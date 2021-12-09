Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, daha ilk gün Katar’da çok sıcak bir ilgiyle karşılanıyor. İki uçak halinde geldiğimiz başkent Doha’da kelimenin tam anlamıyla müthiş bir ‘ticari sefer’ izlenimi alıyorum. 15 maddelik dev anlaşmalar zinciri ile Körfez’deki ‘Türkiye seferi’nin en önemli durağı Doha oluyor...

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geldiğimiz Katar’da, kelimenin tam anlamıyla müthiş bir “ticari sefer” izlenimi alıyorum...

Önce şunu söylemeliyim:

Türkiye’nin Katar’a yaptığı bu geziyi, “para transferi” ya da “para beklentisine” indirgemek haksızlık olur.

Bu gezi, “para beklentisi” olarak değil, Körfez’de dünya çapında olan küresel rekabete Türkiye’nin bütün gücüyle dahil olma çabası olarak düşünülmelidir.

Bu gezide görüyoruz ki:

Türkiye bunda da başarılı oluyor...



