Savunma Bakanı Güler’den sınır ötesi harekât mesajı: 20’den fazla komando tugayımızla sürekli ve kapsamlı operasyon

Bulunduğumuz gözlem tepesinden Samos Adası’na doğru dizilen, devasa Anadolu gemisi. Yerli ve milli gemilerimiz. Zırhlılar. Denizaltılar görülüyor.

Az sonra gece tatbikatı başlayacak.

Yunanistan’la ilişkiler üzerine konuşulduktan sonra sıra terörle mücadeleye geliyor.

Ve ilk soru: “Sayın Bakan Irak ve Suriye sınırlarının ötesine bir harekâttan söz ediliyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?”

Bakan Güler uzun bir açıklama yapıyor: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor. Eskiden üç Komando Tugayımız vardı. Kayseri, Bolu ve Siirt. Bu tugaylar kışın hazırlık yapar, bahar geldiğinde operasyonlara başlardı. Kar yağdığında da geri dönerlerdi. Onlar geri dönünce teröristler tekrar gelirdi. Bu her sene tekrarlanırdı.

Şimdi 20’den fazla Komando Tugayımız var ve hemen hemen hepsi sahada. Temizledikleri yerlerde kalıyorlar. Yani geçmişte yürütülen ‘sınırlı hedefli ve süreli’ askerî harekâtların yerine bugün artık, ‘sürekli ve kapsamlı’ operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurulmakta ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmektedir.

Uyguladığımız bu ‘Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti’miz sayesinde terör örgütünü hareket edemez duruma getirdik. Örgüt eleman ve silah bulamaz, aktaramaz halde.”

Bakan Güler’in açıklamalarından anlıyorum ki;

Artık bir operasyon için Türkiye’den birlik sevk edilmesine gerek yok. Zaten asker ciddi bir güçle orada. Ve her an operasyon yapılıyor. Dahası üs bölgeleri kapsamlı taramalar yapıyor.

Operasyondan sonra geri dönülmüyor. Yeni güvenlik konsepti olarak orada kalıcı güç bırakma sistemi benimsenmiş.



Yaşar Güler’le, Efes 24 tatbikatında konuştuk...

SURİYE’DEN ÇEKİLME ŞARTI

Konu Suriye ve teröre gelince ikinci soruya Bakan Güler şu cevabı veriyor:

“Amacımız, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır.”

Peki hangi durumda Suriye’den çekiliriz?

İşte cevap: “Kapsayıcı bir Anayasa’nın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız ve ancak bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra gerekirse çekilmeyi düşünebiliriz. Zaten bölgedeki sorunlar yarattıkları otorite boşluğundan kaynaklandı. Dolayısıyla buna güçleri olsa durum bu noktalara gelmezdi.”

Bu cevaptan da anlıyoruz ki...

Daha uzunca bir süre Türkiye, teröre karşı sınırlarımızın ötesinde bu yeni savunma konseptini geçerli kılacak.

İRAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çok tartışılan bir konu...

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopterin enkazını kim buldu?

Bizim İHA’nın bulduğu açıklanmıştı.

Ancak ardından İran Genelkurmayı enkazı kendi İHA’larının bulduğunu açıklamıştı.

Bu noktada çok zekice bir soru geldi:

- Sayın Bakan, İran helikopter enkazı konusunda bize teşekkür etti mi?

Cevap kısa ve net:

“Evet teşekkür etti...”

UÇAK GEMİSİNİN TASARIMI BAŞLADI

Yine merak edilen bir konu. Tatbikat sırasında da çok konuşuldu. Türkiye uçak gemisini ne zaman yapacak?

İşte Bakan Güler’in cevabı:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlandı. Kendi çocuklarımız tarafından başarıyla süren tasarım çalışmaları bitmek üzere. Dünyada uçak gemisine sahip çok az ülke var. İnşallah bunlardan biri de biz olacağız ve güç aktarma kabiliyetimizi artıracağız.”

ORDU TAM PROFESYONEL SİSTEME GEÇER Mİ

Terörle mücadele sohbeti sürerken bir gazeteci arkadaşımız çok ilginç bir soru soruyor: “Sayın Bakan, profesyonel ordu konusundaki düşünceniz nedir? Tam profesyonel ordu için ne diyorsunuz?”

Yaşar Güler Türk ordusunda tam profesyonel sistemi düşünmediğini belirterek şöyle diyor: “Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde.”

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE’DEKİ SEÇİM HAZIRLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in buradan sonraki mesajlarını başlıklar halinde şöyle özetleyebilirim: “Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum. Bunun barışa olumsuz etkileri olacağını vurguladık. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz. Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum.”

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

“Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Türkiye olarak her zaman barışın kaybedeni, savaşın ise kazananı olmaz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Tabii, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken millî menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz kimseyle özellikle komşularımızla bir problem yaşamak istemiyoruz.”

IRAK’LA TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

“Irak’ın kuzeyinde operasyonlarımıza aynı hızda ve kararlılıkta devam ediyoruz. Irak’a yaptığımız son ziyaret oldukça olumlu ve faydalı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti onlar için çok önemliydi ve bu ziyarette değişik alanlarda çok sayıda anlaşma imzaladık. Yıllardır PKK’yı hiçbir şekilde ‘terör örgütü’ olarak tanımlamayan Irak, ‘yasaklanmış örgüt’ olarak tanımladı. Irak ilk kez PKK’yı sadece Türkiye’nin değil kendi problemi olarak da görüyor.

Tüm bu gelişmeleri Türkiye-Irak ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

Terör örgütü PKK Irak’ın kuzeyinde yaklaşık 800 köyü boşaltmış, köylüleri yerlerinden etmiş durumda. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi’nin önemi ortaya çıkmaya başladı. Basra Körfezi’nden bütün Irak’ı geçip Ovaköy’e oradan Trakya’ya ve sonrasında Avrupa’ya uzanan projenin hem bölge hem Türkiye hem Irak için büyük imkân olduğunu değerlendiriyor; bölgede refahın gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

ABD’NİN DEAŞ İLE MÜCADELESİ

“ABD’nin PKK/YPG’yle yaptığı işbirliği, müttefiklik ruhuyla bağdaşmamakta ve komşularımız Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmaktadır.

Amaç DEAŞ’la mücadele ise iş birliğinin teröristlerle değil, müttefiklerle yapılması gerektiğini ve buna hazır olduğumuzu her zaman ifade ettik. DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden, binlerce en radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hâle getiren ve Suriye’yi DEAŞ’tan kurtaran biziz.”

İSRAİL İLE EN KÖTÜ SENARYO NEDİR?

“Bana göre olabilecek en kötü şey oldu zaten. Çatışmaların yayılma riski olsa da İsrail buna cesaret edemeyecektir. Kendi toplumu bile her cumartesi İsrail yönetimini protesto ediyor ve kalabalık gittikçe büyüyor. Belki bir müddet sonra kendi toplumu daha sert karşı çıkacak. Dünyanın sabrı da tükenmek üzere. Çocuklar dâhil binlerce masum Filistinli’yi katleden İsrail’e dur denmesinin vakti çoktan gelip geçti. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir. İsrail için ise durum artık geri dönülmez bir yola girdi ve bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç ağır şekilde ödeyecekler.”

PAŞİNYAN OLUMLU GİDİYOR

“Kafkasya’da güvenlik ve huzurun tesisi Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış antlaşmasından geçmektedir. Buna yönelik samimi çabaları destekliyor, bir an evvel olumlu bir şekilde neticelenmesini arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi barış için ortaya çıkan tarihî fırsat iyi değerlendirilmeli. Paşinyan’ın açıklamalarını olumlu buluyorum. Hem ülkesi hem de toplumu adına doğru yaptığını ve gerçekçi bir yaklaşım içinde olduğunu düşünüyorum.”

AVRUPA ORDUSUNUN PARÇASI OLABİLİRİZ

“Avrupa’nın, özellikle Ukrayna savaşından sonra kendisini koruyabilecek güvenlik yapısına ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Avrupa, jeostratejik önemdeki güvenlik mimarisini; güçlü ordusu, zengin insan kaynağı ve imkânlara sahip Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir oluşumla sağlamlaştırabilir. Biz de öyle bir ordu kurulursa parçası olmak isteriz.”

ALTAY’IN SERİ ÜRETİMİ

“Süreç, belirlenen takvime uygun şekilde devam ediyor. İki adet tankı teslim aldık. Motorlar konusunda Kore ile çalışmalar devam ediyor. Kendi motorlarımızı da tamamlamak üzereyiz.”

FETÖ İLE MÜCADELE

“Bakanlık olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğrenci ve personel temini noktasında da gerekli hassasiyet ve titizlikle çalışmalar yürütülüyor.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le sohbetimizi bu şekilde özetleyebilirim.

