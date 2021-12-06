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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Türkiye’siz çözüm olur mu?
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

Yazarın tüm yazıları

Türkiye’siz çözüm olur mu?

6 Aralık 2021

Siz bu satırları okurken, biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Katar’a doğru uçuyor olacağız...

Katar yolculuğuna başlamadan önce kafamdaki sorular şuydu:

Dünyada hangi coğrafyada bu kadar savaş ve kriz var?

Türkiye bu krizlerin neresinde?

Türkiye’siz bir çözüm olur mu?

Sırasıyla gidelim...

GÜNEYE BAKIN: Suriye’deki son gelişme... Rusya ile ABD arasındaki bilek güreşinin son sahnesi. PKK/YPG, Rusya ile ABD arasında gidip geliyor. Bombalamalar, karakollar, silah sevkıyatları. Terör saldırıları. İhanet, kan, casusluk... Bin türlü oyun, tuzak, pusu... Bugün dost görünen, yarın düşmanla birlikte...

İşte BBC’deki yorum haber:

“Eylül ayında Washington’a giden Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı İlham Ahmed ve heyeti... Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (Artık özerk yönetim ifadeleri kullanılıyor) heyeti, 23 Kasım’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Moskova’ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetle bizzat görüştü.”

Rusya, Suriye’de federal bir yönetim için çaba harcıyor.

Soru şu:

Suriye’de muhalefet, Esad’la bir araya getirilebilir mi?

ABD’ye gelirsek...

O da özerklik konusunda aynı fikirde... Danışman McGurk’un çabalarını artık ezberledik. Kuzey Irak’tan Suriye’ye geçirilen silahları, TIR’ları Türk istihbaratı sürekli tespit ediyor. ABD, PKK/YPG’yi petrol bölgesi Deyr-El Zor’a yerleştirdi ve güvence altına aldı.

İşte orada Türkiye faktörü devreye giriyor.

ABD’yle bir NATO müttefiki olarak...

Rusya ile de bölgesel müttefik olarak...

Türkiye diyor ki:

“PKK/YPG bir terör örgütüdür... Bu terör sizi de vurur. Suriye’nin toprak bütünlüğü esastır.”

Şu ana kadar ne yazık ki Türkiye’nin bu uyarıları yeterince sonuç vermiş görünmüyor...

Rusya ile ABD’nin Suriye’deki “bilek güreşi” sürüyor...

PKK/YPG de bundan yararlanıyor...

Peki “Bilek güreşi” yalnızca Suriye’de mi?

KUZEY BATI: İşte Ukrayna...

Aynı bilek güreşinin kuzeybatı yakası:

Dedeağaç’a yapılan ABD tahkimatı, gelen binlerce zırhlı araç ile Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı tahkimatı birleştirelim... Dünya Ukrayna üzerinden diken üstünde...

Her geçen gün sinirlerin gerildiği bir alarm durumu.

BATI VE DOĞU AKDENİZ: Doğu Akdeniz’deki enerji alanları üzerine aylardır gerilim yaşanıyor. Türkiye’yi bu enerji alanlarından dışarı atıp Doğu Akdeniz’de köşeye sıkıştırma planlarını biliyoruz. Türkiye’ye karşı hoyratlık ve oldubitti çabaları ortada. Daha önceki gün Güney Kıbrıs Rum yönetimi kıta sahanlığımız içinde hidrokarbon aramaya başladı. Ve bunu da arkasına aldığı bazı batılı ülkelerin verdiği cesaret sayesinde yapıyor...

Yunanistan’ın Ege’de yarattığı gerilimi, sürekli tatbikat, Türkiye karşıtı açıklamalar ve Türkiye’ye karşı yapılan anlaşmalarla görüyoruz.

KUZEYDOĞU: Suriye-Irak sınırından yukarı doğru çıkarsak... Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan toprakları üzerindeki ateş hâlâ soğumadı. Azerbaycan’ın kahramanca aldığı topraklara yönelik hâlâ tahrik var...

Evet...

İşte zorlu coğrafyadaki ateş çemberi...

Böyle bir ateş çemberinde... Böylesine devasa bilek güreşlerinin yapıldığı bir bölgede.

Terörün her türlü ayak oyunuyla iç içe geçtiği bir dönemde...

Sahada olmadan, güçlü olmadan diplomasi yapmak mümkün değildir...

Türkiye böylesine kanlı bir coğrafyada...

Hem kendi geleceğini ve milli çıkarlarını hem bölgesel barışı gözetmeye çalışıyor.

Ukrayna krizinde ABD ile Rusya arasında arabuluculuk çalışmaları bunun örneğidir.

Peki bu krizler çözülür mü?

Kısa vadede imkânsız.

Ne yazık ki bu coğrafyada mevsimler değişiyor ama krizlerin içeriği değişmiyor.

Farklı kalıplarda, değişik tanımlarda...

Ama aynı içerikte krizler.

Çünkü...

Bu bölgede petrol var. Enerji kaynakları var.

O nedenle, etnik kimlik ve din üzerinde inanılmaz oyunlar oynanıyor.

O nedenle, önümüzdeki dönem çok daha karmaşık olacaktır.

Ukrayna’dan Ege’ye, Doğu Akdeniz üzerinden Suriye-Irak sınırlarına ve hatta Ermenistan-Azerbaycan hattına kadar uzanan bir gerilim çemberi...

Ve bu çemberin tam ortasındayız...

Sahada olmadan, güç göstermeden diplomasinin imkânsız olduğu bu coğrafyada hangi kriz olursa olsun Türkiye’siz çözülmesi mümkün değildir...

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Bekçi barakası nasıl butik otel oldu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Aralık 2021
Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarını betona çeviren “kaçak yapı işgali”ne ve aşırı yapılaşmaya karşı mücadeleye devam...

Kaçak yapılara karşı belediyelerin en büyük savunması şu:

1- “Biz işlem yapıyoruz. Kaçak yapı sahipleri bölge idare mahkemelerine dava açıp yürütmeyi durduruyor...”

2- “Yıkım kararı verilse bile bizim yıkacak ekipman ve imkânımız yok...”

Biliyorsunuz, Hisarönü Bozburun’daki kaçak yapılar nedeniyle Marmaris eski ve yeni belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermişti...

Eski Belediye Başkanı Ali Acar aradı. Acar söz konusu tarihte izinli olduğu için sorumlu olmadığını anlattı.

Ve ekledi: “Ben elimden geldiği kadar kaçak yapıları yıktım. Ancak devam eden mahkemeler yıkımı engelliyor. Soruşturma konusu olan Kocabahçe’deki kaçak yapıya gidecek yol yok. Bizim yıkmak için oraya gitme, ekipman götürme gücümüz yok... Eğer yeniden seçilseydim, hepsini yıkardım...”

Yalnızca Marmaris’te kaçak yapı için karar bekleyen 3 bine yakın dosya var... Evet 3 bin dosya...

Düşünebiliyor musunuz, o cennet sahiller, çam ormanları, turkuvaz denizler kaçak yapı dosyalarının işgalinde.

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Tuvalet arayan kedim miyavladı ben kahroldum. Sonuç...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Aralık 2021
İstanbul Havalimanı’nın değerli yöneticileri, lütfen bu önerimi dikkate alın

GEÇTİĞİMİZ hafta kedimle birlikte uçmak zorunda kaldım.

Evcil hayvan için THY’nin istediği bütün kuralları yerine getirdim.

THY bu konuda çok iyi organize olmuş.

Hiçbir hataya yer vermeyecek şekilde bilet organizasyonunu yapıyorlar.

Kural gereği bir uçakta yalnızca bir evcil hayvan bulunabiliyor.

O nedenle çok önceden bilet almanız gerekli.

Ben de öyle yaptım.

Yurtdışına uçuyordum ve kedim için de ayrıca para ödedim.

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Marmaris başkanlarına kaçak yapı soruşturması

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Kasım 2021
Önümde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait bir karar metni var...

Karar no: Kontr.Bşk- 2021/117

Altında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yıkımı yapmayan belediye başkanları için verdiği soruşturma izni.

Bu karar, umarım Akdeniz ve Ege’nin en güzel koylarını işgal eden kaçak yapıların yıkımı için bir emsal olur.

Dahası bu ahlaksız işgalci zihniyeti biraz olsun önler... Çevrecilere moral olur.

Şimdi hikâyeyi anlatabilirim...

Adam Hisarönü Körfezi’nin en güzel koyuna kaçak binayı yapıyordu.

Sonra diğerleri başladı...

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Ankara’da senfonik devrim

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Kasım 2021
1975’li yıllarda hafta sonu sabah saat 10.00’da kapının önünde beklemeye başlardık...

11:00 konseri için bilet kuyruğu... Soğuktu. O zamanlar sigara da içerdik...

Ben Handel çılgınıydım. Bülent, “Brahms 1” derdi. Sonra Edip Cansever’i konuşmak için Merih’e giderdik.

Isınmak için biraz çay ve biraz daha sigara.

Gidip içeride dinlediğimiz her notadan biraz aşk, biraz şiir, biraz hayal çıkarırdık...

Meriç Sümen’le ilk röportajımı yapmıştım...

Geçmişten niye böyle uzun ve derin bir alıntı yaptım?

Çünkü... Aradan 45 yıl geçtikten sonra yine CSO’nun kapısındayım... Şimdi onu anlatacağım ama...

Böyle bir kültür merkezi tek yazıda anlatılamaz.

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Sevgili öğretmenimizi kaybettik

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Kasım 2021
En mutlu gününde kötü haberi almıştı. Kanserdi...

Biraz direndi. Doktorlar, ilaçlar. Ama giderek zorlanıyordu.

Bir coğrafya öğretmeni olarak...

Her sabah dağları, denizleri, ufukları, keşifleri, doğayı yani insan olmayı anlattığı çocuklarına hayatı anlatmakta zorlanıyordu.

Derslerin tadı kalmamıştı. Giderek üzerine çöken o yorgunluğu çocuklar da anlıyordu.

Daha fazla dayanamadı. Gitti okul müdürüne...

İzne çıktı...

En büyük ilaç moraldi...

Ve 8 ay sonra tekrar okula döndü... Çocuklarına kavuşmuştu...

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Bakan Akar’dan NATO mesajının şifreleri

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Kasım 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün İstanbul’da bir tatbikata katılıyor...

NATO’nun muharip görev gücü için yapılan On Guard-2021 tatbikatı: “Tetikte 2021”

Ve Akar tatbikatı izledikten sonra bir açıklama yapıyor.

Aslında teknik bir açıklama...

Ama mesaj ve gideceği adres açısından şifreleri ve satır araları iyi okununca, Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere göre çok kritik, çok önemli bir açıklamadır bu.

İçinden dostluk geçen, ders gibi bir açıklama...

Gelin birlikte şifrelerini çözelim.

Bakan

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Denizaltında tarihin izini süren bir bakan

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

21 Kasım 2021
Önce dalış eğitimi aldı. Hocası Doç. Dr. Harun Özdaş tek tek anlattı. Denizin altına nasıl inilir. Dalış denge ceketi nasıl kullanılır. Dalış ahtapotu nedir. Konsol nasıldır.

Tüpteki hava miktarı nasıl anlaşılır... Regülatör, pusula... Su altında hangi işaretlerle anlaşılır... Acil durumda ne yapılır?

Tek yıldız eğitimi bitti...

Ve o sabah Datça’ya geldiler. Kızlan’da bir Osmanlı batığına dalacaklar...

Dalış kıyafetini giydi. Hocası ekipmanlarını tek tek kontrol etti. Kurşunlar bağlandı... Ve sırtüstü bıraktı kendini denize. Bastı butona. Yavaş yavaş suyun altına iniyordu. Aşağı indikçe o boğuk ve kabarcıklı ses... Dünya dışı o ses...

Ancak dalanlar bilir. Başka bir evrendeydi artık...

Ve belki de dünyada ilk kez... Denizaltında binlerce yıllık tarihin izini arayan ilk kültür bakanıydı...

Mehmet Ersoy

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Eller...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Kasım 2021
Şu buğulu fotoğraflardaki küçük elleri neden bu kadar büyüttüm, biliyor musunuz?

Çünkü yıllardır denizlerde perişan halde görmeyi kanıksadığımız çaresiz mülteciler arasında...

O kadar küçüktüler ki...

Fark etmiyoruz bile. Öylesine körleştik ki...

‘Schindler’in Listesi’ filmini hatırlattı bana...



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Bir kadın çarşafla evinden kaçıyor! ‘Neredesiniz komşular?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Kasım 2021
Fotoğraftaki şu anı düşünebiliyor musunuz? Bir kadın...

Kanlar içinde odasına sığınıyor. Kapıyı kilitliyor.

Tir tir titriyor.

Çünkü salonda gözü dönmüş bir vahşi var.

Küfürler, hakaretler savuruyor....

Dövecek, öldürecek.

Ne yapsın kadın... Tek çare, kendi evinden firar etmeye çalışıyor.

Yatağındaki çarşafı alıyor.

Balkona gelip bağlıyor. Ve oradan kaçmaya çalışıyor...

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Bir şehre bir kadın eli değince...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Kasım 2021
Yıllar sonra...

Havaalanından şehre gelirken gördüğüm manzara karşısında şaşırıyorum...

Geniş bulvarlarda iki taraflı binalar.

Sanki Paris’teyim...

Saint-Germain’den Odeon’a, oradan Saint Michel, Notre Damme’a yürüyorum...

1600’ların sonundayım.

Rokoko tarzından geçip Neoklasik sütunlu ve balkonlu apartmanlara geliyorum...

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‘Casuslar Savaşı’nda 4’üncü sezon 1’inci bölüm: ‘Güneş gözlüklü sivilin esrarı’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Kasım 2021
Bu fotoğrafa bakınca başka ne diyebilirim ki...

“Aylardır Irak ve Suriye’nin kuzeyinde izlediğimiz dizi filmden yine bir sahne.”

Kimimiz “Homeland” olarak izledik...

Kimimiz, “savaş tanrıları” olarak.

Ama başrolde hep birtakım “esrarengiz siviller” vardı...

Siyah gözlüklü... Deri mont ve blucin giymiş siviller.

Ama ne gariptir ki üniformalı birileri onlardan emir alıyorlardı...

İşte bu fotoğraf o dizi filmin son sezon afişlerinden biridir...

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Akar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

11 Kasım 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Azerbaycan dönüşü yaptığımız sohbetin ikinci bölümünün belki de en çarpıcı mesajı şudur:“Öyle üç beş uçak almakla bu denklem çözülmez. Harcanan paralar Yunan halkının cebinden çıkıyor. Yunan siyasiler bu kifayetsiz ve hayalci yaklaşımlarıyla zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan komşumuz Yunan halkının kaynaklarını bu şekilde boş yere tüketmekte ve refah seviyesini daha da aşağılara çekmektedir. Yalnızca tatbikatları durdursak milyonlarca dolar tasarruf olur. Yazık değil mi?”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözleri Yunanistan’ın “silahlanma sevdası” için söylüyor ve ekliyor:

“Yunanistan’da bir silahlanma sevdası başladı. Dahası Yunanistan’da bazı siyasiler kişisel hırsları nedeniyle Türkiye düşmanlığı üzerinden silahlanmayı körüklüyor. Ama bu yine Yunan halkına zarar veriyor. Çünkü matematik ve tarih ortada. Oysa diyalogla her şey çözülür. İşte gelin, nerede olursa olsun görüşelim diyoruz. Hatta gelin bütün sorunları böyle ayaküstü değil, uzmanlarla tek tek konuşalım diyoruz. Nerede isterseniz oturalım diyoruz... Çözüm zorlama ittifaklarla ve tehditlerle değil, komşular arasında gerçekleşir diyoruz. Sorunlarımızı iki komşu olarak çözelim diyoruz. Dahası gelin, savunma bakanları değil, turizm bakanları da konuşsun, iki ülkenin halkı kazansın diyoruz. Daha ne diyelim...”

EN ÖNEMLİ TEMENNİMİZ

Milli Savunma Bakanı bütün bu bilgileri verdikten sonra şöyle diyor:

“Uluslararası hukuk, iyi komşuluk, barışçıl yöntemlerle ve diyalog çerçevesinde sorunların çözümünü sağlamayı hedefliyoruz. En samimi temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşamasıdır. Bütün iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen komşumuzun provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz.”

TARİH DERSİ:

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İşte ABD’nin F-35 oyunu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Kasım 2021
Azerbaycan’daki Zafer Günü kutlamalarının dönüş yolunda Bakan Akar F-35 konusunu şöyle özetledi: “9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiyesiz yeniden oluşturuldu.” Akar’ın bu sözleri üzerine doğrudan şu yorumu yaptım: “İşte ABD’nin F-35 oyunu...”

1- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’la, Van Başkale Hudut Birliği’nden Bakü’ye... Oradan Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü kutlamaya Şuşa’ya geçiyoruz...

Bakü...

Yıllar önce geldiğim bu şehir öylesine gelişmiş ki. Müthiş bir mimari devrim. Gözlerime inanamadım.

Bakü’ye onca yıl içinde bir mimarın sihirli eli değmiş...

Bir dünya başkenti olmuş...

Sonra Şuşa...

İlham Aliyev’in kahramanlık destanını yazdığı topraklar... Savaştan sonra bu kadar kısa sürede bunlar nasıl yapıldı...

Azerbaycan askerleriyle Şuşa’da yaptığımız gezintiler. O dağlardaki kahramanlıklar...

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'Mehmetçiğin moralini bozmayalım tezkere aynı tezkeredir'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Kasım 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Van Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı’na uçuyor, oradan Azerbaycan’a geçiyoruz...

Zorlu bir yol...

Van’a doğru uçarken sohbet ediyoruz:

İLK SORU TEZKERE: Sayın Bakanım, son dönemde kamuoyunda bir tezkere tartışması oldu. Bazı iddialar ortaya atıldı.

Bakan Akar özellikle bir polemiğe yol açmamak için kelimeleri özenle seçiyor:
“TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...”

- Ama karşı çıkışlar oldu. Yani bir önceki tezkereyle aynı değil dendi.

- “Hayır, birebir aynı tezkere...”

- 2 yıl olması meselesi var. O sorgulandı. Bir de yabancı asker getirilmesi konusu var...

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Dünyanın en güzel bisiklet yolu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Kasım 2021
1) Arkamızda muhteşem bir Boğaz manzarası... Hemen yanımızda Kız Kulesi...

Salacak’ta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le bisiklete biniyoruz...

Harika bir hava.

Geçen kış pandemi nedeniyle uzun süre kaldığım Fethiye’de onlarca kilometre bisiklete binmiştim...

Dağlarda, deniz kıyılarında bisiklet turları yapmıştık...

İşte o duyguyla soruyorum:

“Acaba dünyada bundan daha güzel bir bisiklet yolu olabilir mi?”

Elbette vardır...

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Bayrak sevgisi daha güzel nasıl yaşanır

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Kasım 2021
Geçtiğimiz cumartesi DHA’dan gelen iki fotoğraf görmüştüm...

Birisi Diyarbakır’dan... Diğeri İstanbul Sultangazi’den...

O fotoğrafları görünce, “İşte” dedim...

“Törensiz, emirsiz, sahici ve en kalpten haliyle bayrak sevgisi...”

Diyarbakır’dan gelen fotoğraf için şöyle yazmıştım: “Burası Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi... Mahalle bakkalı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” için kapısına bir Türk Bayrağı asmış. Ve sabah saatlerinde içeri 9-10 yaşlarında bir çocuk giriyor. Çocuk tam kapıyı kapatacak, tekrar bayrağa dönüyor ve işte o an ne hissediyorsa, dönüp bayrağı öpüp alnına koyuyor... İşte budur diyorum...



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Yıkıntılar arasında yükselen o bayrak aşkı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Kasım 2021
Her Cumhuriyet Bayramı’nda haber ajanslarını tararım...

Geçen 29 Ekim’de çöplükte buldukları Türk Bayrağı’nı öpüp başlarına koyan çocukların fotoğraflarını paylaşmıştım...

Yüzlerce mesaj gelmişti.

Bayrak sevgisinin sokaktaki bu tertemiz hali karşısında nasıl da duygulanmıştık...

O yazım üzerine o kadar çok vatandaş çocuklara yardım için aramıştı ki...

Hatta şehrin valisi çocukların eğitim masraflarını karşılamıştı.

Bu 29 Ekim’de yine haberleri taradım.

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Bütün gemiler... Bütün gemiler, ‘havadan denetleniyorsunuz’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Ekim 2021
Kocaeli Belediyesi’ni alkışlıyorum...

Çünkü İzmir ve Antalya başta olmak üzere hiçbir kıyı belediyesi onun yaptığını yapmıyor...

Tam 15 yıldır gökyüzünden İzmit Körfezi’ni denetliyor...

Şu ana kadar denizi kirleten gemilere 50 milyar TL ceza kesti...

Son 1.5 ayda 13 milyon TL ceza uyguladı.

Bir o kadar caydırıcı görev yaptı. 200’den fazla diğer belediyelerin alanındaki kirlilik için uyarıda bulundu... Defalarca yangın uyarısı yaptı ve felaketleri önledi.

Yılların pilotu Hakan Osanmaz, İzmit Körfezi’nde her sabah uçuyor...

Amaç ceza kesmek değil elbette. Uyarmak...

O nedenle bazen o kadar alçaktan uçuyor ki...

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İşte o ‘kanlı pazar’ın gökyüzündeki en son afişi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Ekim 2021
1’inci Körfez Savaşı’ndan beri yazıyorum:

Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...

Patriotların gücü anlatılıyordu...

Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...

Evet...

Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...

İşte bu fotoğraf da..

Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...

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