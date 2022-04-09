Dünya seyrediyor

Bir Ukraynalı anneye veya onun biricik çocuğuna sorun bakalım: Bu dünya kendileri için ne ifade ediyor? Bombaların altında, aç, susuz, umutsuz, yılgın ve bitkin; zemheri soğukta her an ölümü beklemek nasıl bir duygudur?
İnsanoğlu, çığırından çıktığı, hedefini şaştığı zaman canavarların en korkuncu oluyor, hele de günümüz silahlarıyla! Ölümün binbir çeşidini kusan tüm bu ölüm makineleri, insan neslini yok etmek, inşa ve imar ettiği beldeleri yerle bir etmek için kullanılıyor.
İnsanın, her şeyden önce insani değerlere sahip olması lazım; insani değerlerle bezenmeyen insan, değil hayvan, ondan da aşağı olabiliyor.
Haksız yere bir mazlumu öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Cesetleri sahillere vuran Suriyeli Aylan bebeklerin, hunharca katledilen Ukraynalı yavruların vebalini, günümüz insanı nasıl verecektir?
Kahrolası insanlık, Suriye’de, Afganistan’da, Ukrayna’da tüm bu vahşetleri sadece seyretmekle yetiniyor ve bol bol konuşmaktan başka bir şey yapmıyor.
Dünyanın neresinde olursa olsun, zulme sebep olan, gücü yettiği halde zulme mani olmayan, zulmün ortadan kalkması için gayret sarf etmeyen, zulme rıza gösteren; kısaca günümüz insanı gibi sadece seyretmekle yetinen, o zulmü işlemiş gibidir.
Şu körelmiş vicdanlara bakar mısınız? Kırk milyonluk bir ülke halkı bebek, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden, yem olarak ateşe sürülüyor ve onların karşısına geçip cayır cayır yanmaları seyrediliyor.
Neymiş efendim, emperyalist devletlerin geleceğe dönük stratejileri bunu gerektiriyormuş!
Geleceğiniz de stratejileriniz de yerin dibine batsın!
Her iki dünya savaşında olduğu gibi, üçüncü dünya savaşının da arifesinde medeniyetinizi (aslında vahşetinizi) yine mazlum kanı, feryat figan ve gözyaşı üzerine kuruyorsunuz.
Zulümle abad (bayındır-mamur) olunsaydı, Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Hülâgûlar, Kisralar, Ebu Cehiller vb. hayırla yâd edilirlerdi. Oysa şeytana pabucunu ters giydiren tüm bu zevat, lanetle ve kahırla anılıyor.
Günümüz zalimlerinin tarihte emsali yoktur. Gelip gelmiş onca zalimler, günümüzdekilerin ellerine su dökemez. Zira onların yaptıklarının tümü, bugünün bir tanesinin yaptıkları yanında devede kulak kalır.
Bunların nasıl anılacağını varın siz hesap edin!
Şeytanların şahı olan İblis bile bunların şerrinden kaçıyor! İşlediği malum suçla, lanete uğradığını ve kovulduğunu gören İblis, masum bebeklere bu denli zulümleri reva gören bu zalimlerin neye uğrayacağını ve nasıl bir ceza ile cezalandırılacaklarını düşünerek dehşete kapılıyor ve onların zararından emin olmak için, semtlerine bile uğramıyor!
Kendine ve tüm insanlığa zulmeden günümüz insanı, geliştirdiği envaiçeşit silahlarla, bütün bir insanlığı yok etmek ve arz küresini insansız ve her yanı yakılmış, yıkılmış, virane olarak Allah’a teslim etmek için birbiriyle yarışıyor.
Kimi teşvik ediyor, kimi fitili ateşliyor, kimi yangına körükle gidiyor, kimileri cayır cayır yanarken kimileri de seyrediyor.
Yangının çıkardığı dumanlar tüm dünyayı sardı; aynı gaflet ve hatta ihanet böyle devam ederse, dumanların yerini bu kez alevler kaplayacak.
Son pişmanlık ise asla para etmeyecek ve bütün bir insanlık, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.
Dünya seyrediyor
Bir Ukraynalı anneye veya onun biricik çocuğuna sorun bakalım: Bu dünya kendileri için ne ifade ediyor? Bombaların altında, aç, susuz, umutsuz, yılgın ve bitkin; zemheri soğukta her an ölümü beklemek nasıl bir duygudur?
İnsanoğlu, çığırından çıktığı, hedefini şaştığı zaman canavarların en korkuncu oluyor, hele de günümüz silahlarıyla! Ölümün binbir çeşidini kusan tüm bu ölüm makineleri, insan neslini yok etmek, inşa ve imar ettiği beldeleri yerle bir etmek için kullanılıyor.
İnsanın, her şeyden önce insani değerlere sahip olması lazım; insani değerlerle bezenmeyen insan, değil hayvan, ondan da aşağı olabiliyor.
Haksız yere bir mazlumu öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Cesetleri sahillere vuran Suriyeli Aylan bebeklerin, hunharca katledilen Ukraynalı yavruların vebalini, günümüz insanı nasıl verecektir?
Kahrolası insanlık, Suriye’de, Afganistan’da, Ukrayna’da tüm bu vahşetleri sadece seyretmekle yetiniyor ve bol bol konuşmaktan başka bir şey yapmıyor.
Dünyanın neresinde olursa olsun, zulme sebep olan, gücü yettiği halde zulme mani olmayan, zulmün ortadan kalkması için gayret sarf etmeyen, zulme rıza gösteren; kısaca günümüz insanı gibi sadece seyretmekle yetinen, o zulmü işlemiş gibidir.
Şu körelmiş vicdanlara bakar mısınız? Kırk milyonluk bir ülke halkı bebek, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden, yem olarak ateşe sürülüyor ve onların karşısına geçip cayır cayır yanmaları seyrediliyor.
Neymiş efendim, emperyalist devletlerin geleceğe dönük stratejileri bunu gerektiriyormuş!
Geleceğiniz de stratejileriniz de yerin dibine batsın!
Her iki dünya savaşında olduğu gibi, üçüncü dünya savaşının da arifesinde medeniyetinizi (aslında vahşetinizi) yine mazlum kanı, feryat figan ve gözyaşı üzerine kuruyorsunuz.
Zulümle abad (bayındır-mamur) olunsaydı, Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, Hülâgûlar, Kisralar, Ebu Cehiller vb. hayırla yâd edilirlerdi. Oysa şeytana pabucunu ters giydiren tüm bu zevat, lanetle ve kahırla anılıyor.
Günümüz zalimlerinin tarihte emsali yoktur. Gelip gelmiş onca zalimler, günümüzdekilerin ellerine su dökemez. Zira onların yaptıklarının tümü, bugünün bir tanesinin yaptıkları yanında devede kulak kalır.
Bunların nasıl anılacağını varın siz hesap edin!
Şeytanların şahı olan İblis bile bunların şerrinden kaçıyor! İşlediği malum suçla, lanete uğradığını ve kovulduğunu gören İblis, masum bebeklere bu denli zulümleri reva gören bu zalimlerin neye uğrayacağını ve nasıl bir ceza ile cezalandırılacaklarını düşünerek dehşete kapılıyor ve onların zararından emin olmak için, semtlerine bile uğramıyor!
Kendine ve tüm insanlığa zulmeden günümüz insanı, geliştirdiği envaiçeşit silahlarla, bütün bir insanlığı yok etmek ve arz küresini insansız ve her yanı yakılmış, yıkılmış, virane olarak Allah’a teslim etmek için birbiriyle yarışıyor.
Kimi teşvik ediyor, kimi fitili ateşliyor, kimi yangına körükle gidiyor, kimileri cayır cayır yanarken kimileri de seyrediyor.
Yangının çıkardığı dumanlar tüm dünyayı sardı; aynı gaflet ve hatta ihanet böyle devam ederse, dumanların yerini bu kez alevler kaplayacak.
Son pişmanlık ise asla para etmeyecek ve bütün bir insanlık, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.