklı açık alanlar belki belirlenebilir.”
İSTANBUL’A YAKIŞMIYOR
İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: “Plansız bir mangal alanı var. Haliyle çok çirkin görüntüler oluşuyor. Bunların disiplin altına alınıp belirli bir yere taşınması konusunu destekliyoruz. Yoksa kimsenin mangal yapma hakkı elinden alınmıyor. Ayrıca, pikniğin ardından oluşan çöp dağları meselesi var. Bu İstanbul’a yakışmıyor. Sahil İstanbul’un balkonu, vitrini! Mangal yapmak isteyenlere gelince o konuyla alakalı da bir çalışma var. Yeni yer belirlenmesi konusunda. İnsanların piknik yapacağı alanlar elbette olacak ama sahil şeridindeki yeşil alanlar değil ciddi işgal altında.”
ALTERNATİFİ OLMADAN YASAKLAYAMAZSINIZ
CHP’li eski meclis üyesi Hüseyin Sağ: “Görüntü kirliliği olduğu doğru ama bu insanların içinde ekonomik sıkıntı yaşayanlar da var. Tatile gidemeyen, hafta sonu ailesi ile piknik yapmak isteyen bu insanlar nereye gidecek? Şehrin içindeki birçok park, bahçe imara açıldı. İnsanların gidecekleri yer kalmadı. Bir şey yasaklayacaksanız önce bunun alternatifini oluşturmak zorundasınız. Hiç kimse otoyolun kenarında, egzoz dumanında, gürültünün içinde piknik yapmak istemez. Ayrıca belirlenecek yeni piknik alanlarına ulaşım için İBB tarafından ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenmeli. Aksi takdirde sadece yasaklamış olursunuz. O yasağa da kimse uymaz. Uyumayanlara ne yapacaksınız? Izgarasını mı alıp götüreceksiniz? Hiç hoş olmayan görüntüler olur.”
SOSYAL MEDYADAN GELENLER
YASAKLANSIN
Görüntü ve kirlilik rezalet. Sahilde beş dakika yürümeye kalkın üstünüz başınız mangal başındaymışsınız gibi kokuyor.
Her tarafta sigara sağlığa zararlıdır diye yazıyorlar, evimizin önünde mangal yapıyorlar ve bizi dumana boğuyorlar.
Bu habere çok sevindim. Duman haricinde insanlar çöplerini orada bırakıp gidiyor.
YASAKLANMASIN
Bizim kültürümüz bu. Hafta sonları kafa dağıtıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Başka çıkabilecek bir yerimiz yok. Tatile gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Sahilde yapılmıyorsa nerede yapacağız? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Mangalı yasaklarsanız yanlış yaparsınız bence. Ben sahilde mangal yapmıyorum, bana dokunmuyor. Fakat halkın buna ihtiyacı var.