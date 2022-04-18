Çok güzel haberler bunlar

Savaş, ekonomik kriz, pahalılık derken... Üç güzel haber aldım. Birisine çok güldüm. İkisine çok sevindim.
1) OKYANUSLARA DOĞRU BAYRAK DEĞİŞİMİ
Rahmetli Sadun Boro Kısmet teknesiyle okyanusları, dev dalgaları, fırtınaları aşıp Türkiye’ye geldiğinde muazzam bir karşılama olmuştu...
Oda Abla genç bir kız olarak Kısmet’in önünden el sallıyordu.
Fotoğraflar henüz renklenmemişti. Cep telefonu yoktu. Çağrı cihazı bulunmamıştı. Denizcilere yol gösteren GPS yoktu.
Ama karşılamada muazzam bir sevgi seli vardı. Caddeler hıncahınç doluydu. Boro çifti üstü açık bir otomobilde geçerken müthiş bir kalabalık heyecanla alkışlıyordu.
Sonradan Sadun Abi’yle yıllarımız geçti. Denizciliğin, keşif ruhunun ve çevreciliğin eğitimini aldık. Sadun Abi’nin açtığı rotadan onlarca amatör denizci geçti. Dünyayı dolaştılar.
Şimdi iki genç denizci kardeşimizi daha uğurluyoruz.
Özkan ve Özlem... ÖZİ tekneleriyle “başka türlü yaşamak” dediler ve önceki gün Rodos rotasıyla dünyaya açıldılar.
Ama ilginç bir şey oldu. Belki de ilk kez bir amatör denizci dünya seyahatinden dönüp Türk karasularına girerken Özkan ve Özlem palamarları çözüyordu.
Hasan ve Zehra Şirin 6 yıllık dünya seyahatinden sonra okyanusları aşan Türk bayrağını Özkan ve Özi’ye teslim ettiler.
Böylece ilk kez amatör denizcilikte böyle bir bayrak değişimi oldu...
Hasan ve Zehra kaptanlara hoş geldiniz diyorum.
Sevgili Özkan ve Özlem’e de “Rüzgârınız kolayına puruvanız neta, selametle” diyorum...
2) BAHÇEŞEHİR FİNALDE
BİR güzel haber de Bahçeşehir Üniversitesi’nden geldi. Basketbol takımı bu hafta Avrupa Kupası finali için Bologna’da Reggio Emilia ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Üniversitesi hep öncü oldu. Kurucusu Enver Yücel eğitimde hep atılım yaptı. Avrupa’ya açıldı. Ses mühendisliği için harika bir müzik okulu kurdu. Spora büyük ağırlık verdi. Bizzat ilgilendi.
Şimdi bir Avrupa kupası haklarıdır.
Final bile ruhumuzu okşadı...
Haydi çocuklar...
3) STRATOSFER KEBABI
OKURKEN çok güldüğüm bu haber de Adana’dan...
Kebapçı Yaşar Aydın kafasına koymuş.
Uzaya ilk kebabı o gönderecek... Önce onun bu fikrine güldüler. Ama o ciddiydi. Girişimci İdris Albayrak’a fikrini açınca 30 kişilik bir ekip kurdular... Helyum balonuyla uzaya “boru kebabı” göndereceklerdi.
Başladılar çalışmaya. Hazırlıklar bitmiş, o büyük gün gelmişti. Isıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonunu tamamladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.
Ve Adana DHA’dan Yusuf Kantarlı ile Eser Pazarbaşı dünyada ilk kez denenen bu “uzay kebabı” projesinin sonucunu şöyle geçti:
“Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Payas ilçesinde denize düştü. Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.”
Evet arkadaşlar...
Pandemi, savaş, kriz, pahalılık derken sıkıntılıyız biliyorum... Ama bir nefes alalım istedim... Herkese iyi haftalar...
Çok güzel haberler bunlar
Savaş, ekonomik kriz, pahalılık derken... Üç güzel haber aldım. Birisine çok güldüm. İkisine çok sevindim.
1) OKYANUSLARA DOĞRU BAYRAK DEĞİŞİMİ
Rahmetli Sadun Boro Kısmet teknesiyle okyanusları, dev dalgaları, fırtınaları aşıp Türkiye’ye geldiğinde muazzam bir karşılama olmuştu...
Oda Abla genç bir kız olarak Kısmet’in önünden el sallıyordu.
Fotoğraflar henüz renklenmemişti. Cep telefonu yoktu. Çağrı cihazı bulunmamıştı. Denizcilere yol gösteren GPS yoktu.
Ama karşılamada muazzam bir sevgi seli vardı. Caddeler hıncahınç doluydu. Boro çifti üstü açık bir otomobilde geçerken müthiş bir kalabalık heyecanla alkışlıyordu.
Sonradan Sadun Abi’yle yıllarımız geçti. Denizciliğin, keşif ruhunun ve çevreciliğin eğitimini aldık. Sadun Abi’nin açtığı rotadan onlarca amatör denizci geçti. Dünyayı dolaştılar.
Şimdi iki genç denizci kardeşimizi daha uğurluyoruz.
Özkan ve Özlem... ÖZİ tekneleriyle “başka türlü yaşamak” dediler ve önceki gün Rodos rotasıyla dünyaya açıldılar.
Ama ilginç bir şey oldu. Belki de ilk kez bir amatör denizci dünya seyahatinden dönüp Türk karasularına girerken Özkan ve Özlem palamarları çözüyordu.
Hasan ve Zehra Şirin 6 yıllık dünya seyahatinden sonra okyanusları aşan Türk bayrağını Özkan ve Özi’ye teslim ettiler.
Böylece ilk kez amatör denizcilikte böyle bir bayrak değişimi oldu...
Hasan ve Zehra kaptanlara hoş geldiniz diyorum.
Sevgili Özkan ve Özlem’e de “Rüzgârınız kolayına puruvanız neta, selametle” diyorum...
2) BAHÇEŞEHİR FİNALDE
BİR güzel haber de Bahçeşehir Üniversitesi’nden geldi. Basketbol takımı bu hafta Avrupa Kupası finali için Bologna’da Reggio Emilia ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Üniversitesi hep öncü oldu. Kurucusu Enver Yücel eğitimde hep atılım yaptı. Avrupa’ya açıldı. Ses mühendisliği için harika bir müzik okulu kurdu. Spora büyük ağırlık verdi. Bizzat ilgilendi.
Şimdi bir Avrupa kupası haklarıdır.
Final bile ruhumuzu okşadı...
Haydi çocuklar...
3) STRATOSFER KEBABI
OKURKEN çok güldüğüm bu haber de Adana’dan...
Kebapçı Yaşar Aydın kafasına koymuş.
Uzaya ilk kebabı o gönderecek... Önce onun bu fikrine güldüler. Ama o ciddiydi. Girişimci İdris Albayrak’a fikrini açınca 30 kişilik bir ekip kurdular... Helyum balonuyla uzaya “boru kebabı” göndereceklerdi.
Başladılar çalışmaya. Hazırlıklar bitmiş, o büyük gün gelmişti. Isıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlayan ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştiren Albayrak, içi helyum gazı dolu meteoroloji balonunu tamamladı. Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.
Ve Adana DHA’dan Yusuf Kantarlı ile Eser Pazarbaşı dünyada ilk kez denenen bu “uzay kebabı” projesinin sonucunu şöyle geçti:
“Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Payas ilçesinde denize düştü. Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.”
Evet arkadaşlar...
Pandemi, savaş, kriz, pahalılık derken sıkıntılıyız biliyorum... Ama bir nefes alalım istedim... Herkese iyi haftalar...