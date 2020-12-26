Fuat Oktay’dan önemli bir değişim sinyali

Yıllardır Türk denizciler için gizli bir yaraydı...

Amatör denizciler, Yunan orijinli Poseidon hava tahmin sitesine bakıyordu.

Bir bölümü Windy, PredictWind gibi profesyonel ve gelişmiş tahmin sitelerine para karşılığında abone oluyordu.

Akdeniz'de seyreden tekneler, Türk meteorolojisi yerine başta Yunan hava tahmin sitesi olmak üzere bu profesyonel tahmin sitelerine bakıyordu.

Ve her bakışta soruyorlardı:

“Bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü nerede? Niye biz bunu yapamıyoruz? Neden Türk meteorolojisi denizciler için bu kadar detaylı tahmin haritaları yapmıyor?”

Yazının başlığını ‘Türkiye’nin hak ettiği harita’ diye koymamın nedenine gelince...

Denizciler rota belirlerken hava tahmin haritalarına bakarlar.

Hava tahmin siteleri hangi ülkeye aitse, sanki o ülkenin haritası hissedilir.