Turizm Bakanı Ersoy: 'Her şeye rağmen hedefleri zorluyoruz'

1. Basmış gaza gidiyor.
Zavallı hayvan perişan... Koşuyor yetmiyor. Sürünüyor...
O gaza bastıkça görenler çılgına dönüyor.
Sonra birkaç kişi bu iğrenç olayı kaydedip sosyal medyaya koyuyor...
1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...
Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”
Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.
Önce Antalya’dan Tilkili Köyü’ne yardım götürürken cehennemin ortasına düşen 4 kahraman esnafı yazdım...
Sonra Kaş-Fethiye gençliğinin kurduğu “motorize tulumbacıları”...
Bugün de Marmaris’ten iki işinsanının olağanüstü çabasını anlatıyorum.
Önceki gün bir konuşma:
- Serkancım hepimize geçmiş olsun. Ada girişine 500 hp ile denizden su emen pompa sistemi kurdum. Yarın öğlen hazır olur. 3 dakikada 20 tonluk tankeri doldurur halde olacağız... İki adet 1000 hp pompa saatte 750 ton basınçlı su verebilecek, 7 hortum cuma hazır olacak...
- Sağ ol abi, bu bizim işi görür. Ben 10 tanker aldım. Eğer suyu da oradan alırsam... Tamamdır...
- Arkadaşlara duyurabilirsin... 12 kişilik deniz uçağı ve iki pilot da hazır olacak. Tıbbi tahliye için... Ben bütün ekiple yangına karşı temizlik yapıyorum. Allah yardımcımız olsun...
Arkadaşlar bu konuşma Marmaris’te iki işinsanı arasında geçiyor...
Gerçekten videodaki konuşmalar tüyler ürperticiydi.
İnsan izlerken kendisini o cehennemin ortasında hissediyordu...
Bugün de başka bir dayanışma örneği.
İşte Kaş’ın Çavdır Mahallesi...
Yangın haberleri ateş gibi düşmeye devam ederken Emre atlıyor motosikletine; doğru mahalle kahvesine...
Kim varsa o sırada oturuyorlar masaya. Emre diyor ki:
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere”
Karşı tarafta kardeşi Esra telefonda aramalarını bekliyordu.
Böylece Erol ve Nermin birbirlerini görerek konuşabiliyordu.
Nermin, Erol aramadan kızına saçını başını düzelttiriyor. Erol’a bitkin görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
Böylece Erol ve Nermin hiç olmazsa birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlardı.
“Bugün nasılsın canım?” diyen tatlı bir ses...
Bir gülümseme o günü ışıtıyordu.
Yazının başlığında sordum ya...
“80 yaşında aşk ilk günkü gibi olur mu?”
Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Bu sene hükümet Türkiye’ye kapıları kapatınca kaldık. Çocuklara da söz vermiştik..”
Nicos o kadar samimi ve Türk dostu birisi ki gülerek sordu:
“Ben sana ölçüleri versem bana damatlık kargolar mısın?”
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu.
Rodos’taki acenta Figen “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Ve Türk bayrağını gören, “Siz nasıl gelebildiniz yoksa açıldı mı?” diye heyecanlanıyor.
Evet. Ege adalarında esnaf, turizmci bunalmış durumda.
Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
Turizm Bakanı Ersoy: 'Her şeye rağmen hedefleri zorluyoruz'
Pandemi felaketi...
2 yıllık kapanmalar...
AB’nin, İngiltere’nin “kırmızı listeleri” derken...
Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la “yangın sonrasını” konuştum...
- Sayın Bakan, bunca sıkıntı, badire, kapanmalar. Bir de üstüne yangınlar... Hiç böylesini görmemiştik. Bu kadar badirenin arasında turizm gelirlerimiz ne oldu?
- Evet zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Siz de saydınız. Dünya çapında bir olay. Sıkıntılar yok değil elbette.
- Yani zararda mıyız?
(Bakan Ersoy gülerek)
- Yok... Yok... Biz zaten her türlü sıkıntıya göre bir planlama yapmıştık.
- Peki hedef değişti mi?
- Hayır hedefleri zorluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hedeflerimizi tutturmak için sürekli önlem alıyoruz.
Biz tam bu konuşmayı yaparken bir kötü haber daha geliyor:
“Almanya Türkiye’yi kırmızı listeye aldı...”
Ersoy’a hatırlatıyorum:
- Almanya Türkiye’yi de kırmızı listeye almış...
- Evet. Bize de geldi haber...
Alın size beklenmeyen bir sorun daha...
Almanya Türkiye turizmi için çok önemli bir potansiyel.
Şimdi bu karar üzerine yeni gelir gider simülasyonları yapılacak.
Eksiler, artılar, hesaplar...
Belli ki bu krizler kolay bitmeyecek...
Bakan Ersoy’a tekrar soruyorum:
- Peki şimdi ve bu yangınlardan sonra...
- Evet. Yangınla inanılmaz bir mücadele oldu. İnşallah hedefleri tutturmak için zorlayacağız... Dahası ciddi şekilde zorluyoruz. Yani yangınlar sonrasında hızlı bir toparlanma oldu. Bunun verilerini alıyoruz. Toparlanmanın hızlanacağını düşünüyorum.
Bakan Bey’in sözlerinden anlıyorum ki...
Pandemi üstüne yangına rağmen Türkiye turizm hedeflerini tutturmak için elinden geleni yapıyor...
Ama bela da bir türlü defolmuyor.
YUNANİSTAN’IN EGE ADALARINI AÇMASI
Dün Yunanistan, Ege adalarına deniz kapılarını açtı... Ancak PCR testi istiyor... Tabii biz de gelenlerden istiyoruz.
Peki kararın Türkiye’ye faydası var mı?
Aslında cevap belli:
- Çok iyi biliyoruz ki yakın adalara genellikle Türkler gider. Rodos, Simi, Leros, Kalimnos, Patmos... Bu adalar Türk yatlarıyla dolar. O adaların esnafı da zaten Türkleri bekliyor. O nedenle bizden çok Ege adalarındaki esnaf sevindi...
PATRİK’İN EN MUTLU OLDUĞU AN
GEÇTİĞİMİZ gün Çanakkale’deki Troya Müzesi’nde sessiz sedasız bir tören vardı...
İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos o kadar mutluydu ki...
Yüzü gülüyordu. İçi ışımıştı.
Çünkü 15 yıl önce Gökçeada’daki tarihi kiliselerden çalınan ikonalar şimdi önündeydi...
Bartholomeos gerçek bir vatanseverdir. En önemlisi insanseverdir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arandığı gün gözleri dolmuştu.
Demişlerdi ki:
“Sayın Patrik, Gökçeada’dan çalınan ikonalar kiliselerinize iade edilecek. Bakan Bey de bunu bir törenle yapalım istedi...”
İşte Troya Müzesi’ndeki tören buydu.
İsa, Meryem ve azizlerden oluşan ikonaları Turizm Bakanı Ersoy, Patrik’e kendisi iade etti.
Bakan Ersoy’a o törendeki duygularını da sordum:
- Rum Ortodoks cemaati için çok değerli bir şey yaptınız. O sırada ne hissettiniz?
- Tabii çok güzel bir olay. Ben hep bir tarihi eserin orijinal yerinde sergilenmesini savundum. Bugün dünyanın birçok yerinden bu şekilde tarihi eserleri getirtip, orijinal yerinde tutuyoruz. Bizde varsa, onları asıl yerine gönderiyoruz. Bu bir insanlık kültürü. O törende 12 ikonayı teslim ettik. Teslim anında yüzlerdeki o mutluluk bize yetti...
ÇANAKKALELİ HEMŞERİLERİM
Patrik Bartholomeos’un törendeki şu memleket vurgusunu da çok sevdim:
“Bütün Çanakkalelilere, hemşerilerime en samimi duygularımı ifade ediyorum.”
Ve bir din adamı olarak şu sözleri:
“İkonalar dinimizce kutsal emanetler sayılır. Tabii ki tahtaya veya boyalara tapmıyoruz. İkonaların üzerindeki şahısların, azizlerin, azizelerin, özellikle Mesih İsa ve Meryem ananın önünde dualarımızı yapıyoruz. Bu kiliselerde dualarımız için kullandığımız tasvirlere, ikonalara büyük bir önem veriyoruz. Elimizden herhangi bir şekilde alındığı, çalındığı zaman büyük üzüntü duyuyoruz. Sayın Bakanımıza, emniyet mensuplarına patrikhanemiz, Gökçeada ve Bozcaada metropolitliğimiz ve cemaatimiz, şahsım adına en samimi şükranlarımızı ifade ediyorum.”
İşte ben bu teşekkürü çok önemsiyorum.
Hangi dinden, hangi ırktan, hangi inançtan olursa olsun, birlikte yaşamanın teşekkürüdür bu...
Birlikte yaşama kültürüdür...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u da bu güzel kararı için bütün kalbimle tebrik ediyorum...