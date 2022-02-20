Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu

Canım kedim “Deniz” ve diğer canlar için yazıyorum...
Gıdada KDV yüzde 1’e indi.
Sağ olsunlar...
Ama ya bizim canlarımız...
Onların da gıdaları var.
Üstelik onların seçme hakkı da yok. Yani onlar için pazara gidip en ucuz sebzeyi de alamıyoruz.
Belirlenmiş kuru gıdaları yemek zorundalar.
Taraftar öylesine dolu ve öylesine üzgün ki... Morale acıkmış, galibiyete susamış. O nedenle çok tepkili.
Daha ilk golde tribünden, “Yönetim istifa” sesleriyle birlikte kafalar protokole doğru dönmeye başladı.
Gözler Ali Koç’u arıyordu. Ama Koç orada değildi (Umarım bir sağlık problemi yoktur). Bir ara protokoldeki bir kişiyi Ali Koç’a benzettiler. Oraya doğru bakışlar arttı. Sinirler gerildi. Psikoloji şuydu:
iKiNCi GOL COŞTURDU AMA...
Fener ilk golü yedikten sonra; Derin bir sessizlik... Hücümda ‘alkışlar...’
Hemen ardından top kaybında ‘ıslıklar.’ Fener bir pozisyona girdiğinde “Haydi Fener” tezahüratı...
İki saniye sonra bir top kaybı ve aynı taraftardan gelen “Yuuuuuhhhh” sesleri. İki dakika önce alkışlayan taraftar...
İki dakika sonra, “Yönetim istifa” diye ayaklanan tribünler..
Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...
Gerçekten de öyle...
Şu hale bakar mısınız?
ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...
CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.
Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.
Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.
Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...
Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...
Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...
İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...
Görme engelli Hilal’in mahallesini...
Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...
Buyurun izleyelim...
Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...
Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...
Peki nasıl oluyor bu?
İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...
Saat saat anlatayım...
ANKARA... SALI: 15.30
Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı
Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”
İşte böyle çevreci dostlar...
O harika sahilde...
O muhteşem kıyıda...
O rezaleti görünce isyan etmiştik...
Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...
Derme çatma barakalar... Ve çöpler...
Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu
O gece annesine sarılırken, fısıldıyordu: “Anne, ben yarın güneş doğmadan gidiyorum...”
Annesinin gözünde yaşlar. Ama çaresiz.
Çünkü biliyordu ki kızı bir akşam eve dönmeyecekti. Ya tecavüze uğrayacak ya da öldürülecekti.
AZA 16 yaşındaydı ve önünde 4 bin kilometreye yakın bir yol vardı...
Türkiye’ye bir varsa... Gerisi kolaydı. Ama o da biliyordu ki:
Diğer arkadaşları gibi bir mucizeyi deniyorlardı...
Afganistan’dan çıkmak bir mesele. Ve İran’a çıkan dağ yolları.
Ve sonra hayali Avrupa...
Ablası Yunanistan’daydı.
Bir kardeşi İran’da yaşıyordu.
Ve sabah gün ışımadan birkaç arkadaşıyla düştü yollara AZA...
Ardında annesinin gözyaşları. Önünde kan, ter ve tehlikelerle dolu bir yol...
Düşünün...Ve bir de haritaya bakın...
Böylesi ancak filmlerde görülür. O da gerçek değildir.
Ama AZA’nın yürüdüğü bu 7 aylık “ıstırap yolu” bütünüyle gerçektir.
17 yaşındaki genç kız kim bilir neler yaşadı.
Kim bilir hangi ölümlerin, hangi tecavüzlerin, hangi acıların kıyısından geçti.
Geceleri soğukta, bir tepenin kıyısında, mağaramsı bir oyukta...
Bazen ıssız bir sokakta uyukladı.
AZA 7 ay sonra Van’a ulaştı.
(Aslında bu cümleyi yazarken bile utanıyorum... 7 ayda ulaştı diye yazıp geçiyorum ya... Ama nasıl? 2 bin gün. 2 bin gece. Yalnız.)
Van’da sınırı geçerken yakalandı...
AZA perişandı. Hayalleri uçup gitmişti. Neyseki Türkiye’ye kadar ulaşmıştı...
Birkaç göçmen kızla birlikte Sevgi Evi’ne yerleştirildi. En azından sıcak bir yemek, sıcak bir yatak... Tecavüz korkusuyla titrediği geceler son bulmuştu...
2) MERAL HANIM’LA TANIŞMA
Aradan günler geçti. AZA örnek tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
Bir sabah yetkililer geldi:
“Hazırlanın bakalım, sizi misafir olarak davet eden var”
AZA, “Kim acaba?” diye sordu:
- Vali Bey’in evine çaya davetlisiniz. Sizlerle konuşmak istiyor.
Vali Mehmet Emin Bilmez Ardahan’da olduğu gibi göçmenlerle özel olarak ilgileniyordu.
Ve elbette eşi Meral Bilmez...
Meral Hanım her fırsatta göçmen kızlarla konuşuyor, onların dertlerini ve hayallerini dinliyordu.
O gün de öyle oldu...
3) ALLAH’TAN NE İSTERSİN?
Kızlar başlarından geçenleri anlatırken Meral Hanım AZA’ya sordu:
- Nasıl geldin buralara?
- 7 ay sürdü efendim. Babamı kaybetmiştik. Norveç’e giden bir kadının hikâyesini duydum. Hayal kurdum. Anneme söyledim ve çıktım yola... Orada her gün ölüm korkusu vardı...
- Peki kızım, Allah’tan Afganistan için bir iyilik istesen neyi isterdin?
Evet arkadaşlar şimdi AZA’nın verdiği cevaba dikkat edin:
- Allah’tan dileğim şu olurdu. Afganistan’ın yüksek surlarla ikiye ayrılmasını isterdim. Bir tarafa iyiler, bir tarafa kötüler yerleştirilsin. Böylece kötüler iyilere zarar vermesin.
- Yani Allah’tan bütün insanların iyi olmasını istesen daha güzel değil mi?
- Ben orada gördüm ki bu mümkün değil efendim...
Pakistanlı aileyi ziyaretleri sırasında...
4) VALİ BEY’İN İNSANLIK DERSİ
AZA o kadar çok etkilemişti ki... Meral Hanım ve Vali Bey, uluslararası kuruluşlarla temasa geçmeye karar verdiler.
Madem Norveç hayali vardı.
Madem bu hayal için 7 ay her türlü güçlüğe göğüs germişti.
Görüşmeler, yazışmalar ve haber geldi...
5) ÖZGÜR BİR KADIN OLARAK NORVEÇLİ AZA
Evet arkadaşlar...
AZA şimdi Norveç’te yepyeni bir hayatın kapısından geçmiş, özgür bir kadın olarak çalışmaktadır...
Bu haberi DHA’dan okuyunca ister istemez şöyle dedim:
“Bir hayat, bir hayal... Ve inanılmaz güçlükler. Her gün gözümüzün önünde yaşanıyor... İnsanlık olarak seyrediyoruz...”
Neyi seyrediyoruz?
Bu acımasız insan ticaretini...
İşte Van DHA’dan Behçet Dalmaz’ın haberi:
“Van Valisi Mehmet Emin Bilmez 2021 yılında yaklaşık 150 şok evinin yıkıldığını, 1900 insan kaçakçılığı yapan organizatörün yakalandığını açıkladı...”
İşte bu bilgiyle çarpıldım...
1900 insan kaçakçılığı organizatörü...
Köle taciri yani...
Sanki 250 yıl öncesindeyiz... Afrika’da yapılan köle ticareti gibi...
Van Valisi Bilmez ve eşi Meral Hanım o acılı insanlarla tek tek ilgileniyorlar...
İyi ki varlar...
İyi ki varsınız Meral Hanım...
Kim bilir AZA’nın Afganistan’daki annesi nasıl dualar ediyordur size...
NOT: Hassasiyetler nedeniyle Aza’nın fotoğrafını yayınlamıyorum.