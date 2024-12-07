Uzay, dijital dünya ve Türkiye

Haberin Devamı

Yaşı müsait olanlar hatırlayabilir; bilgisayarda zaman geçirir, oyun oynardı. Bu görüntüler, birçok insana bilgisayarın önem ve yerini anlatan ‘zihin kodu’ olmuştur.

Yine Özal, Türkiye’nin uzay boşluğunda ‘gelecek’ için yer kapabilmesi amacıyla 2’nci el Çin uydularından satın aldırıp uzayda yerleştirtmiş, bugün övündüğümüz Türksat’ın varlık yolunu açmıştır. Bugün uzayda sadece 58 ülkenin ve 20 organizasyonun uydusu bulunmaktadır. Uzayda askeri nedenlerle olanların sayısı tam olarak bilinememekle beraber toplamda tahminen 7 bin uydu yörüngeye oturtulmuştur ve Türkiye 4 uydusu ile bu varoluşta pay sahibidir.

Rahmetli Özal, Cumhurbaşkanı olarak Köşk’te bilgisayar ve disket ile zaman geçirirken O’nu ‘ti’ye alanlar, uydu konularını açtığında ‘gereksiz harcama’ diye saldıranlar bugün nerededir?

Merak etmeyin kaybolmadılar...

Haberin Devamı

Bu ‘toptan reddiyeciler’, kuşaklar ve isimler değişse de aynı ‘bulanık zihni’ miras olarak bir sonraki ‘reddiye kuşağına’ devretmektedirler.

Toptan reddiyeciler bugün Türkiye’nin güncel ekonomik ‘darlığından’ zevk alırcasına Türk Uzay Ajansı kurulması ile küçümseyerek dalga geçmekte, Alper Gezeravcı’nın ilk Türk astronotu olmasını tahammülsüz ifadelerle eleştirmektedir.

Toptan reddiyeciler, Türk Hava Yolları’nın 2000’lerin başında 65 olan yolcu uçağı sayısının 456’ya ulaştığını, dünyada en fazla noktaya uçuş yaptığını dahi halen kabullenemiyorlar.

Üstelik, Pegasus gibi özel şirketlerin dahi 105 uçağı olduğunu düşünürseniz Türk Hava Yolu işletmeciliğinin nereye ulaştığını anlarsınız. Oysa, İstanbul Havayolları, Sultan Havayolları, Vip Airlines, Alfa Airlines, Onur Airlines, Atlas Jet gibi birçok şirket de tarihte yer aldı.

Bugün Türkiye uçak kargo taşımacılığında da ayrı filo ve şirketlerle etkin bir durumdadır.

Kısacası toptan reddiyecilere rağmen yolcu ve kargo taşımacılığında, havaalanı işletmeciliğinde, yer hizmetlerinde, ikram ve yeme içmede Türkiye dünyanın parlayan yıldızıdır.

Uydu haberleşmesinde ‘bağımsızlık’ için uydu fırlatma kapasitesine de ulaşıldığında bu süreç tamamlanacaktır.

Haberin Devamı

Milli Uzay Programı desteklenmeli ve geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir.

e- Devletimizin kapsamı ve yetenekleri övünç kaynağıdır. Ancak Türkiye’nin ayrıca ‘dijital kubbe’ programı oluşturması, siber güvenlikten de daha üst bir ‘dijital zırh’ kapsaması geliştirmesi şarttır.

Uzay, iletişim, haberleşme ve dijitalleştirilen her şeyde Türkiye, toptan reddiyecilere kulaklarını tıkayarak yolunda devam etmelidir.

Yarınki dünyanın anahtarı bu kavram ve konulardadır.