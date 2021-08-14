Turizm Bakanı Ersoy: 'Her şeye rağmen hedefleri zorluyoruz'

BU fotoğrafları görünce insan başka ne diyebilir? En tarafsız...

1. En makul ve en masum haliyle düşünsen bile...









Bu fotoğrafların karşılığındaki söz şudur: “Yahu arkadaş. Dosyalarla, isimlerle, belgelerle, fotoğraflarla YPG ve PKK’nın birlikte terör örgütü olduklarını ortaya koyduk. Anlattık. Ama şu hale bakın ki, biz içimizdeki yangınla boğuşuyoruz. Siz hâlâ dışarıdan kundaklıyorsunuz. Nerede kaldı müttefik olmak... Nerede kaldı NATO...”

Evet bu pazar Suriye’de yapılan bir toplantıyı ve sahnedeki aktörlerini anlatıyorum.