Tuhaf yorumlara açık sorular

Rusya saldırısından sonra artarak devam eden “tuhaf yorumlar” var...
Örnek:
“ABD Putin’i sıkıştırmak için Ukrayna’yı tahrik etti. Gaza getirdi...”
“Rusya saldırmakla haklıdır” anlamına gelecek yorumlar...
Kendilerine ciddi bir taraftar da yaratıyorlar. Olabilir. Görüştür sonuçta...
Ama yorumlar öyle bir noktaya geliyor ki dinledikçe inanamıyorum. Ve soruyorum:
1) Türkiye bir NATO üyesidir... Ve sorumlulukları vardır.
2) Türkiye AB’ye üyelik başvurusu olan ve bu yolda önemli adımlar atmış bir ülkedir...
3) Türkiye, kendi milli iradesi ve çıkarları dışında, Rusya, ABD ya da Çin merkezli bir dış politika yürütmüyor.
4) Bizim genlerimizde, tarihimizde mazlumun yanında olmak vardır. Kim ki saldırgandır, işgalcidir, kim ki masumları, sivilleri öldürür bizim milletimizin kalbi ona soğuktur.
Bunları bilmezler mi?
RUSLAR ÇEKİLİNCE
5) İşte Ruslar Kiev’den çekilince ortaya çıkan insanlık dışı manzarayı hep birlikte izliyoruz. Sokaklar sivillerin cesetleri ile dolu... Wagner denilen kiralık katillerin yaptığı zulüm ortada...
Bunları görmezler mi?
TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Bütün bu “tuhaf yorumlara” rağmen Türkiye gerçekten örnek alınacak bir diplomasi sergilemiştir.
Savaşla ilgili en temel açıklamalarını yapmış. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmuş. Kırım’ın ilhakını tanımadığını defalarca açıklamış. Ama Rusya ile ilişkilerinde de samimiyetini ortaya koymuştur. Bunda elbette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rolü büyüktür... Eğer Türkiye, iki taraf için de bir barış zemini haline geldiyse bunun mimarı Erdoğan’dır...
Zaten “Dolmabahçe Zirvesi” bunun en açık delilidir.
Şimdi sıra iki liderin Türkiye’de bir araya gelmesindedir.
Putin ve Zelenski’nin Erdoğan’a güveni açıktır.
Düşünün ki birbiriyle ölümüne savaşan iki ülkenin lideri “güvenilir isim” olarak Erdoğan’ı işaret etmiştir.
Eğer bu adımlardan bir sonuç çıkarsa:
Dünyanın nefesini tutarak izlediği bir savaş...
Avrupa’nın kapısına dayanan bir savaş...
Son yılların en büyük krizini başlatan bir savaşın çözümü Türkiye’de olacaktır...
İnsanlığa bundan büyük hizmet mi olur?
Umarım gerçekleşir...
DENİZCİLERDEN GÖCEK ÇAĞRISI
GÖCEK koylarında uygulanacak “mapa şamandra” sistemi üzerine yüzlerce yorum yapılıyor.
İddialar, dedikodular havada uçuşuyor.
Ben birçok soruya cevap alıp yayınladım. Ama yeterli olmadı.
İhale edilen koylarda günlük fiyat uygulaması belli olmadığı için “astronomik” rakamlar havada uçuşuyor.
Hemen herkes Göcek’in temiz kalması için uygulamayı doğru bulduğunu söylüyor. Ama nasıl uygulanacağı konusunda endişeler var...
Binlerce üyesi olan ADYK’nın Başkanı Tümay Gören üye denizciler adına bir çağrı yapıyor:
“Yetkililerle görüşüp dedikoduları sonlandıralım...”
Gerçekten de STK ve devlet ilişkisi açısından çok faydalı olacak bir çağrıdır bu...
KORKMAZ KARACA’DAN HABER VAR
CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca bağırsaklarındaki bir sorun nedeniyle ameliyat olmuştu...
Tedavi sırasında bir sıkıntı nedeniyle ikinci bir ameliyat gerekmişti.
Şimdi iyi ve eve çıktı.
Korkmaz’ı tanıdığımı bilenler soruyor. Ayrıca “negatif dedikodular” da olduğu için her kafadan bir ses çıkıyor.
Korkmaz’ın sonuçları tertemiz. 1 aylık dinlenme süresi var.
Haziran başı sağ salim aramızda...
Tuhaf yorumlara açık sorular
Rusya saldırısından sonra artarak devam eden “tuhaf yorumlar” var...
Örnek:
“ABD Putin’i sıkıştırmak için Ukrayna’yı tahrik etti. Gaza getirdi...”
“Rusya saldırmakla haklıdır” anlamına gelecek yorumlar...
Kendilerine ciddi bir taraftar da yaratıyorlar. Olabilir. Görüştür sonuçta...
Ama yorumlar öyle bir noktaya geliyor ki dinledikçe inanamıyorum. Ve soruyorum:
1) Türkiye bir NATO üyesidir... Ve sorumlulukları vardır.
2) Türkiye AB’ye üyelik başvurusu olan ve bu yolda önemli adımlar atmış bir ülkedir...
3) Türkiye, kendi milli iradesi ve çıkarları dışında, Rusya, ABD ya da Çin merkezli bir dış politika yürütmüyor.
4) Bizim genlerimizde, tarihimizde mazlumun yanında olmak vardır. Kim ki saldırgandır, işgalcidir, kim ki masumları, sivilleri öldürür bizim milletimizin kalbi ona soğuktur.
Bunları bilmezler mi?
RUSLAR ÇEKİLİNCE
5) İşte Ruslar Kiev’den çekilince ortaya çıkan insanlık dışı manzarayı hep birlikte izliyoruz. Sokaklar sivillerin cesetleri ile dolu... Wagner denilen kiralık katillerin yaptığı zulüm ortada...
Bunları görmezler mi?
TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Bütün bu “tuhaf yorumlara” rağmen Türkiye gerçekten örnek alınacak bir diplomasi sergilemiştir.
Savaşla ilgili en temel açıklamalarını yapmış. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmuş. Kırım’ın ilhakını tanımadığını defalarca açıklamış. Ama Rusya ile ilişkilerinde de samimiyetini ortaya koymuştur. Bunda elbette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rolü büyüktür... Eğer Türkiye, iki taraf için de bir barış zemini haline geldiyse bunun mimarı Erdoğan’dır...
Zaten “Dolmabahçe Zirvesi” bunun en açık delilidir.
Şimdi sıra iki liderin Türkiye’de bir araya gelmesindedir.
Putin ve Zelenski’nin Erdoğan’a güveni açıktır.
Düşünün ki birbiriyle ölümüne savaşan iki ülkenin lideri “güvenilir isim” olarak Erdoğan’ı işaret etmiştir.
Eğer bu adımlardan bir sonuç çıkarsa:
Dünyanın nefesini tutarak izlediği bir savaş...
Avrupa’nın kapısına dayanan bir savaş...
Son yılların en büyük krizini başlatan bir savaşın çözümü Türkiye’de olacaktır...
İnsanlığa bundan büyük hizmet mi olur?
Umarım gerçekleşir...
DENİZCİLERDEN GÖCEK ÇAĞRISI
GÖCEK koylarında uygulanacak “mapa şamandra” sistemi üzerine yüzlerce yorum yapılıyor.
İddialar, dedikodular havada uçuşuyor.
Ben birçok soruya cevap alıp yayınladım. Ama yeterli olmadı.
İhale edilen koylarda günlük fiyat uygulaması belli olmadığı için “astronomik” rakamlar havada uçuşuyor.
Hemen herkes Göcek’in temiz kalması için uygulamayı doğru bulduğunu söylüyor. Ama nasıl uygulanacağı konusunda endişeler var...
Binlerce üyesi olan ADYK’nın Başkanı Tümay Gören üye denizciler adına bir çağrı yapıyor:
“Yetkililerle görüşüp dedikoduları sonlandıralım...”
Gerçekten de STK ve devlet ilişkisi açısından çok faydalı olacak bir çağrıdır bu...
KORKMAZ KARACA’DAN HABER VAR
CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca bağırsaklarındaki bir sorun nedeniyle ameliyat olmuştu...
Tedavi sırasında bir sıkıntı nedeniyle ikinci bir ameliyat gerekmişti.
Şimdi iyi ve eve çıktı.
Korkmaz’ı tanıdığımı bilenler soruyor. Ayrıca “negatif dedikodular” da olduğu için her kafadan bir ses çıkıyor.
Korkmaz’ın sonuçları tertemiz. 1 aylık dinlenme süresi var.
Haziran başı sağ salim aramızda...