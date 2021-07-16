Güneşleneyim derken kansere davetiye çıkarmayın

Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan kişilerin çalıp oynadığı o görüntüleri izlemişsinizdir. İzlerken ben utandım! Olay ile ilintili 3 kişi adliyeye sevk edildi. Her cepheden ‘kınama’ geldi ama bu ilk değil... Buranın bir ibadethane olduğu gerçeği göz ardı ediliyor.

Ben de başka inançlara saygı meselesini ilahiyatçılara, böyle bir saygısızlık karşısında ne hissettikleri ve ne yapılması gerektiğini de Rum ve Ermeni cemaatlerinden tanıdığım isimlere sordum. İşte yanıtlar...

TEPKİ KOYMAK ÇOK ÖNEMLİ

Gazeteci-yazar Sevan Değirmenciyan hükümet yetkililerinin yaşanan vahim olay karşısında en üst perdeden açıklama yapmasının olumlu olduğunu belirterek, “Ak Parti cephesinden Ömer Çelik, Fahrettin Altun açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kilise Vakfı Yönetim Kurulu ile görüşmüş, üzüntülerini iletmiş. Olumlu değerlendirmek gerekir tabii ki. Daha önce yine aynı kilisenin duvarına yazılar yazılmış, önüne çöpler bırakılmıştı hatırlarsanız. Benzer olayların failleri ‘Akli dengesi bozuk’, olaylar da ‘Münferit’ olarak değerlendirilir genelde. Bu durumda da belki ortada bir suç yok, ama bu tarz saygısızlıkların, aşağılamaların göz ardı edilmesi, yapılanın ‘cezasız’ kalması benzer olayların tekrarına neden oluyor. Camilere böyle bir saygısızlık düşünülemezken bile, kiliseler kolayca hedef haline gelebiliyor. O nedenle verilen tepkiler ve hukukun işletilmesi önemli” diyor.

BURASI BİR İBADETHANE

Toplumda Hıristiyanlara ait ibadethanelerin terk edildiği, kullanılmadığı ya da buralarla kimsenin ilgilenmediği gibi bir algı olduğunu söyleyen Değirmenciyan, yaşanan olayların günlük siyasal çekişmelere alet edilmesinin de “hedef şaşırtmak” anlamına geleceğini söylüyor: “Müzik yasaklarını protesto eden bir grup yaptı’ deniyor. Karşı mahalle başka bir şey söylüyor... Ama işte ortada bir gerçek var ki burası bir kilise, ibadethane, tarihi bir mekân. Bu göz ardı edilmemeli. Nasıl biri çıkıp tarihi bir çeşme ya da türbenin üzerinde dans etmiyorsa, gayrimüslim toplumların kutsal mekânlarına da asgari saygının gösterilmesi gerekir. Bir de kilisenin bulunduğu meydanda hep polis bulunur. Maalesef, kilisenin tepesine çıkılmış, ama herhangi bir görevli müdahale etmemiş. Bu, düşündürücü.”

KUTSAL DEĞERLERE YAPILAN BİR KÜSTAHLIK

TÜRK Hadis Kürsüsü profesörü, ilahiyatçı yazar Mustafa Karataş