Göz kararı park cezası

* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
Göz kararı park cezası
Yıl 2013... Ankara’da güzel bir çalışma başlatılmıştı. Şöyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
Yıl 2020...
Okurumuz Serdar Baş, Ulus’taki bir otobüs durağına aracını park ettiği gerekçesiyle kendisine 132 TL ceza kesildiğini söylüyor.
“15 metre kuralını biliyorum ama 15 metre nereye tekabül ediyor işte onu bilmiyorum. Otobüs durağına kesinlikle park etmedim” diyen okurumuzun iletisi şöyle:
SÜRÜCÜLER İÇİN TAM BİR TUZAK
“Bu iş trafik polisleri için zor, sürücüler için ise tam bir tuzak. Mesela bana ceza yazan memur arkadaş elinde metreyle mi dolaşıyor ya da ben elime metre alıp aracımı 16’ncı metreye mi park edeceğim? Ankara’nın merkezindeki otobüs duraklarında bile park yasağının tam olarak nerede başladığını gösteren çizgiler yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu çizgileri eksiksiz şekilde tüm duraklarda uygulamalı.”
YENİ BATI DEĞİL SANKİ VAHŞİ BATI
Okurumuz Zekeriya Yence, Yenimahalle’nin Yeni Batı Mahallesi’nden bildiriyor.
Necip Fazıl ve Sezai Karakoç caddelerinin sorunları için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 hattına defalarca ihbarda bulunduklarını ancak hiçbir sonuç alamadıklarını aktaran okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarıyor:
* Kaldırım olmadığı için ana yoldan yürümek durumunda kalıyoruz.
* Aydınlatma yok. Hava karardıktan sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
* Metronun İstanbul Yolu istasyonu çıkışı ise çamurdan geçilmiyor.
OKURDAN NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden daha önce ‘2020 programına alındı, kasım 2020’ye kadar yolunuz yapılacak’ denilmişti. Kasım geldi geçti, şimdi de ‘Kış geldi asfalt atamıyoruz’ diyerek oyalıyorlar.
YAYAYA KALDIRIM ZULMÜ
Bu fotoğrafı çeken-gönderen okurumuz Nadir Gökalp, “Çankaya’nın Kazım Özalp Mahallesi Filistin Caddesi’nin kaldırımı yaklaşık bir senedir böyle. Yayaya kaldırımda yürümek bile zulüm” diyor.
BUNUN ADI AMBARGO
Bu iki fotoğraf, Ulus’un Posta Caddesi’nden.
Okurumuz Metin Ç., demiş ki:
* Fotoğraf 1: Dolu kasalarla kaldırımı kapatmış.
* Fotoğraf 2: Boş kasalarla da ana yolu kapatmış.
OKURDAN NOT: Ne polis var ne de zabıta. Bu görevliler nerede?
İSMET İNÖNÜ BULVARI’NDA BU İKİ NOKTAYA DİKKAT!
Okurumuz Kani Mutlu, İsmet İnönü Bulvarı’ndaki iki noktaya dikkat çekmiş:
1) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yan yol girişindeki mazgallar asfalt seviyesinde değil. Bazı yerlerde derin çukurlar var.
2) DSİ Genel Müdürlüğü’ne giden çift yönlü yoldaki rögar kapakları da asfalt seviyesinde değil ve yıllardır bu şekilde.
KISA... KISA...
* “Çankaya’daki 100. Yıl Parkı’nda bulunan spor aletlerinden bazıları düzgün çalışmıyor. 4-5 ay önce de durum aynıydı. Parklar çok güzel ama vatandaş açısından işlevi de önemli.”
Nuran KALKAVAN BEREKET
* “Altındağ’ın Güneşevler Mahallesi 130. Sokak’taki Fatih Apartmanı’nda bulunan A-101 işletmesi, yaptıkları gürültü nedeniyle tüm bina sakinlerini her gün rahatsız ediyor.”
Mevlüt ODABAŞI
* “ASKİ, 10 Aralık Perşembe günü saat 12.30 sularında Çankaya’da başlayan su kesintisi duyurusunu sosyal medyadan 13.00’te yaptı. Bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçilmeli.”
M.Y.
A2 DİKİMEVİ-NATO YOLU HATTI HASTANEYE KADAR UZATILSIN
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ-Dikimevi arasında 11 istasyonu bulunan 8.5 kilometrelik Ankaray A1 Hattı’nın uzatılacağını açıklamıştı.
Uzatma projesi kapsamında 8 istasyondan oluşan 7.4 kilometrelik A2 Dikimevi-Nato Yolu Hattı inşa edilecek.
Mamaklılar, bu yeni hattın da uzatılmasını istiyor.
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mamak Muhtarlar Derneği, Mamak İşadamları ve Sanayiciler Derneği, Mamak Müteahhitler Derneği, Mamak’taki hemşehri federasyonları ve derneklerin ortak açıklaması -özetle- şöyle:
“Projenin Nata Vega’dan sonra Doğukent, Kusunlar, Yenibayındır, Kıbrısköyü, Yeşilbayır mahallesi ve devamında devlet hastanesi olarak uzatılması ortak talebimizdir. Bu hattın uzaması ile birlikte 30 mahalle ve 500 bin nüfus bu hizmetten yararlanacaktır.”
13 YAŞINDAKİ NEHİR’İN ŞİKÂYETİ: DEDEM VE ANNEANNEMLE BERABER DIŞARIYA ÇIKAMIYORUZ
Okurumuz Nehir Akcan 13 yaşında olduğunu ve bu mesajı dedesinin telefonundan yazdığını söylemiş. Anne ve babası çalıştıkları için dedesi ve anneannesiyle kalan Nehir Akcan, şunları yazmış:
“Dedem ve anneannem 65 yaş üstü. Onların sokağa çıkma yasakları bitiyor, benim dışarı çıkma saatim başlıyor. Beraber dışarıya çıkamıyoruz. Peki ben nasıl ve kiminle korkusuzca dışarıya çıkacağım? Benim de parka gitmek, gezmek gibi ihtiyaçlarım var. Bunları yapamıyor, evden çıkamıyorum. Lütfen bize yasakları uygulayan yetkiler yardımcı olsunlar.”
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