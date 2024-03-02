Artık canlarımızı zehirliyorlar

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Mamalar konur. O diğerlerini beklerdi.

Tıpkı bir bebek gibi başını yastığa koyup;

Oyuncak ayısını dişlerinin arasına alıp öyle uyurdu. Adı Miço’ydu.

Ve inanın o yalnızca bir köpek değildi.

İnsanın algı evreninin çok ötesinde;

Başka bir dünyadan bakıp, bizim dilimizi anlayan; Ama bizim algı kapasitemiz yetmediği için;

Onun dilini anlayamadığımız bir canlıydı.

Bir sabah yürüyüşünde yol kenarlarına zehirli et atan katiller tarafından öldürüldü.

Failleri meçhul, ama taammüden işlenmiş bir cinayetti bu.

Miço’yu çok seviyorduk. Daha göz yaşlarımız kurumadan bir başka haber geldi.

Bu defa Miço’nun kardeşi Maya, yine katiller tarafından atılan zehirli etlerle ağzından köpüklerle yere serildi.

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Maya veterinere zor yetiştirildi.

Serumlar verildi. Midesi yıkandı. Çok şükür o kurtuldu.

Fethiye Kayaköy’de yaşanan bu cinayetler üzerine araştırmaya başladım.

Baktım ki kısa süre önce harika bir kangal yine zehirlenmiş. Ve daha niceleri.

Aşağılık katiller zehir atmaya devam ediyorlar. Durmadım. Araştırmaya devam ediyordum ki...

2- GÖKÇEADA’DA KÖPEK KATLİAMI

Bu defa Gökçeada’dan acı haber geldi: “Gökçeada’da köpekler zehirlendi. Belediye Başkan Vekili, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun detaylı olarak araştırıldığını söyledi. İlçedeki güvenlik kameraları belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce inceleniyor. Ölen köpekler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak gömüldü. Olay savcılığa intikal etti.”

Dahası var.

Arnavutköy’den Antalya’ya kadar her yerden zehirlenen köpek haberleri geliyor.

Daha geçen gün bir zehirli katil Bodrum’da yakalandı.

Bir kediyi tekmeleyerek öldüren o cani...

Kedileri asitle öldüren manyak.

Kayseri’de köpek dövüşü düzenleyen vahşiler.

Hiç durmuyorlar.

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Niye durmuyorlar? Çünkü ceza almıyorlar.

Kediyi tekmeleyerek öldüren katil için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ne oluyor?” diye sormasaydı o mahkeme bu kararla bitecekti.

Kediyi tekmeleyerek öldüren alçağa nasıl “iyi niyet indirimi” veriliyor anlamış değilim.

3- SAYIN BELEDİYE BAŞKANLARI SEÇİM SÖZLERİNİZDE CANLAR YOK MU?

Bu acılı olayları aktardıktan sonra... İçimizi yakan bu haberlerden sonra... Açıktan soruyorum:

- Sayın belediye başkanları...

Yönetimine talip olduğunuz şehirlerde insanlar için her türlü sözü veriyorsunuz. Alt yapı. Üst yapı...Kentsel dönüşüm. Bunlar tamam. Ama ben şimdi canlarımız için bir “zihniyet dönüşümü”nü soruyorum.

Kendisini bu gezegenin tek sahibi zanneden o kibirli insanlık için soruyorum:

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Bu canlarımız için ne yapacaksınız? Onları barınak, zehir ve işkence arasında mı bırakacaksınız?

Çözümünüz nedir?

Hangi partiden olursanız olun.

Bizim canların siyasi partisi yok. Onların oyları yok.

Bir çözüm önerin biz de görelim. Onlar adına da oy atalım.

Güle güle sevgili Miço.

Seni ve cinayete kurban giden hiçbir arkadaşını unutmayacağız...