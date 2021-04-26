Kentini yaşayan gazete kentini yaşayan başkan

Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
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Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
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Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
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Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
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Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
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Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
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Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kentini yaşayan gazete kentini yaşayan başkan
Çankaya-Kuloğlu Sokak’ta çok eski bir bağ evi. Yaş aldıkça çatlaklarla dolmuş dış yüzeyi. Yalnız kaldıkça dökülmüş çatısındaki kiremitleri. Ve gece çökünce pencerelerinden birer birer düşmüş tüm cam taneleri.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Onu da şöyle özetledi:
“Ankara’mızın hafızasının önemli unsurlarından biri olduğu ilk görüşte hemen anlaşılan bu tarihi yapıya sahip çıkılmasını, gerekli restorasyonların yapılarak şehrimize kazandırılmasını, kendim, gelecek nesiller ve şehrim adına talep ediyorum.”
*
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, bağ evinin üzerindeki külü üfleyince, altından için için yanan bir hikâye daha çıktı.
Evin sahibi, Ankara Belediye Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası Kurucu Başkanlığı’nın yanı sıra Ankara’da aralıksız altı dönem(1920-1943) milletvekilliği yapmış olan Şakir Kınacı’ydı.
Merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı, bağ eviyle ilgili içtenlikli bir ileti gönderdi.
* Bu iletiden de öğrendik ki: Bağ evi, 1880-1900 yılları arasında yapılmış. Ermeni tehciri sonrası Şakir Kınacı, evi Ankara Belediyesi’nden satın almış.
* Bu iletiden de öğrendik ki: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, bağ evinin havuzu başında Şakir Kınacı ile birlikte kahve içmiş, sohbet etmiş.
Bu iki önemli bilginin yanı sıra torun A. Şakir Kınacı, tüm bu süreci takip edenlerin içine bir nebze de olsa su serpen şu bilgiyi de verdi:
“Yakın zamanda açtığımız davayı(kamulaştırmasız el atma gerekçesiyle) kazandık. Kültür Bakanlığı arsayı kamulaştırmayı kabul etti. Kırk yıl sonra en doğru çözüm bu oldu. İnşallah, Ankara halkı, iyi bir restorasyonla en güzel bağ evlerinden birine sahip olacak.”
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Okur iletisi ile başlayan kent haberciliği sayesinde bir nevi tarihe küçük notlar düşerken, olay kent için daha da güzel bir hal aldı.
Yukarıda özet geçtiğim 5 ve 19 Nisan tarihli Hürriyet Ankara manşetleri, Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın dikkatini çekmiş.
Tarihi bağ evinin ATO Kurucu Başkanı Şakir Kınacı’ya ait olduğunu ve yine Atatürk’ün bu bağ evinin bahçesinde kahve içtiğini Hürriyet Ankara’dan öğrenen Gürsel Baran, gelişmelere kayıtsız kalmama adına torun A. Şakir Kınacı’yı ziyaret etme kararı almış.
Gürsel Baran’ın daveti üzerine bu özel buluşmada ben de vardım.
Bugün anılarda kalan ve “Hey gidi dünler...” dedikleri eski Ankara sohbetlerinin ardından konu tarihi yapılara geldi.
Gürsel Baran, korunamadığı için bu kentin kaybettiği her bir tarihi yapı için üzüldüğünü, fakat geriye dönüşün olmadığını ifade etti.
Merhum Şakir Kınacı’nın mirası tarihi bağ evinin bugün Çankaya’nın ortasında kalan ender yapılardan biri olduğuna dikkat çekerek, bu evin mutlaka restore edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca, gelecek yıl ATO’nun kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olduğunu, bu nedenle de ATO Kurucu Başkanı Şakir Kınacı’nın hayatını kitaplaştırmak istediklerini söyledi.
Gürsel Baran’ın yapmış olduğu bu ziyaretten, hem dedesinden kalan tarihi bağ evine sahip çıkılması hem de dedesinin hayatının yer alacağı kitap projesi için büyük mutluluk duyan torun A. Şakir Kınacı da ellerindeki tüm dokümanları ATO ile seve seve paylaşacaklarının sözünü verdi.
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Hürriyet Ankara Bürosu’nun panosunda, “KENTİNİ YAŞAYAN GAZETE” mottosu yer alır.
ATO Başkanı Gürsel Baran’ın yapmış olduğu bu ziyaret de aslında kent gazetesinin ve kent haberciliğinin gücünü/önemini gösterir.
Şunu unutmamak lazım:
Kent gazeteleri sayesinde kent haberciliği yaşasın ki kentli de kentini yaşasın.
Diyeceğim o ki...
Ankara’yı seviyorsan...
Sen de kendine gel, kentine gel.
DERİN YARIKLAR MOTOSİKLETLİ KURYELERE KÂBUS OLUYOR
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Maltepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde çekilmiş.
Okurumuz Yakup Sağlam, bu şekilde kazılan ve üzeri günlerce kapatılmayan yolların hem motosiklet hem de bisiklet sürücüleri için ciddi tehlike yarattığını belirterek, şöyle demiş:
“Asıl büyük tehlikeyi, gece saatlerinde çalışan motosikletli kuryeler yaşıyor. Derin yarıklar kuryelerin kaza yapmasına sebep oluyor, motosikletlerin de tekerlerine zarar veriyor. Birinin canı yanmadan bu yarıklar bir an önce kapatılmalı.”
OGM’NİN ORMANLIK ALANI BAŞIBOŞ KALDI
Okurumuz Fuat Yiğit, Altındağ’ın Feridun Çelik Mahallesi 1778. Sokak’taki Orman Genel Müdürlüğü’ne(OGM) ait alanın başıboş bırakıldığına dikkat çekmiş. Okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“Burada OGM’nin bir binası var, ama birkaç senedir bu ormanla kimse ilgilenmiyor. Geçen yaz bir kısmı yandı, alkol ve uyuşturucu merkezi oldu. Son olarak da etrafını çeviren tel örgü ve çitler sökülüp yağmalandı. Ormanlık alanın bir kısmında ise ağaçların üzerine moloz ve hafriyat dökülüyor. Bunca emeğe yazık.”
SORUM VAR-1
DEMETEVLER’DE YENİ BİNA YAPIMINA NEDEN İZİN VERİLİYOR?
Okurumuz Mehmet Merçimekçi, şu soruyu sormuş:
“Demetevler için bir yandan ‘Depreme hazır değil, başka yere taşıyalım, binaları seyrekleştirelim’ şeklinde açıklamalar yapılırken, diğer yandan da birbirine yapışık yeni binaların yapımına neden izin veriliyor?”
KAMYONLAR KALDIRIMDA
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) ait üç kamyon, İncesu Caddesi’nde okurumuz Mustafa Özsüt’ün radarına girmiş. Okurumuz, “Pazartesi günleri semt pazarı kuruluyor. Orta kaldırıma park eden araçlar yüzünden ana caddede trafik allak bulak oluyor” demiş.
İLÇE BELEDİYELERİ DE MECLİS TOPLANTILARINI CANLI VERSİN
Okurumuz Umut Özkan, tıpkı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gibi ilçe belediyelerinin de Meclis toplantılarını internet üzerinden canlı vermeleri gerektiğini söylemiş. Okurumuz, “Meclis toplantılarının halka açık olması; şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir yönetim anlayışının gereğidir. Bizler vatandaş olarak ilçe belediyelerinin Meclis toplantılarını da canlı izlemek istiyoruz.”
OKURDAN NOT: Meclis toplantılarını canlı veren birkaç ilçe belediyesi var, ama gerekirse tüm ilçeler zorunlu tutulmalı.
SORUM VAR-2
“PSİKİYATRİ İLAÇLARIMI NASIL TEMİN EDECEĞİM?”
Okurumuz Nevra Baturalp, Ankara’da yaşadığını ve 65 yaş üstü vatandaş olarak koronavirüs aşılarını olduğunu belirtmiş. Ankara Şehir Hastanesi’nin psikiyatri servisinden iki kez randevu aldığını ve her ikisinde de randevusunun iptal edildiğini kaydeden okurumuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmiş:
“Sayın Bakan, kullandığım ilaç her doktor tarafından yazılamıyor. Peki ben devamlı kullandığım ilaçları nasıl temin edeceğim?”