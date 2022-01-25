Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Kanser öykümden dolayı bu aralar sıklıkla kapısını aşındırdığım yerlerin başında hastane ve aile hekimliği var. Geçen ay aile hekimime uğradığımda iş bırakma eylemi vardı, bu sefer gittiğimde ise oturup sohbet etme imkânı buldum hekimimle.

Pandemide gösterdikleri üstün performanstan dolayı, ‘Gözünüz aydın! Ek ödeme almışsınız’ dedim. ‘Ne ödemesi?’ dedi ve ekledi: “Ödeme 8 ayrı şarta bağlı. Kriterleri yerine getiremeyen alamıyor. Kaldı ki sana bu bilgiyi verdiğim için bile 50 puan ceza alabilirim.” Ben de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer’in kapısını çaldım. Ne oluyor? Aile hekimleri ne istiyor? Sordum. 7 soruda anlattı.

PUAN UYGULAMASI ADİL DEĞİL

1) Gündemde sürekli aile hekimleri var. Neler oluyor? Aslında fitili ateşleyen 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ydi. Bu yönetmeliğe 2 nedenden karşıyız. Bir; yönetmelik diyor ki, ‘Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erer.’ Bu ne demek? Hekim ya da ailesinden herhangi biri hasta olamaz, yakını vefat edemez. Elini vicdanına koy ve söyle ‘Biz insan değil miyiz?’ Bir puanlama sistemi kurdular. Mesela, işe geç kaldın 10, işe ikinci kez geç kaldın 20 puan ceza. Seninle konuşmamızsa 50 puan ceza. Basında veya sosyal medyada bilgi vermenin cezası 50 puan, ki en ağır suç olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bunun için.

E, GİTSİN. NE OLUR?

2)İşimden olabilirim. Herhangi bir sebeple 150 ya da 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alman halinde il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona gidiyorsun ve yeniden sözleşme imzalayıp imzalayamayacağına karar veriliyor. Eğer ceza puanın 200 ise komisyona gitmeden doğrudan sözleşmen feshediliyor. Anlayacağın sağlık il müdürleri hem hâkim hem savcı hem de yönetici konumunda. Eskiden böyle değildi. İl sağlık müdürlüğü ceza verirse valiliğe itiraz ederdik. Ama şimdi tüm yetki il sağlıkta. Hukuki olmadığı gibi keyfi uygulamalara da açık bir durum.

HASTANIN SORUMLULUĞU BİZDE

3) İkinci neden ne?