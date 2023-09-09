Bakan Ersoy sezon biterken çok net açıkladı: Turizmde hedef tamam gelir 56 milyar dolar

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u arayıp sordum: “Sayın Bakan’ım, turizm gelirlerimiz hangi noktada? Hedefler tutuyor mu?” Bakan Ersoy çok kesin bir cevap verdi: “Yıl sonu itibarıyla hedefi tutturuyoruz. Yani 56 milyar dolar turizm geliri hedefimiz tamamdır.”

1) Orta Vadeli Program’ı okurken “Ödemeler Dengesi” başlığı altındaki “Politika ve Tedbirler” bölümünde bir detay dikkatimi çekti.

18’den 22’ye kadar olan 5 madde turizmle ilgiliydi.

Ana başlıklar halinde neler yapılacağı kapsamlı bir şekilde yazılmıştı.

Dizi, film ve animasyonların yurtdışına ihracına verilecek destekten günübirlik ev kiralamalarında kayıt dışını önlemek için sertifika uygulamasına, sağlık turizminden 12 ay turizm projesine kadar bir dizi hazırlık okudum.

İşte o zaman merak ettim.

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Bütçemizin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen turizm gelirlerinde durum neydi?

OVP’ye etkisi ne olacaktı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u aradım:

- Sayın Bakan’ım, turizm gelirlerimiz hangi noktada? Hedefler tutuyor mu?

Bakan Ersoy çok kesin bir cevap verdi:

- Biz yaptığımız plana ve verdiğimiz söze sadığız. Yıl sonu itibarıyla hedefi tutturuyoruz. Yani 56 milyar dolar turizm geliri hedefimiz tamamdır.

2) GRAFİKLER ANLATIYOR

Biraz araştırınca gördüm ki... Türkiye 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçi ağırlamış. Düşünün ki: Bu rakam turizmde rekor yıl olan 2019’daki 26 milyon 524 bin rakamından çok fazla. Yani yeni bir rekor geliyor.

3) RUS TURİSTLER İLK SIRADA

2023’ün ilk 7 ayında gelen turistler içinde Ruslar yine birinci sırada.

Ardından Almanlar geliyor. Üçüncü sırada İngilizler...

Bu arada Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgarlar ilk 7 ayda dördüncü sırayı oluşturuyor.

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4) RUSYA AMBARGOSUYLA TÜRKİYE SIKIŞTIRILAMAZ

Bu rakamları şunun için veriyorum.

Orta Vadeli Program’ı kapsayan dönemde Rusya ile ilişkiler gerek turizm, gerek müteahhitlik ve enerji açısından çok önemli bir etki yaratacak.

Belki de programın başarısında rol oynayacak.

İşte bu nedenle...

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan ambargoyu ekonomik açıdan Türkiye’ye yansıtmak Türkiye’nin makro ekonomik hedeflerine de aykırı düşüyor.

Yalnızca Türkiye’ye gelen Rus turistlerin oranı bile bu gerçeği çok net ortaya koyuyor.

Tabii Türkiye’yi enerji istasyonu yapma projesinden nükleer santrallara, yaş sebze meyve ihracatından müteahhitlik hizmetlerine kadar Rusya ile ilişkilerin önemi ortada.

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Bu gerçeklere rağmen Rus turistlere banka hesabı açtırmamak, kısıtlama istemek aslında ambargoyu Türkiye’ye uygulamak anlamına gelmiyor mu?

O nedenle Türkiye’yi Rusya’ya uygulanan ambargoya ortak etmek Türkiye’nin menfaatlerine aykırıdır.

Orta Vadeli Program’da...

İç dinamikler kadar Rusya ile ilişkilerden turizm gelirlerine kadar bir dizi etken, faktör var...

Turizm gelirlerimizin önemini işte bu açıdan değerlendiriyorum.