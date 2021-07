Güneşleneyim derken kansere davetiye çıkarmayın

Delta varyantına karşı dünya genelinde daha yeni ‘alarm’ verilmişken bir de Delta Plus çıktı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 85 ülkede görüldü. Diğer varyantlara göre 2 kat hızlı yayılıyor. Avustralya’da Sydney kenti 2 hafta kapatıldı. Aşılamanın çoğunu tamamlayan İsrail, İngiltere ve Almanya da ise kısmi yasaklar geri döndü. Rusya en çok etkilenen ülkeler arasında. Delta Plus, nam-ı diğer ‘endişe’ varyantı korkutuyor. Zira, Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla pek çok kısıtlama kaldırılıyor. Endişelenmeli miyiz? Nasıl bir yaz bizi bekliyor? Aşılar Delta Plus’a etki etmiyor mu? Uzmanlara sordum...

DELTA PLUS NEDİR

Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Öyle ki Hindistan’da iki doz Covaxin aşısı olmuş bir kişide Delta Plus görüldüğü açıklandı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor. Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin’in de olduğu 85 ülkede görüldü. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.ERKEN GEVŞEDİK AMAN DİKKAT



Kalp hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Yunanistan, İspanya, İtalya, Türkiye gibi ekonomisi turizme dayalı ülkelerde gereksiz iyimserlik ve gevşeme yaşandığını, Delta-Delta plus varyantlarının sanıldığından tehlikeli olabileceğini belirterek, “Kanada çift doz aşılamasının yüzde 85’ini, İngiltere yüzde 60’ını, İsrail yüzde 70’ini, Almanya yüzde 38’ini tamamladı. Buna rağmen bazı önlemlerden vazgeçmiyor. Ölümler tek haneli rakamlarda olmasına rağmen sınır kontrolleri sıkı tutuluyor. Aşılamada iyi gidiyoruz ancak henüz toplumsal bağışıklık oranlarına yaklaşamadık; tek doz yüzde 40, çift doz yüzde 20 civarında. Aşılama yüzde 70-80 olmalı ki bir toplumsal bağışıklıktan söz edebilelim. O nedenle, sınır kontrollerinin çok sıkı tutulması lazım. Sadece Afganistan ve Pakistan’dan gelenlere karantina uyguluyoruz. diğerlerine sadece PCR testi yapılıyor. Bu büyük risk” diyor.