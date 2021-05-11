Son YouTube videoları kadar renkli değil ama daha önemli

Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Son YouTube videoları kadar renkli değil ama daha önemli
İki milyon kişinin YouTube’da yayınlanan üç video yayınını hayretler içinde izlediği gün, bir başka insan o videolar kadar renkli olmayan, ama onlardan çok daha önemli bir şeyi söyledi.
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
*
Kılıçdaroğlu’nun bu cümlesi beni 21 yıl öncesine götürdü.
15 Haziran 2000 günüydü...
Genel yayın yönetmenliği koltuğunda 10’uncu yılımdı.
O sabah odama girdiğimde masamın üzerinde bir mektup buldum.
Gazeteci büyüğümüz Mithat Perin yazmıştı.
Mithat Perin 1950’li, 60’lı yılların çok önemli gazetecilerinden biriydi.
Rahmetli Adnan Menderes’e ve Demokrat Parti’ye yakın bir gazeteciydi.
27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada’da hapis yatanlardandı.
*
Bu mektubu yazdığı günlerde hastaydı. Artık gözleri iyi görmüyordu.
Yazdıkları sanki ağabey bir meslektaşımın vasiyetnamesi gibi gelmişti bana.
Mektubun konusu ‘Devri sabık yaratmak’ kavramıydı.
O günlerde Türkiye yine bugünkü gibi bir durumdaydı.
Siyasette intikam duygularının, kan davalarının acısını çok çekmiş, kendisi de intikam duyguları ile dolu olabilecek bir insan bu dünyadan ayrılırken hepimize şunu diyordu:
“Siyasette intikamdan, kan davasından uzak durun...”
*
İşte tecrübeli bir gazeteci, kıdemli bir siyasi mahkûm ve görmüş geçirmiş bir siyasetçi olarak Perin’in hasta yatağından yazdığı mektup.
Ey bu ülkenin makul insanları...
Kılıçdaroğlu’nun sözlerini bir de bu mektubun ışığında okuyun...
21 YIL ÖNCE MASAMDA BULDUĞUM O MEKTUPTA ŞUNLAR YAZILIYDI
“Değerli meslektaşım,
Hastalığım Türkiye iç politikasını izlememe şimdilik engel olmuyor.
Geçmişe yönelik kıyaslamalar yapıyor, bunlardan kendime göre sonuçlar çıkarıyor ve değerlendirmeler yapıyorum.
*
‘Devri sabık yaratmak’ ne demektir?
Demokrat Parti 1950’de iktidar olunca, başbakanlığa ve parti genel başkanlığına getirilen Adnan Menderes, çok sonra öğrendiğimize göre, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın muhalefetine rağmen, ‘Devri sabık yaratmayacağız’ prensibini ve iradesini ortaya koydu.
Bu ne demektir?. Yani Demokrat Parti iktidarı, 1950’ye kadar olan dönemin iktidarlarından, Halk Partisi yönetici ve sorumlularından hesap sormayacak, enkaz aldık edebiyatı ile o devri aşağılamayacak, iç politikada hatta 1946 seçimlerinin bile hesabını soramayacaktı.
*
İç politikada kan davası gütmenin bizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmaktan hep geri bıraktığını görüyoruz.
20 yılda, üç askeri darbe, iki askeri isyan bizi en azından 50 yıl geride bıraktı.
Bu süreç içinde Meclis’in çalışmalarına baktığımız zaman sayısız soruşturma komisyonları, sayısız yolsuzluk, hırsızlık iddiaları, sayısız güvenoylamaları...
Sonuç hep bir siyasi kan davası.
*
Rahmetli Adnan Menderes’in ‘Devri sabık yaratmayacağız’ iradesinin, bugünkü liderlere hatırlatılmasının, siyasette iç barışın sağlanmasında önemli bir anahtar olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle sana bu mektubu yazıyorum.
Mithat Perin”
CUMHURİYET’E GÖNDERİLEN BU MESAJ ŞAHSİ Mİ... YOKSA
Hafta sonu art arda gelen iki ‘güzel hareket’ var ki...
İflah olmaz iyimserliğim yine depreşti.
İlk olay aslında sıradan ve nezaket gereği gibi de görülebilecek bir şey...
Bir paragraflık mesaj....
Ama öyle bir yere öyle biri tarafından gönderilmişti ki...
İster istemez “Bir dakika” dedim ve düşündüm...
Olay şu...
Cumhuriyet gazetesi geçen hafta kuruluşunun 97’nci yılını kutladı.
Okurlardan, siyasi parti liderlerinden, sanatçılardan gelen çok sayıda kutlama mesajı vardı.
Ama aralarında biri vardı ki çok dikkatimi çekti.
Yazan Naci Bostancı’ydı...
Mesajını aynen aktarıyordum...
*
“Haber ve görüşlerine karşı eleştirel bir gözle baktığım, ancak demokratik bir toplum için varlığını, farklılığını önemli gördüğüm Cumhuriyet gazetesinin 97’nci yaşını kutlarım...”
İlk bakışta ne var bunda diyebilirsiniz...
Şu var...
Naci Bostancı AKP Grup Başkanvekili...
Ve mesajının o unvanını da yazarak göndermiş.
Yani kurumsal bir mesaj bu...
Epeydir iktidar yanlısı partiden muhalif bir medyayla gitmiş böyle bir mesaj görmedik.
Demokratik bir ülkede yaşayan her siyasetçiden beklenen bir anlayışa sahip bir mesaj bu.
İyimser yanım kendi kendine sordu.
Acaba bu AKP’de, medya ve özgürlükler konusunda yeni bir anlayışın işareti mi?
Türkiye basın özgürlüğü konusunda bu mesaja hâkim olan anlayış birliğine gelirse, çok önemli bir mesafeyi almış olacak.
*
Hafta sonunda bana umut veren tek işaret bu değildi.
Bir de CHP kanadından gelen bir işaret daha var.
KÜÇÜKÇEKMECE, KÜÇÜK BİR EXLİBRİS VE BÜYÜK BİR JEST
GEÇEN hafta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’den bir albüm aldım.
İstiklal Marşı’nın yazılışının 100’üncü yılı dolayısıyla yapılmış bir projenin parçası. Belediye, 100 sanatçıdan İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılını anlatan 100 “Exlibris” çizimi istemiş.
*
Exlibris, kitapların iç kapaklarına veya ilk sayfalarında bir yere konan, o kitabın kime ait olduğunu gösteren bir çizim.
Türkiye’nin önde gelen sanatçıları yaratıcı ve güzel Exlibris örnekleri hazırlamışlar. Buraya kadar sadece güzel bir proje olarak sevdim.
Ancak Belediye Başkanı bir şey daha yapmış.
*
Albümün girişinde “Yadıgar-i Misak-ı Milli” başlıklı İstiklal Marşı 10’uncu kıtasından oluşan hatıra kartpostalı var.
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahraman komutanlarının fotoğrafları ile donatılmış.
Albümün geri kalan kısmında ise benim çok hoşuma giden bir şey yapılmış.
PARTİLİ BİR BAŞKAN İSTİKLAL MARŞI EXLİBRİS’LERİNİ KİME İTHAF EDER
BELEDİYE başkanı, bu Exlibris’lerin her birini Türkiye’de hayatta bulunan bir kişiye ithaf etmiş.
Sizce CHP’li bir başkan bunları kime ithaf eder...
Sizi merakta bırakmayayım...
Alper Güldü’nün Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun için çizdiği Exlibris
Birinci sırada, büyük sanatçı Devrim Erbil’in çizdiği Exlibris’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ithaf etmiş...
Onun arkasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop var.
Uğur Çalışkan’ın çizdiği Exlibris CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ithaf edilmiş.
İyi Parti Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de...
Tabii HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da...
Onun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geliyor.
Ece Uğur’un Çanakkale Belediye Başkanı için çizdiği Exlibris
Bu arada Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da listede...
Bir de parti ayrımı yapılmaksızın Türkiye’nin 81 şehrinin belediye başkanlarına ithaf yapılmış.
Kerem İşçanoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için çizdiği Exlibris
CHP’li başkan hiç ayırım yapmamış...
İstiklal Marşı hepimizin, bu milletin duygusuyla, her birine bu projede bir yer vermiş.
Güzel hareketti bu...
Çok güzel hareket...
Başkanı kutluyorum ve bu bizi bir araya getirici tutumu için teşekkür ediyorum.
CEMAL SÜREYA HAYRANLARI, ONU HANGİ DİZELERİ İLE HATIRLARDINIZ
KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı’nın gönderdiği ikinci kitap ise “Cemal Süreya’yı Anmak” isimli albümdü.
Belediyenin Cemal Süreya çizimleri ve 40 sanatçının onun dizeleriyle kurduğu ilişkiyi anlatan eserlerini sergilemiş.
Kitap o serginin bir tür kataloğu...
Bir Cemal Süreya hayranı olarak albüme onun hangi dizeleri alınmış diye baktım.
İşte o dizelerden bazıları.
‘SEVİŞMEK’ FİİLİ OLMAZSA O HARİKA DİZE ANLAŞILIR MI
ALBÜMÜN kapağındaki dize şu:
“Hayat kısa kuşlar uçuyor...”
Öteki sayfalardaki bazı dizeler de şunlar:
“Bütün kara parçalarında... Afrika dahil...” (Tabii şiirin ilk bölümündeki bu dizenin başındaki “sevişmek” fiili de eklenseydi daha iyi olurdu. En azından bana bu haliyle eksik geldi.)
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?”
“Düğmemi kim diktiyse onunla evlendim abi.”
“Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.”
“Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun...”
“Sizin hiç babanız öldü mü...”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin