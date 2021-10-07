Yarasalar ve fareler sarayı basınca ne oldu

Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
Yarasalar ve fareler sarayı basınca ne oldu
Cumartesi sabahı bizden önce yabancı bir gazeteci grubu Arslantepe’deymiş.
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
1) BU ŞEHRE VE SARAYA GİREN İNSANIN ÖMRÜ UZADI MI
İNSANOĞLUNUN tarihine bakınca şunu görüyoruz. Toplumlar geliştikçe insan ömrü de uzuyor.
Ancak Arslantepe’de farklı bir durum var.
Arslantepe’de ilk sarayı kuran, yerleşik düzene geçen insanın ömrü uzamamış, tam aksine kısalmış. İşte bunda depoda bulunan tohumların etkisi var.
Bu hikayeyi Francesca’dan dinliyoruz:
“İnsanoğlu avcı toplayıcı dönemdeyken üç avantajı vardı. Bir kere av peşinde koşuyordu. Yani daha hareketliydi. Yerleşik düzene geçince, saraya yerleşince daha az hareket eder oldu.
İkincisi, avcılık döneminde et yiyordu. Yani protein alıyordu. Burada ise tarım başladı. Depodaki buğday temel gıda maddesi oldu. Yani karbonhidrat. Yani şeker. Bu da ilk aşamada insanın ömrünü kısalttı. Ömrünün kısalmasında bir etken daha var.”
Birbirine yakınlaşan insan aynı zamanda salgın hastalıklara da davet çıkarıyordu.
Ve hastalıkların yayılmasına yardım edecek canlılar da artık hazırdı.
Fareler ve yarasalar...
Arkeologlar her yaz 2 ay çalışıyor. Böyle binlerce kalıntı bulunuyor. Sonra bunların restorasyonu başlıyor.
2) ARSLANTEPE FARELERİ SARAYI BASIYOR VE HİKÂYE DEĞİŞİYOR
ARSLANTEPE kazılarında MÖ 3600 yılına gelindiğinde, arkeologların karşısına ilginç bir iskelet çıktı. Kral mezarları, insan kalıntıları üzerinde çalışmaya alışmış arkeologlar için belki ilk bakışta ilginç bir iskelet değildi bu.
Ancak arkeoloji bilimi sadece çanak, çömlek, duvar, heykel ve silah beşgeninden çıkıp, aynı zamanda bir hayat tarzı ve insan hikâyesi mesleği haline gelince, o iskeletin anlamı da insanınki kadar büyüdü.
Bulunan bir fare iskeletiydi.
Sonra birçok başka fare iskeleti bulundu. Francesca bunu şöyle anlatıyor:
“İnsan avcı toplayıcı hayat biçiminden buradaki gibi yerleşik hayata geçince birçok şey değişti. İnsanlarla birlikte hayvanlar da yerleşik düzene geçti.
Evcil hayvanlar ortaya çıktı.”
Tabii doğada vahşi halde bulunan fareler de insanla birlikte bu evlere yerleşti. Yani şehirlerin sakini haline geldi.
Bu arada, sırada bir başka iskelet daha vardı.
3) SARAYDAKİ YARASA KEMİKLERİ COVID-19’UN TARİHİNİ Mİ ANLATIYOR
ARSLANTEPE’de fare iskeletinden sonra arkeologların alışık olmadığı bir iskelet daha bulundu.
Bu iskelet bir yarasaya aitti.
Demek ki farelerle birlikte yarasalar da yerleşim yerlerine inmişti. İşte bu noktada tıp arkeolojisi devreye giriyor.
Acaba fare ve yarasanın da yerleşik düzene geçmesi, daha sonraki yıllarda insana musallat olacak veba ve bugünkü COVID-19 virüslerinin de yerleşik düzene geçip insan kalabalığına karışmasına mı yol açmıştı...
Muhtemelen öyle.
Arkeolojik iskelet yolculuğumuz şimdi insan iskeletleriyle devam edecek.
4) EVİN ALTINDAKİ ÇANAK TABUTTA YATAN ÇOCUK İSKELETİ KONUŞUYOR
BU yazki kazıda bulunan en önemli bulgulardan biri büyük bir çanak içindeki çocuk iskeletiydi. Bir süre sonra bir başka yerde yine bir çocuk iskeleti bulundu.
Bunlar MÖ 3600 yılına ait iskeletlerdi. Her ikisi de mezara cenin şeklinde konmuştu. Yani bacakları karnına çekilmiş, başı da karnına doğru eğilmişti. Ana rahminde yatıyor gibiydiler.
Asıl ilginç olanı toprak çanak şeklindeki bu tabutlar içinde yatan çocukların evlerin altında gömülü olmasıydı.
Çocuklar neden evin altına gömülmüştü? Francesca anlatıyor: “Çünkü o dönem toplumunda çocuk belli bir yaşa kadar ailenin mülkiyetinde görünüyor. Ondan sonra toplumun üyesi oluyor. Dolayısıyla çocuk çok küçük ölürse, ailenin yaşadığı evin altına gömülüyor. Ergen hale geldikten sonra ölürse ortak mezarlığa gömülüyor.”
5) BU ÇOCUKLAR KIZ MIYDI ERKEK Mİ, NİYE BİLİNEMİYOR
“NE yazık ki iskelete bakıp cinsiyetini tespit etmek mümkün değil. Çünkü erkek ve kız çocuğunun kemik yapısı 13-14 yaşına kadar farklılaşmıyor, birbirine çok yakın gidiyor. Kız çocuğunun leğen kemiklerinin doğuma uygun hale gelmeye başlaması daha sonraki yıllarda belli oluyor.”
Bize aile hayatı hakkında ilk bilgileri veren bu iki küçük çocuğun iskeleti şimdilik bir depoya kondu. Seneye antropolog gelecek. DNA testleri yapılacak. Ve o çocuklar bize belki de başka hikâyeler de anlatacak. Arslantepe’nin çocuk hikâyesi burada bitmiyor. Bu yazki kazılarda çok şaşırtıcı bir şeyler daha bulundu.
6) O KADAR KÜÇÜK ALANDA ÇOK SAYIDA FETÜS KALINTISI BULUNDU
FRANCESCA ile küçük çocuğun gömülü olduğu toprak çanağın önünde konuşmaya devam ediyoruz. Bana bugüne kadar hiçbir arkeolojik kazıda duymadığım çok ilginç bir bilgi veriyor. Kazı yapılan alanda çok sayıda fetüs kalıntısı bulmuşlar.Yani doğmadan ölmüş çocuklar. “Annenin rahminde mi kalmış, yoksa düşük mü?” diye soruyorum. Düşük fetüslermiş.
Niye bu kadar çok fetüs var, onlar da bu sorunun cevabını henüz bilmiyorlar. Bugüne kadar korku filmlerinde veya 19’uncu yüzyıldan kalkmış tıp laboratuvarlarında özel ilaçla dolu kavanozlarda görmeye alıştığımız fetüsün MÖ 3600’de bir yerleşim yerinde bulunması çok ilginç. Arslantepe’nin sessiz fetüsleri de konuşmak için antropologları bekliyor. Bu noktadan itibaren o çocukları doğuran kadınların dünyasına geçiyoruz. Orada da çok ilginç bir hikâye var.
MeToo ARKEOLOJİSİ
7) KADINA KARŞI ŞİDDET ARSLANTEPE’DE Mİ DOĞDU
İKİ yıl önce MeToo hareketi başladığında Francesca ve ekibi Arslantepe’de kazmaya devam ediyorlardı. Tabii ki MeToo hareketinin ayak sesleri buralara kadar ulaşmıştı. Arslantepe’nin her gün biraz daha ayağa kalkan duvarları bize kadınlar hakkında da çok farklı ve bizi şaşırtacak hikâyeler anlatmaya başlıyordu.
İnsanoğlunun avcı-toplayıcı toplumdan yerleşik düzene geçmesi, aslında gelişmenin en önemli aşamalarından biri kabul ediliyordu. Gerçekten öyle mi?
Francesca’ya soruyorum: Kadın, avcı-toplayıcı dönemde mi daha eşitlikçi ve güçlüydü, yerleşik düzene geçip evde oturmaya başlayınca mı... “Kadın, yerleşik düzende erkeğe daha bağımlı hale geldi. Bu da kadını erkek karşısında güçsüzleştirdi. Bugün bildiğimiz manadaki erkek egemen toplumun başlaması da bu aşamadadır.”
O söylemedi ama benim yorumum şu: Kadına karşı ilk şiddet hareketleri belki de bu geçişle başladı.
8) ‘ALDATMA’ NE ZAMAN BAŞLADI DAĞDA MI, ARSLANTEPE’DE Mİ
GEZİNİN sonuna doğru geliyorduk. Kafamdaki son hınzırca soruyu şöyle sordum: “Peki kadın-erkek ilişkilerinde ‘aldatma’ dediğimiz olay ne zaman başladı?”
Francesca müstehzi bir ifade ile “İsterseniz sorunuza tersine çevirip cevap vereyim, daha kolay anlaşılır” deyip devam ediyor: “Bu sorunun cevabı ‘Aile ne zaman başladı?’ sorusundan sonra alınabilir. Aile hiç şüphesiz yerleşik düzene geçişle ortaya çıktı. Aile olunca ‘aldatma’ kavramı da ortaya çıktı.”
Arslantepe’nin iskeletler ve kadınlar dünyasına yolculuğumuz burada sona eriyor. ‘Aslan’ın altındaki bu dünyanın bize daha anlatacak çok hikâyesi var.
SON
TEŞEKKÜR
Bana yaptığı yardımlardan dolayı, şehrini büyük sevgi ve tutkuyla anlatan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a;
Kazı Heyeti’nin mükemmel Türkçe konuşan sempatik, hikâyesini tutkuyla anlatmayı çok iyi bilen başkanı Francesca Balossi Restelli’ye;
O gün bize her türlü misafirperverliği gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, kazı görevlilerine, belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu yazı onlar sayesinde ortaya çıktı.