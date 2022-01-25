Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Pandemide gösterdikleri üstün performanstan dolayı, ‘Gözünüz aydın! Ek ödeme almışsınız’ dedim. ‘Ne ödemesi?’ dedi ve ekledi: “Ödeme 8 ayrı şarta bağlı. Kriterleri yerine getiremeyen alamıyor. Kaldı ki sana bu bilgiyi verdiğim için bile 50 puan ceza alabilirim.” Ben de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer’in kapısını çaldım. Ne oluyor? Aile hekimleri ne istiyor? Sordum. 7 soruda anlattı.
PUAN UYGULAMASI ADİL DEĞİL
1) Gündemde sürekli aile hekimleri var. Neler oluyor? Aslında fitili ateşleyen 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ydi. Bu yönetmeliğe 2 nedenden karşıyız. Bir; yönetmelik diyor ki, ‘Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erer.’ Bu ne demek? Hekim ya da ailesinden herhangi biri hasta olamaz, yakını vefat edemez. Elini vicdanına koy ve söyle ‘Biz insan değil miyiz?’ Bir puanlama sistemi kurdular. Mesela, işe geç kaldın 10, işe ikinci kez geç kaldın 20 puan ceza. Seninle konuşmamızsa 50 puan ceza. Basında veya sosyal medyada bilgi vermenin cezası 50 puan, ki en ağır suç olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bunun için.
E, GİTSİN. NE OLUR?
2)İşimden olabilirim. Herhangi bir sebeple 150 ya da 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alman halinde il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona gidiyorsun ve yeniden sözleşme imzalayıp imzalayamayacağına karar veriliyor. Eğer ceza puanın 200 ise komisyona gitmeden doğrudan sözleşmen feshediliyor. Anlayacağın sağlık il müdürleri hem hâkim hem savcı hem de yönetici konumunda. Eskiden böyle değildi. İl sağlık müdürlüğü ceza verirse valiliğe itiraz ederdik. Ama şimdi tüm yetki il sağlıkta. Hukuki olmadığı gibi keyfi uygulamalara da açık bir durum.
HASTANIN SORUMLULUĞU BİZDE
3) İkinci neden ne?
‘Yayla mı? Kelle paça mı?’ diye sorsanız 40 yaş üstü bir kadın olarak, kolajen kaynağı olarak gösterilen kelle paçadan yana tercihimi koyarım. Peki mutfağın sihirbazları, bu işin ustaları ne düşünüyor? Türkiye denilince ilk hangi çorba akla geliyor?
Yayla (solda) ve kelle paça
BEYAZ YAKALININ TERCİHİ KELLE PAÇA
Kendi restoranını açan şefler kuşağının başarılı temsilcilerinden Didem Şenol, beyaz yakalıların sıklıkla uğradığı Maslak Orijin İş Merkezi içindeki Gram lokantasında kelle paçanın çok sorulduğunu ve sattığını belirterek, “Kelle paça için ‘gece yarısı’ çorbası gibi bir algı var ama değil! Tam tersi. Paça öğle, akşam saatlerinde de hayli tüketiliyor. Koku nedeniyle evde yapmayı tercih etmeyenler de sıklıkla sipariş veriyor. Bizim lokantada paça çorbası sabittir, diğer çorbalar hep değişir” diyerek kelle paça çorbasına karşı önyargının yıkıldığının altını çiziyor.
Peki Türkiye’den CNN listesine girmek üzere hangi çorbayı önerirdi? Şef Şenol, “Tarhana’ derdim, diyerek şöyle örneklendiriyor: “Dünyada benzeri yok. Bize özgü. Biz tadına çok alışığız ama tadı onlara keskin gelebilir. Boza da öyledir ya biraz. Şef Didem ne sever dersen de? Erişteli yeşil mercimek severim. Çocukluğumu hatırlatır bana hep.”
SOFİSTİKE DEĞİL
METEOROLOJİYi VE UZMANLARI DİNLEYİN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, daha önce Balıkesir, Düzce’de de benzer felaketler yaşandığı, 2 gün boyunca insanların kapalı yolda esaret yaşadıklarını hatırlatarak, “Yani düşünün öyle bir kar yağıyor ki iş makineleri açıyor, hemen peşine bir daha yağıyor... Açılan yer hemen kapanıyor. Burada önemli olan kapalı yolun açılması değil yolun kapanmamasını sağlamak. Kar yağdıktan sonra yolu açmak zor olur, var olan yolu da perişan edersiniz. O nedenle kar yağmadan solüsyon ya da tuz atmak lazım. Kar yağdıktan sonra tüm bu faaliyetleri yapmanın bir faydası olmaz. Yetkililer bu konuda gerekli önlemleri, ‘kar uyarısı’ yapıldıktan sonra acil olarak almalı” diyor.
KAR LASTİĞİ UYARISI
Şehir içinde pek sorun olmayabileceğini ancak şehir dışına çıkacakların uyarıları özellikle dinlemesi gerektiğini belirten Tek, şöyle devam ediyor: “Yurdun doğusuna hep ‘çok’ kar yağar ama batı ve güney bölgeler, ki Gaziantep de batı sayılır alışık değil böyle kara. Sıklıkla yağmadığı için de ‘Gelip, geçer! Nasıl olsa açarlar yolu’ gibi düşünülüyor ama gerçeklik öyle olmuyor. O uyarılar boşuna yapılmıyor. Dinlemek şart. Ayrıca kar lastiği çok önemli. Yaz lastikleri karlı yolu tutmaz. E, kış lastiği yok, zincir yok! Hem kişisel hem de kurumsal tedbirler alınmalı ki böyle manzaralar yaşanmasın.”
TÜRKİYE DONACAK
Tek, ‘Hafta sonuna dikkat’ diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu cumartesi- pazar yoğun bir kar yağışı var. İstanbul’da kar cuma akşam saatleri başlayacak. Rüzgâr ise güney yönden esecek yani lodos var. Dolayısıyla sıcaklıklar artacak. Bugün kadar soğuk olmayacak ama kar yoğun olacak. Hatta sadece İstanbul değil, poler dediğimiz bu sistem, komple ülkemizin üzerine iniyor. Özellikle hafta sonu yola çıkacak olanlar planlamasını buna göre yapsın ve hatta mecbur değillerse yola çıkmasınlar. Buzlanma ve don tehlikesi var. Pazartesi günü ise kar yurdun iç kesimleri ve doğuya kayıyor. Ay sonuna kadar da soğuklar devam edecek, sıcak geçişler yok maalesef.”
KAR KAPIYA DAYANDI
DÜNYAYA ENTEGREYİZ
İlk söz eğlence dünyasının canlı tanığı, ‘Gazinocular Kralı’nın oğlu Sacit Aslan’ın. ‘Sahne adabı nedir?’ diye soruyorum. Yanıtı şöyle: “Gazinoların olduğu dönemde de dekolte vardı. Bu kadar abartı değildi ama vardı. Çok net söyleyeyim ki beni de zaman zaman rahatsız eden, bir gazinoya, alkollü ortama uymayan dekolte kıyafetler olurdu. O tarihlerde bu durum kadınların gazinodan ayağının çekilmesine neden oldu. Şimdi buraya kocaman bir ‘ama’ koyalım. Bu dediklerim 35-40 sene önceydi. O zaman ile bu zaman bir mi? ‘Burası Türkiye’ diyor bazı arkadaşlar. Bu bağnaz bir söylem. Burası Türkiye’dir doğru. Ama bu Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir memlekettir. Madonna, Beyonce gibi ünlüler sahneye bundan bile açık kostüm ile çıkıyor. Eğer sen gündelik yaşamında, Batı’nın iyi-kötü tüm kavram ve alışkanlıklarını alıp uyguluyorsan ve de dünyaya entegre bir ülkede yaşadığını söylüyorsan o zaman bu popçuların sahnede giydiği ‘kostüm’ mü sorun? 3-5 kişi yadırgamış olabilir ama bin kişi alkışlıyor ki bu insanların konserleri hınca hınç dolu. Dolayısıyla boş yere konuşmaya gerek yok.”
BU KADAR DA OLMAZ
SEREN Serengil: Gülşen’i yakın bir zamana kadar destekliyordum, herkes istediği gibi giyinebilir. Ama bu son kıyafet... Gerçekten de don ve sutyen ile çıktı karşımıza. Çıktığı yer, evet bir gece kulübü ama yemekli bir yer. İnsanlar karı-koca gelmişler. Seyirciye doğru eğilip kalçasını sallaması falan... Bence durum amacını aştı. Seksapellik ve dekolteye tamam ama bu fazla. Striptiz kulüplerindeki kadınlar gibi... Bu kadar da olmaz.
‘BEACH PARTİ’DE OLSA GİYİLİR
Demet Akalın: Ben Gülşen olsam inan tırnağımın ucunu göstermem. Çünkü inanılmaz yetenekli ve başarılı bir kadın. Ki makyajsız bile çok güzel. Ayrı bir havası var. Biri kalkmış, ‘Sahnede onu giyme’ demiş. E, yani! Ben hayatta aldırmazdım, kim ne demiş. Tırnağımın ucunu göstermem inat uğruna. Sahneye çıktığın yer ‘beach party’ olsa o zaman giyilir, hepimiz giyiyoruz mayo.
Gerçekten de çok üzücü ancak sosyal medyanın da etkisi ile özellikle de her şeyin organiğini, doğalını arayan şehirli kadınların üzerinde sanki ‘Normal, evde, doğum koçu ya da ebe ile doğurmak’ gibi görünmeyen bir baskı var. Uzmanlar uyarıyor! Birincisi, ‘doğum koçu’ doktor değildir. İkincisi, ‘evde doğum’ steril ve sağlıklı değildir. Üçüncüyü de ben araştırdım. 84 saatte, uzaktan eğitimle 2-3 haftada, 699 liraya bile doğum koçu sertifikası alabilirsiniz.
VER PARAYI AL SERTİFİKAYI
BİRÇOK üniversite ve akademi 2-3 haftalık online eğitimin ardından ‘doğum koçluğu’ sertifikası veriyor. Fiyatı 699 ile 10 bin lira arasında. Bazı üniversiteler açıklama kısmında doğum koçluğunun tıbbi-psikoterapötik bir yaklaşım olmadığını açıkça belirtmiş. Ancak açıklama bile yapmayıp, ‘Ver parayı, al sertifikayı’ mantığı ile iş yapan akademiler de var. Yani ‘etik’ bu işi yapanın vicdanına kalmış.
TREND OLDU DİYE KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz, sosyal medyada fenomenler ve ünlülerin yaptığı paylaşımlar ile doğum koçluğunun ‘trendler’ arasında girdiğini söylüyor. Haklı. Özellikle de biz şehirli kadınların her şeyin ‘en sağlıklısı’, ‘en organiği’, ‘en normali’ni arayışımız biraz fazlaca takıntı haline gelmiş olacak ki arkadaşlarım ile doğum öncesi aramızda, ‘Şu ünlü suda doğum yapmış’, ‘Şu fenomen Doula tutmuş’ gibi sohbetler yapardık. Dr. Korkmaz, kavramları karıştırmamak gerektiğini belirterek, “Doğum koçu; doğum esnasında annenin elini tutan, saçını okşayan, moral/motivasyonu sağlayan, masaj yapan, nefes alışverişini düzenleyen kişidir. Doktor değildir. Yeri annenin yanıdır, alta geçemez. Ne yasal ne de vicdani olarak doğum yaptırmaya yetkisi yoktur” diyor.
Kendisine de ‘trend’ olması sebebiyle ‘Evde doğum yaptırır mısınız?’ soruları geldiğini söyleyen Dr. Korkmaz, “Doğumun yapılacağı en doğru yer hastanedir. Bu iş evde olmaz! Ev o hijyene sahip değil. Hadi diyelim her şey yolunda gitti. Ya doğum sonrası, kordon sarkması - dolanması, perine ya da rahimde yırtılma, kanama, enfeksiyon gibi bir komplikasyon olursa! Acil ameliyat gerekebilir, serum, kan lazım olabilir. Ki Ankara’da yaşanan acı olayda örneğini gördük. Bebek ters, makat doğum. Makat doğum hastanede bile tecrübeli bir doktor tarafından, ultrason muayenesi ile yapılabilir. Bırakın ebeyi, doğum koçunu!” hatırlatması yapıyor.
HERKESİN FORMATI FARKLI
EN BÜYÜK RİTÜEL İYİLİK YAPMAKTIR
Astrolog, Can Aydoğmuş’a astrolojide ‘Dilek tutma, toprağa gömme, ateşe atma, çaput bağlama gibi ritüeller var mı?’ diye sordum. Astrolojide Jiesta, Fomalhaut, Sirius gibi bazı yıldızların olduğu ve bu yıldızların döneminde özellikle yaratım çalışmaları, meditasyon yapmanın, dilemenin hayli etkili olabileceğini söylüyor.
‘Dileyin’ derken ne kastettiğini de şöyle açıklıyor: “İnsanın düşünce gücü hayatındaki tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, yanlışı düzeltmekte ciddi anlamda etkilidir. Bunu yapmak için de düşünce ile bilinçaltının paralel olması gerekir. Dilemekten kastım, ‘Göm! Suya at! Üzerinden atla!’ gibi değil de bazı dönemler de bazı bilimsel teknikleri uygulamak daha etkili olabilir. Ben daha çok, ‘Hayal panosu hazırlayın, isteklerinizi yazın’ ya da ‘İmajinasyon yapın’ diyorum. Bu yöntemler yıllardır çeşitli psikoterapiler için kullanılıyor. Kocaman bir ev mi istiyorsun? Kocaman bir evin içinde hayal et kendini. Kişi bu sistemli imajinasyon çalışmaları sayesinde hedeflerine yönelik davranış geliştirir ve uygun seçimler yaparak hedefine yönelik sistemli bir ilerleme içerisinde olur.”
ŞİFA İSTEYEN ŞİFA DAĞITSIN
“Astrolojide en büyük ritüel ‘iyilik’ yapmaktır. Örnekleyeyim. Venüs, kadını temsil eder. Biri size ‘Venüs’ünüz kötü’ diyorsa şifalanmak için kız çocuklarına, kadınlara iyilik yapmalısınız. Ki 19 Aralık’ta Oğlak burcunda başlayıp 29 Ocak’ta bitecek bir Venüs retrosu var. Ne demek bu? Şu an herkesin kadınlar ve kız çocuklarına iyilik yapması lazım. 14 Ocak’ta başlayıp 4 Şubat’a kadar devam edecek bir Merkür retrosu da içindeyiz. İletişime ait her şey; konuşma kabiliyetimiz, kendimizi ifade ediş tarzımız, yazıp çizmemiz, entelektüelliğimiz, Merkür’le ilişkili. Merkür geri gittiğine göre bu alanlarda sıkıntılar yaşanabilir. Nasıl şifalanacak? Maddi zorluk çeken, okuyamayan, kitap alamayan, eğitim materyallerine ulaşamayan çocuklara, gençlere bağışlar yapacağız. Yoksa istediğin kadar enerji çalış, kâğıtları yak, dilekleri suya at... Siz başkalarına ne kadar yardım ettiniz? Asıl önemli olan bu.”
BİR SORU, BİR CEVAPTÜNELİN SONUNA YAKLAŞTIK
PCR TESTLERİNİ DOĞRU VE VERİMLİ KULLANMAK ÖNEMLİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, 5 soruda cevapladı.
Alınan kararlar doğru mu?
“Bir kararın doğruluğunu şartlara göre değerlendirmek lazım. Tüm dünyada test ile belirlenen vaka sayısı günlük 3 milyon. Türkiye’de ise 77 binlerin üzerinde, ki bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı. Şükür ki aşı sayesinde, virüsün ağır hastalığa dönüşmesinin yavaş olduğu bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında PCR testinin neye mal olduğu, ne kadar yapılabilir olduğunu doğru değerlendirmek gerek. PCR maliyeti yüksek bir testtir. Uygulayacak yetişmiş personel, ekipman ve özellikleri geniş KİT’ler gerekir. Vaka sayılarının böylesi hızla arttığı bir dönemde, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir. O nedenle eldeki PCR testlerini daha doğru yerlere yönlendirmek zorundasınız.”
Bugüne kadar uygulandı ama...
PCR testi ne demek?
Gel önce bunu anlatayım. Kişinin burun, boğaz ya da balgamından örnek alıp o örnek içindeki aktif ya da inaktif, halk tabiri ile ölü ya da canlı virüsü çıkarırsınız. Ne bakıyoruz virüste? SARS-CoV-2’ye ait nükleik asit, yani
Karakoldan sadece 10 adım ötede, hakkında onlarca kez şikâyetçi olduğu eski nişanlısı tarafından katledildi. İnsan ister istemez kendine şu soruyu soruyor: Bir kadın avukatın dahi kendini koruyamadığı bir ortamda biz nasıl korunacağız? Kadın cinayetleri nasıl duracak?
ABLAM ‘MELEK GİBİYDİ’
DİLARA Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız ile konuştum. Ablasının, katili Oktay Dönmez’den agresif yapılı biri olduğunu görünce ayrılmak isteğini belirterek, “Ama ablamın peşini bırakmadı. Tehdit ediyordu. Hakkında uzaklaştırma kararı var. Yaşadığı sitenin güvenliğine de haber verdik, ‘İçeri almayın!’ diye. Aklım almıyor! Buna rağmen o katil çilingir ile eve giriyor. Bu nasıl olur? Ablamı silahla rehin alıyor. ‘Açım’ demiş, kandırmış. Müdahale etmeleri kolay olur diye, karakolun yanındaki bir restorana götürmüş onu. Ama yetişemedik. Melek gibi bir insandı. Ablamı koruyamadık” dedi.
KOLLUK KUVVETLERİNE EĞİTİM ŞART
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve Baro Başkan Yardımcısı, avukat Nazan Moroğlu, meslektaşının katledilmesinin devletin kadınları koruyamadığının göstergesi olduğunu söylüyor ve “Yaşamından endişe duyduğunu bildirmesine, koruma kararı aldırmasına, polise haber verilmesine rağmen öldürülen bir kadın! Yaşananlar elbette o restorana giden polis memurlarının suçu değil! Ancak yıllardır, kolluk kuvvetlerinin bu tarz olaylarda nasıl davranılması gerektiği ile alakalı eğitim alması gerektiğini söylüyoruz. O polisler üniformalı değil sivil kıyafetli olsaydı, hemen 10 adım ötesindeki karakol ile zamanında iletişim kurulabilseydi Dilara belki şimdi yaşıyordu” diyerek her olayın niteliğine uygun davranmak gerektiği hatırlatmasını yapıyor.
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Peki, kadın cinayetleri nasıl duracak?
HER İKİ TARAFI DA RAHATLATACAK POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR
Koç Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Dr. Murat Somer, Türkiye’nin göçmenler konusunda bugüne kadar birçok fedakârlık yaptığını ancak Türkiye ve Suriye vatandaşlarını karşı karşıya getiren bu tarz olaylarda asıl sorumluluğun yine devlete ait olduğunu söylüyor ve “Toplumsal barışı sağlamak, buna uygun iklimi yaratmak devletin, dolayısıyla iktidarın sorumluluğudur. Türkiye, şu an tüm dünyada da olduğu gibi önemli bir göç sorunu ile karşı karşıya. Elbette bunun yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel sorunlar var. Bu iklimi teskin edecek, toplumu rahatlatacak atmosfer yaratmak iktidarın ve akabinde siyasetçilerin işidir. Göçmenleri düşmanlaştırmayan, insan hakları ve hukuk ile uyumlu fakat toplumdaki meşru rahatsızlıkları da yok saymayan, uzun vadeli bir çözüm olmadığı sürece bu tarz olaylar maalesef yaşanır, ki dünyanın her yerinde de bu böyledir” diyor. İşin bir de toplumsal boyutu olduğuna değinen Prof. Dr. Somer, sivil toplum örgütlerini de durumun insani boyutunu unutmadan ama ortada bir sorun olduğunu bilerek, kutuplaşmayı yumuşatmak adına çağrı yapmaya davet ediyor.
RADİKAL SÖYLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ
Peki, Suriyeliler geri dönsün diye ek tedbir ve kararlar alacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti politikasını Suriyelileri göndermek üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı siyasetçilerin ‘radikal’ söylemleri Türk-Suriyeli çatışmasında ne kadar etkili? Prof. Dr. Somer, “Makul, gerçekçi ve bilimsel çözümler ortaya konulmadığı sürece, üzücü ama bu tür radikal; toplumun korku, kaygı ve duygularını istismar eden siyasal söylemler ve eylemler ortaya çıkacaktır. Bu söylemler sorunun çözümüne hizmet etmediği gibi, insanların duygularını istismar etmekten öteye de geçmiyor. Bunu engellemenin bir yolu var mı? Var. Acil, sorunun uluslararası boyutu da hesaba katılarak başta Suriye’ye yönelik olmak üzere dış ülkelerle risk ve maliyet paylaşımına yönelik, işleyen, barış odaklı, yeni politikalar üretilmeli. Hasmane söylemlerden kaçınılmalı. Sosyolojik ve ekonomik anlamda sonuç yaratacak politikalar üretebilir, bunu da toplumu ikna edecek şekilde anlatabilirsek sorun çözülür” önerisinde bulunuyor.
ÜZERİNE GİDİLMEZSE KONTROL EDİLEMEZ BİR HALE DÖNÜŞÜR
Mülteci Hakları Savunucusu Hukukçu Abdulhalim Yılmaz, Esenyurt’taki saldırının bir benzerinin daha önce İkitelli’de, Bağcılar’da ve Ankara, İzmir gibi başka şehirlerde de yaşandığını, yani münferit bir olay olmadığını söylüyor. Mültecilere yönelik saldırıların cezasız kaldığını ve bu nedenle durumun daha da vahim hale geldiğini belirten Yılmaz, “Suriyeliler yerinden, yurdundan edilmiş, hayatlarını kurtarmak için Türkiye’ye sığınmış insanlar. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken kendilerini daha büyük bir mağduriyet içinde buldular. Ne yazık ki kamuoyunda saldırılanlar suçlu, saldıranlar vatansevermiş gibi bir algı yaratmaya çalışanlar var” diyor.
CEZASIZ KALMAMALI
TEK TİP BESLENME HASTALIKLARI TETİKLİYOR
BİYOLOG, diyetisyen Burçak Çubukçu, genellikle ergenlik dönemi ile 20 yaş grubundaki genç kadınların fenomenlere ya da büyüklerine benzeme, onlar gibi ‘güzel’ olma kaygısı ile şok diyetlere kalkıştığını söylüyor. Şok diyetlerle kilo vermenin kolay olduğunun ancak sağlıktan gittiğinin altını çizen Çubukçu, “Tehlike sanıldığından büyük çünkü kiloyu yağdan değil su ve kastan kaybediyorsunuz. O an tartıda kilo veriyorsunuz ama diyeti bırakıp normal beslenmeye geçtiğiniz an vücut sanki kıtlıktan çıkmış gibi strese giriyor ve hemen yeniden kilo almaya başlıyor. Bu da metabolizmayı mahvediyor. Ver- al, ver- al... Bu bir kısır döngü. Bir hastam var, tek tip beslenmeden kaynaklı kansızlık sorunu yaşıyor, saçları dökülüyor. Regl döngüsünün bozulması, böbrek hasarları, B12 eksikliğinden kaynaklı hafıza kayıpları, stres, agresiflik, odaklanma bozuklukları da cabası. Ruhsal olarak da kişi kendini sevmeyen birine dönüşüveriyor” diyor.
ANOREKSİYA’YA DİKKAT
Normalde bir kişinin günlük 1000-1500 kalori alması gerektiğine değinen Çubukçu, tek tip diyetlerin vücudun alması gerektiği vitamin ve mineralleri yok ettiğini de belirterek, örneklendiriyor: “Zayıf olan ‘mutlak sağlıklıdır’ diye bir şey yok. Kişi ancak uzman eşliğinde, kendine özgü beslenme programına uyarak daha sağlıklı olabilir. Mesela, bir kişinin normalde alması gereken C vitamini 70 gramdır. Sigara içiyorsa bu miktar 120 grama kadar çıkabilir. Yani beslenme kişiye özgüdür. Çok yaşadığımız bir başka sorun da anoreksiya. Çok sayıda genç, kilo almamak için, yemek sonrası kendini kusturuyor, ki bunun sonu ölüm olabilir.”
NORVEÇ FİLTREYİ YASAKLADI
NORVEÇ’te beden algısı sorunlarını tetiklediği, ‘idealize insan’ algısı oluşturulduğu için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları rötuşlu, filtreli, oynanmış ya da bir başka şekilde manipüle edilmiş görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlemiş sayılacaklar. Yeni yasa gençler arasındaki dış görünüş baskısını azaltmayı hedefliyor.
GELİNE HALASINDAN ÇEYREK GÜMÜŞ
Davet edildiğimiz her düğün öncesi hiç abartısız aile arasında, ‘Acaba ne taksak? Para taksak ayıp olur mu? O bana çeyrek takmıştı ama fiyatlar da yükseldi, biz ne takalım?’ gibi sorular havada uçuşuyor. Geçtiğimiz yıl altın fiyatlarının hızla yükselmesi, gümüşün de değer kazanmasının ardından birçok kişinin gümüş (altın kaplama) takıya yöneldiğine şahit olmuştum. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren işin rengi değişiyor. Gelin ya da damada gümüş çeyrek de takılabilecek.
KULPLU, KURDELELİ
Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendilerine gelen yoğun talebin ardından piyasaya altın süren, GM rafineleri anlaşarak çeyrek (5gr), yarım (10gr) ve cumhuriyet altın (20 gr) büyüklüğünde, kulplu gümüş sikkeler bastırtmış.
İslam Memiş
Memiş’i arıyor, bu işe neden kalkıştığını soruyorum. Kendisine geçtiğimiz düğün sezonunda binlerce kişinin ulaştığını belirten Memiş, “Vatandaşlar ‘Para taksam ayıp olur’ diyordu. Gramın gramını ya da para takmayı kendine yakıştıramıyordu. Oysa gümüş çok değerli bir metal. 2020’de altından daha fazla kazandırdı. Son iki yıldır ‘altın’ çağını yaşıyor. Ben de bunu düşünüp gümüşe yöneldim. En makul çözüm bu oldu. 100, 200 lira takmak yerine isteyen gümüş sikke takacak. Gümüş sikkelerin kulpu var, kurdele de takılıyor. Böylelikle altın fiyatları yükseldiği için kaybolmaya başlayan takı kültürü de ölmeyecek” diyor.
GÜMÜŞ ‘ALTIN’ ÇAĞINI YAŞIYOR
KALDIRAÇLI İŞLEMLERDEN UZAK DURUN
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kripto para piyasalarında yaşanan bu sert düşüşten yaklaşık 10 gün önce, ‘Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm’ uyarısı yapmıştı. Bugün tam da o noktadayız. İslam Memiş’i aradım. Tahminini neye dayanarak yaptığını sordum. Memiş, “Bu tahmini kaldıraç işlemi yapanları düşünerek yapmıştım. Türkiye’de kripto para daha çok kumar gibi, yatırım amaçlı düşünülmüyor. Uyarmak istemiştim. Nitekim de dediğim gibi oldu” diyor. Peki, ne oldu da piyasa bir anda toz duman oldu? Memiş, bu düşüşte FED etkisi olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:
KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK
“ABD Merkez Bankası (FED) 14-15 Aralık’ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi. Bu da yatırımcıyı dolara itti, satışlar başladı. Ben şimdi bir tepki yükselişi bekliyorum, 47 bin dolar civarına çıkabilir. Ama kalıcı olmayacak. Gözümüz, bugün ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verilerinde. 25 Ocak’ta da FED’in faiz kararı var ve muhtemelen de mart ayında faiz artırımına gidilecek. O nedenle satışların devam edeceğini, Bitcoin’in 40 bin dolar altına ineceğini düşünüyorum. Yatırımcılar dikkatli olmalı!”
YAZA KADAR BEKLEYİN
Peki, bu düşüşler kalıcı mı? Memiş, ‘Hayır’ diyor, yaz aylarını işaret ederek, “Haziran-Temmuz gibi kripto para piyasalarında yine-yeni rekorlar bekliyorum. Bitcoin’de 70-80 bin dolar seviyesine yükseliş görebiliriz. Ama bundan önce bir beklenti olmasın. 25 Ocak’tan sonra yaza kadar ikinci düşüş dalgası devam eder. Kısa vadede zengin olma hedefleri olanlar eldekinden de olabilir. Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemler yapanlar dikkatli olsun.”
METAVERSE CANLANABİLİR
AŞIYI HALKIN AYAĞINA GÖTÜRELİM
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Omikron hızla yayılıyor. Aşılama ne durumda? Bu hızlı yayılımın kaynağı okullar mı?
“Hayır, asla değil. Sanılanın aksine virüsü ağırlıklı olarak çocuklar değil yetişkinler alıyor ve yayıyor. Okulların yayılımın odak noktası olmadığını yapılan çok sayıda ciddi araştırmaya dayanarak söyledik, ki bir buçuk yıl boyunca çocuklar boşu boşuna eğitimden uzak kaldı. Esas yayılma yetişkinlerin toplu olarak bulunduğu; restoran, eğlence mekânı, işyeri, fabrika, toplu taşıma gibi hele de maskesiz durulan ya da havalandırması iyi olmayan kapalı mekânlardan kaynaklı. Durum böyleyken yetişkinlerin aşılanması çok önemli ancak Türkiye aşılama konusunda ne yazık ki iyi bir noktada değil. Milyonlarca yetişkin henüz birinci doz aşısını dahi olmadı. Sadece 2 doz Sinovac olanlar da risklere açık. 15-25 yaş arası gençler virüsün hızlı yayılmasında etken. Tüm bu grupların acilen aşılanması, aşı tereddüttü olanların bilgilendirilmesi, kampanyalar başlatılması lazım. Halkı aşıya davet etmek yerine aşıyı halkın ayağına götürmeliyiz, okullarda, kampüslerde ve işyerlerinde aşı kampanyaları yapmalıyız.”
ONLARA DA AŞI HAKKI TANINMALI
Peki, 5-11 yaş çocuklarımız ne kadar risk altında?
“En yüksek risk yetişkinlerde. Hastalığı ağır geçirme ve vefat riski çocuklarda çok daha düşük. 5 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetme riski 65 yaşındaki bir yetişkinin hayatını kaybetme riskinin binde biri. Ama bu demek değil ki çocukları aşısız bırakacağız. Hele de Omikron gibi hızlı yayılan bir varyant söz konusuyken. Vaka sayıları yükseldiği zaman nadir olan da görülür olmaya başlıyor. Dolayısıyla çocukları korunmasız bırakmamalıyız. 5-11 yaşa da aşılama hakkı verilmeli. Türkiye bu konuda geri kaldı.”
Eğer çocuklar hastalığı o kadar ağır geçirmiyorlarsa neden aşı olmalılar?
‘ALAN ALSIN, TEPE TEPE KULLANSIN’
Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş olsa da bana göre sanat maddi bir faydayı değil, insanlara haz vermeyi amaçlayan özel bir faaliyettir. Belki de o nedenle her ne kadar zamanın ruhunu yansıtıyor olsa da NFT konusuna bir türlü ısınamadım. Önce, yakın zamanda 80. yaşını açtığı sergi ile kutlayan ressam Gürkan Coşkun ya da bilinen adıyla Komet’i aradım, ‘NFT, sanat mıdır?’ diye sordum. O da bana ‘NFT ne?’ diye sordu. Anlattım, örnekledim. Komet, “Olabilir, neden olmasın? Biri ona sanat diyorsa öyledir. Alan varsa alsın, tepe tepe de kullansın. Beni şahsen rahatsız etmez alınıp satılabilir olması ya da ders olarak okutulması” diyor.
NFT SEÇMELİ DERS OLDU
KRİPTO para ile hayatımıza giren NFT, lisans eğitimine de taşındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ‘NFT’ye giriş’ dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Edindiğim bilgiye göre ders bu dönem 70 kişilik kontenjan ile verilmeye başlanacak. Türkçeye ‘Değişimi Mümkün Olmayan Para’ olarak çevrilebilen NFT’nin seçmeli ders olarak verilmesi ise son yıllarda sanattan dijital oyuna kadar her alanda karşımıza çıkmasıyla doğru orantılı. Ankara Üniversitesi böyle bir çalışmaya öncü olmaktan, konuştuğum birçok öğrencisi de okullarının ‘Zamanın ruhu’nu yakalamasından gayet memnun.
‘NFT, SANATIN KURTULUŞU DEĞİL BATIŞIDIR’
Uluslararası tanınırlığa sahip çizgi roman, karikatür ve illüstrasyon sanatçısı ve Ece’nin yaratıcısı M.K. Perker’i de aynı soru ile arıyorum, “Ders olarak okutulması kafa karıştırıcı çünkü bu bir sanat akımı değil, herhangi bir metot değil” diyor, şöyle devam ediyor: “NFT daha çok ekonomik bir metot ve sanat okulunda da ekonomik bir metodun okutulması saçma. Sanat kolektörleri bir eseri kalitesi, durumu, sanatçının ya da işin tarihsel özelliğine göre satın alır, oysa NFT’yi alanlar daha çok yatırım amaçlı alıyor. NFT eser toplayanlar daha çok ‘Dursun da yarın öbür gün değerlenir’ mantığı ile hareket ediyorlar ki sanatçı da eserinin değerini, Coin gibi, manipüle ederek arttırıp düşürebiliyor. Sanatın kurtuluşu değil, batışı oldu bence bu durum” diyor.
ŞANSIMI DENEYEYİM
SINIRA DUVAR ÖREREK KÜLTÜRÜ KORUYAMAZSINIZ
Göç, mültecilik ve göç sosyolojisi üzerine araştırmalar, çalışmalar yapan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’i arıyorum. ‘Donarak ölen Afgan anne ya da Aylan bebek örneğinde de olduğu gibi mülteci meselesine ancak ortada bir ölüm varsa empati ile yaklaşıyoruz. Eğlendiklerinde ya da ev, iş sahibi olduklarında ise onlardan nefret ediyoruz. Neden?’ sorusunu yönelttim. Prof. Dr. Adıgüzel mülteciliğin bir insanlık sorunu olduğunu belirterek giriyor konuşmasına ve “Yaşam hakkı dünyadaki en temel haktır ve unutulmamalı ki mülteciler de insandır” diyor, şöyle devam ediyor: “Bu insanları donarak ölmek ya da vahşi hayvanlar tarafından parçalanmayı göze alacak kadar böylesi uzun bir yola çıkmaya zorlayan nedenler neler? Önce buna bakmak lazım. Mültecilik sadece bir göç sorunu gibi değerlendirilmemelidir. Bu yaşam hakkı meselesidir. Mülteciliği ortadan kaldırmak mümkün olmadığı gibi azaltmak, engellemek için yapılması gereken de mültecileri suçlamak değildir. ‘Ne yapmalı?’ diyecek olursan da kişileri vatanını terk etmeye, mülteci olmaya iten sebepler ve çözümleri bulunmalı, uluslararası bağlamda harekete geçilmelidir. Yoksa sınıra duvar örerek ya da sınıra dikenli tel çekerek bitirilebilecek bir mesele değil. Göç konusunun en masum tarafı mültecilerken, yanlış politikalar gereği bugün hedef haline gelmişlerdir.”
KÜRESELLEŞME ETKİSİ
En son yılbaşı gecesi Taksim, Beyoğlu’nda eğlenirken videolarını paylaşan Afganistan, Suriye ve Pakistanlı mültecilere kültürümüzü dejenere ettikleri gerekçesiyle tepki gösterildi. Afgan anne ve çocuklarının dramı üzerinden kurulan empati bir anda yerini yine nefret söylemlerine bıraktı. Burada asıl sorun mülteciler mi? Yoksa politikalar mı? Prof. Dr. Adıgüzel, “Kültürümüzü dejenere edecekler korkusu, gelenlerin kültürünün bize benzemediği korkusuyla üretilmiş bir travma, korku. Aslında Türkiye göçmen meselesine pek de yabancı değil. Osmanlı’nın son zamanları ve nihayete ermesinden sonraki süreçte de sürekli göç aldı. Bunların çoğunluğu ortak din ve soy birliğine dayanan göçlerdi. Bu göçler Kafkasya’dan, Kırım’dan gelen ve kültür olarak daha yakın olduğumuzu düşündüğümüz yerlerdendi. Dolayısıyla kültürel olarak bizi riske edeceklerini düşünmedik. Oysa kültür dediğiniz şey sabit duran bir şey değil ki! Aksine değişen, kendini geliştiren bir olgu. Son 10 yılda yaşanan göçler olmasaydı, ‘Bugün hâlâ aynı şekilde yaşardık’ diyebilir misiniz? Hayır. Kültürün dejenere olması mültecilik meselesinden öte küreselleşmenin getirdiği bir durum. Küreselleşmenin etkisi altına aldığı bir dünyada, siz sınırı kapatarak kültürünüzü koruyabilir misiniz?” diye soruyor.
ORTAK BİR DİL YARATMALIYIZ
PROF. Dr. Adıgüzel, kültürel dejenerasyon ve değişimin sadece sınırdan geçen insanla değil eldeki tablet, bilgisayar, telefonla da olacağını söyleyerek, “Bu yeni dünya sadece tek tip kültürde, sadece kendimize benzeyen insanlarla yaşayacağımız sabit bir dünya değil artık. Burada ortak zeminde buluşabilmek için farklılıklara mümkün mertebe saygı duymak gerekiyor. Avrupa için eski olsa da Türkiye için bu yeni bir süreç. 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’ya milyonlarca göçmen geldi. 70 yıldır farklı kültürlerden 50 milyondan fazla göçmen yaşıyor, buna rağmen hâlâ Avrupa’da en önemli meselelerin başında göçmenlik ve göçmen kültürü meselesi geliyor. Türk toplumunun endişesini anlamak, fazla yargılamamak lazım ama öte yandan bu anlayış Türk toplumuna da mültecilere hak-hukuksuzluk yapma hakkını da vermiyor. Birlikte yaşayarak, ortak bir dil yaratacağız. Tabii bu biraz zaman alacak. Kültürel değişim ve dönüşüm geceden sabaha olabilecek bir şey değil” diyor.
TEK UMUDUMUZU ELİMİZDEN ALMAYIN
AYTEN Göymen, eski bir gazeteci, benim de arkadaşım. Uzun süredir yumurtalık ve meme kanseri tedavisi görüyor. Onun da kemoterapileri bitti ancak 2 yıl boyunca hastalığın tekrarını ve metastaz yaparak başka organa sıçramasını önlemek adına Lynparza adı verilen akıllı ilacı kullanmak zorunda. İlacın kutusu 5 bin 239 Euro. İlaç Sağlık Bakanlığı onaylı ancak SGK geri ödemesi kapsamında değil. O nedenle parasını yatırıyorsunuz, Türk Eczacılar Birliği ilacı yurtdışından sizin için ithal ediyor. Göymen bugüne kadar, 16 aydır -56 günde bir, sabah- akşam 8 kutu Lynparza aldığını geçtiğimiz kasım da yeni bir kür daha alması gerektiğini ve her zamanki gibi Türk Eczacılar Birliği’ne (Euro kuru o gün 13 lira civarında) yaklaşık 70 bin lira ödeyerek ilaç siparişini verdiğini söylüyor. Ancak o gün bugündür ne ilaçtan ne de Eczacılar Birliği’nden ses yok! Devamını kendisi anlatsın...
SERTİFİKA BAHANE
“İstanbul ve Ankara’daki Eczacılar Birliği ile sürekli görüşme halindeyim. Ne olduğunu anlamadık... 16 aydır düzenli kullandığım ilaç ne oldu da şu an Türkiye’ye getirilemiyor? Şöyle bir mesaj attılar: ‘Yurtdışından ilaç temini ve kullanım kılavuzu genel hükümlerinin 5. madde 3. fıkrası gereği ilgili ilacın sertifikaları tedarikçi tarafından sunulamadığı ve aynı zamanda üreticinin verdiği yüksek fiyat nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşanmakta.’ Yani 16 aydır hiçbir sorun yaşamadan ithal edilen ilacın sertifikası eksikmiş... Ondan gelmiyormuş. Bunca ay nasıl geldi? Anlayacağın sertifika bahane.”
LÜTFEN YALVARTMAYIN
“Asıl sorun para. Kur farkından dolayı ithalat durdu. Ben ilacı yazın 50 bin liraya alıyordum. Euro artınca 70 bin lira ödedim. Olsun dedim çünkü hayat memat meselesi. Ancak parayı ödediğim halde ilacım gelmiyor. Şimdi kur eski seviyesinde. Hadi şimdi getirsinler ilacı. Ne bekliyoruz? 8 ay daha bu ilacı kullanmak zorundayım. Yani grip olmadım ki! Kanserim. Benim tek umudum o ilaç. Niçin kanser hastalarının tek umudu ile oynuyorlar. Bizim umudumuz bittiği gün, ölürüz. Her sabah ‘Şükür, yaşıyorum’ diyerek uyanıyorum. İlacı almazsam kanserim nüksedebilir. Lütfen bizi yalvartmayın.”
MAHKEME KARARI VAR
SORUNU YARATAN BELEDİYELERİN KENDİSİ
Bu konuda hassas ve çözüm odaklı olduğunu yakinen bildiğim HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik’i aradım. “İnan günlerdir o minik kızımıza ağlıyorum. Kalpten üzgünüm. Acil şifalar diliyorum ailesine ama sence bu acı olayda suçlu köpekler mi yoksa o köpekleri dövüştürmek, çevreye ‘güç’ gösterisi yapmak için saldırganca eğitip, büyüten sahipleri mi?” diye soruyor. Canı gönülden o köpeklerin sahiplerinin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerektiğine inanıyorum. Hayvanları hem saldırgan yetiştiriyor hem de tasmasız, ağızlıksız bırakıyorlar. Gedik, “Dikkat çekmek istediğimiz nokta işte bu. Gelin görün ki şimdi kurunun yanında yaş da yandı. Böyle bir olaydan yola çıkarak sokakta sevgiye ve bir lokma ekmeğe muhtaç hayvanları toplamak gerçekten vicdansızlık, olacak iş değil!” diyerek şöyle devam ediyor: “Türkiye’de yaklaşık 3 milyon sokak hayvanı var. Bu hayvanları koyacak yeterli barınak ise yok. Yani bu hayvanları toplayıp ne yapacaklar? Bu alenen ölüme terk etmek. Barınağı olan belediyelerin ise mevcut yasaya göre görevi hayvanları kısırlaştırıp, aldıkları yere geri bırakmaktır. Ve yine kanun, ‘Barınaklarda sadece sakat ve bakıma muhtaç hayvanlar kalabilir’ der. O nedenle yapılan ‘toplama’ yasaya göre suçtur.”
Barınak deyince insanlar ‘barınacak sıcak ev’ gibi düşünüyor. Ama maalesef birçok barınakta gerçek bu değil. Gidin bir görün manzarayı! Sorunun çözümü hayvanları toplayıp, barınağa koymak değil; veteriner istihdam etmek, kısırlaştırma yapmak, barınakları düzenlemek, hayvanların para ile satılmak üzere üretilmesini ve hayvan sahiplenenlerin ‘Sıkıldım, bakamıyorum’ diyerek hayvanları sokağa bırakmasını engellemek, sokakta bu kadar hayvan varken de hayvan satışını yasaklamak. Belediyeler görevlerini yapmadıkları için bugün bu sorunu yaşıyoruz yani sorunu yaratan belediyelerin kendisi... Biz devletimiz ile el ele çalışmaya hazırız.”
ÜRETİM VE SATIŞ ACİLEN DURDURULMALI
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanması’ yönündeki çağrısının ardından belediyelerin onlarca köpeği topladığını söyleyerek, “Ortada bir yanlış anlama var. Sayın Cumhurbaşkanı bu çağrıyı yaparken hayvanların sokaktan toplanıp, huzurla, sıcak barınaklarda yaşayacaklarını düşünüyor haklı olarak. Belediyeler maalesef gerçekleri söylemiyor. Türkiye’de şu an 2.5 milyon sokak hayvanı var. 1.389 belediyenin ise sadece 300’ünde barınak, kısırlaştırma ve tedavi imkânı var. Hatta bazılarında veteriner hekim dahi yok. Durum böyleyken belediyeler hayvanları toplayıp ya katlediyor ya da komşu ilçelere gönderiyorlar. Oysa sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve her ilçeye tedavi merkezi kurulmasının maliyeti 100 bin TL. Üstlerine düşeni yapsalar ortada sorun kalmayacak ama onlar ‘Yok edelim’ düsturu ile hareket ediyor. Esnafın kapısının önünde kuzu gibi yatan, sesi soluğu çıkmayan masum hayvanları topluyorlar” diyor.
BU İŞİN HAYVANSEVERLİKLE İLGİSİ YOK, ÖNLEM ALINMALI
Küçük kızın parkta oyun oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına maruz kaldığı o anların görüntülerini izlemeyi yüreğim kaldırmadı. Öyle bir vahşet! Tam da bunu düşünürken müzisyen, Soner Arıca hislerime tercüman bir paylaşımda bulundu, şöyle diyor: “Hayvanların mutlak korunmasından yanayım ancak pitbull cinsi gibi ‘kontrol edilemeyecek güçte’ olanlar (ağızlıksız olarak da) sosyal ortamda gezdirilmesin, ki zaten bu yasa ile yasaklanmış durumda. Sadece 5 saniye o kız çocuğunun yakını olduğunuzu düşünün, ne hissederdiniz?” Arıca’ya destek çığ gibi büyüdü. Benzer endişeler taşıyan binlerce insan hayvanlara yönelik şiddeti kınıyor ancak bir gün sokakta başlarına benzer bir olay gelme ihtimalinden de rahatsızlık duyuyor. Gazeteci Feyza Gümüşlüoğlu da, “Birkaç ay önce bisikletle işe giderken bir sokak köpeği hızla üzerime koşarak hafifçe ısırdı. Tedbir amaçlı 4 doz kuduz aşısı olmak zorunda kaldım. Yorucu bir süreçti. Bu işin hayvanseverlikle ilgisi yok” diyerek önlem alınmasını istedi.
HEPİMİZ ÖLELİM HAYVANLAR YAŞASIN
HAYVANLARA uygulanan her türlü şiddet ve istismarın karşısındayım. Hayvan hakları yasasının çok geç kalınsa da yürürlüğe girmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Ancak hayvan sevmek ve haklarını korumak ile küçük kızın uğradığı vahşet arasında ince bir çizgi var. 2004 yılında “Yıkılıyo” şarkısıyla ün kazanan, şarkıcı Ayça Tekindor işte o ince çizginin ötesine geçti. Vahim olay sonrası Twitter hesabından “Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın! Önüme ‘Şu köpek saldırıları, yok pitbull vahşiymiş bilmem ne!’ gibi salak haberleri düşürenler, beğenenler dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı! Buna ‘Ama çocuklar’ diye yorum yapanları da” tarzında bir paylaşım yaptı. Tepkilerin büyümesinin ardından da sosyal medya hesabını kapattı.
HAYVANLAR DEĞİL SAHİPLERİ TEHLİKELİ
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, Avukat Gülçin Yapıcı’yı arıyorum. Yaşanan olaydan dolayı hem küçük kızın ailesi hem de hayvanlar adına çok üzgün. “İnanın bana tehlikeli ve vahşi olan bu köpekler değil, sahipleri” diyor ve şöyle devam ediyor: “Ortada hayati tehlikesi olan masum bir evladımız var. Gerçekten üzgünüm. 40 yılda bir de olsa psikolojisi bozuk hayvan çıkmaz mı? Çıkabilir. Ancak burada yüzde 99 oranda sorun o hayvanların sahibinde. Aslında pitbull cinsi
GÖNÜL RAHATLIĞI İLE AŞINIZI OLUN
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Yiyit, son söylemesi gerekeni başta söylüyor: “Aşıları gönül rahatlığı ile olabilirsiniz.” Olalım ama nasıl? Bugün marketten alışveriş yaparken bile her şeyin son kullanma tarihini kontrol ediyoruz. Bazı aşıların son kullanma tarihinin geçmiş olması özellikle aşı tereddüttü yaşayanlara haklı olarak ‘Acaba?’ dedirtiyor. Aşıların üzerinde neden eski tarih var? Normal şartlarda yeni bir aşı ya da ilacın geliştirilmesi için uzun zaman gerektiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, COVID-19 aşılarının acil kullanım onayı alarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak sorumu şöyle yanıtlıyor: “Piyasaya çıkmadan önce ilaç ya da aşılar son kullanma tarihinin belirlenmesi için gerçek zamanlı testlere tabi tutulur. Mesela -5 derecede saklanması gereken bir aşı faz çalışmaları boyunca belirlenen sıcaklık koşullarında saklanır ve o süre dolduğunda aşının içindeki etken maddelerin kaybolup kaybolmadığına bakılır. Buna göre de son kullanma tarihi belirlenir. Ancak COVID-19 aşıları acil kullanım onayı ile çıktı, biliyorsun. Raf ömrü belirlenirken bir yandan da testler devam ediyordu. O nedenle kısa süreli raf ömrü verildi ama sonra bakıldı ki 2 yıl rafta kalabiliyor, etkinliği kaybolmuyor, son kullanım tarihleri de güncellendi.”
DERİN DONDURUCUDAN ÇIKAMAZ
Madem son kullanma tarihleri güncellendi, flakonların üzerine yeni tarihler basılamaz mıydı?
Prof. Dr. Yiyit, “Hayır, mümkün değil” diyor ve şöyle devam ediyor: “Biz bu aşıları -80 derecede muhafaza ediyoruz. -80’de saklanan bir aşıyı çıkarıp ambalajını değiştirip yeniden -80’e sokamazsınız. Dondurucudan çıkardığınız gıdayı buzunu çözdürüp nasıl dondurucuya geri koyamıyorsanız burada da aynısı söz konusu.
O nedenle aşıların üzerindeki etiketlerin değiştirilmesi gibi bir lüksümüz yok.”
Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
Çocukluğum dahil anne-baba evinde yaşadığım tüm yıllar boyunca ebeveynlerimden duyduğum en önemli cümlelerden biri de ‘Sana inanıyor, güveniyoruz ama arkadaş çevrene dikkat et!’ oldu. Ben o zamanlar bu söylemin gerçek nedeninin güvensizlik olduğunu düşünsem de karşılaştığım bir yazı konuyu daha iyi anlamama neden oldu. O yazı şöyle diyor: “Arkadaş çevresi beyin gelişiminde etkili. Hem de her yaşta. ”Ne demek bu? Sosyal iletişimin beyne etkisi nedir? Sordum.
ARKADAŞ ÇEVRESİ BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ
NÖROLOG, Dr. Sevda Sarıkaya Washington’da yaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarını okumaktan keyif aldığım hocalardan biri. Şöyle bir yazı paylaştı: “Beyinde ‘sosyal beyin’ denilen ve diğer insanlarla iletişimde bulunduğumuz zamanlarda aktifleşen bir ağ var. Bu ağın kuvvetli olduğu kişiler, genellikle birbirini tanımayan insanlardan oluşan birçok arkadaş grubu ile ayrı ayrı iletişimde olan kişiler. Daha da ilginci, sosyal iletişim ağını etkin kullanan bu kişilerle sıkça iletişimde bulunmak, arkadaşlık etmek sizin de yetilerinizi geliştiriyor. Buna dalga etkisi deniliyor. Bir suya taş attığınızda birbirini tetikleyen dalgalar gibi, iletişimde bulundukça beynimizin sosyal iletişim ağı da gelişiyor. Arkadaşlık ettiklerimiz beynimizi şekillendiriyor.” Bu da demek oluyor ki kimlerle arkadaşlık yaptığınız beyin gelişiminiz açısından önemli. Bu da beni bizimkilerin dikkat çektiği noktaya, “Arkadaş önemli”ye götürüyor.
NE KADAR FARKLI İNSAN O KADAR GELİŞMİŞ BİR BEYİN
Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, insan beyninin ilk 30 yıl muazzam bir gelişme kapasitesi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Beynin gelişimi için muhakkak ki en verimli zamanlar bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleridir ancak sanılmasın ki yaş geçtikçe beyinin gelişmesi durur. Yavaşlar ama asla durmaz. 85-90 yaşındaki bir kişinin beyni, ilk başlardaki kadar olmasa da gelişmeye devam eder. Şunu da söylemek mümkün: Beyin, ne kadar verirsen o kadar gelişir!”
SOSYAL İLETİŞİM ÖNEMLİ
Peki, beynimizin gelişimini nasıl sağlayacağız? Şöyle yanıtlıyor: “Sadece kitap okuyarak ya da belgesel izleyerek beyin gelişimi sağlanmaz. Bu gelişimin önemli anahtarlarından biri sosyalleşmektir. Sosyal ağlarınızın genişliği ve kalitesi, ki burada annenin kulaklarını çınlatalım, seçtiğin arkadaşların neyi, ne kadar bildiği-kalitesi müthiş önemli, ruh sağlığınız kadar beyin sağlığınız açısından da önemli. Hangi yaşta olursa olsun yeni insanlarla tanışmak, arkadaş olmak beyin gelişimi için müthiş faydalı. Bazen insanlar, ‘Benim grubum bana yeter’, ‘Yeni arkadaşa ihtiyacım yok!’ diyerek aynı bakış açısına sahip, birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir grup içinde kalmayı tercih eder. Oysa arkadaş çevresini birbirini tanımayan ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan seçenlerin problem çözme, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yetileri daha yüksek oluyor.”
ZİHNİ KÖRELTMEYİN
“Beyin, iletişimde olduğu diğer beyinlerden etkilenir. Sosyalleşmeye ve etrafındaki diğer beyinlerle senkronize olmaya eğilimlidir. Devamlı olarak aynı kişilerle vakit geçirmek, insanın zihnini köreltir. Nöroloji ispatlamıştır ki insanlar, birlikte vakit geçirmeyi tercih ettikleri insanlardan, -ki bu insanlar çoğunlukla kişinin işyeri ya da okuldaki arkadaşları, üyesi olduğu dernek, siyasi parti ya da futbol kulübünün üyeleri olabilir- etkilenmekte, onlara benzemektedir. Nasıl hep aynı gıdayla beslenmek insanın fiziksel sağlığına zarar veriyorsa sürekli aynı ortamda olmak da insanın akıl sağlığına zarar verir. O nedenle de bilgilenme kaynaklarımızı çeşitlendirmeli, sosyal çevremizi genişletmeliyiz.
BAKIŞ AÇINI GENİŞLET
“Diyelim ki su sporlarından -hiç anlamadığınız bir dal olduğunu varsayalım- sohbet ettiğiniz yeni bir arkadaşınız var. Bu yeni sohbet ile nöroplastisite dediğimiz beyin hücrelerini tetiklemiş oluyorsunuz. Böylelikle senin de bu konuda yetilerin gelişiyor. Diyelim hayvanları çok seven bir arkadaşın var ama sen hayvanlardan korkuyorsun. Onun ile girdiğin iletişim, hayvanları korumak ile alakalı bir meselede kolay empati yapabilmeni sağlayabiliyor. Bir örnek daha vereyim. Hayatındaki sorunlara gerçekçi bakmadığını, daha romantik yaklaştığını varsay. Farklı düşünen bir arkadaşın konuya daha gerçekçi, matematiksel yaklaşmanı sağlayabilir. Yani farklı düşünce yapılarına sahip kişilerden oluşan arkadaş çevresi kişinin hayata bakış açısını genişletir, motivasyonu arttırır, düşünsel gelişimi pozitif etkiler.”
ÇOCUKLARA FARKLI ÖĞRENME ORTAMLARI SUNUN
PROF. Dr. Uludüz, beynin çevreden gelen uyarı ve talepler doğrultusunda geliştiğini, işlev bulamayan beyin hücrelerinin ise budandığını belirterek, “O nedenle de erken yaşta ve ergenlikte çocuklara farklı öğrenme ortamları sunulmalı ki beyinleri gelişsin. Örneğin, spordan ya da sanatsal faaliyetlerden uzak tutularak sadece ‘Matematik çalış’ denilen çocuk ileride doğal olarak duygusal zekâ gerektiren becerilerinden uzak kalacaktır. Gel şimdi bunu yetişkinlere uyarlayalım. Sosyal medyaya bir göz at! Çoğu insan empati yapmaktan yoksun. Neden? Çünkü çevrelerinde aynı kitapları okuyan, aynı siyasi görüşe, benzer geçmişe sahip insanlar var. Hayata tek pencereden bakıyor çoğu. Oysa başka insanları görse ve duysa beyin genişlemeye başlayacak. Çevrenizde ne kadar farklı görüşten insan olursa beyin de kendini o kadar yeniliyor” diyerek sosyal iletişim ağının çeşitliliğine vurgu yapıyor.