İşte Bakan Kurum’un asbestli gemi cevabı

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Nasıl olabilir?

Bu miktarda kanserojen bir maddeyi Türkiye nasıl kabul eder?

Dahası çevre duyarlılığını çok iyi bildiğim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum buna nasıl izin verir?

Baktım, sosyal medya kaynıyor.

İddialar, suçlamalar...

“Çevreye ihanet” başlıkları...

İşin aslını ben de merak edip Bakan Murat Kurum’u aradım:

“Sayın Bakanım, asbestli gemi yüzünden ortalık kaynıyor. Suçlamalar, iddialar... 900 ton asbest diyorlar.”

Kurum önce güldü.



Ve sonra şöyle dedi:

“Fatih Bey, söylenenlerle hiç ilgisi yok. Bakın maddeler halinde anlatayım.

1. Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var.

2. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız.

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3. Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı.

4. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi.

5. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa...

6. Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi.

7. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz...”





GİZLİ SAKLI BİR ŞEY YOK

Tabii Bakan Kurum’a bir soru daha sordum:

“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?”

Cevap net:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.”

Ve bir soru daha:

“Sayın Kurum, muhtemelen o asbestlerin taşınmasıyla ilgili de sorular olacak? Örneğin nasıl güvenli bir şekilde taşınacak?”

Murat Bey’den yine kesin bir cevap: “Biliyorsunuz sıfır atık projemiz var. Bunu Türkiye çapında başarıyla yürüttük. Yine o doğrultuda, çıkartılan asbest uluslararası kurallara göre ambalajlanır. Havayla teması kesilir. Dünya standartlarına göre depolanır. Bunun bütün kontrolu bizde. Kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar takipçisiyiz.”

Peki bir bakan daha ne desin?

Özetle;

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Bakan Kurum’u tanıdığım için zaten bu palavraya inanmamıştım.

Rahat olun arkadaşlar;

Çevrenin başında dürüst bir insan var...