MGK’nın 6’ncı maddesinde öyle bir mesaj vardı ki

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MGK Genel Sekreterliği’nin sayfasında bu gerekçe şöyle özetlenir:

“Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.”

Bu kurullarda iç ve dış tehdit değerlendirmeleri yapılır. Öneriler oluşur.

Ve genellikle güvenlik boyutu öndedir.

Bugüne kadar kaç MGK bildirisi okuduğumu, üzerine yorum yaptığımı hatırlamıyorum.

Ama önceki gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’ndan çıkan kararın 6’ncı maddesi beni o kadar etkiledi ki.

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Daha önce bir MGK bildirisinde böyle bir ifade gördüm mü?

Hiç hatırlamıyorum.

Demokrasi adına, olgunluk adına, gelecek adına beni çok umutlandıran bir maddeydi bu.

Bildirinin giriş cümlesi klasikti:

“Millî Güvenlik Kurulu, 4 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.”

Bu ifadeden sonra maddeler halinde sınır içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılığı vurgulanıyor.

Gazze’de işlenen insanlık suçu bir kez daha kayıtlara geçiriliyor.

Ve işte beni en çok etkileyen 6’ncı ve son madde:

“31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin, vatandaşlarımızın feraseti ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzur ve güven ortamı içerisinde güçlü demokrasi geleneğimize yaraşır şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanmıştır.”

Evet arkadaşlar;

Demokrasi adına sevindiğim Türkiye’nin nasıl bir demokratik olgunluk içinde olduğunu kanıtlayan, hatta dünyaya ilan eden bir Milli Güvenlik Kurulu ifadesiydi bu.

Özellikle;

“Güçlü demokrasi geleneğimiz” ifadesi.

Ve hemen ardından “memnuniyet duyulduğu vurgulanmıştır” sözü.

Bir cümlenin daha altını çiziyorum:

“Vatandaşlarımızın feraseti...”

Nasıl güzel ifadeler.

Düşünün ki;

MGK’nın başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bildirinin altına imza atıyor.

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Üstelik partisi seçimde oy kaybına uğramış olsa da...

Devletin bekası ve güvenliği açısından en üst kurul olan MGK’da bu demokratik olgunluk kayıtlara geçiriliyor.

Neden önemli?

Çünkü;

Demokrasi dışı, milli iradenin üzerindeki bütün oluşumlar millet ve devlet için bir tehdittir.

Bu açıdan MGK bildirisinin 6’ncı maddesi daha da önemlidir.

Helal olsun.

Bu olgunluğu alkışlıyorum.

Daha da umutlanıyorum.

Cumhurbaşkanı elbette partisi içinde kendi hesaplaşmasını yapacaktır.

Bunu da açıklamıştır. Dersler çıkartılacağını söylemiştir.

Ama MGK’daki bu maddeyle;

Öfkenin ve nefretin dili yerine demokrasinin gücünü ortaya koymuştur.

Bütün bunlara seçimleri kazandıktan hemen sonra, demokratik olgunluğu gösterip, “itidal tavsiye eden”, “Rövanşist olmayalım” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tavrını da eklersek;

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Demokratik kültürümüz için umutlanmamak elde mi?

Şimdi düşünüyorum da...

Böyle bir MGK bildirisinden sonra önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu alsa.

Başkentin seçilmiş belediye başkanı olarak Cumhurbaşkanı’na göreve başlaması vesilesiyle saygılarını sunsa...

Ve elbette ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Sevinmez miyiz arkadaşlar?

Bir nefes almaz mıyız?

Koskoca bir ülkeyi, muazzam bir devleti iki yakasından çekiştirmek yerine; MGK bildirisinden gelen bu havayla biraz nefes alsak.

Kötü mü olur?

Öfke ve nefretin çatal dilinden, birliğimizi paylaşma diline geçsek.

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Özellikle sosyal medyadaki “küfür ve nifak” dilinden etkilenmesek.

En azından biliriz ki?

Demokraside kimse kimseye karşı bir cephe savaşı vermiyor.

Bir işgal ya da fetih yok.

Böylece deriz ki;

Önümüzdeki seçimsiz dönemde kim çok çalışır, milletin sesine kulak verirse elbette o kazanacaktır.

İyi bayramlar efendim.