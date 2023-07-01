Bayram fotoğrafları dile gelince...

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İçimden bir ses, “Bu bayram yalnızca acısı olanlara bak” diyordu.

Öyle de yaptım.

Ve Kahramanmaraş’tan gelen o fotoğrafı görünce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u aradım.

Kurtulmuş orada depremzedelerle bayram namazı kılıyor, kahvaltı ediyordu.

Kısa bir sohbet yaptık.

Milletin yanında olma duygusunun, siyasetin çok ötesinde olduğunu anlatan bir sohbetti bu...

Sonra bir fotoğraf daha...

Bu defa Kayseri’de şehitlikte eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın fotoğrafı.

Taner Bey’i de aradım.

İnsan olmanın...

Ve hiçbir beklentisi olmadan milletle olmanın sohbetini yaptık.

Tabii bunun gibi onlarca fotoğraf.

Ben ulaşabildiklerimi aktarıyorum.

Buyurun...

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KURTULMUŞ: ‘NE DRAMLAR VAR’

Numan Bey’i ve eşi Sevgi Hanım’ı Kahramanmaraş’ta bir konteyner kentte dolaşırken buluyorum.

Milletin meclisinin başkanı olarak, milleti temsilen orada.

Sohbeti ben açtım:

- Şu anda sizinle ilgili haberi okuyordum. İyi bayramlar. Eminim önemli gözlemleriniz vardır.

- Size de iyi bayramlar. Burada devlet elinden geleni yapıyor ama bir de maneviyatı var. Biz de manevi olarak destek vermek için buradayız.

- Acılar henüz çok taze elbette.

- Evet. Öyle dramlar görüyoruz ki. Mesela bu konteyner kente geldik. Bir hanımefendi, beyini ve iki kızını kaybetmiş. Tek oğluyla kalmış. Tabii bu acıyı tarife imkân yok. Biz en azından millet olarak yanlarındayız demek için buradayız.

Yine bir başka yerde gördük ki 22 yaşında bir gencimiz. Annesini, babasını ve iki kardeşini kaybetmiş. Tek başına kalmış. Bunlar çok hazin hikâyeler, çok hazin olaylar. Biz bütün kalbimizle destek için geldik. Bu bayram onları yalnız bırakmamak için buradayız. İnşallah hep birlikte aşacağız. Bu kardeşlerimizin konutlarını bir an önce bitirip şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.

Numan Bey kalp gözüyle bakabilen bir siyasetçidir. Sevgi Hanım insan sevgisiyle doludur. Siyasi bir nedenle değil, insani bir nedenle orada olduklarını biliyorum.

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ŞEHİT MEZARINDA BİR KIZ ÇOCUĞU

Bir başka fotoğraf Kayseri’den geliyor.

Şehit Jandarma Astsubay Suat Sarı’nın mezarı başında iki çocuk. Küçük oğlan elini babasının omzuna koyar gibi mezara eğilmiş. Abla arkada sessizce oturuyor.

Ah benim şehit kardeşim. Ah benim bu millete emanet çocuklarım.

İşte Şehit Onbaşı Bekir Çakır.

Ah benim canım anam.

Oğlunun mezarına gözyaşlarıyla kapanan annemiz.

Ve orada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’le birlikte bir siyasetçiyi görüyorum. Taner Yıldız.

Taner Bey aslında yalnızca “siyasetçi” kavramıyla tanımlanamaz.

İnancını insan sevgisiyle örmüş bir isimdir Yıldız.





Bakanlık da yaptı milletvekilliği de.

Şu anda hiçbir siyasi beklentisi yok. Ama o şehit mezarlığında dua ediyor. Yetim kalan evlatlara, hasret çeken analara destek oluyor.

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Aslında deprem bölgesinde birçok bakan ve milletvekili vardı.

Şehitlikler yine öyle.

Ama ben yalnızca iki örnek seçtim.

Ve bu fotoğraflardan iki sonuç çıkarttım:

1- Milletle birlikte olup acısını bayramda da paylaşanlar o milletin kalbini kazanır.

2- Milleti unutup siyasi hesaplarla makam derdine düşenler, hem milleti hem kendini kaybeder...

Nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim...