Bu dava Trump’a mı yaradı

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MAĞDURİYETTEN ZAFER YARATTI





Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan, Trump’a yöneltilen suçlamaların bazılarında suç unsurlarının sabit olduğunu söylüyor ancak davanın zamanlamasının ön seçimlere rastlamasının spekülasyonları arttırdığı konusunda hem fikir. Diyor ki: “Soruşturmayı yürüten Alvin Bragg, solcu, Demokrat Partili bir savcı. Bu nedenle de Trump hakkındaki iddiaların soruşturmaya çevrilmesi siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bir yandan da Biden’ın oğlu Hunter hakkında çocuk istismarı, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili ciddi iddialar var. Bunlara karşı, Trump hakkındaki iddialar... Son derece politize olmuş bir dava.”

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İYİ BİR MANEVRA

“Ama şu da var ki bu davayı Trump iyi bir manevra ile kendisine çevirmiş durumda. Cumhuriyetçiler arasındaki popülerliği artıyor. Şu an en güçlü aday konumunda. Dolayısıyla karşı taraf, onun siyasi kariyerini bitirmeye çalışırken, o da gerek halk iradesine karşı ‘darbe’ yorumu gerek de taraftarlarını mahkeme salonu önüne yığarak davayı kendisi için bir oy aracı haline getirdi. Kaldı ki son yapılan bir araştırmaya göre Cumhuriyetçilerin büyük bir kısmı bu argümanı haklı bularak Trump’ı destekliyor. Yani 4 sene boyunca ABD Başkanlığı yapan bir insana atfedilecek daha önemli bir suçlama yok mu? Evrakta sahtecilik mi? Bu mu? Cumhuriyetçilerin yüzde 80’i bunu ‘yemedi’, davanın siyasi olduğunu düşünüyorlar. E, bu da Trump’ın oylarını arttırmaya devam edecektir.”

ŞANSI YÜKSELDİ AMA MAĞDURİYET DE BİR YERE KADAR



Amerikan siyaseti araştırmacısı Yunus Emre Erdölen, Trump’ın 2024 başkan adaylığı mitinglerini düzenlemeye çoktan başladığını hatırlatarak, “Dolayısıyla yargılama sürecini siyasi emelleri için kullanacağı kesindi. Hakkındaki mahkeme emrinin yayınlanmasından hemen sonraki iki gün içinde 5 milyon dolar bağış topladı, Cumhuriyetçi seçmendeki destek oranını ise yüzde 57’ye çıkardı. Dava öncesi ise Cumhuriyetçi seçmen içinde düşüşteydi. Öyle ki 2022 ara seçimlerinde, Dr. Mehmet Öz dahil Trump’ın desteklediği tüm adaylar kaybetti. Bu, Cumhuriyetçi seçmende bir ‘acaba’ yaratmıştı. Bu noktada dava çok işine yaradı. Kendi tabanını birleştirdi. ‘Aday olmasın’ diyen Cumhuriyetçiler bile ‘Bu yargılama yanlış. Bu bir cadı avı’ diyerek, Trump’ın arkasında hizaya geçti ama bir şartla” diyor.

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DESANTIS ATAK YAPABİLİR

Gelelim o şarta. Erdölen, şöyle özetliyor: “4 ayrı davadan daha yargılanan, sürekli mahkemeye çıkarılan, geçen yaz evi basılan ve gizli belgeler evinden çıkan bir başkan adayı var ortada. Fazla kriminal ve radikal. Avukatları bir yana kendi kızı bile hakkında sıkıntı yaratabilecek ifadeler verdi Trump’ın. Böyle giderse 2024 genel seçimlerinde özellikle de bir Demokrat bir Cumhuriyetçilere oy veren, orta sınıf, kararsız seçmeni kaybedebilir. Çünkü bir yandan da ‘Başkan olsa davalardan görev yapamaz’ endişesi hâkim. Mağduriyet de bir yere kadar... Bu noktada Trump’tan daha tutucu, daha sağcı biri Florida Valisi Ron DeSantis devreye giriyor. Trump’tan büyük Trumpçılık yapabilir ki kişisel zafiyeti de yok. Şu an Trump önde ama adı sürekli davalarla anılmaya devam ederse başka adaylar, DeSantis gibi, öne çıka-

caktır.”

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TRUMP’A YARAYAN POLİTİK BİR HAVA ESİYOR

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Gökhan Çınkara: “Trump’a dönük yargılama süreçlerinin en önemli etkisi Cumhuriyetçi kamuoyunda Trump’ın daha fazla öne çıkması anlamına geliyor. Alternatif adayların

-DeSantis, Pompeo ve Pence gibi- Trump etrafında isteyerek veya istemeyerek hizalanması, Trump’a yarayan politik bir hava yaratacaktır hiç şüphesiz. Zira günün sonunda Cumhuriyetçi kamuoyu Trump’a yönelik davaları Demokratların bir komplosu olarak görme eğiliminde.”

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN YARGILANDI

Duruşmada Eski ABD Başkanı Trump’a yöneltilen 34 suçlama da seçimlerden 10 yıl önce, 2006’da cinsel ilişkiye girdiği eski porno yıldızı Stormy Daniels’a siyasete atıldıktan sonra yaşanılanlar ortaya çıkmasın diye yaptığı ‘sus payı’ ödemesi ile alakalıydı. Şunun altını çizmekte fayda var. Trump’a karşı cinsel taciz ya da herhangi benzer başka bir suçlama yoktu. Suçlamaların asıl sebebi Trump’ın ‘sus payı’ ödemesini şirketinden ‘gider’ olarak düşmesi. Yani evrakta sahtecilik... Trump’ın karşı karşıya kaldığı suçlar en çok 4 yıl hapis cezası gerektiriyor ama hukukçuların çoğu para cezası ile ‘yırtacağı’ görüşünde. Trump ise dava ile ‘seçimlere müdahale’ edilmeye çalışıldığını savunarak, mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Bu argümanla da oy ve bağışları arttırmak istiyor ve başarıyor da. Peki, o zaman gerçekte kazanan kim? ‘Amerikan derin devleti mi yoksa Trump mı?’