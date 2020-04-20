‘Hayat Eve Sığar’ devrede

COVID-19 vakalarının tespit ve takibi için hazırlanan cep telefonu uygulaması ‘Hayat Eve Sığar’ kullanıma açıldı. Uygulamayla izolasyon kurallarına uymayan pozitif hastaların güncel yerleri ve yaşadığımız bölgenin riskli olup olmadığı bilgisine ulaşmak mümkün. Uygulama ne işe yarayacak? Herkes indirmek zorunda mı? Uzmanlara sorduk.
BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Güney Kore’nin benzer bir cep telefonu uygulamasıyla salgının yayılma hızını düşürdüğünü hatırlatıyor. Ceyhan, “Güney Kore’de uygulamanın kullanılması zorunlu. Yolda yürürken pozitif bir hasta önünüze çıkıyor diyelim. Cep telefonu ‘Sosyal mesafeyi koru’ sinyali veriyor. Ya da geçeceğiniz yol haritada ‘riskli’ olarak işaretli. O zaman kendinizi riske etmeden yolunuzu değiştiriyorsunuz. Ancak bildiğim kadarıyla bizde uygulamanın kullanılması kişinin rızasına bağlı. Yani, uygulamanın ne kadar başarılı olacağı insanların ne kadar kullanacağıyla doğru orantılı. Ayrıca sadece pozitif vakaların değil, onların temaslılarının da kullanması zorunlu olmalı. Onların da bilgisi sisteme yüklenirse o zaman uygulama binlerce hayat kurtarır” diyor. Almanya’nın da benzer bir uygulamayı kullanmaya başladığını hatırlatan Ceyhan, “Şu an hayata geçirilecek her türlü engelleme/uygulama ister ufak ister büyük, yayılma hızının düşürülmesine olumlu katkıdır” diye ekliyor.
ADIM ADIM UYGULAMAYI NASIL KULLANACAKSINIZ
BİLİŞİM uzmanı Osman Demircan: “Sanırım yoğun talepten, uygulamanın aktivasyonunda bazı aksaklıklar var. Yakın zamanda rayına oturacaktır. Uygulamayı kullanmak içinse adımlarımı takip edin.
Telefon numaranızı girin. Gelen kodu yazın, hesabınızı doğrulayın.
Sistem, konum servislerini açmanızı isteyecek. Riskli bölgelere yaklaştığınızda uyarılacak ve haritada bulunduğunuz bölgenin ne kadar riskli olduğunu görebileceksiniz.
Bluetooth servislerini açın. Sosyal mesafeyi korumak adına çok önemli. Örneğin sokakta karşılaştığınız birisi pozitif çıkarsa, ‘Şu gün şu saatte bu kişi ile karşılaştınız’ mesajı alacaksınız.
Uygulama açıldıktan sonra ‘Merhaba, bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?’ sorusu çıkacak. ‘İyiyim’, ‘İyi ama halsizim’, ‘İyi hissetmiyorum, halsiz ve hastayım’ şıklarından birini seçin. Bu nazik selamlama aslında virüsle mücadelede önemli aşamalardan biri. Çünkü sağlık anlamında nasıl hissettiğiniz bir hekime gittiğiniz zaman da karşınıza çıkan ilk sorudur.
‘Kaç yaşındasınız?’ sorusu belirecek. Cevaplayın.
‘Sağlık sektöründe çalışan biri misiniz?’ sorusunu da cevaplayın.
Önünüze çıkan listeden var olan kronik hastalıklarınızı işaretleyin, yoksa boş geçin.
Öksürük-ateş gibi bulgular varsa girin, yoksa boş geçin.
Hastaysanız yapmanız gerekenler çıkacak. Değilseniz ‘Sağlıklı günler’ mesajı alacaksınız. (Az önce işaretledikleriniz elbette değişebilir. Uygulamada bu da düşünülmüş. Sanal COVID-19 testini, son cevapladığınız testten 1 saat sonra başa dönüp yeniden yapabilirsiniz.
Aynı ekranda size en yakın sağlık kuruluşunun adres ve telefon numarasını bulacaksınız.
Acil bir durumda tek bir tıkla Alo 184’ü de arayabilirsiniz.
‘Yoğunluk’ sekmesine tıklayın. ‘Şu an bulunduğun konum evin mi?’ sorusunu cevaplayın.
Açılan sayfaya TC kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihi yazın.
Açılan haritada enfekte yoğunluğunu göreceksiniz. Riskli bölgedeyseniz dikkatli olun.
Uygulamayla aile fertlerini de tek tek takip etmeniz mümkün. ‘Ailem’ bölümüne sizin dahil ettiğiniz insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı çıkarsa size de uyarı gelecek.
Ekranın alt köşesinden test, vaka, iyileşen ve vefat bilgilerini takip edebilirsiniz.”
HASTALARIN DÜRÜST VE BİLİNÇLİ OLMASI ŞART
TEKNOLOJİ uzmanı Hakkı Alkan, yüksek ateş, öksürük ve tat-koku yetisinin kaybolması üzerine başvurduğu hastanede, akciğer testinde görülen buzlanma nedeniyle koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. 3 günlük ilk tedavinin ardından evde karantinaya geçti. Telefonla ulaştığım Alkan şu an karantinasının 7. gününde. Geçmiş olsun dileyip hem teknoloji uzmanı hem de koronavirüs pozitif tanısı alan bir hasta olarak ‘Hayat eve sığar’ uygulamasını indirip indirmediğini soruyorum. Alkan “Hemen kurdum” diyor ‘Ancak’ diyerek bir de parantez açıyor: “Bu konuda kimse beni bilgilendirmedi. Hastaneden çıkarken ne böyle bir uygulama olduğu anlatıldı ne de aile hekimim uygulamanın karantinada olan her pozitif hasta tarafından indirilmek zorunda olduğunu söyledi.” Alkan uygulamayı kurar kurmaz yaşadığı bölgenin ne kadar ‘riskli’ olduğu gerçeğiyle karşılaşmış. Şöyle devam ediyor: “Bu durumu önceden bilseydim daha dikkatli olurdum. Teknik açıdan ise uygulamayı başarılı buldum. Uygulamayı kullanırken ‘Konumunu paylaşayım mı?’ diye soruyor. ‘Tamam’ diyorsun. Seni ve diğer insanları korumak ve sosyal mesafeyi sağlamak adına isabetli bir adım. Ancak uygulamayı kullananların dürüst ve bilinçli olması şart! Hastalığını saklamak isteyenler olacaktır.
Tüm servisleri kapatıp, ‘Biraz nefes alayım’ deyip, yanlış bilgi yüklenirse, uygulama hiçbir işe yaramaz. Özellikle pozitif kişilerin uygulamayı ne kadar doğru kullandığının denetlenmesi faydalı olabilir.”
NEREDEN İNDİRECEKSİNİZ
Play Store AndroId: https://bit.ly/3csx9Op
App Store Ios: https://apple.co/2RPVcPo
Ücretsiz indirebilirsiniz.
‘Hayat Eve Sığar’ devrede
COVID-19 vakalarının tespit ve takibi için hazırlanan cep telefonu uygulaması ‘Hayat Eve Sığar’ kullanıma açıldı. Uygulamayla izolasyon kurallarına uymayan pozitif hastaların güncel yerleri ve yaşadığımız bölgenin riskli olup olmadığı bilgisine ulaşmak mümkün. Uygulama ne işe yarayacak? Herkes indirmek zorunda mı? Uzmanlara sorduk.
BİNLERCE HAYAT KURTARABİLİR
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Güney Kore’nin benzer bir cep telefonu uygulamasıyla salgının yayılma hızını düşürdüğünü hatırlatıyor. Ceyhan, “Güney Kore’de uygulamanın kullanılması zorunlu. Yolda yürürken pozitif bir hasta önünüze çıkıyor diyelim. Cep telefonu ‘Sosyal mesafeyi koru’ sinyali veriyor. Ya da geçeceğiniz yol haritada ‘riskli’ olarak işaretli. O zaman kendinizi riske etmeden yolunuzu değiştiriyorsunuz. Ancak bildiğim kadarıyla bizde uygulamanın kullanılması kişinin rızasına bağlı. Yani, uygulamanın ne kadar başarılı olacağı insanların ne kadar kullanacağıyla doğru orantılı. Ayrıca sadece pozitif vakaların değil, onların temaslılarının da kullanması zorunlu olmalı. Onların da bilgisi sisteme yüklenirse o zaman uygulama binlerce hayat kurtarır” diyor. Almanya’nın da benzer bir uygulamayı kullanmaya başladığını hatırlatan Ceyhan, “Şu an hayata geçirilecek her türlü engelleme/uygulama ister ufak ister büyük, yayılma hızının düşürülmesine olumlu katkıdır” diye ekliyor.
ADIM ADIM UYGULAMAYI NASIL KULLANACAKSINIZ
BİLİŞİM uzmanı Osman Demircan: “Sanırım yoğun talepten, uygulamanın aktivasyonunda bazı aksaklıklar var. Yakın zamanda rayına oturacaktır. Uygulamayı kullanmak içinse adımlarımı takip edin.
Telefon numaranızı girin. Gelen kodu yazın, hesabınızı doğrulayın.
Sistem, konum servislerini açmanızı isteyecek. Riskli bölgelere yaklaştığınızda uyarılacak ve haritada bulunduğunuz bölgenin ne kadar riskli olduğunu görebileceksiniz.
Bluetooth servislerini açın. Sosyal mesafeyi korumak adına çok önemli. Örneğin sokakta karşılaştığınız birisi pozitif çıkarsa, ‘Şu gün şu saatte bu kişi ile karşılaştınız’ mesajı alacaksınız.
Uygulama açıldıktan sonra ‘Merhaba, bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?’ sorusu çıkacak. ‘İyiyim’, ‘İyi ama halsizim’, ‘İyi hissetmiyorum, halsiz ve hastayım’ şıklarından birini seçin. Bu nazik selamlama aslında virüsle mücadelede önemli aşamalardan biri. Çünkü sağlık anlamında nasıl hissettiğiniz bir hekime gittiğiniz zaman da karşınıza çıkan ilk sorudur.
‘Kaç yaşındasınız?’ sorusu belirecek. Cevaplayın.
‘Sağlık sektöründe çalışan biri misiniz?’ sorusunu da cevaplayın.
Önünüze çıkan listeden var olan kronik hastalıklarınızı işaretleyin, yoksa boş geçin.
Öksürük-ateş gibi bulgular varsa girin, yoksa boş geçin.
Hastaysanız yapmanız gerekenler çıkacak. Değilseniz ‘Sağlıklı günler’ mesajı alacaksınız. (Az önce işaretledikleriniz elbette değişebilir. Uygulamada bu da düşünülmüş. Sanal COVID-19 testini, son cevapladığınız testten 1 saat sonra başa dönüp yeniden yapabilirsiniz.
Aynı ekranda size en yakın sağlık kuruluşunun adres ve telefon numarasını bulacaksınız.
Acil bir durumda tek bir tıkla Alo 184’ü de arayabilirsiniz.
‘Yoğunluk’ sekmesine tıklayın. ‘Şu an bulunduğun konum evin mi?’ sorusunu cevaplayın.
Açılan sayfaya TC kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihi yazın.
Açılan haritada enfekte yoğunluğunu göreceksiniz. Riskli bölgedeyseniz dikkatli olun.
Uygulamayla aile fertlerini de tek tek takip etmeniz mümkün. ‘Ailem’ bölümüne sizin dahil ettiğiniz insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı çıkarsa size de uyarı gelecek.
Ekranın alt köşesinden test, vaka, iyileşen ve vefat bilgilerini takip edebilirsiniz.”
HASTALARIN DÜRÜST VE BİLİNÇLİ OLMASI ŞART
TEKNOLOJİ uzmanı Hakkı Alkan, yüksek ateş, öksürük ve tat-koku yetisinin kaybolması üzerine başvurduğu hastanede, akciğer testinde görülen buzlanma nedeniyle koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. 3 günlük ilk tedavinin ardından evde karantinaya geçti. Telefonla ulaştığım Alkan şu an karantinasının 7. gününde. Geçmiş olsun dileyip hem teknoloji uzmanı hem de koronavirüs pozitif tanısı alan bir hasta olarak ‘Hayat eve sığar’ uygulamasını indirip indirmediğini soruyorum. Alkan “Hemen kurdum” diyor ‘Ancak’ diyerek bir de parantez açıyor: “Bu konuda kimse beni bilgilendirmedi. Hastaneden çıkarken ne böyle bir uygulama olduğu anlatıldı ne de aile hekimim uygulamanın karantinada olan her pozitif hasta tarafından indirilmek zorunda olduğunu söyledi.” Alkan uygulamayı kurar kurmaz yaşadığı bölgenin ne kadar ‘riskli’ olduğu gerçeğiyle karşılaşmış. Şöyle devam ediyor: “Bu durumu önceden bilseydim daha dikkatli olurdum. Teknik açıdan ise uygulamayı başarılı buldum. Uygulamayı kullanırken ‘Konumunu paylaşayım mı?’ diye soruyor. ‘Tamam’ diyorsun. Seni ve diğer insanları korumak ve sosyal mesafeyi sağlamak adına isabetli bir adım. Ancak uygulamayı kullananların dürüst ve bilinçli olması şart! Hastalığını saklamak isteyenler olacaktır.
Tüm servisleri kapatıp, ‘Biraz nefes alayım’ deyip, yanlış bilgi yüklenirse, uygulama hiçbir işe yaramaz. Özellikle pozitif kişilerin uygulamayı ne kadar doğru kullandığının denetlenmesi faydalı olabilir.”
NEREDEN İNDİRECEKSİNİZ
Play Store AndroId: https://bit.ly/3csx9Op
App Store Ios: https://apple.co/2RPVcPo
Ücretsiz indirebilirsiniz.