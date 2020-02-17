Bozuk yolla imtihan

Ankara’da sokakları geçtik, ana caddeler hatta bazı bulvarlar bile “delik deşik” halde. Sanki tarlada araç kullanıyor gibiyiz.
Bu daha bi şey mi?
Öyle yollar var ki...
Bir yanlış, dört doğruyu götürüyor.
Sanki yol “azaplı...”
*
Bu daha bi şey mi?
Öyle yollar var ki...
Bir damla siyah mürekkep, koca yolu boyuyor.
Sanki yol “sabıkalı...”
*
Bu daha bi şey mi?
Öyle yollar var ki...
1 kere maşallah, 41 kere illallah dedirtiyor.
Sanki yol “lanetli...”
*
İşte bu yollardan biri.
Hürriyet muhabiri Gamze Kolcu’nun buz gibi havada üç saatine, üstüne üstlük 850 lira da masraf etmesine neden olmuş.
Çünkü iki teker pert.
Gamze Kolcu, Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan dört şeritli Yaşamkent 3381. Cadde’de başından geçen olayı şöyle anlatıyor:
BOYDAN BOYA YARIK VAR AMA UYARI LEVHASI YOK
“Caddenin dört şeridini boydan boya kesen derin yarığı fark ettiğimde çok geçti. İlk refleksle dikiz aynasını kontrol ettim, ancak arkamdaki sürücü ile aramdaki mesafenin az olduğunu gördüm. Hafifçe frene bastıktan sonra hiçbir uyarı levhası olmaksızın açık bırakılan çukura girdim. Hemen durduğumda, belediyenin sorumsuzluğunun, sağ iki lastiğimin yarılmasına ve jantlarının ezilmesine neden olduğunu gördüm.
KUSURSUZ BELEDİYECİLİK 850 LİRAYA DAHA MAL OLDU
Bir saat sonra polis ekipleri, onlardan beş dakika sonra da çekici geldi. Tutanak tutuldu. Polis, kusuru karşı tarafa yani belediyeye verdiklerini iletti. Arabayı çekiciye yükledik ve bulduğumuz ilk açık tamirciye gittik. Kusursuz belediyecilik anlayışı, bir yıl içinde ikinci kez 850 lira vererek kış lastiği almama neden oldu. Jantlar için ise yapacak bir şey yokmuş, ezilen yerler biraz düzeltildi, öylece kaldı. Bizim için saat 17.00’de başlayan trajedi, 20.00 civarında sona erdi.
Yıllarca eleştirdiğiniz belediyecilik hatalarını yapmaktaki ısrarı anlamak gerçekten mümkün değil
Gamze Kolcu, yaklaşık yedi yıl Hürriyet Ankara’da “kent muhabirliği” yapan bir gazeteci.
Şimdi Hürriyet’in Ankara bürosunda “ulusal” haberlere imza atan Gamze’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir de mesajı var:
“10 dakika içinde kapatılabilecek bir yarık nedeniyle arkadaşım ve ben, bugün hastanede olabilirdik. Yıllarca eleştirdiğiniz belediyecilik hatalarını yapmaktaki ısrarı anlamak, duyarsızlığı içselleştirmek gerçekten mümkün değil.”
BİR GÜNDE ÇÖKTÜ TEKERİ YUTTU!
Bu fotoğraf da İsmet İnönü Bulvarı’ndan.
Okurumuz Yılmaz Özdemir, Kızılay yönüne giderken çukura düşmüş.
Sanki Mariana çukuru.
Sol tekeri yutmuş.
Okurumuz, perşembe günü meydana gelen ve ucuz atlattığı olayla ilgili şunları aktarmış:
FACİA İLE SONUÇLANABİLİRDİ
“Neye uğradığımı şaşırdım, araçtan şok içinde çıktım. Allah’tan yavaş gidiyordum, hızlı gitseydim facia ile sonuçlanabilirdi. Trafik polisleri çukurun bir gün önce kapatıldığını söyledi. Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi adına bir gün önce çukuru kapatan taşeron firmanın ekibi de kaza yerine geldi. Ekibe tepki gösterdim. Ben ucuz atlattım, umarım başkalarının başına gelmez.”
BELÇİKA TİCARET ATAŞESİ’NE SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRMIŞ
Ankara’da herkesin gördüğü ve kabul ettiği bir sorun var:
“Başıboş sokak köpekleri.”
*
Bugünün değil, dünün de sorunuydu.
Ve bu sorun, her geçen gün çoğalarak büyüyor.
*
Mesela Çankaya.
Kentin en büyük hayvan barınağı Çankaya’da, ama kentin en sorunlu bölgesi de yine Çankaya.
Yani Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e büyük iş düşüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise daha önce 25 ilçe belediyesine yaptığı “afet protokolü” çağrısını, bu kez “sokak köpekleri” konusunda yinelerse, ön ayak olmuş olur.
*
Kentin bazı bölgelerinde insanların sokağa çıkmaktan korkar hale geldikleri şu günlerde, bazı saldırı haberleri de var.
İşte onlardan biri:
SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ
* “Çankaya’nın İlkbahar Mahallesi 612. Sokak civarında çete halinde gezen sokak köpekleri, geçen günlerde Belçika Ticaret Ataşesi’ni ısırdı. Ataşe, Güven Hastanesi’nde kuduz aşısı oldu. Sokağa çıkamıyoruz. Çok daha kötü saldırılar/olaylar yaşanmadan bir önlem alınmasını istiyoruz.”
* “Ümitköy 2512. Sokak’ta sokak köpekleri, yoldan geçenleri korkutuyor.”
* “Gölbaşı 852. Sokak’ta başıboş sokak köpekleri, insanlara saldırıyor.”
ÖNERİM VAR
KEÇİ OLMALIYDI ANKARA KEÇİSİ
Hürriyet Ankara okurları son günlerde en çok şunu soruyor:
“Bu ‘Martı’lar neyin nesi?”
*
Martı, kiralık bir scooter.
Yani, yeni nesil ulaşım aracı.
Telefona uygulaması yüklendikten sonra 18 yaş üzeri vatandaşlarca kullanılabiliyor.
Dakika başına ücreti 0.59 lira.
*
Bir okurumuz, Bahçelievler 7. Cadde’deki bir yön levhası direğinde “Martı” ile karşılaşmış.
“İstanbul için adı Martı olabilir, ama Ankara için yanlış bir isim” demiş.
Önerisini de belirtmiş:
“Keçi olmalıydı, Ankara keçisi.”
ESNAFIN TALEBİ VAR
“Dikmen Caddesi 166/C’de esnafım. Müşteriler, dükkânın önündeki çöp konteynerinden rahatsız. Konteynerin kaldırılmasını ve asıl yeri olan köşe başına alınmasını istiyoruz.”
KUMRULAR’IN YAYA YOLU PERİŞAN
Bir okurumuz, “Burası kentin merkezi Kızılay Kumrular Caddesi” demiş ve eklemiş:
“Yaya yolunun hali perişan. En az 10 kez ALO 153 Mavi Masa’ya bildirdik, sonuç alamadık.”
ZİRVE’DE KALDIRIM YOK ÇAMUR VAR
Bağlıca’dan okurumuz diyor ki:
“Her gün binlerce aracın geçtiği Zirve Caddesi’nde kaldırım yok. Yayalar, otobüs durağına ulaşmak için çamurlu yoldan yürümek zorunda kalıyor.”
KISA... KISA...
* “Çankaya Birlik Mahallesi’nde, 393 ile Şemsettin Günaltay caddelerinin kesişiminde sürekli kaza oluyor.”
* “Gölbaşı Ankara Caddesi’nde sürekli yaya yolları işgal ediliyor, ama maalesef denetim yapılmıyor.”
* “Çankaya Turan Güneş Bulvarı (Sinpaş kavşağı) her gün tıkanıyor. Bir trafik polisi bile yok.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
10 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Yenimahalle’nin Yakacık Mahallesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait parktaki Ankara kedisi figürlü salıncağı yaktılar. Park bir aydır bu vaziyette” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, “Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan kedi figürlü salıncak alandan kaldırılmış, alan temizliği yapılmıştır” açıklaması göndermiş.
10 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Etimesgut’ta, Hikmet Özer Caddesi 2094. Sokak’taki rögar, yoldaki suyu içeri çekeceğine içerideki suyu dışarı veriyor” şikâyetinde bulunmuştu.
* ASKİ Genel Müdürlüğü, “Yağmursuyu hattı kamera sistemi ile kontrol edildi. Hat temizliği yapıldı. Bundan böyle bacadan taşma işlemi olmayacaktır” açıklaması yaptı.
3 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Çankaya’da, Mithatpaşa Köprüsü’nün altındaki metal sac yerinden çıkmış. Ha düştü, ha düşecek!” diye uyarmıştı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, “Mithatpaşa Köprüsü’nden sarkan sac ekiplerimiz tarafından alındı” bilgisi verdi.
3 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Bahçelievler’de cuma günleri kurulan semt pazarında, varil içerisinde naylon kasalar yakılıyor” diye dert yandı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, “Ateşi yakan esnaf, ekibimiz tarafından son kez ihtar ve ikaz edilmiştir” açıklaması yaptı.
Bozuk yolla imtihan
Ankara’da sokakları geçtik, ana caddeler hatta bazı bulvarlar bile “delik deşik” halde. Sanki tarlada araç kullanıyor gibiyiz.
Bu daha bi şey mi?
Öyle yollar var ki...
Bir yanlış, dört doğruyu götürüyor.
Sanki yol “azaplı...”
*
Bu daha bi şey mi?
Öyle yollar var ki...
Bir damla siyah mürekkep, koca yolu boyuyor.
Sanki yol “sabıkalı...”
*
Bu daha bi şey mi?
Öyle yollar var ki...
1 kere maşallah, 41 kere illallah dedirtiyor.
Sanki yol “lanetli...”
*
İşte bu yollardan biri.
Hürriyet muhabiri Gamze Kolcu’nun buz gibi havada üç saatine, üstüne üstlük 850 lira da masraf etmesine neden olmuş.
Çünkü iki teker pert.
Gamze Kolcu, Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan dört şeritli Yaşamkent 3381. Cadde’de başından geçen olayı şöyle anlatıyor:
BOYDAN BOYA YARIK VAR AMA UYARI LEVHASI YOK
“Caddenin dört şeridini boydan boya kesen derin yarığı fark ettiğimde çok geçti. İlk refleksle dikiz aynasını kontrol ettim, ancak arkamdaki sürücü ile aramdaki mesafenin az olduğunu gördüm. Hafifçe frene bastıktan sonra hiçbir uyarı levhası olmaksızın açık bırakılan çukura girdim. Hemen durduğumda, belediyenin sorumsuzluğunun, sağ iki lastiğimin yarılmasına ve jantlarının ezilmesine neden olduğunu gördüm.
KUSURSUZ BELEDİYECİLİK 850 LİRAYA DAHA MAL OLDU
Bir saat sonra polis ekipleri, onlardan beş dakika sonra da çekici geldi. Tutanak tutuldu. Polis, kusuru karşı tarafa yani belediyeye verdiklerini iletti. Arabayı çekiciye yükledik ve bulduğumuz ilk açık tamirciye gittik. Kusursuz belediyecilik anlayışı, bir yıl içinde ikinci kez 850 lira vererek kış lastiği almama neden oldu. Jantlar için ise yapacak bir şey yokmuş, ezilen yerler biraz düzeltildi, öylece kaldı. Bizim için saat 17.00’de başlayan trajedi, 20.00 civarında sona erdi.
Yıllarca eleştirdiğiniz belediyecilik hatalarını yapmaktaki ısrarı anlamak gerçekten mümkün değil
Gamze Kolcu, yaklaşık yedi yıl Hürriyet Ankara’da “kent muhabirliği” yapan bir gazeteci.
Şimdi Hürriyet’in Ankara bürosunda “ulusal” haberlere imza atan Gamze’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir de mesajı var:
“10 dakika içinde kapatılabilecek bir yarık nedeniyle arkadaşım ve ben, bugün hastanede olabilirdik. Yıllarca eleştirdiğiniz belediyecilik hatalarını yapmaktaki ısrarı anlamak, duyarsızlığı içselleştirmek gerçekten mümkün değil.”
BİR GÜNDE ÇÖKTÜ TEKERİ YUTTU!
Bu fotoğraf da İsmet İnönü Bulvarı’ndan.
Okurumuz Yılmaz Özdemir, Kızılay yönüne giderken çukura düşmüş.
Sanki Mariana çukuru.
Sol tekeri yutmuş.
Okurumuz, perşembe günü meydana gelen ve ucuz atlattığı olayla ilgili şunları aktarmış:
FACİA İLE SONUÇLANABİLİRDİ
“Neye uğradığımı şaşırdım, araçtan şok içinde çıktım. Allah’tan yavaş gidiyordum, hızlı gitseydim facia ile sonuçlanabilirdi. Trafik polisleri çukurun bir gün önce kapatıldığını söyledi. Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi adına bir gün önce çukuru kapatan taşeron firmanın ekibi de kaza yerine geldi. Ekibe tepki gösterdim. Ben ucuz atlattım, umarım başkalarının başına gelmez.”
BELÇİKA TİCARET ATAŞESİ’NE SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRMIŞ
Ankara’da herkesin gördüğü ve kabul ettiği bir sorun var:
“Başıboş sokak köpekleri.”
*
Bugünün değil, dünün de sorunuydu.
Ve bu sorun, her geçen gün çoğalarak büyüyor.
*
Mesela Çankaya.
Kentin en büyük hayvan barınağı Çankaya’da, ama kentin en sorunlu bölgesi de yine Çankaya.
Yani Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e büyük iş düşüyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise daha önce 25 ilçe belediyesine yaptığı “afet protokolü” çağrısını, bu kez “sokak köpekleri” konusunda yinelerse, ön ayak olmuş olur.
*
Kentin bazı bölgelerinde insanların sokağa çıkmaktan korkar hale geldikleri şu günlerde, bazı saldırı haberleri de var.
İşte onlardan biri:
SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ
* “Çankaya’nın İlkbahar Mahallesi 612. Sokak civarında çete halinde gezen sokak köpekleri, geçen günlerde Belçika Ticaret Ataşesi’ni ısırdı. Ataşe, Güven Hastanesi’nde kuduz aşısı oldu. Sokağa çıkamıyoruz. Çok daha kötü saldırılar/olaylar yaşanmadan bir önlem alınmasını istiyoruz.”
* “Ümitköy 2512. Sokak’ta sokak köpekleri, yoldan geçenleri korkutuyor.”
* “Gölbaşı 852. Sokak’ta başıboş sokak köpekleri, insanlara saldırıyor.”
ÖNERİM VAR
KEÇİ OLMALIYDI ANKARA KEÇİSİ
Hürriyet Ankara okurları son günlerde en çok şunu soruyor:
“Bu ‘Martı’lar neyin nesi?”
*
Martı, kiralık bir scooter.
Yani, yeni nesil ulaşım aracı.
Telefona uygulaması yüklendikten sonra 18 yaş üzeri vatandaşlarca kullanılabiliyor.
Dakika başına ücreti 0.59 lira.
*
Bir okurumuz, Bahçelievler 7. Cadde’deki bir yön levhası direğinde “Martı” ile karşılaşmış.
“İstanbul için adı Martı olabilir, ama Ankara için yanlış bir isim” demiş.
Önerisini de belirtmiş:
“Keçi olmalıydı, Ankara keçisi.”
ESNAFIN TALEBİ VAR
“Dikmen Caddesi 166/C’de esnafım. Müşteriler, dükkânın önündeki çöp konteynerinden rahatsız. Konteynerin kaldırılmasını ve asıl yeri olan köşe başına alınmasını istiyoruz.”
KUMRULAR’IN YAYA YOLU PERİŞAN
Bir okurumuz, “Burası kentin merkezi Kızılay Kumrular Caddesi” demiş ve eklemiş:
“Yaya yolunun hali perişan. En az 10 kez ALO 153 Mavi Masa’ya bildirdik, sonuç alamadık.”
ZİRVE’DE KALDIRIM YOK ÇAMUR VAR
Bağlıca’dan okurumuz diyor ki:
“Her gün binlerce aracın geçtiği Zirve Caddesi’nde kaldırım yok. Yayalar, otobüs durağına ulaşmak için çamurlu yoldan yürümek zorunda kalıyor.”
KISA... KISA...
* “Çankaya Birlik Mahallesi’nde, 393 ile Şemsettin Günaltay caddelerinin kesişiminde sürekli kaza oluyor.”
* “Gölbaşı Ankara Caddesi’nde sürekli yaya yolları işgal ediliyor, ama maalesef denetim yapılmıyor.”
* “Çankaya Turan Güneş Bulvarı (Sinpaş kavşağı) her gün tıkanıyor. Bir trafik polisi bile yok.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
10 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Yenimahalle’nin Yakacık Mahallesi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait parktaki Ankara kedisi figürlü salıncağı yaktılar. Park bir aydır bu vaziyette” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, “Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan kedi figürlü salıncak alandan kaldırılmış, alan temizliği yapılmıştır” açıklaması göndermiş.
10 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Etimesgut’ta, Hikmet Özer Caddesi 2094. Sokak’taki rögar, yoldaki suyu içeri çekeceğine içerideki suyu dışarı veriyor” şikâyetinde bulunmuştu.
* ASKİ Genel Müdürlüğü, “Yağmursuyu hattı kamera sistemi ile kontrol edildi. Hat temizliği yapıldı. Bundan böyle bacadan taşma işlemi olmayacaktır” açıklaması yaptı.
3 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Çankaya’da, Mithatpaşa Köprüsü’nün altındaki metal sac yerinden çıkmış. Ha düştü, ha düşecek!” diye uyarmıştı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, “Mithatpaşa Köprüsü’nden sarkan sac ekiplerimiz tarafından alındı” bilgisi verdi.
3 ŞUBAT
* Hürriyet Ankara okuru, “Bahçelievler’de cuma günleri kurulan semt pazarında, varil içerisinde naylon kasalar yakılıyor” diye dert yandı.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, “Ateşi yakan esnaf, ekibimiz tarafından son kez ihtar ve ikaz edilmiştir” açıklaması yaptı.