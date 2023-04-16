Enkazdaki Bakkal Amca’ya bir sihirli el uzandı

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1- MALATYA’nın Saray Mahallesi’nin “bakkal amcası” Abdullah Öcüt...

O sabah enkazın önüne oturmuş öylesine acılı bakıyordu ki...

21 yıllık dükkânı yıkılmış. Kendisi yıkılmış. 4 çocuğunu büyüttüğü ekmek teknesi çökmüş. Yıkılan bir hayatın enkazıydı o bakış. O fotoğrafı görünce dayanamayıp 11 Mart günü köşemde şöyle yazmıştım:

“Şu fotoğrafa bakar mısınız?

21 yıldır Saray Mahallesi’nin ‘Bakkal Amca’sı Abdullah Öcüt. Bakkalıyla birlikte bütün umutları da yıkılmış durumda.

Diyor ki: ‘4 evladımı bakkal sayesinde büyüttüm. 2 evladımın halen eğitimleri devam ediyor. Onların eğitimini nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Başka hiçbir gelirim de yok. Şaşırdım kaldım.’

Bu fotoğrafa bakınca ne düşündüm biliyor musunuz?

- Acaba bir dev zincir market, bakkal amcaya bir konteyner bakkal kursa ne olur? Migros... Carrefour... Şok... A101...

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Vicdanlarımızdaki raflara koyacağınız en güzel ürün olur bu...”





2- ŞOK TELEFONU

Ben bu yazıyı yazdıktan 1 hafta sonra..

Bir genç kız: “Fatih Bey siz misiniz? Doğru mu arıyorum? Hürriyet yazarı...”

“Buyurun, evet benim”

“Fatih Bey, ben sizi Malatya’da bir depremzede bakkal için yazdığınız yazı nedeniyle arıyorum...”

“Evet bakkal Abdullah Öcüt...”

“Tamam... Orada bir çağrınız olmuş. Zincir marketlerle ilgili...”

“Evet, onları davet ettim. Bakkal amcaya acaba ne yapabilirler...”

“Biz de sizi o nedenle aradık. ŞOK mağazaları için arıyoruz. Eğer sizin için uygunsa ajansımızın yetkilisi Mustafa Bey sizinle görüşmek istiyor...”

Nasıl mutlu oldum bu telefona bilemezsiniz. Çünkü Bakkal Abdullah Öcüt’ün harabe haline gelmiş bakkalının önünde o hüzünlü ve bitkin oturuşu gözümün önünden bir türlü gitmiyordu.”

Mutluluğun resmi

3- VE GELDİK BUGÜNE

Önceki gün Malatya Saray Mahallesi’nden bir fotoğraf geldi...

Koskocaman bir tabela...

“SARAY GIDA”

Bir konteyner bakkal.

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ŞOK market zinciri gelmiş. Oldukça geniş bir konteyner bakkal kurmuş. Mallarını da raflara dizmiş. Ve Saray Gıda tabelasının önünde Abdullah Öcüt...

Harabeye dönen 21 yıllık dükkânı önünde çaresiz oturan o bakkal gitmiş..

Yeniden hayata dönen bir Abdullah Öcüt gelmiş.

İlk sözleri: “Allah razı olsun. Yıkılmıştım. Sizin sayenizde, ŞOK’un sayesinde ayağa kalkıyoruz.”

Abdullah Bey kendi ayakları üzerinde doğrulunca hemen işsiz kalmış bir öğretmenin yardımına koşuyor.

Evi yıkılan ve işsiz kalan sosyal bilgiler öğretmeni Tanju Çelen’i yanına alıyor. Bakkal Amca Öcüt’ün yardımseverliğini DHA’dan Taha Ayhan kendi ağzından aktarıyor: “Durumu benden biraz daha vahim. O da benim gibi kazanmak zorunda. Onun da evi yıkıldı, o da depremde çok mağdur oldu. Artık o benim oğlum, evladım. Beraber çalışıyor, yiyoruz.”

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Anadolu insanının kalbine bakar mısınız? Hayatı enkaza dönmüştü. Ve bir yardımla ayağa kalkar kalkmaz o da yardıma koşuyor.

4- AMAN VALİ BEY, BİR DE SİZ VURMAYIN

İşte tam bu sevinç anında Abdullah Bey’le konuşuyorum:

- Çok şükür bakkalı açmışsınız.

- Allah razı olsun. Açtık. Ürünlerimizi de verdiler. Sattıkça ödüyordum. Ama...

- Ne oldu, bir sorun mu var?

- Fatih Bey, iki gündür kapattık.

- Niye?

- Vallahi izin vermiyorlar. Biz de anlamadık. Kirlilik oluşuyormuş.

5- NE YAPMALI

İşte bunu anlamıyorum.

Zaten deprem vurmuş. Bir de devlet vurur mu?

Normalde böyle bir deprem felaketinde belediyenin, valiliğin yardımcı olması gerekmez mi?

Yani vatandaşın hayatını kolaylaştırması gerekmez mi?

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Doğrusu ben de anlamadım. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettim. Eminim ki “Bakkal Amca” Öcüt’ün bu sorunu da hızla çözülür.

6- MUTLULUĞUN RESMİ

Evet arkadaşlar, çok uzaklardan da olsa, 21 yıllık emeğini kaybeden Abdullah Bey’in yeniden hayata tutunmasına vesile olduğum için inanın çok mutluyum.

Ben büyük market zincirleri için çağrıda bulunmuştum. Cevabı ŞOK’tan geldi.

Ve yıkılmış bir hayattan, enkaz halinde bir fotoğraftan mutluluğun resmi çıktı.

Elbette buradan ŞOK marketler zincirinin sahibi Murat Ülker Bey’e çok teşekkür ediyorum.