Bakanın hesap dökümü

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1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’dan bir mektup aldım.

5 yıllık dönemini tam 445 sayfalık dev bir kitapta toplamış.

Adı: “Cumhuriyet’imizin 100’üncü Kültür, Turizm yılı”

Sayfa sayfa, satır satır okudum. Tek tek fotoğraflar...

Gerçekten insan şöyle bir bakınca...

Olağanüstü bir çalışma görüyor. Türkiye tarihine, kültürüne kazandırılmış müthiş eserler.









Öyle tek tek açılışlar; haberlerde kaybolup gidiyor. Ama böyle bir kitapta toplanınca insanın içinden bir alkış kopuyor. Çünkü onlarca müze, yüzlerce kazı, dev kütüphaneler, festivaller. Şahyapıt konser salonları, restorasyonlar, yurtdışındaki kültür varlıklarımıza uzatılan eller, geri getirilen tarihi eserler, yeni sahneler, sayfalarca sıralanıyor.

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Bakan Ersoy neler yaptıklarını sorular sorarak anlatıyor.

Ve diyor ki: “Aziz Türk milletine Kültür ve Turizm Bakanı sıfatıyla hizmet etme onurunu yaşadığım 5 yıllık dönemin bir özet sunumu, emanetlerine nasıl sahip çıktığıma dair milletime karşı sorumlu olduğum bir hesap dökümüdür.”

Birkaç gündür bu kitabı okuyorum. Anadolu’nun hemen her yerinde, her kasabasında bir eser var.

Keşke herkes Türkiye için gurur kaynağı diyebileceğim bu kitabı edinebilse. Bu eserleri görse.

En azından bu pazar günü... İstedim ki sayfamıza sığdığı kadarıyla, bu yapılanları anlatayım.

Bakan Ersoy bütün soruları sorduktan sonra şöyle diyor: “Cevapları bilenler için bir selam ve saygı duruşudur bu eser.”

Sonra mektubu özetle şöyle bitiriyor:

“Vizyonu ve iradesiyle arkamızda duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerimizin ifadesidir bu eser.”









2. YÜKSELEN MÜZECİLİK

445 sayfalık kitapta o kadar çok eser var ki.

Örneğin müzeler...

122 müze müdürlüğü... 368 özel müze...

427 bin özel müze eser ve obje... 279 bin koleksiyoncu eser ve obje...

96.264 restorasyon ve konservasyon...

Dahası var.

Açılışı Atatürk tarafından yapılan İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde 205 olan eser sayısı bugün 12 bine ulaşmış durumda.

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Batman Hasankeyf Müzesi... Bursa İznik Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi’nden Muğla Bodrum Sualtı Müzesi’ne, Kocaeli Atatürk Redif Müzesi’nden Kilis Alaeddin Yavaşça Müzesi’ne kadar Türkiye’nin değişik illerinde 21 müze...

Böyle rakamları verince pek anlaşılmıyor. Ama kitaptaki fotoğraflara bakarak okuyunca gerçekten insan etkileniyor. Hatta tek tek gezmek istiyor.

Bana göre bu kitap iç turizm için bir rehber niteliğinde.

O illere gidip o kültür eserlerini gezmek bir ülkeyi ve binlerce yıllık kültürünü tanımak değil midir?

Özetleyerek gidersem:



3. KIŞLADAN KÜTÜPHANEYE









5 yılda 131 kütüphanenin hizmete açılmasını bir yere not alırsak, bir kışlanın kütüphaneye dönüştürülmesi fikri bile beni etkiliyor. Rami Kışlası kütüphane... Hele 51 bin metrekarelik peyzaj alanında 4200 kişilik oturma kapasitesiyle çocuktan yetişkine uzanan dev okuma salonları, Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve konferans alanlarını görünce “Mutlaka gezmeliyim” diyorum...



4. KİLİSELER

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Nevşehir Ürgüp’te St. Theodora Kilisesi... Paşabağlar’da St. Simon Kilisesi. Derinkuyu St. Theodoros Trion Kilisesi. Tokalı Kilisesi. Kızılçukur Vadisi Üzümlü Kilisesi. Ve Trabzon Sümela Manastırı... Toplam 517 eser restore edilmiş...

Özellikle Bosna Hersek’de, Kosova’da, Kuzey Makedonya ve Suriye’de yapılan restorasyonlar Osmanlı kültür varlıklarını yaşatmak açısından tarihi değerdedir...









5. 2 MİLYON TİYATRO İZLEYİCİSİ

5 yılda 15 yeni tiyatro sahnesi kazanılmış. Bugün 83 sahnede 2 milyon seyirci tiyatroya kavuşmuş...



6. DÜNYA MİRASINDA ANADOLU

2018 yılında Göbeklitepe ve 2021 yılında Malatya Aslantepe Dünya Miras Listesi’ne kaydoldu. Böylece Anadolu’nun varlık sayısı 19’a yükseldi...









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7. KAÇIRILAN ESERLERİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ

2018-2023 yılları arasında tam 7 bin 701 adet kültür varlığı Türkiye’ye geri getirildi.

Tabii bu öyle kolay bir şey değil. Bakan Ersoy bu iş için çok özel bir ekip oluşturdu. Ben onlara “tarihin dedektifleri” diyorum. Bu genç “Indiana Jones”lar sabırla, inatla dünyadaki koleksiyonları, müzeleri tarıyor. Anadolu’ya ait eserleri tespit edip hukuk davaları açıyor. Çok zorlu bir süreçtir bu...









8. HAVALİMANINDAKİ ANADOLU TARİHİ

İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’yi tanıtım için müthiş bir proje gerçekleştirilmiş. Havalimanı Müzesi...

“Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesi-Tahtın yüzleri” sergisi.

Düşünün, İstanbul’a yılda 15 milyon transit yolcu iniyor. İşte bu yolcuların ayağına bir müze götürüldü. 15 milyon transit yolcu bu tarihin içinden geçerek binlerce eseri görüyor ve Anadolu’yu tanıyor.

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Arkadaşlar... Daha buraya Göbeklitepe gibi bir insanlık mirasını, etnografya müzelerini, toprak ve sualtında yapılan 4 bini aşkın kazıyı alamadım.

Ve en önemlisi...

TİKA’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırdığı “hasretteki Osmanlı Sancağı” ile dünyanın dört bir tarafında yaptığı kültür desteğini yazamadım.

Onlar da bir sonraki pazara...

Sağlıcakla kalın...