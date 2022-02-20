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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu
GeriFatih ÇEKİRGE Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

Yazarın tüm yazıları

Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu

20 Şubat 2022

O gece annesine sarılırken, fısıldıyordu: “Anne, ben yarın güneş doğmadan gidiyorum...”

Annesinin gözünde yaşlar. Ama çaresiz.

Çünkü biliyordu ki kızı bir akşam eve dönmeyecekti. Ya tecavüze uğrayacak ya da öldürülecekti.

AZA 16 yaşındaydı ve önünde 4 bin kilometreye yakın bir yol vardı...

Türkiye’ye bir varsa... Gerisi kolaydı. Ama o da biliyordu ki:

Diğer arkadaşları gibi bir mucizeyi deniyorlardı...

Afganistan’dan çıkmak bir mesele. Ve İran’a çıkan dağ yolları.

Ve sonra hayali Avrupa...

Ablası Yunanistan’daydı.

Bir kardeşi İran’da yaşıyordu.

Ve sabah gün ışımadan birkaç arkadaşıyla düştü yollara AZA...

Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu

Ardında annesinin gözyaşları. Önünde kan, ter ve tehlikelerle dolu bir yol...

Düşünün...Ve bir de haritaya bakın...

Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu

Böylesi ancak filmlerde görülür. O da gerçek değildir.

Ama AZA’nın yürüdüğü bu 7 aylık “ıstırap yolu” bütünüyle gerçektir.

17 yaşındaki genç kız kim bilir neler yaşadı.

Kim bilir hangi ölümlerin, hangi tecavüzlerin, hangi acıların kıyısından geçti.

Geceleri soğukta, bir tepenin kıyısında, mağaramsı bir oyukta...

Bazen ıssız bir sokakta uyukladı.

AZA 7 ay sonra Van’a ulaştı.

(Aslında bu cümleyi yazarken bile utanıyorum... 7 ayda ulaştı diye yazıp geçiyorum ya... Ama nasıl? 2 bin gün. 2 bin gece. Yalnız.)

Van’da sınırı geçerken yakalandı...

AZA perişandı. Hayalleri uçup gitmişti. Neyseki Türkiye’ye kadar ulaşmıştı...

Birkaç göçmen kızla birlikte Sevgi Evi’ne yerleştirildi. En azından sıcak bir yemek, sıcak bir yatak... Tecavüz korkusuyla titrediği geceler son bulmuştu...

2) MERAL HANIM’LA TANIŞMA

Aradan günler geçti. AZA örnek tavırlarıyla dikkat çekiyordu.

Bir sabah yetkililer geldi:

“Hazırlanın bakalım, sizi misafir olarak davet eden var”

AZA, “Kim acaba?” diye sordu:

- Vali Bey’in evine çaya davetlisiniz. Sizlerle konuşmak istiyor.

Vali Mehmet Emin Bilmez Ardahan’da olduğu gibi göçmenlerle özel olarak ilgileniyordu.

Ve elbette eşi Meral Bilmez...

Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu

Meral Hanım her fırsatta göçmen kızlarla konuşuyor, onların dertlerini ve hayallerini dinliyordu.

O gün de öyle oldu...

3) ALLAH’TAN NE İSTERSİN?

Kızlar başlarından geçenleri anlatırken Meral Hanım AZA’ya sordu:

- Nasıl geldin buralara?

- 7 ay sürdü efendim. Babamı kaybetmiştik. Norveç’e giden bir kadının hikâyesini duydum. Hayal kurdum. Anneme söyledim ve çıktım yola... Orada her gün ölüm korkusu vardı...

- Peki kızım, Allah’tan Afganistan için bir iyilik istesen neyi isterdin?

Evet arkadaşlar şimdi AZA’nın verdiği cevaba dikkat edin:

- Allah’tan dileğim şu olurdu. Afganistan’ın yüksek surlarla ikiye ayrılmasını isterdim. Bir tarafa iyiler, bir tarafa kötüler yerleştirilsin. Böylece kötüler iyilere zarar vermesin.

- Yani Allah’tan bütün insanların iyi olmasını istesen daha güzel değil mi?

- Ben orada gördüm ki bu mümkün değil efendim...

Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğuPakistanlı aileyi ziyaretleri sırasında...

4) VALİ BEY’İN İNSANLIK DERSİ

AZA o kadar çok etkilemişti ki... Meral Hanım ve Vali Bey, uluslararası kuruluşlarla temasa geçmeye karar verdiler.

Madem Norveç hayali vardı.

Madem bu hayal için 7 ay her türlü güçlüğe göğüs germişti.

Görüşmeler, yazışmalar ve haber geldi...

Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu

5) ÖZGÜR BİR KADIN OLARAK NORVEÇLİ AZA

Evet arkadaşlar...

AZA şimdi Norveç’te yepyeni bir hayatın kapısından geçmiş, özgür bir kadın olarak çalışmaktadır...

Bu haberi DHA’dan okuyunca ister istemez şöyle dedim:

“Bir hayat, bir hayal... Ve inanılmaz güçlükler. Her gün gözümüzün önünde yaşanıyor... İnsanlık olarak seyrediyoruz...”

Neyi seyrediyoruz?

Bu acımasız insan ticaretini...

İşte Van DHA’dan Behçet Dalmaz’ın haberi:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez 2021 yılında yaklaşık 150 şok evinin yıkıldığını, 1900 insan kaçakçılığı yapan organizatörün yakalandığını açıkladı...”

İşte bu bilgiyle çarpıldım...

1900 insan kaçakçılığı organizatörü...

Köle taciri yani...

Sanki 250 yıl öncesindeyiz... Afrika’da yapılan köle ticareti gibi...

Van Valisi Bilmez ve eşi Meral Hanım o acılı insanlarla tek tek ilgileniyorlar...

İyi ki varlar...

İyi ki varsınız Meral Hanım...

Kim bilir AZA’nın Afganistan’daki annesi nasıl dualar ediyordur size...

NOT: Hassasiyetler nedeniyle Aza’nın fotoğrafını yayınlamıyorum.

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Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Şubat 2022
Bu yazıyı bir gazeteci olmaktan çok evinde hayvan besleyen birisi olarak yazıyorum...

Canım kedim “Deniz” ve diğer canlar için yazıyorum...

Gıdada KDV yüzde 1’e indi.

Sağ olsunlar...

Ama ya bizim canlarımız...

Onların da gıdaları var.

Üstelik onların seçme hakkı da yok. Yani onlar için pazara gidip en ucuz sebzeyi de alamıyoruz.

Belirlenmiş kuru gıdaları yemek zorundalar.

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Kadıköy’de aşk ve öfke

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

19 Şubat 2022
Fenerbahçe-Slavia Prag maçını tribünden izledim, taraftarın psikolojisine baktım... Fener bir pozisyona girdiğinde “Haydi Fener” tezahüratı... İki saniye sonra bir top kaybı ve aynı taraftardan gelen “Yuuuuuhhhh” sesleri. İki dakika önce alkışlayan taraftar... İki dakika sonra, “Yönetim istifa” diye ayaklanan tribünler. Aşk ve öfke bir arada. Ama işin asıl acıklı tarafı şurada: Futbolcular ve yönetim, taraftardan moral bekliyor... Taraftar da o morali takımdan almak istiyor.

Taraftar öylesine dolu ve öylesine üzgün ki... Morale acıkmış, galibiyete susamış. O nedenle çok tepkili.

Daha ilk golde tribünden, “Yönetim istifa” sesleriyle birlikte kafalar protokole doğru dönmeye başladı.

Gözler Ali Koç’u arıyordu. Ama Koç orada değildi (Umarım bir sağlık problemi yoktur). Bir ara protokoldeki bir kişiyi Ali Koç’a benzettiler. Oraya doğru bakışlar arttı. Sinirler gerildi. Psikoloji şuydu:

iKiNCi GOL COŞTURDU AMA...

Fener ilk golü yedikten sonra; Derin bir sessizlik... Hücümda ‘alkışlar...’

Hemen ardından top kaybında ‘ıslıklar.’ Fener bir pozisyona girdiğinde “Haydi Fener” tezahüratı...

İki saniye sonra bir top kaybı ve aynı taraftardan gelen “Yuuuuuhhhh” sesleri. İki dakika önce alkışlayan taraftar...

İki dakika sonra, “Yönetim istifa” diye ayaklanan tribünler..

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Uydular üzerinden Birinci Dünya İletişim Savaşı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

14 Şubat 2022
“Bu artık tarihin ilk iletişim savaşıdır. ABD sürekli olarak ‘savaşın tarihini’ veriyor... Rusya yalanlıyor... Ukrayna’dan kaçan kaçana olduğu için ekonomik olarak çöküyor. Dünya, henüz başlamayan bir savaşı sanal ortamda yaşıyor.”

Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...

Gerçekten de öyle...

Şu hale bakar mısınız?

ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...

CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.

Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.

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Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

13 Şubat 2022
Haberi okuyup fotoğraflara bakarken Yeşilçam filmlerine gittim.

Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.

Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...

Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...

Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...

İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...

Görme engelli Hilal’in mahallesini...

Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...

Buyurun izleyelim...

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Bakan Ersoy: ‘35 milyar doları nasıl hesapladık?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

12 Şubat 2022
Pandeminin en ağır dönemlerinde...

Turizmin kapandığı günlerde...

Dünyanın tıkandığı sırada...

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:

“24 milyar dolar...”

Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...

Ama oldu...

Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...

EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...

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93 yaşındaki Zeliha Hanım’ın hakkını arama hikâyesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

7 Şubat 2022
Cumartesi günü “Medikal enflasyon” diye bir kavram ortaya atmıştım.

Ve bir de “kelepçe sözleşme”...

Onlarca mesaj geldi.

Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.

Yani:

Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.

İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...

Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.

Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.

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Gökçeada’da İncil’den dualar okuyan Sayın Bakan, size çok masum iki sorum var

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

6 Şubat 2022
Gökçeada'da bir tören...

Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...

Rum cemaati orada...

Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.

Muhteşem bir manzara...

Herkes mutlu...

Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...

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Medikal enflasyon mu sağlıkta vurgun mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

5 Şubat 2022
Önce yakın bir dostum aradı: “Fatih, çıldırmamak elde değil. Özel sağlık sigortası, yenileme için öyle bir zam yapmış ki... Yüzde 50 zam olur mu kardeşim. Soruyorsunuz, enflasyon yüzde 34 neden yüzde 50 zam... Cevap, medikal enflasyon varmış...”

Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...

Sonra biraz araştırdım...

Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.

Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.

Bir de örtülü tehdit var:

- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...

Peki ne oluyor?

Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.

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Alanda moral buysa sahayı siz düşünün!

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

4 Şubat 2022
Galatasaray Futbol Takımı'nın Antalya Havalimanı'ndaki fotoğrafları çok ama çok şey anlatıyor... Bu görüntüler, Galatasaray'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gösterdi. Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın... Sanki cenazeye gelmişler. Arda mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok. Marcao’nun gözlerine bakar mısınız? Gerilim filminin son sahnesi gibi. Babel’in bakışları yerde... Ya Torrent? “Nereden düştüm buraya!” diyen boş bakışlarda... Kaçarak geçiyorlar otobüse. Oysa Galatasaray böyle mi gelir Antalya’ya! Taraftara sarılmalar. Zafer işaretleri. Hiçbiri yoktu. İşte o yüzden soruyorum: Alana böyle indilerse; sahayı siz düşünün!

Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...

Evet...

Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..

Şu fotoğraflara bakar mısınız...

Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...

Sanki cenazeye gelmişler...

Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...

Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.

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Küllerinden doğan bir efsane izledim

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

31 Ocak 2022
Avustralya Açık Tenis Turnuvası final maçı...

36 yaşındaki efsane Nadal...

26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...

Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...

Çünkü orada her şey vardı...

Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...

Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...

Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...

Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?

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Cumhuriyet'in kızlar köprüsü

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

30 Ocak 2022
Sabiha o kadar heyecanlıydı ki...

Onca tuhaf bakış altında...

Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...

Ama o bunları hiç umursamıyordu...

Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.

Yıl 1933...

Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...

Ama kolay değildi...

Çünkü...

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Figüran Vedat’ın kâbusu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Ocak 2022
Vedat Gümüşgöz ‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filminde kısacık bir sahnede oynamıştı. Rolü bitince de film ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ancak Facebook sayfasına da koyduğu bu fotoğraf 5 yıl sonra kâbusu oldu. Buradan hem film ekibine hem de işini kaybettiği için suç duyurusu yaptığı savcılığa sesleniyorum...

Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:

“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”

Şimdi merak ediyorum...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?

Önce olayı aktarayım...

SADECE BİR ROLDÜ

Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:

“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”

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Ay görevi için milli roket hazır

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ocak 2022
Ankara’da sessiz sedasız ilerleyen bir proje var...

“Ay görevi ve Milli Roket”

Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...

Uzay deyince, konular da heyecanlı...

Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...

Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:

“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”

Peki ne yapılıyor?

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Fatih Terim başkan olacak mı? İşte yanıtı... 

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ocak 2022
Galatasaray’dan ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor... Herkes şunu merak ediyor: Şimdi ne yapacak?

Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...

· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.

Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.

Terim’e gelen mesajları biliyorum.

“Durma arkandayız” diyenler...

“Başkan ol” diyenler..

“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...

ADAŞ...

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Ay yıldızların gecesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Ocak 2022
Ben İstiklal Marşımızı hiç bu kadar sessiz ve hiç bu kadar coşkulu seyredip dinlememiştim...

İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...

İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...

Gözyaşı mesafesinde izledik...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...

Göğsünde ay yıldız olan...

Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.

Geceyi düzenleyen Bakan

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Yine o harita

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Ocak 2022
Yıllar sonra yine bir ABD heyeti...

Yine Irak’ın kuzeyi...

Yine Barzani ziyareti...

Ve yine bir harita...

O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...

İşte o harita önceki gün yine hortladı...

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...

Fotoğrafa bakar mısınız?

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Fatih Terim aday olur mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Ocak 2022
“Ben kendim hallederim...”

Bu söz Fatih Terim’den...

Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...

Peki ne anlama geliyor?

Ama asıl soru şu:

- Terim ne yapacak?

Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?

Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:

1)

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Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Ocak 2022
Bu soruyu Ankara’daki AB Büyükelçisi soruyor.

Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...

Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...

Peki nasıl oluyor bu?

İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...

Saat saat anlatayım...

ANKARA... SALI: 15.30

Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı

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Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Ocak 2022
4 Ocak günü Çevre Bakanlığı’ndan Antalya Aksu Belediyesi’ne bir yazı gidiyor.

Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”

İşte böyle çevreci dostlar...

O harika sahilde...

O muhteşem kıyıda...

O rezaleti görünce isyan etmiştik...

Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...

Derme çatma barakalar... Ve çöpler...

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