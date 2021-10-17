Sonradan görme bir züğürdün o sorusu

Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Sonradan görme bir züğürdün o sorusu
Dün size 85 metrelik bir megayatı bütün iştahımla anlattım.
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Tansu’yla birlikte ilk mavi yolculuğu işte kiraladığımız bu tekne ile yaptık.
*
Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama tahminim, 10 metreden olsa olsa bir metre daha fazladır.
O yıl Fransa’da Türkiye Cumhuriyeti devletinin burslu öğrencisi olarak okuyorum.
Tansu’yla evleneli henüz bir yıl bile olmamış.
Paramız yetmediği için, kiralamak için 13 arkadaş bir araya gelmek zorunda kaldık...
13 uğursuz gelir diye bir de 14’üncü kişi aldık.
*
İşte bu tekneyle 6 gün gezdik Gökova’da...
Teknenin açık alanında Tansu’yla birlikte Gökova gökyüzünün yıldızları altında uyuduk.
Çökertmeyi, İngiliz Koyu’nu, Karacasöğüt’ü ilk defa bu tekneyle keşfettik...
Bizim için bir megayattı...
Hiç unutmadık...
Geçen perşembe akşamı 85 metrelik Victorious megayatıyla Kuleli Askeri Lisesi’nin önünden geçerken o günleri düşündüm.
İşte o an geldi aklıma o hınzır sonradan görmüş sorusu...
“85 metrelik bir megayat almak nasıl bir duygudur?”
*
Vural Ak’ın anlattığına göre dünyanın en büyük megayatı 176 metreymiş ve fiyatı 1 milyar dolarmış...
Bu tekne 85 metre ve fiyatı 125 ile 200 milyon dolar arasında bir şey...
Acaba bu para o insan ne için ne ifade eder? Nasıl bir psikolojiyle bakar o tekneye?
*
Şundan dolayı soruyorum.
Benim 9.5 metrelik bir teknem vardı.
120 bin dolara almıştım.
Ama sonra bakım masrafları, kıyıda dururken insan kaçakçıları tarafından çalınır korkusu, dalgalar alır götürür mü endişesi...
Sonunda sattım.
*
Peki bir megayata 150 milyon veya 1 milyar dolar veren adamın hissiyatı nasıldır?
Bunu anlamanın tek yolu vardı...
O “sonradan görme züğürt” sorusunu sormak...
“Vural Bey, 1 milyar dolara megayat alan bir insanın duygusu nasıl bir şeydir?
O para, mesela benim gibi bir insan neyi alırsa, o duygunun aynısıdır?”
O ADAMIN MEGAYATA ÖDEDİĞİ PARA, SENİN ŞUNA ÖDEDİĞİN PARAYA EŞTİR
VURAL Ak önce yemeğin başında verdiği rakamları tekrarladı.
“Dünyada böyle bir megayatı alacak insan sayısı 4 bin...
Bu boyda teknesi olan insan sayısı 150...
Bunlardan 50’si Arap kraliyet ailelerinin üyeleri...”
Dünya nüfusu 7 milyar 753 milyon olduğuna göre, demek ki geriye 7 milyar 749 milyon insan kalıyor.
Benim durumumda olan insan sayısını bilmiyorum, ama milyarlar değilse bile epey milyonlar olabilir.
Şimdi benim soruma gelirsek...
O dört bin kişinin cebinden bir megayat için çıkan paranın benim cebimdeki karşılığı nedir?
*
Vural Ak’ın hesabı şöyle:
“Mesela bir Renault Megane almışsın gibi diyebilirim...”
*
Bir Megane fiyatı 310’la 360 bin lira arası. Şöyle bir düşündüm...
Acaba ikinci el bir Megane desek daha doğru olabilir mi...
Yani gece iç rahatlığı ile uykuya dalabilmek için diyorum.
TÜRKİYE’NİN YENİ MEGATRENDİ
25 GRAMLIK ARKASI GÖRÜNEN LAHMACUN
İKİ günden beri Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” adıyla Türkiye gündemine oturan sergisi için Diyarbakır’dayım.
Buraya son olarak pandemi öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la gelmiştim. Diyarbakır beni çok şaşırttı.
Salı günü size çok farklı bir Diyarbakır yazacağım.
Bugünkü konumuz ise tam pazarlık...
Diyarbakır’da lahmacun tarihi açısından devrim sayılabilecek bir ölçü geliştirildi. 25 gramlık lahmacun...
Bardak lahmacundan söz etmiyorum... Bildiğimiz büyük lahmacun...
*
Lahmacun hastasıyım ama ilk defa gramla ifade edilen bir lahmacun duyuyorum.
Yerimiz, Sur içinde, “Diyarbakır Lahmacun Merkezi”...
Mehmet Öke ve kardeşleri işletiyor.
Buranın özelliği belki de Türkiye’nin en ince ve hafif lahmacununu üretmek.
*
Şimdi gelin bu lahmacun devrimini, ustasının ağzından dinleyelim...
TARTTIĞIMIZ LAHMACUN HAMURU KAÇ GRAM ÇIKTI
“BU lahmacuna arkadan baktığınızda şeffaf gibidir, iç harcını görürsünüz.”
DENEME SONUCU: Işığa tutuyor bakıyorum... Gerçekten görünüyor.
“Hamurunun ağırlığı 25 gramdır. El yordamıyla yaptığımız için iki aşağı, üç yukarı olabilir. Piştikten sonra bu hamur 18 grama iner.”
DENEME SONUCU: Birkaç tanesini tartıyoruz. 20 ile 27 gram arasında çıkıyor.
*
İç malzemesinin ağırlığı ise 75 gram civarında.
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KULLANILAN UN: “İki tür un kullanıyoruz, beyaz un ve irmik altı un. Onun kıtırlığını bu veriyor.”
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MAYALAMA:
“Eski usul mayalama yapıyoruz. Hamurla hamuru mayalıyoruz.”
VEGAN LAHMACUN, İBO KARİZMASINI ÇİZER Mİ
KULLANILAN YAĞ: “Üç çeşit yağ kullanıyoruz. Aromasını vermesi için kuyruk yağı kullanıyoruz. Biraz margarin ve sıvı yağ.”
*
MALZEMESİ: “Diyarbakır lahmacununun ötekilerden farkı, etli oluşudur. Dana eti kullanıyoruz. Domates, soğan, maydanozu doğradıktan sonra bunu yıkarız.”
*
BİBER: “İki çeşit biber kullanıyoruz. Biri sizin deyişinizle isot, öteki bizim buranın yerel biberi.”
*
PİŞİRME: “Kullandığımız fırın Diyarbakır’ın en eski taş fırını. Orada meşe odunu kullanıyoruz.”
*
ÇEŞİTLERİ: “Acılı, bol acılı, ekstra acılı, acısız lahmacun. Bir de vegan lahmacunumuz var.”
Başlıktaki soruya gelince...
Vegan lahmacun İbrahim Tatlıses karizmasını bozar mı...
Bence bozsa bile yenir...
OSMAN HOCA SORUSU
LAHMACUN-SİMİT PARİTESİ NEDİR
BİRÇOK Türk ve Kürt gibi ben de hamur işi hastasıyım.
Lahmacun, pide, pizza, makarna... Her gün yiyebilirim.
Ama tabii yiyemem.
Çünkü karbonhidrat... Çünkü şeker.
Ayrıca gluten alerjim var. O nedenle 25 gramlık lahmacun lafını duyunca kulaklarım dikildi.
Hemen bir hesap yaptım.
Günlük diyet kurlarıyla lahmacun-simit paritesi nedir?
Bu lahmacundan kaç tane yiyebilirim? Hesap kolay.
Bir simidin hamuru 100 gram. Demek ki bundan 4 tane yersem bir simit yemiş oluyorum.
Bu bana uyar, ama yine de Osman hocaya sormam lazım.
Hocam, bir oturuşta kaç tane yiyebilirim bu lahmacundan...
HAFTANIN ŞARKISI
AJDA’NIN SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN ŞARKISI NİHAYET
NEREDEYSE iki ay önce dinleyip yazmıştım.
Ajda Pekkan’ın yeni şarkısı “Bi Tık” çok iyidi. Ritim, müzik düzenlemesi, sözler 10 numara.
Herhalde Ajda’nın titizliği yüzünden şarkının çıkması epey gecikti. Ancak bir yerlerden sosyal medyaya sızdı ve daha çıkmadan hit oldu.
İşte o şarkı nihayet geçen cuma streaming platformlarına kondu.
Şarkı önce “Sunrise Remix”i ile çıktı.
Ritmi şu sonbahar ruh halime çok uygun.
Hep diyorum ya...
Ajdasız ve Sezensiz bir Türkiye olmaz...
Tarkansız da olmaz Ahmet Kayasız da... Tabii ki, Ezhelsiz de...
Türkiye hepsiyle daha güzel...
YENİ MÜZİK
ROD STEWART SEVENE VİNTAGE BİR ROD STEWART
ROD Stewart epeydir yeni bir şarkı çıkarmıyordu. “Great American Song Book” adı altında yaptığı, çok başarılı eski klasikleri yeniden yorumlaması dışında yeni bir şarkı gelmiyordu.
Pandemi döneminde ise daha çok eski şarkılarının remix’lerini yaptı.
Geçen cuma yeni bir şarkı çıkardı.
Adı “Hold On”...
Bildiğimiz 1970’lerdeki, 80’lerdeki Rod Stewart geleneğine bağlı bir şarkı.
Yeni bir tarafı yok.
Bildiğimiz Rod Stewart... Kendi payıma özlemişim onun bu müziğini...