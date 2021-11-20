Diriliş şairi Sezai Karakoç’un ardından

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz. Ayrıca kimse, kimseyi sevmek zorunda değildir. Lakin Türkiye’nin son çeyrek asrına mührünü vuran Erdoğan gerçeğini görmezden gelemezsiniz.

Erdoğan’ın karşısındaki partilere gönül verebilirsiniz ya da partisiz olabilirsiniz ama demokrasi tarihimiz boyunca, Erdoğan kadar çalışkan ve milleti için gecesini gündüzüne katan ve tatil nedir bilmeyen bir lider gösteremezsiniz.

Kimileri bizi, yağcılıkla ve yardakçılıkla suçluyor, ‘besleme’ olduğumuzu ileri sürerek kötü sözler sarf ediyor. Kötü söz sahibine aittir, ne diyelim, her kaptan içindeki sızıyor. Zira cife dolu kapları bal doldurmak kimin haddine!

Besleme medya mensuplarının kimler olduğu vesikalarıyla ortaya dökülmesine rağmen, onlar yandaş olmuyor da, hakkı teslim eden, gerçeğin altını çizenler mi yandaş oluyor?

Belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da ve yirmi yıla yakındır da Türkiye genelinde Erdoğan’ın yaptığı devasa hizmetleri görmemek için kör ve kalbi mühürlü olmak gerekir.

Alt ve üstyapı bakımından, Türkiye’miz her bir yanıyla çağ atlamıştır.

‘Seçildi ya; tabii ki yapacak, babasının parasıyla mı yaptı?’ demenin bir mantığı var mı? Erdoğan’dan öncekiler seçilmemiş miydi? Onlar neden yapmadılar...

Demek ki, at binenin kılıç kuşananın.

Bakınız, Cumhuriyet’in kuruluşundan 2002 yılına kadar (