19 Mayıs coşkusu dijitale taşındı

Ellerimizde bayraklarla çıkıp sokakları, caddeleri dolduramayacağız ama coşku dijital ortama taşınacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan gibi COVID-19 salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanacak. Programda neler var? 19 Mayıs’ın önemi ne? Akademisyen ve tarihçilere sorduk.
TÜRK MİLLETİNİN DOĞUM GÜNÜ
TARİHÇİ Sinan Meydan, 19 Mayıs’ın Türk milletinin doğum günü olduğunu vurguluyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı mücadele başarı ile sonuçlanmasaydı Anadolu’nun Türk yurdu olmaktan çıkması söz konusu olacaktı. 1921 Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra düşman orduları Ankara’ya 50 kilometre kadar yaklaştılar. Sakarya Savaşı kaybedilseydi biz de bu toprakları kaybedecektik. Dolayısıyla 1071’den itibaren vatan yaptığımız bu coğrafya elimizden çıkacaktı. Bu nedenle 1919, 1922’ye kadar devam eden Kurtuluş Savaşı’nın örgütlendiği tarih olarak büyük anlam taşır. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak örgütlediği bu mücadelenin kazanılması bir anlamda Türk milletinin bu topraklarda yeniden doğmasını sağladı.”
BANDIRMA VAPURU CUMHURİYET’E TAŞIDI
Meydan, Bandırma Vapuru’nun Mustafa Kemal Atatürk’ü bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmaya, Türk milletini ise egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu bir Cumhuriyet rejimine taşıdığını söylüyor. Meydan, “İşte bu nedenle 19 Mayıs tarihimizin önemli milatlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’ne giden gemi bizzat Bandırma Vapuru’dur. Biz 19 Mayıs’ı resmi bayram olarak 1938’de kutlamaya başladık. O günden bugüne de milletimiz bayramına coşkuyla sahip çıkıyor. Bu çok sevindirici. Aynı zamanda milli uyanışın da göstergesi. Bu yılda, pandemi sürecinde de olsak halkın 23 Nisan da olduğu gibi evlerine bayraklar asarak, atmosferin ruhuna uygun şekilde kutlamalara katılacağına inanıyorum” diyor.
ATATÜRK’Ü 19 MAYIS’TA ANMAK 10 KASIM’DA ANMAKTAN ÖNEMLİ
GALATASARAY Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: “Mustafa Kemal Paşa’nın Atatürk olma süreci
19 Mayıs’ta başlıyor. Hemen 1 ay
sonrasında isyancı durumuna düşüyor. Ondan 1 ay sonra da Erzurum Kongresi’nde başkan olarak artık önderliğe yükselecek. Dolayısıyla Atatürk’ün hayatında önemli bir dönüm noktası. Öyle ki yıllar sonra kendisine doğum tarihi sorulduğunda ‘19 Mayıs’ der. Buradan hareketle Atatürk’ü anmak için bugünden daha anlamlı bir gün olamaz.”
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLANGICI DEĞİL
Kuyaş şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin siyasi ve askeri tarihi açısından bakacak olursak 19 Mayıs Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı değildir. Resmi tarihin böyle düşünmesinde Atatürk’ün Nutuk’u 19 Mayıs 1919’la başlatmasının etkisi var tabii ama araştırmalara göre Kurtuluş Savaşı bir yıl sonra, 16 Mart 1920’de, irademizin susturulması, yani Meclis-i Mebusan’ın basılmasıyla başladı. Aynı gün Mustafa Kemal bir bildiri yayınladı ve ‘Haklarımızı savaşarak alacağız’ yönünde ifadeler kullandı. 1919’daki çabaların asıl odağı ise Padişah Vahdettin’in son vermiş olduğu Meşrutiyet’e dönüş çabasıdır. Yine de Atatürk’ün ‘doğum günü’ olarak işaret ettiği bir günün bayram olarak kullanılması elbette yerindedir.”
İŞTE BAZI ETKİNLİKLER
Anıtkabir ziyareti: //www.anitkabir.tsk.tr/09_sanal_muze/sanal_muze.html adresine girerek sanal ortamda anıtkabir ziyareti gerçekleştirebilirsiniz.
Yüzyılın Rotası-Bandırma Vapuru: //yuzyilinrotasi.com/ adresinde Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğu tarihi gerçekliğe uyularak sanal ortama taşındı.
19 Mayıs 1919 dijital koşusu: https://19mayis1919kosusu.com/ Sports TV ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalından canlı yayınlanacak. 19 saat, 19 dakika sürecek. Binlerce kişi sanal ortamda koşarak ve hareket ederek bayramı coşku ile kutlayacak.
19 Mayıs tekne turu: İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yolcusu olmadan, 10 ticari tekneyle 2 saat boyunca Boğaz turu gerçekleştirecek.
19 Mayıs Atatürk rallisi: Türkiye Motosiklet Federasyonu Millî Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Türkiye tanıtım turu yapacak. Dolmabahçe Sarayı önünden saat 11:00’de başlayacak tur Taksim Meydanında sona erecek.
Kız Kulesinde Emre Aydın konseri: İstanbul valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.
18 Mayıs Pazartesi günü 16.10’da başlayacak.
19.19'DA BALKONLARDA
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 19 Mayıs Salı günü için saat 19.19’da herkesi evlerinin pencerelerinden, balkonlarından önce İstiklal Marşı, sonrasında da Gençlik Marşı okumaya davet ediyor.
19 MAYIS UÇUŞU SOSYAL MEDYAYI SALLADI
SOSYAL medyanın gündeminde THY’nin düzenlediği 19 Mayıs hatıra bileti kampanyası var. www.tarihiyolculuk.com adresinden, Atatürk’ün Millî Mü-
cadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020’de İstanbul’dan Samsun’a düzenlenecek, TK1919 sefer sayılı uçuşa siz de hatıra biletinizi
alabilir #tarihiyolculuk hashtag’i ile paylaşabilirsiniz.
ATATÜRK: BİR ULUSUN KURTARICISI
MEHMET Şenocak hem yazar hem de çizer. Türkiye’nin ilk uzun metrajlı ‘Atatürk: Bir Ulusun Kurtarıcısı’ isimli bir animasyon film çekmek istemiş ancak sponsor bulamamış, aracını satıp bankadan kredi alarak filmini tamamlayabilmişti. YouTube’da 1 milyon fazla izlenen filmin çizgi romanı da artık raflarda. Şenocak, “Salgın nedeniyle evlere kapanmış dahi olsak, 23 Nisan’da olduğu gibi evimizi, balkonumuzu bayraklarla donatıyoruz. Coşkuyla marşımızı söylüyoruz. Önemli olan o milli ruhu kaybetmemek” diyor.
19 Mayıs coşkusu dijitale taşındı
Ellerimizde bayraklarla çıkıp sokakları, caddeleri dolduramayacağız ama coşku dijital ortama taşınacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan gibi COVID-19 salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanacak. Programda neler var? 19 Mayıs’ın önemi ne? Akademisyen ve tarihçilere sorduk.
TÜRK MİLLETİNİN DOĞUM GÜNÜ
TARİHÇİ Sinan Meydan, 19 Mayıs’ın Türk milletinin doğum günü olduğunu vurguluyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor: “Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı mücadele başarı ile sonuçlanmasaydı Anadolu’nun Türk yurdu olmaktan çıkması söz konusu olacaktı. 1921 Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra düşman orduları Ankara’ya 50 kilometre kadar yaklaştılar. Sakarya Savaşı kaybedilseydi biz de bu toprakları kaybedecektik. Dolayısıyla 1071’den itibaren vatan yaptığımız bu coğrafya elimizden çıkacaktı. Bu nedenle 1919, 1922’ye kadar devam eden Kurtuluş Savaşı’nın örgütlendiği tarih olarak büyük anlam taşır. Atatürk’ün Samsun’a çıkarak örgütlediği bu mücadelenin kazanılması bir anlamda Türk milletinin bu topraklarda yeniden doğmasını sağladı.”
BANDIRMA VAPURU CUMHURİYET’E TAŞIDI
Meydan, Bandırma Vapuru’nun Mustafa Kemal Atatürk’ü bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmaya, Türk milletini ise egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu bir Cumhuriyet rejimine taşıdığını söylüyor. Meydan, “İşte bu nedenle 19 Mayıs tarihimizin önemli milatlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’ne giden gemi bizzat Bandırma Vapuru’dur. Biz 19 Mayıs’ı resmi bayram olarak 1938’de kutlamaya başladık. O günden bugüne de milletimiz bayramına coşkuyla sahip çıkıyor. Bu çok sevindirici. Aynı zamanda milli uyanışın da göstergesi. Bu yılda, pandemi sürecinde de olsak halkın 23 Nisan da olduğu gibi evlerine bayraklar asarak, atmosferin ruhuna uygun şekilde kutlamalara katılacağına inanıyorum” diyor.
ATATÜRK’Ü 19 MAYIS’TA ANMAK 10 KASIM’DA ANMAKTAN ÖNEMLİ
GALATASARAY Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: “Mustafa Kemal Paşa’nın Atatürk olma süreci
19 Mayıs’ta başlıyor. Hemen 1 ay
sonrasında isyancı durumuna düşüyor. Ondan 1 ay sonra da Erzurum Kongresi’nde başkan olarak artık önderliğe yükselecek. Dolayısıyla Atatürk’ün hayatında önemli bir dönüm noktası. Öyle ki yıllar sonra kendisine doğum tarihi sorulduğunda ‘19 Mayıs’ der. Buradan hareketle Atatürk’ü anmak için bugünden daha anlamlı bir gün olamaz.”
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLANGICI DEĞİL
Kuyaş şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin siyasi ve askeri tarihi açısından bakacak olursak 19 Mayıs Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı değildir. Resmi tarihin böyle düşünmesinde Atatürk’ün Nutuk’u 19 Mayıs 1919’la başlatmasının etkisi var tabii ama araştırmalara göre Kurtuluş Savaşı bir yıl sonra, 16 Mart 1920’de, irademizin susturulması, yani Meclis-i Mebusan’ın basılmasıyla başladı. Aynı gün Mustafa Kemal bir bildiri yayınladı ve ‘Haklarımızı savaşarak alacağız’ yönünde ifadeler kullandı. 1919’daki çabaların asıl odağı ise Padişah Vahdettin’in son vermiş olduğu Meşrutiyet’e dönüş çabasıdır. Yine de Atatürk’ün ‘doğum günü’ olarak işaret ettiği bir günün bayram olarak kullanılması elbette yerindedir.”
İŞTE BAZI ETKİNLİKLER
Anıtkabir ziyareti: //www.anitkabir.tsk.tr/09_sanal_muze/sanal_muze.html adresine girerek sanal ortamda anıtkabir ziyareti gerçekleştirebilirsiniz.
Yüzyılın Rotası-Bandırma Vapuru: //yuzyilinrotasi.com/ adresinde Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğu tarihi gerçekliğe uyularak sanal ortama taşındı.
19 Mayıs 1919 dijital koşusu: https://19mayis1919kosusu.com/ Sports TV ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalından canlı yayınlanacak. 19 saat, 19 dakika sürecek. Binlerce kişi sanal ortamda koşarak ve hareket ederek bayramı coşku ile kutlayacak.
19 Mayıs tekne turu: İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yolcusu olmadan, 10 ticari tekneyle 2 saat boyunca Boğaz turu gerçekleştirecek.
19 Mayıs Atatürk rallisi: Türkiye Motosiklet Federasyonu Millî Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Türkiye tanıtım turu yapacak. Dolmabahçe Sarayı önünden saat 11:00’de başlayacak tur Taksim Meydanında sona erecek.
Kız Kulesinde Emre Aydın konseri: İstanbul valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.
18 Mayıs Pazartesi günü 16.10’da başlayacak.
19.19'DA BALKONLARDA
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 19 Mayıs Salı günü için saat 19.19’da herkesi evlerinin pencerelerinden, balkonlarından önce İstiklal Marşı, sonrasında da Gençlik Marşı okumaya davet ediyor.
19 MAYIS UÇUŞU SOSYAL MEDYAYI SALLADI
SOSYAL medyanın gündeminde THY’nin düzenlediği 19 Mayıs hatıra bileti kampanyası var. www.tarihiyolculuk.com adresinden, Atatürk’ün Millî Mü-
cadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020’de İstanbul’dan Samsun’a düzenlenecek, TK1919 sefer sayılı uçuşa siz de hatıra biletinizi
alabilir #tarihiyolculuk hashtag’i ile paylaşabilirsiniz.
ATATÜRK: BİR ULUSUN KURTARICISI
MEHMET Şenocak hem yazar hem de çizer. Türkiye’nin ilk uzun metrajlı ‘Atatürk: Bir Ulusun Kurtarıcısı’ isimli bir animasyon film çekmek istemiş ancak sponsor bulamamış, aracını satıp bankadan kredi alarak filmini tamamlayabilmişti. YouTube’da 1 milyon fazla izlenen filmin çizgi romanı da artık raflarda. Şenocak, “Salgın nedeniyle evlere kapanmış dahi olsak, 23 Nisan’da olduğu gibi evimizi, balkonumuzu bayraklarla donatıyoruz. Coşkuyla marşımızı söylüyoruz. Önemli olan o milli ruhu kaybetmemek” diyor.