Frank Sinatra bu New York’u görse...

Yani...
Cumhurbaşkanı’nın, “Biden dürüst davranmıyor” diyerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumsuz tabloyu doğrudan ortaya koyduğunu hatırlarsak...
Erdoğan’ın, “Bush’la, Obama’yla, Trump’la iyi çalıştık ama Biden’la iyi başladık diyemem” sözünü düşünürsek...
Özetle:
İLİŞKİLER SAĞLIKLI DEĞİL
“Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem. Niye? F-35’leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35’ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde ne diplomasi noktasında ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır. Amerika’nın önce bunu bir defa düzeltmesi lazım.
S-400’DEN GERİ ADIM YOK
Tabii uluslararası hukuka dayalı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bize sürekli S-400’ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil. Amerika’nın bunu uluslararası diplomaside, ilişkilerde doğru bir yere oturtması gerekir. Ama şu ana kadar bunu oturtamadılar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin F-35’ler için ödediği 1 milyar doları hatırlatması ve ardından uluslararası hukuka vurgu yapması çok önemli bir ayrıntı. Elbette gerekirse Türkiye ödediği paranın hukuken peşine düşecektir. Nitekim bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı bir uyarı daha yapıyor:
“Biz Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor. Bizim şu anda Amerika ile zaten 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Bu ticaret hacmimizin artmasını biz arzu ediyoruz, ederiz de… Savunma sanayiine yönelik de biz adımlarımızı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz.”
ESKİ TÜRKİYE YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları söylerken ABD’nin Türkiye ile geçmişte kurduğu ilişki modelinin de artık yürümeyeceğini açıkça vurguluyor. Yani “ben verirsem alırsın, vermezsem beklersin” sözünü kabul edecek bir eski Türkiye yok. İşte Cumhurbaşkanı’nın bu gerçeği vurgulayan sözleri:
Mevlana’dan bir söz:
“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez...”
Emine Erdoğan’ın “Afrika Seyahatlerim” kitabından gelen bu sözün sahibi, kalp ve gönül ustası Mevlana, acaba yüzlerce yıl sonra New York’ta bir Türkevi’nde dünyaya barış ve sevgi mesajı olarak parlayacağını düşünmüş müdür?
Emine Hanım kitabı neden yazdığını anlatırken, rengârenk giysileriyle Afrika’nın değişik ülkelerinden gelen First Lady’lerin yüzündeki mutluluk ve heyecan aslında bu sorunun da cevabı oldu...
Evet, dün New York’taki Türkevi’nde Emine Erdoğan’ın kitabı için yapılan tanıtım toplantısına katıldım.
İnsanlığın ’Acılı coğrafyası’ndan gelen anılar gerçekten etkileyiciydi.
Törenden sonra bir kenara çekildim, 180 sayfalık kitabı bir çırpıda okudum.
Cezayir’den Senegal’e kadar olan gezilerden tutulmuş notlar.
Dün New York’un kalbinde yükselen bir Türkevi açıldı.
171 metrelik bir gökdelen.
Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina...
Cumhurbaşkanı
Düşünsenize:
Kızınız, eşiniz ya da kız kardeşiniz oturduğu evden çıkamıyor.
İşe gidemiyor.
Yasak.
Dışarıda Taliban...
Dışarıda ölüm korkusu...
Afganistan’da evinden çıkamayan 27 yaşındaki Uzra Hussaini’nin şu çağrısına bakar mısınız:
“Kabil’den sizinle irtibattayım. Ben Taliban rejiminden önce devlet memuruydum. Taliban rejiminden sonra artık işe gidemiyorum, evdeyim. Geçen hafta tüm dünya gördü, Kabil’deki kadınlar ve protestocular Taliban’ın şiddetine maruz kaldı. Bizi yok edemezsiniz. Türkiye’den ve kadınlarından ricamız var. Bizimle beraber kalmanızı istiyoruz. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız.”
1. Siz bu satırları okurken, ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte New York’a BM Genel Kurulu’na uçuyor olacağım... Sevgili dostum Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 1 yıldır sürdürdüğü BM Genel Kurul Başkanlığı da doldu... Dünyanın acılarla dolu geçen bu yılında acaba neler yaşamıştı? İşte cevabı:
Aslında ben de bu fotoğrafı görünce donup kaldım. Şu küçük kızın bakışını görüyor musunuz?
Burası Myanmar’daki zulümden kaçan 1.5 milyon Müslüman’ın Bangladeş sınırında kaldığı kamp...
Dünyanın en büyük mülteci kampı... Cox’s Bazar... Ve işte BM Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır orayı gezerken rastlıyor bu küçük kıza.
Yerel polis, sağlık nedenleri nedeniyle kampa pek sokmak istemiyor Bozkır’ı... Ama o ısrar ediyor. Ve gezmeye başlıyor...
Bu fotoğraf, işte o andan kalıyor bize...
Bu, o küçük kız çocuğunun BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’a değil... İnsanlığa bakışıdır aslında...
6 yaşındaki Emir’in annesi Merve, doktorun ilk teşhisini duyunca ne yapacağını bilemedi.
Yıkılmıştı... Baba Osman üzgün...
Otizm bu...
Ne yapsınlar...
Mersin’den.
Tarlada bir kadın konuşuyor. Bağ bahçe arasından... Yanında topladığı çileklerin tahtadan kasası...
Diyor ki:
“Öyle zorluk çekiyoruz ki... Meyvemizi sebzemizi gönderiyoruz. Yol öyle kötü ki... Zamanında yetişmiyor. Buruşuk çilekler gönderilir mi? Kışın buzlanmada arabalarımız devriliyor. İnşallah bu tünelimiz bitince virajlarımız da kaybolacak. Rahatlayacağız.”
Daha neler söylüyorlar bilseniz...
İzlerken o sarp dağlara baktım. Kuş uçmaz zirvelere baktım.
Düşünsenize, yıllardır, aylardır bizim çocuklar, işçiler, mühendisler dağları sabırla deliyor.
Karavanlarda, soba ateşinde geçen geceler...
1. O dönem Hürriyet’in Almanya Temsilcisi Celal Özcan, Hamburg temsilcimiz Kemal Doğan ve ben, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’u ziyaret etmiştik.
Çünkü Başbakan Scholz önemli bir karar almıştı.
Müslümanlara dini bayramları resmi tatil hakkı olarak tanıyordu.
Avrupa’da bir ilkti bu...
MÜJDE: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni adli yılla birlikte çok önemli bir müjde veriyor: “Diyelim ki, vatandaş savcıya gitti, bir konuda şikâyetçi oldu. Savcı şikâyetin konusuna bakacak. Ve vatandaşa, ‘Senin bu şikâyetin şu kadar günde sonuçlanacak’ diye bir belge verecek. İşte bu makul süre belgesi. Vatandaş bilecek ki şu kadar günde sonuç alacak...”
NASIL İŞLEYECEK: Bakan Gül şöyle anlatıyor: “Vatandaşın isteği şudur. Karar adil olsun ve makul sürede sonuçlansın. İşte savcılar, hâkimler, avukatlar, uzmanlar oturduk buna kafa yorduk. Ve her konuya göre makul süreler belirlendi. Ve bu süreler sisteme işlendi. Eğer bir gecikme olursa sistem alarm verecek.”
Bizim yazı işlerini kutluyorum, “50 cesur kadın” manşeti dünya çapında bir sestir.
Keşke internette bütün dillerden yayınlansa.
Keşke dünya kadın örgütleri bir hat oluştursa.
Keşke BM bir komisyon kursa.
O “cesur kadınları” düşünün.
En temel hakları için harekete geçtiler.
Taliban gibi kadını “kölenin bile altında gören” o zihniyete karşı..
1. Plajın ortasında... Stefan bağırıyor:
“Stop... Stop... Stoppp”
Ardından Seher...
“Durun... Durun gitmeyin. Ne işiniz var burada?..
ATV’deki adam bir süre öylece boş boş bakıyor...
Sonra ATV’yi Stefan’ın üzerine sürerek oradan uzaklaşıyor...
Stefan acı içinde yere yığılıyor. Sonra ambülans. Jandarma.
Evet arkadaşlar burası Manavgat...
- Kamplaşma...
En çok korktuğumuz şey:
- Trolleşme...
En çok üzüldüğümüz şey:
- Birinin ötekini dinlememesi.
En çok sıkıntısını çektiğimiz şey:
- Fikirler üzerinden değil, semboller üzerinden tartışmak...
Televizyonlarda ve gazete köşelerinde, açık oturumlarda, dost sohbetlerinde hep aynı şeyi söylüyoruz:
Bir ibret ve bir dehşet sahnesi...
Ama önce zaferler ayı...
950 yıl önce Sultan Alparslan’ın yiğitleriyle Malazgirt’ten açtığı Anadolu kapısı;
Mustafa Kemal’in önderliğinde Millet Meclisi’nin ordusuyla ve bir milletin top yekün taarruzuyla vatan olmuştur...
Bu nedenle ağustos bu millet için zaferler ayıdır...
Kutlu olsun...
AHLAT: Ahlat’ta bulunan mezar taşlarının anlamı büyüktür. Daha haberi duyduğum ilk gün “İşte” dedim. “Anadolu’nun kitabeleri...”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle
1. Sevim ve Serpil de yaylaya çıkmaya hazırlanıyordu...
Elanur hemen söze girdi:
“Kızlar bir fikrim var. Şu bizim Filenin Sultanları var ya...”
Sevim: “Evet. Nasıl güzel oynuyorlar. Hayranım ben...”
Serpil: “Vallahi ben de. Bayılıyorum. Heyecandan ölüyorum.”
Elanur bu defa daha bir heyecanla:
HAYVANLAR için oluşturulan Asya Koalisyonu (AfA) önceki gün çok önemli bir rapor yayınladı...
Asya Koalisyonu dünyanın değişik ülkelerinden seçilen 22 hayvan hakları kuruluşundan oluşuyor... Bu nedenle yayınladığı rapor ayrıca değerli.
Raporun en çarpıcı bölümü ise Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal medya devlerinin “hayvanlara zulüm yapan” videolardan kazandıkları paralar.
Evet yanlış okumadınız.
Kan donduran insanlık dışı görüntüler.
Taliban korkusuyla ölümüne kaçan insanlar. Anneler, çocuklar.
Uçakların tekerlekleri arasına sıkışan...
Çıktığı uçak kanadında can veren, parçalanan insanlar.
Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar, görüntüler, televizyonlardan yayınlandıkça insanlığın kanı donmuştu.
Dehşet içinde izliyorduk..
Ve herkesin ağzında şu söz:
“Bu nasıl bir adalet. Bu insanlara yardım edecek birisi yok mu? BM nerede? ABD nerede?”
1. Vietnam askerleri ABD’nin devasa ordusunu bu tünellerle yenmişti...
Dağlar, ormanlar ve tüneller...
Tonlarca napalm bombasının döküldüğü, her yerin cayır cayır yakıldığı o topraklarda ancak yeraltı tünellerinde yaşayabilmişlerdi. Bizi gezdiren rehber tüneli gösterince şoka girmiştim.
“Nasıl yani buradan mı giriyorlardı?”
“Evet” demişti rehber “Buradan giriyorlardı tünele...”
Tünel deyince yanlış anlamayın.
Bir kovuk...
İki aylık hamileydi. Ve şiddet başlamıştı.
Bir gece hırlayan bir ses:
“Defol bu evden. Eğer gelirsen seni kıtır kıtır keserim...”
Sevil böylece baba evine döndü. İyi bir işi vardı. Kendi hayatını kuracaktı.
Bir fabrikada muhasebeciydi.
Ama İ.K. bir türlü peşini bırakmıyordu.
Sürekli tehdit...
Kardeşine durumu anlattı...
Frank Sinatra bu New York’u görse...
O parlayan şehir... O ışıltılı caddeler... Hollywood filmlerinin o efsane dekoru... Gökdelenlerin teras katlarından gökyüzüne doğru uzanan rengârenk manzara...
1. Önlerinde bitmeyen kuyrukların olduğu dev vitrinler gitmiş... Evet...
Frank Sinatra eğer bu New York’u görüyorsa; mezarında ters dönüyordur...
New York’un ışıltısı solmuş...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz New York’ta karşılaştığım gerçek buydu...
İşte size 4 günlük New York izlenimleri...
Manhattan... Long Island... 5’inci Cadde’deki dev markalar, muazzam vitrinler bomboş... Broadway’den Brooklyn Köprüsü’ne, oradan Çin Mahallesi’ne ve uzayıp giden caddelere baktım.
Mandarin Otel’in karşısındaki Apple Merkezi yine yoğun. Ama nerede o kuyruklar...
Dışarıdaki oturma gruplarında yalnızca birkaç kişi oturuyor...
Pandemi nedeniyle IPhone 13 kuyruğu da yok.
2. NEW YORK GECELERİ KISMİ FELÇ HALİNDE
Önce şunu söylemeliyim ki... Şehir inanılmaz bir şantiye halinde. Her yerde bir yol kazısı... Tamirat... Acaba dedim, belediye pandemiyi fırsat bilip altyapı mı yeniliyor?
Hangi kapıyı çalsanız “aşı kâğıdı” soruluyor.
Aşı kâğıdı olmadan adım atmak yok...
Ve New York için inanılmaz bir haber:
Manhattan’dan merkez dışına doğru otellerin bir bölümü kapalı.
Dahası var...
Gece hayatının o renkli ve canlı müziği kararmış... İtfaiye ve ambulans çığlıklarından başka ses kalmamış.
3. MODERN MÜZEDEKİ SERGİYİ FARELERLE GEZİYORSUNUZ
Mesela Hakan Çelik Modern Sanat Müzesi’ne gitmiş.
Anlattıklarına inanamadım.
Sergiyi gezerken duvar kenarlarından yürüyen kocaman fareleri görünce şok olmuş.
Evet, New York Modern Sanat Müzesi ve fareler...
İnanması güç ama ne yazık ki öyle...
Şehirde o kadar çok yerde yeraltı çalışması var ki...
Belki de bu nedenle fareler ortaya çıktı... Ya da Ninja Turtles filmi gerçek oldu...
4. KÖPRÜDEKİ ISSIZLIK OLACAK ŞEY DEĞİL
New York’a gelen her turist illa ki Brooklyn Köprüsü’nün ayağında sırtını Manhattan’ın “gökdelen manzarası”na verip bir fotoğraf çektirir.
Orada Uzak Doğu’dan gelen turistlerin uzun kuyrukları olur...
Son olarak Turkcell’in New York Borsası’ndaki açılışı için yapılan “gong vuruş” törenine geldiğimizde uğramıştık. O zaman turist otobüsleri, kuyruklar vardı. Şimdi işte böyle ıssız...
5. NEW YORK’TA BİR FENERBAHÇE ÂŞIĞI
10 masalık gerçek bir İtalyan lokantası Farelli... Bu kadar güzel risotto çok az yerde bulunur.
Sahibi Frank kendi elleriyle hazırlıyor. Tezgâhtan izliyorsunuz. Ve “soprano”dan başlıyor... “Bene... Beneeeee...”
Oradan The Marmara Oteli’nin terasına geçiyoruz.
Daha ilk gün Türkevi’nde Şebnem Bursalı ve Mahmut Övür’ün arkadaşı olan, Bahçeşehir Üniversitesi’nin ABD’deki temsilcisi Ahmet Köse’yle tanışıyorum.
Güler yüzlü, sahici bir insan Ahmet Bey... Bir Türkiye sevdalısı...
O da beni The Marmara Oteli’nin terasında Ekmel Anda ile tanıştırıyor. New York’taki Türklerin “Ekmel Abi”si... Ekmel Bey The Marmara’nın en üst katında bir dairede yaşıyor.
Ahmet Bey, onun için “pırlanta kralı” diyor. Ama gece biraz ilerledikçe görüyorum ki...
Yalnızca yaptığı altın ve mücevher işleri değil, Ekmel Bey’in asıl kalbi pırlanta...
Kendi elleriyle yaptığı etli böreği hiç unutmayacağız.
Sohbet sırasında “Hangi takımı tutuyorsunuz?” diye soruyor...
“Galatasaray” diyorum... Bir tepki vermiyor.
Meğerse Ekmel Bey koyu Fenerbahçeliymiş. 2001’de USD-Fenerbahçe Derneği’ni kurmuş.
Hava biraz soğuyunca, hemen bir USD- Fenerbahçe montu getiriyor.
Böylece poz veriyorum... Gülerek çektiriyorum fotoğrafı...
6. APOLLO İLE GİDEN TÜRK BAYRAĞI’NI ALMIŞ
Ekmel Bey, Apollo 11 ile uzaya götürülen Türk Bayrağı’nın bir müzayedede satıldığını öğrenmiş.
Hemen adam göndermiş, “Kaç paraysa alın” demiş. O bayrak şimdi New York Başkonsolosluğu’nda...
Neyse ki New York gecelerinin ışıltısını The Marmara Oteli’nin terasından Empire State binasına bakarken biraz olsun yaşıyoruz...
4 günlük New York gezisinde gördüm ki...
Pandemi yalnızca bizim şehirlerimizi, turizm merkezlerimizi değil...
New York gibi 24 saat yaşayan bir şehri de karartmış...
Maskeli insanların gözlerinde bir korku var...
Kolay kolay geçecek gibi de değil...
New York’tan dönerken ruh durumum şuydu:
- Bu salgın yalnızca beden sağlığımızı değil...
- Ruh sağlığımızı da vuruyor...
- Ve ne yazık ki hayallerimiz ve eğlencemiz kararıyor...