Kentini yaşayan gazete kentini yaşayan başkan

Hırsızlar talan etmiş... Kimsesizler mesken tutmuş... Derken, 2017’de çıkan yangın sonucu artık ayakta zor duracak hale gelmiş. Tüm bunların yaşandığı Çankaya-Kuloğlu Sokak’taki tarihi bağ evinin son halini görüp de içi cız etmeyen yoktur.





Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.

Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.

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Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.

Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.

