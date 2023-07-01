×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Fatih ÇEKİRGE Bayram fotoğrafları dile gelince...
Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Bayram fotoğrafları dile gelince...

#Bayram#Numan Kurtulmuş#TBMM

Bayram sabahı oturdum DHA’dan geçen özellikle deprem bölgesi ve şehitlik ziyareti haberlerini okuyorum.

Haberin Devamı

İçimden bir ses, “Bu bayram yalnızca acısı olanlara bak” diyordu.

Bayram fotoğrafları dile gelince...

Öyle de yaptım.

Ve Kahramanmaraş’tan gelen o fotoğrafı görünce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u aradım.

Kurtulmuş orada depremzedelerle bayram namazı kılıyor, kahvaltı ediyordu.

Kısa bir sohbet yaptık.

Milletin yanında olma duygusunun, siyasetin çok ötesinde olduğunu anlatan bir sohbetti bu...

Sonra bir fotoğraf daha...

Bu defa Kayseri’de şehitlikte eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın fotoğrafı.

Taner Bey’i de aradım.

İnsan olmanın...

Ve hiçbir beklentisi olmadan milletle olmanın sohbetini yaptık.

Tabii bunun gibi onlarca fotoğraf.

Ben ulaşabildiklerimi aktarıyorum.

Buyurun...

Haberin Devamı

KURTULMUŞ: ‘NE DRAMLAR VAR’

Numan Bey’i ve eşi Sevgi Hanım’ı Kahramanmaraş’ta bir konteyner kentte dolaşırken buluyorum.

Milletin meclisinin başkanı olarak, milleti temsilen orada.

Sohbeti ben açtım:

- Şu anda sizinle ilgili haberi okuyordum. İyi bayramlar. Eminim önemli gözlemleriniz vardır.

- Size de iyi bayramlar. Burada devlet elinden geleni yapıyor ama bir de maneviyatı var. Biz de manevi olarak destek vermek için buradayız.

- Acılar henüz çok taze elbette.

- Evet. Öyle dramlar görüyoruz ki. Mesela bu konteyner kente geldik. Bir hanımefendi, beyini ve iki kızını kaybetmiş. Tek oğluyla kalmış. Tabii bu acıyı tarife imkân yok. Biz en azından millet olarak yanlarındayız demek için buradayız.

Yine bir başka yerde gördük ki 22 yaşında bir gencimiz. Annesini, babasını ve iki kardeşini kaybetmiş. Tek başına kalmış. Bunlar çok hazin hikâyeler, çok hazin olaylar. Biz bütün kalbimizle destek için geldik. Bu bayram onları yalnız bırakmamak için buradayız. İnşallah hep birlikte aşacağız. Bu kardeşlerimizin konutlarını bir an önce bitirip şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.

Numan Bey kalp gözüyle bakabilen bir siyasetçidir. Sevgi Hanım insan sevgisiyle doludur. Siyasi bir nedenle değil, insani bir nedenle orada olduklarını biliyorum.

Haberin Devamı

ŞEHİT MEZARINDA BİR KIZ ÇOCUĞU

Bir başka fotoğraf Kayseri’den geliyor.

Bayram fotoğrafları dile gelince...

Şehit Jandarma Astsubay Suat Sarı’nın mezarı başında iki çocuk. Küçük oğlan elini babasının omzuna koyar gibi mezara eğilmiş. Abla arkada sessizce oturuyor.

Ah benim şehit kardeşim. Ah benim bu millete emanet çocuklarım.

Bayram fotoğrafları dile gelince...

İşte Şehit Onbaşı Bekir Çakır.

Ah benim canım anam.

Oğlunun mezarına gözyaşlarıyla kapanan annemiz.

Ve orada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’le birlikte bir siyasetçiyi görüyorum. Taner Yıldız.

Taner Bey aslında yalnızca “siyasetçi” kavramıyla tanımlanamaz.

İnancını insan sevgisiyle örmüş bir isimdir Yıldız.

Bayram fotoğrafları dile gelince...

Bakanlık da yaptı milletvekilliği de.

Şu anda hiçbir siyasi beklentisi yok. Ama o şehit mezarlığında dua ediyor. Yetim kalan evlatlara, hasret çeken analara destek oluyor.

Haberin Devamı

Aslında deprem bölgesinde birçok bakan ve milletvekili vardı.

Şehitlikler yine öyle.

Ama ben yalnızca iki örnek seçtim.

Ve bu fotoğraflardan iki sonuç çıkarttım:

1- Milletle birlikte olup acısını bayramda da paylaşanlar o milletin kalbini kazanır.

2- Milleti unutup siyasi hesaplarla makam derdine düşenler, hem milleti hem kendini kaybeder...

Nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim...

#Bayram#Numan Kurtulmuş#TBMM
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki fark

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Açık havada tiyatro özleyenlere!

 BAHAR ÇUHADAR
BAHAR ÇUHADAR

Benim ve ablam Luana’nın favorisi...

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Bodrum Çeşme’ye artık ek bütçeler lazım

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Fırsatlarla dolu dolunay

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER
TÜM YAZARLARIMIZ