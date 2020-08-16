Soğutuculu cam tabuttaki diktatörün tahta dönüşü

Uçak Havaii’deki Nicmak Amerikan hava üssüne indiğinde, en çok çalışanlar Amerikan maliye bakanlığına bağlı gümrükçüler oldu.
Çünkü uçağın getirdiği yolculara ait eşyaların gümrük kaydı 23 sayfa tutmuştu.
Yolcularla birlikte 23 devasa sandık gelmişti. Ayrıca 12 valiz dolusu eşya getirmişlerdi.
67 rafı dolduracak kadar elbise vardı.
Ve 413 parça mücevher...
*
Gelenler Filipinleri 21 yıl boyunca yöneten, dünyanın en pis ve en korrupt (yolsuzluğa bulaşmış) diktatörlerinden biri olan Ferdinand Marcos ve ailesiydi...
*
İşte bu kirli diktatör ailenin hikâyesi 2019 yılında “Kingmaker” adı altında bir belgesel haline getirildi.
Film aslında ailenin imajını temizleme çabalarını anlatıyor.
İşte bu film BluTV’de gösterilmeye başladı ve geçen hafta notlar alarak seyrettim.
*
Sonra Marcos Ailesi’nin hayatı ile ilgili güvenilir kaynaklardan ne bulduysam okudum.
Bu da benim yazılı belgeselim...
1- MANİLA GÜZELİ 11 GÜNDE EVLENİYOR
VIKIPEDIA’nın “kleptokrat”, yani “hırsız” diye tanımladığı Filipinler diktatörü Ferdinand Marcos 11 Eylül 1917 günü doğdu.
Hitler, Stalin, Mussolini gibi diktatörler “yeni” kelimesini çok sever. Nitekim Marcos da siyasi kariyerine “Yeni Toplum Hareketi” içinde başladı.
1949 yılından itibaren ise artık Filipinler parlamentosunun bir üyesiydi. Ondan 12 yıl sonra 2 Temmuz 1929 günü, başkent Manila’da bir kız çocuğu doğdu.
Adı Imelda Remedios Visitacion Romualdez’di...
Imelda yoksul bir ortamda çok güzel bir kız olarak büyüdü...
Talih ilk defa kapısını 18 yaşındayken çaldı ve bulunduğu bölgenin güzeli seçildi...
Sonra Filipinler güzeli oldu...
İşte tam o sırada genç bir siyasetçinin dikkatini çekti...
O siyasetçi Ferdinand Marcos’tu...
Tanışmalarından 11 gün sonra evlendiler ve yakın tarihin tanıdığı en kirli nehir romanı başladı...
2- KARIM SÖZ KONUSUYSA SİYASETİ BIRAKIRIM
IMELDA evliliğinin ilk yıllarında politikaya hiç alışamadı. Güzel bir evi vardı ama bu ev hiç onun yuvası olamıyordu. Çünkü sabahtan akşama politikacılar ve ziyaretçilerle doluydu.
İşte o yıllarda depresyon geçirdi ve Amerika’da bir psikiyatra gitti.
Psikiyatr anında teşhisi koydu... Bu çevreden çıkacaksın. Teşhisi orada bulunan kocasına da söylediğinde şu cevabı aldı:
“Eğer karımın hayatı söz konusuysa yarın politikayı bırakıyorum...”
Bu söz Imelda’ya çok koydu...
Kendisini, siyaseti bırakacak kadar seven bir kocası varsa onun kariyerine mani olup mutsuzluğuna yol açmamalıydı...
Bu hayatı kabullenecek, kendisi de politikanın içinde olacaktı...
Çizdiği yeni yol onu ülkesinde “Çelik Kelebek” denilen “Diktatörün arkasındaki güçlü kadın”a götürecekti.
Ancak asıl nehir roman Ferdinand Marcos’un 1965 yılında başkan seçilmesiyle başladı...
3- DALLAS DİZİSİNDE BEKLENEN İLK SEKS SKANDALI PATLIYOR
ANCAK başkanlığın üçüncü yılında hiç beklemedikleri bir şey oldu. Her Dallas dizisinde beklenen şey...
Bir seks skandalı...
Aralarındaki aşk, büyük ve büyülü bir aşktı...
Ama araya bir başka kadın girdi.
1968 yılında Ferdinand Marcos Amerika’nın Nashville kentinde yaşayan Dovie Beams adlı bir aktristle tanıştı. İşin tuhafı Imelda Marcos’un gençliğine çok benzeyen bir kadındı.
İlişki önceleri çok gizli kaldı...
Ancak 1970 yılında hiç beklenmeyen bir şey oldu...
4- YATAĞIN ALTINDAKİ SES KAYIT CİHAZI KAMPUS RADYOSUNDA
IMELDA Marcos bu ilişkinin farkına vardı... Kocasına baskı yaparak bu ilişkiyi bitirtti...
Ancak bu defa ex sevgili harekete geçti ve herkesi hayretler içinde bırakan bir şey yaşandı.
Olay 1971 yılında Manila Üniversitesi kampusunda yayın yapan öğrenci radyosunun yayınladığı bir ses bandıyla patladı. Ses kaydında bir kadınla bir erkeğin oral seks yaptığını gösteren konuşmalar vardı.
Erkek Filipin Devleti Başkanı Ferdinand Marcos...
Kadın ise gizli sevgilisi Doveie Beams’dı... Bandı Manila Üniversitesi’ndeki muhalif öğrenciler yayınlamıştı. Sızdıran ise bizzat Dovie Beams’tı...
Marcos’la sevişirken yatağın altına ses kayıt cihazı koymuş ve sevişmeyi baştan sona kaydetmişti. Ortalık bir anda karıştı... Ama asıl çileden çıkan Marcos’un büyük aşkı, karısı Imelda’ydı...
Her an bir çılgınlık yapabilirdi... Ferdinand Marcos her şeyle rağmen bu skandalı başarılı bir şekilde söndürdü...
Bedeli ihtiraslı karısının eline olağanüstü bir güç vermekti...
O da başkent Manila metropolünün sınırsız yetkili valiliğiydi... Böylece perde arkasında ikinci bir diktatör doğmuştu.
5- OHAL İLAN EDİLİYOR VE EN ZENGİN DİKTATÖR DOĞUYOR
BU skandal ve ülkede büyüyen muhalefet Marcos’ları bir dönüm noktasına getirdi.
Bu iş böyle gitmeyecekti ve artık ülkeyi demir yumrukla yönetme zamanı gelmişti. Bu süreç 1972 yılında ilan edilen OHAL ile başladı.
Dokuz yıl süren bu sıkıyönetim döneminin bilançosu şuydu:
* 34 bin kişi işkence gördü.
* 3 bin 240 kişi kamusal alanlarda öldürüldü.
* 398 kişi kayboldu.
Ve bir de Marcos Ailesi’nin dünya milyarderi olma süreci başladı...
Marcos önce bir para kasası olan “elektrik idaresini” istedi.
Şirketin sahibi, ülkenin en büyük ailelerinden biriydi...
Önce, “Şirket sahibinin oğlu başkana suikast düzenleyecekti” iddiası ortaya atıldı.
Başkanın oğlu tutuklandı, yargılandı ve idama mahkûm edildi...
İşte tam o sırada aracılar babasından şirketi satmasını istedi.
440 milyon dolarlık şirket yarı fiyatına satıldı... Kime...
Tabii ki Marcos Ailesi’nin emanetçisine...
Sonra sıra 500 bin kişinin çalıştığı şeker şirketine geldi...
O da ailenin örtülü envanterine girdi. Ve onu ülkenin bütün stratejik ve kârlı şirketleri takip etti... Tekstil, sigara, bankacılık, sigorta...
Sonuçta ülke ekonomisinin yüzde 60’a yakını başkan ve yakınlarının elindeydi...
Tabii bu da yetmedi...
Cinayetler başladı...
Ülkenin muhalefet lideri öldürüldü...
6- KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN ÖZEL DEMİRYOLU YAPILIYOR
DİKTATÖRLÜKLE birlikte şaşaalı bir hayat da başladı...
Kızını evlendirmek için özel bir demiryolu ve otel yaptırdı. 200 yıllık bir kilise renove edildi... Düğün arabaları Avustralya’dan, atlar Fas’tan getirildi. Japonya’nın ödediği savaş tazminatı onların İsviçre hesabına gitti.
Sadece İsviçre bankalarında 69 hesap açıldı.
Ancak bu sırada halk artık bu baskı, şaşaa ve lüksten gına getirmeye başlamıştı. Gösteriler başladı... Günlerce sürdü. Tam bu sırada, hayatı boyunca kendisini destekleyen Amerika yönetimi desteğini çekti. Ve sonunda oturdukları saray halk tarafından basıldı...
Marcos ve onlarla bu serveti paylaşan 80 kişi Amerikan ordusunun sağladığı uçakla Havaii’ye kaçmak zorunda kaldı...
Aile 10 milyar dolarlık bir servete sahipti...
Bulunabilen her şeylerine el konuldu ama bunun sadece 4 milyar doları geri getirilebildi.
Geri kalan para kayıptı...
7- 38 PARÇALIK MICHELANGELO’LU KÜLTÜR HAZİNESİNİ KİM KAÇIRDI
SÜRGÜNDEN sonra New York 66’ncı Cadde’deki evlerinden 18 tekerlekli bir TIR’la eşyanın götürüldüğü tespit edildi. Bunlar arasında Michelangelo, Goya, Monet, Braques, Pissaro, Picasso, Van Gogh’un da bulunduğu 38 parça sanat eseri Havaii’den gemiyle bir yere gönderilmişti...
Eserlerin Adnan Kaşıkçı’nın yardımıyla Amerika ve Filipinler dışına çıkarıldığı iddia edildi.
Sürgün Marcos Ailesi için kolay olmadı. Haklarında Amerika’da binlerce dava açıldı. Ancak zamanında gelen bir ölüm hem onu hem aileyi kurtardı. Dünyanın en kirli diktatörü Ferdinand Marcos 28 eylül 1989’da öldü. Ancak bu aile için dram değil, tam aksine kurtuluşun kapısını açtı.
Çünkü yıllarca bu yozlaşmış aileyi destekleyen Amerikan yönetimi, dava sırasında kirli ilişkilerin daha fazla ortaya çıkmaması için olayı örtbas etme yoluna gitti. Mahkeme aileyi suçsuz buldu.
8- DİKTATÖRÜN CESEDİ MUMYALANIP SOĞUTUCULU CAM TABUTA KONUYOR
ÖLMÜŞ diktatörler mumyalanmayı çok sever... Cesedi mumyalanarak ailenin özel mozolesine soğutuculu bir cam tabuta konuldu. Filipinler’in demokratik yolla seçilen hükümeti 1992 yılında ailenin ülkesine dönmesine izin verdi. Ancak Imelda Marcos, kocasının askeri bir törenle Filipin Kahramanlar Mezarlığı’na gömülmesine izin verilinceye kadar naaşı soğutuculu cam tabutta tuttu.
Peki sonra ne oldu?
İnanılmaz şeyler...
* Önce Imelda Marcos senatör seçildi.
Başkan adayı oldu ama 7 aday içinden ancak beşinci sırada yer alabildi.
* Sonra oğlu başkan yardımcılığı seçimine girdi ve kaybetti...
* Ama başkan seçilen Rodrigo Duterte, sandıklar kapandıktan sonra herkesi şoka sokan bir açıklama yaptı.
9- YENİ BAŞKANIN SEÇİM GÜNÜ YAPTIĞI ŞOK AÇIKLAMA
SEÇİMDE kendisine gizli para yardımı yapan kaynağın Marcos Ailesi olduğunu açıkladı...
2016’daki bu seçimden hemen sonra 18 Kasım günü Ferdinand Marcos ülkenin “kahramanlar mezarlığı”na gömüldü...
Onu izleyen 6 ay içinde Filipinler’de cinayetler başladı...
Uyuşturucuyla mücadele görünümü altında binlerce siyasi muhalif öldürüldü...
Soğutuculu cam tabuttaki diktatör 40 yıl sonra yine iktidardaydı...
Ve kayıp 6 milyar dolar, cam bir tabutun içinde ona tekrar iktidarın yolunu açmıştı...
Soğutuculu cam tabuttaki diktatörün tahta dönüşü
26 Şubat 1986 günü, Filipinlerin Manila şehrinden kalkan bir C-141 uçağı, içindeki yolcuları ve yükü Havaii’ye götürdü.
Uçak Havaii’deki Nicmak Amerikan hava üssüne indiğinde, en çok çalışanlar Amerikan maliye bakanlığına bağlı gümrükçüler oldu.
Çünkü uçağın getirdiği yolculara ait eşyaların gümrük kaydı 23 sayfa tutmuştu.
Yolcularla birlikte 23 devasa sandık gelmişti. Ayrıca 12 valiz dolusu eşya getirmişlerdi.
67 rafı dolduracak kadar elbise vardı.
Ve 413 parça mücevher...
*
Gelenler Filipinleri 21 yıl boyunca yöneten, dünyanın en pis ve en korrupt (yolsuzluğa bulaşmış) diktatörlerinden biri olan Ferdinand Marcos ve ailesiydi...
*
İşte bu kirli diktatör ailenin hikâyesi 2019 yılında “Kingmaker” adı altında bir belgesel haline getirildi.
Film aslında ailenin imajını temizleme çabalarını anlatıyor.
İşte bu film BluTV’de gösterilmeye başladı ve geçen hafta notlar alarak seyrettim.
*
Sonra Marcos Ailesi’nin hayatı ile ilgili güvenilir kaynaklardan ne bulduysam okudum.
Bu da benim yazılı belgeselim...
1- MANİLA GÜZELİ 11 GÜNDE EVLENİYOR
VIKIPEDIA’nın “kleptokrat”, yani “hırsız” diye tanımladığı Filipinler diktatörü Ferdinand Marcos 11 Eylül 1917 günü doğdu.
Hitler, Stalin, Mussolini gibi diktatörler “yeni” kelimesini çok sever. Nitekim Marcos da siyasi kariyerine “Yeni Toplum Hareketi” içinde başladı.
1949 yılından itibaren ise artık Filipinler parlamentosunun bir üyesiydi. Ondan 12 yıl sonra 2 Temmuz 1929 günü, başkent Manila’da bir kız çocuğu doğdu.
Adı Imelda Remedios Visitacion Romualdez’di...
Imelda yoksul bir ortamda çok güzel bir kız olarak büyüdü...
Talih ilk defa kapısını 18 yaşındayken çaldı ve bulunduğu bölgenin güzeli seçildi...
Sonra Filipinler güzeli oldu...
İşte tam o sırada genç bir siyasetçinin dikkatini çekti...
O siyasetçi Ferdinand Marcos’tu...
Tanışmalarından 11 gün sonra evlendiler ve yakın tarihin tanıdığı en kirli nehir romanı başladı...
2- KARIM SÖZ KONUSUYSA SİYASETİ BIRAKIRIM
IMELDA evliliğinin ilk yıllarında politikaya hiç alışamadı. Güzel bir evi vardı ama bu ev hiç onun yuvası olamıyordu. Çünkü sabahtan akşama politikacılar ve ziyaretçilerle doluydu.
İşte o yıllarda depresyon geçirdi ve Amerika’da bir psikiyatra gitti.
Psikiyatr anında teşhisi koydu... Bu çevreden çıkacaksın. Teşhisi orada bulunan kocasına da söylediğinde şu cevabı aldı:
“Eğer karımın hayatı söz konusuysa yarın politikayı bırakıyorum...”
Bu söz Imelda’ya çok koydu...
Kendisini, siyaseti bırakacak kadar seven bir kocası varsa onun kariyerine mani olup mutsuzluğuna yol açmamalıydı...
Bu hayatı kabullenecek, kendisi de politikanın içinde olacaktı...
Çizdiği yeni yol onu ülkesinde “Çelik Kelebek” denilen “Diktatörün arkasındaki güçlü kadın”a götürecekti.
Ancak asıl nehir roman Ferdinand Marcos’un 1965 yılında başkan seçilmesiyle başladı...
3- DALLAS DİZİSİNDE BEKLENEN İLK SEKS SKANDALI PATLIYOR
ANCAK başkanlığın üçüncü yılında hiç beklemedikleri bir şey oldu. Her Dallas dizisinde beklenen şey...
Bir seks skandalı...
Aralarındaki aşk, büyük ve büyülü bir aşktı...
Ama araya bir başka kadın girdi.
1968 yılında Ferdinand Marcos Amerika’nın Nashville kentinde yaşayan Dovie Beams adlı bir aktristle tanıştı. İşin tuhafı Imelda Marcos’un gençliğine çok benzeyen bir kadındı.
İlişki önceleri çok gizli kaldı...
Ancak 1970 yılında hiç beklenmeyen bir şey oldu...
4- YATAĞIN ALTINDAKİ SES KAYIT CİHAZI KAMPUS RADYOSUNDA
IMELDA Marcos bu ilişkinin farkına vardı... Kocasına baskı yaparak bu ilişkiyi bitirtti...
Ancak bu defa ex sevgili harekete geçti ve herkesi hayretler içinde bırakan bir şey yaşandı.
Olay 1971 yılında Manila Üniversitesi kampusunda yayın yapan öğrenci radyosunun yayınladığı bir ses bandıyla patladı. Ses kaydında bir kadınla bir erkeğin oral seks yaptığını gösteren konuşmalar vardı.
Erkek Filipin Devleti Başkanı Ferdinand Marcos...
Kadın ise gizli sevgilisi Doveie Beams’dı... Bandı Manila Üniversitesi’ndeki muhalif öğrenciler yayınlamıştı. Sızdıran ise bizzat Dovie Beams’tı...
Marcos’la sevişirken yatağın altına ses kayıt cihazı koymuş ve sevişmeyi baştan sona kaydetmişti. Ortalık bir anda karıştı... Ama asıl çileden çıkan Marcos’un büyük aşkı, karısı Imelda’ydı...
Her an bir çılgınlık yapabilirdi... Ferdinand Marcos her şeyle rağmen bu skandalı başarılı bir şekilde söndürdü...
Bedeli ihtiraslı karısının eline olağanüstü bir güç vermekti...
O da başkent Manila metropolünün sınırsız yetkili valiliğiydi... Böylece perde arkasında ikinci bir diktatör doğmuştu.
5- OHAL İLAN EDİLİYOR VE EN ZENGİN DİKTATÖR DOĞUYOR
BU skandal ve ülkede büyüyen muhalefet Marcos’ları bir dönüm noktasına getirdi.
Bu iş böyle gitmeyecekti ve artık ülkeyi demir yumrukla yönetme zamanı gelmişti. Bu süreç 1972 yılında ilan edilen OHAL ile başladı.
Dokuz yıl süren bu sıkıyönetim döneminin bilançosu şuydu:
* 34 bin kişi işkence gördü.
* 3 bin 240 kişi kamusal alanlarda öldürüldü.
* 398 kişi kayboldu.
Ve bir de Marcos Ailesi’nin dünya milyarderi olma süreci başladı...
Marcos önce bir para kasası olan “elektrik idaresini” istedi.
Şirketin sahibi, ülkenin en büyük ailelerinden biriydi...
Önce, “Şirket sahibinin oğlu başkana suikast düzenleyecekti” iddiası ortaya atıldı.
Başkanın oğlu tutuklandı, yargılandı ve idama mahkûm edildi...
İşte tam o sırada aracılar babasından şirketi satmasını istedi.
440 milyon dolarlık şirket yarı fiyatına satıldı... Kime...
Tabii ki Marcos Ailesi’nin emanetçisine...
Sonra sıra 500 bin kişinin çalıştığı şeker şirketine geldi...
O da ailenin örtülü envanterine girdi. Ve onu ülkenin bütün stratejik ve kârlı şirketleri takip etti... Tekstil, sigara, bankacılık, sigorta...
Sonuçta ülke ekonomisinin yüzde 60’a yakını başkan ve yakınlarının elindeydi...
Tabii bu da yetmedi...
Cinayetler başladı...
Ülkenin muhalefet lideri öldürüldü...
6- KIZININ DÜĞÜNÜ İÇİN ÖZEL DEMİRYOLU YAPILIYOR
DİKTATÖRLÜKLE birlikte şaşaalı bir hayat da başladı...
Kızını evlendirmek için özel bir demiryolu ve otel yaptırdı. 200 yıllık bir kilise renove edildi... Düğün arabaları Avustralya’dan, atlar Fas’tan getirildi. Japonya’nın ödediği savaş tazminatı onların İsviçre hesabına gitti.
Sadece İsviçre bankalarında 69 hesap açıldı.
Ancak bu sırada halk artık bu baskı, şaşaa ve lüksten gına getirmeye başlamıştı. Gösteriler başladı... Günlerce sürdü. Tam bu sırada, hayatı boyunca kendisini destekleyen Amerika yönetimi desteğini çekti. Ve sonunda oturdukları saray halk tarafından basıldı...
Marcos ve onlarla bu serveti paylaşan 80 kişi Amerikan ordusunun sağladığı uçakla Havaii’ye kaçmak zorunda kaldı...
Aile 10 milyar dolarlık bir servete sahipti...
Bulunabilen her şeylerine el konuldu ama bunun sadece 4 milyar doları geri getirilebildi.
Geri kalan para kayıptı...
7- 38 PARÇALIK MICHELANGELO’LU KÜLTÜR HAZİNESİNİ KİM KAÇIRDI
SÜRGÜNDEN sonra New York 66’ncı Cadde’deki evlerinden 18 tekerlekli bir TIR’la eşyanın götürüldüğü tespit edildi. Bunlar arasında Michelangelo, Goya, Monet, Braques, Pissaro, Picasso, Van Gogh’un da bulunduğu 38 parça sanat eseri Havaii’den gemiyle bir yere gönderilmişti...
Eserlerin Adnan Kaşıkçı’nın yardımıyla Amerika ve Filipinler dışına çıkarıldığı iddia edildi.
Sürgün Marcos Ailesi için kolay olmadı. Haklarında Amerika’da binlerce dava açıldı. Ancak zamanında gelen bir ölüm hem onu hem aileyi kurtardı. Dünyanın en kirli diktatörü Ferdinand Marcos 28 eylül 1989’da öldü. Ancak bu aile için dram değil, tam aksine kurtuluşun kapısını açtı.
Çünkü yıllarca bu yozlaşmış aileyi destekleyen Amerikan yönetimi, dava sırasında kirli ilişkilerin daha fazla ortaya çıkmaması için olayı örtbas etme yoluna gitti. Mahkeme aileyi suçsuz buldu.
8- DİKTATÖRÜN CESEDİ MUMYALANIP SOĞUTUCULU CAM TABUTA KONUYOR
ÖLMÜŞ diktatörler mumyalanmayı çok sever... Cesedi mumyalanarak ailenin özel mozolesine soğutuculu bir cam tabuta konuldu. Filipinler’in demokratik yolla seçilen hükümeti 1992 yılında ailenin ülkesine dönmesine izin verdi. Ancak Imelda Marcos, kocasının askeri bir törenle Filipin Kahramanlar Mezarlığı’na gömülmesine izin verilinceye kadar naaşı soğutuculu cam tabutta tuttu.
Peki sonra ne oldu?
İnanılmaz şeyler...
* Önce Imelda Marcos senatör seçildi.
Başkan adayı oldu ama 7 aday içinden ancak beşinci sırada yer alabildi.
* Sonra oğlu başkan yardımcılığı seçimine girdi ve kaybetti...
* Ama başkan seçilen Rodrigo Duterte, sandıklar kapandıktan sonra herkesi şoka sokan bir açıklama yaptı.
9- YENİ BAŞKANIN SEÇİM GÜNÜ YAPTIĞI ŞOK AÇIKLAMA
SEÇİMDE kendisine gizli para yardımı yapan kaynağın Marcos Ailesi olduğunu açıkladı...
2016’daki bu seçimden hemen sonra 18 Kasım günü Ferdinand Marcos ülkenin “kahramanlar mezarlığı”na gömüldü...
Onu izleyen 6 ay içinde Filipinler’de cinayetler başladı...
Uyuşturucuyla mücadele görünümü altında binlerce siyasi muhalif öldürüldü...
Soğutuculu cam tabuttaki diktatör 40 yıl sonra yine iktidardaydı...
Ve kayıp 6 milyar dolar, cam bir tabutun içinde ona tekrar iktidarın yolunu açmıştı...