ABB, ilk kez tarih verdi

EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:
BİNLERCE KİŞİ VAR
“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”
ARIZA BİLDİRİMİ!
“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
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Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
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ABB, ilk kez tarih verdi
Ankaralılar, Turan Güneş Bulvarı’nın iki noktasında devam eden “katlı köprülü kavşak” çalışmalarının ne zaman biteceğini merak ediyor(du).
SÖZ YETKİLİDE-1
Hürriyet Ankara okurlarının zaman zaman bu köşede yer alan eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk kez tarih verdi:
* “İşin süresi 150 gün olup, 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.”
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İşte, ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan Burada Okur Yazar’a özel yapılan o açıklamanın tamamı:
HALKIN GÖRÜŞÜ ALINDI
“Turan Güneş Bulvarı TRT önü ve Panora katlı kavşakları ile ilgili 2020 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılmıştır. Ancak ihale aşamasında bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından kavşak projelerine gelen itirazlar neticesinde projede revizyona gidilmiş ve geçen zaman zarfında katılımcılık anlayışımız gereği bölge halkının görüşleri alınıp talepleri doğrultusunda projeler tekrardan ihaleye gönderilmiştir. Bu sebepten dolayı zamanlama bu şekilde oluşmuştur ve çalışmalarımıza ancak başlanabilmiştir.
İŞİN SÜRESİ 150 GÜN
TRT Genel Müdürlüğü Önü Katlı Kavşak Yapım İşi’nin 22.09.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 06.10.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi 150 gün olup 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Trafik çalışmaları Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilen trafik izinlerinin başkanlığımızca uygulanması uygun görülmüştür. Bu izinler kapsamında mevcut trafik iki şerit gidiş iki şerit geliş olmak üzere trafiğin akışı sağlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ediyor, iyi günler diliyoruz.”
SÖZ YETKİLİDE-2
YENİKENT YÖNÜNE İKİ İSTASYON ELMADAĞ YÖNÜNE ŞİMDİLİK YOK
Okurumuz Deniz Özcan, seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent’e, diğer ucunun Elmadağ’a kadar getirilmesi olacaktır” sözünü verdiğini hatırlatarak, “Başkan Mansur Yavaş’tan verdiği sözü tutmasını bekliyoruz” demişti.
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EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzun bu iletisine şöyle yanıt verdi:
“Ankara Ulaşım Ana Planı’na göre Yenikent ve Elmadağ’a uzatılması düşünülen raylı sistem, hafif raylı sistem hattı değil, BAŞKENTRAY hattıdır. Bu hattın yapım ve işletme sorumluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü’ndedir. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre şu anda Yenikent tarafına doğru uzatma için sahada inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu hat Yenikent ve Akçaören olmak üzere iki istasyon daha uzayacaktır. Ancak hattın Elmadağ yönüne uzaması Ulaşım Ana Planı’nda olmakla beraber şu anda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”
SÖZ YETKİLİDE-3
SİNCANLILARIN RİNG SEFERİ TALEBİNE EGO SICAK BAKMADI
Sincanlıların, “Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz” talebi karşılık bulmadı.
EGO Genel Müdürlüğü, Sincan ilçe merkezinden Fatih metro istasyonu istikametine 509, 516, 529, 548, 549, 560, 503-1 ve 577-1 numaralı araçların hizmet verdiğini belirterek, “Sincan ilçe merkezinden Fatih metro istasyonuna gitmek isteyen vatandaşlarımızın bu araçlarımızla 75 dakikalık ücretsiz transfer aktarma süresi içerisinde metro aktarmalı olarak ulaşımları sağlanmaktadır” açıklaması yaptı.
KORSAN DUYURU
Okurumuz Onur Nazlıaka, toplu taşımada kişiselleştirilmiş kart(Ankarakart) kullanımı olmasına rağmen birçok özel halk otobüsünde işte bu duyuruyla karşılaşmış:
“Serbest kartlar ve öğrenci kimlik kartları kimlik göstermek mecburidir.”
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Otobüsün camına yapıştırılan duyurudaki ciddi anlatım bozukluklarına ve sonunda yer alan EGO Genel Müdürlüğü’ne ait logoya da dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şu şekilde:
DENETLENSİN CEZA KESİLSİN
“Naçizane tavsiyem, aradan geçen uzun yıllara rağmen serbest ve indirimli kart sahibi yolcuları taşımayı bir türlü içine sindirmeyen özel toplu taşıma araçlarının bunu bir an önce içlerine sindirmesi, ayrıca bu denli korsan duyurulara otobüslerinde bir daha asla yer vermemesidir. Bu aşamada EGO Genel Müdürlüğü’nden beklentim ise bugünden itibaren kesintisiz olarak denetimlere başlanması, bu etiket bulunan tüm araçlara derhâl ceza kesilmesi ve etiketlerin tamamının söktürülmesidir.”
ASFALT SEVİYESİNE KAFA TUTAN TEHLİKE
Ankara’nın maalesef yıllardır çözül(e)meyen “rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları” meselesi var.
Seviyesizce asfalt seviyesine kafa tutan bu ikili, sürücülere de tuzaktır.
İşte bir örnek...
Okurumuz Can Hayat Özyurt, bu fotoğrafı Yenimahalle’nin Demetevler Mahallesi’ne bağlı 408. Cadde’de çekmiş.
Neredeyse bölgedeki tüm okul ve kamu servislerinin bu yolu kullandığını, yol üzerinde dükkân sayısının da fazlalığı nedeniyle yoğun bir cadde olduğunu aktaran okurumuz, “Caddenin orta yerindeki yağmur suyu ızgaralarının seviyesi çok kötü durumda. Araçlar takır tukur geçiyor. Başkent 153’e hem mobil yolla hem de arayarak durumu ilettik, ancak çözüm olmadı. Son çare Hürriyet Ankara...” diyor.
329. CADDE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
Okurlarımız Nurcihan Balcı ile Cevat Yıldırım’ın şikâyet konuları aynı.
Her iki okurumuz da Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 329. Cadde için “Aydınlatmalar söndü, karanlığa gömüldü” demişler.
Başkent EDAŞ’a seslenen okurlarımızın iletileri -özetiyle- şöyle:
* Nurcihan Balcı: Sokak lambalarımız günlerdir yanmıyor. Ara ara köpek sürülerine denk geldiğimiz için karanlıkta daha da korkuyoruz.
* Cevat Yıldırım: Her iki tarafında çocuk parkının olduğu cadde bir anda karanlığa büründü. Madem yanmayacaksa o direkler niye dikildi?
KISA... KISA...
* “Dikimevi’ndeki kavşaktan Cebeci yönüne doğru refüjdeki lambalar yanmıyor. Akşam dükkânların da kapanması sonrası ANKARAY giriş-çıkışının da yer aldığı bu güzergâh zifiri karanlık oluyor.”
Sevil ARDA
* “Ankara’da yollara sadece yaya çizgisi çekmek yetmiyor, çizgi öncesinde hız kesici kasis koymak da büyük önem arz ediyor. Çünkü yaya geçidi kültürü maalesef başkentte bile hâlâ kazanılmış değil.”
Cengiz BALKAN
* “Maltepe’deki eski AVM senelerdir inşaat halinde. Her gün oradan geçerken bakıyorum, birkaç işçi iş yapıyor gibi oyalanıyor. Vatandaş olarak çok kızıyoruz ve artık oranın köhne görüntüsünden bıktık.”
M.S.
ALPER TAŞDELEN’E TEŞEKKÜRLER
“Bilkent 1637. Cadde’nin kaldırımında yıllardır boş duran yerlere ağaç dikme sözü veren ve bu sözünü bir-iki gün sonra 16 adet ağaçla yerine getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürler.”
Ayhan TURHAL
MURAT KÖSE’YE TEŞEKKÜRLER
“Mamak’ta başıboş gezen bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan yavru kedi için istediğimiz yardım talebine hızla dönüş yapan Mamak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürler.”
Eşref UĞUR
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
22 Kasım 2021
* Okurumuz Hüseyin Özsoy, Çankaya’nın Necatibey Caddesi’nde uzun yıllardır “kanalizasyon hattı” sorunu olduğunu ve bu nedenle de birçok apartmanda sürekli “dalgıç pompa” çalıştırıldığını belirterek, hem şikâyetlerini hem de taleplerini aktarmıştı.
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* ASKİ Genel Müdürlüğü, bir gün sonra(23 Kasım) Necatibey Caddesi’ne bir ekip göndermiş. Caddedeki iş yerlerinin birçoğunda “yağ tutucu sistem” olmadığı ve bu nedenle tıkanmalar oluştuğu tespit edilmiş. Tüm pis su hatlarında bakım ve onarım yapılmış.