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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

1 Nisan 2021

1) Dün gibi hatırlıyorum...

2005 yılının aralık ayıydı...

Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.

Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...

Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.

Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...

Ayağa kalkıp soruyorum...

“Yorgun musunuz...”

“Hayır hiç değilim” diyor ve arkasından öyle bir şey söylüyor ki, kendimden geçiyorum:

“Şu an sizinle her şeyi yapabilirim...”

Bu sıradan cümle Sharon Stone’un ağzından çıkınca tabii ki bambaşka bir mana kazanıyor.

Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

Dün Los Angeles’taki bu konuşmayı hatırladım....

En iç gıcıklayıcı noktasında kestiğim bu konuşmanın devamını da anlatacağım, ama önce o geceyi neden hatırladığımı söyleyeyim.

Sharon Stone’un hatıralarını yazdığı “The Beauty of Living Twice” (İki Kere Yaşamanın Güzelliği) geçen hafta sonu yayınlandı.

Tabii şu an Amerika’da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Kitabı hemen ısmarladım, gelir gelmez de okuyacağım.

Tabii neticede ben de bir erkeğim ve tabiatıyla kitapta Sharon Stone’la geçirdiğimiz o bornozlu geceyi de anlatıp anlatmadığını merak ediyorum

Kitap gelince göreceğiz...

Neyse ben şimdilik o harika bornozlu geceye döneyim...

Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

2) L.A.’DA BORNOZLU GECE SOHBETİNİN SON CÜMLESİ

YARIDA kalan sohbete devam ediyorum...

Şahane kadın “Şu an sizinle her şeyi yapabiliriz” deyince heyecanlandım, gözlerime bir sansar bakışı, dudaklarıma müstehzi tilkilik yerleşti. Aynı şehvetli ifade ile “Her şeyi mi” dedim...

*

Bir an için ikimiz de sustuk...

Sessizliği Sharon Stone bozdu:
“Evet her şeyi yapabiliriz, ama, size şunu da hatırlatayım. Bu program halka açık bir televizyondan da yayınlanacak.”
İşte bu cümle bir anda beni gerçekler dünyasına döndürüyor...

“Öyleyse size sadece soru sorayım” diyerek mülakata başlıyorum.

*

O villada bulunmamın nedeni, Sharon Stone’la mülakat yapmaktı.

Stone, Küba asıllı aktör Andy Garcia ile birlikte “Kurtlar Vadisi”nin bir bölümünde oynayacak ve ben de onlarla mülakat yapacaktım.

Hadi biraz fantezi yapalım.

O bornozlu kadınla gerçekten şahane bir gece geçirseydim ne olurdu?

Kitapta bunu da anlatır mıydı?

*

Meğer bu sorunun cevabını bir başka gazeteci vermiş. Hem de bir genel yayın yönetmeni...

YATAKTA
3) BİR GENEL YAYIN YÖNETMENİ İLE OFF THE RECORD YATAK İLİŞKİSİ

SHARON Stone New York Times’a verdiği mülakatta bir gazeteciden de söz ediyor.

Anlattığı gazeteci Los Angeles Times gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Phil Bronstein... Sharon Stone’un ikinci kocası.

Meğer evlenmeden önce kocası onu bir “mahremiyet anlaşması” yapmaya zorlamış.

Yani yaşadıklarını ikisi de anlatmayacaklarına dair imza atmışlar.

Anlayacağınız “off the record” bir evlilik yaşamışlar.

Ben yine de kendi fikrimi söyleyeyim...

İlişkilerde mahremiyet çok güzel bir şeydir.

Ama bunu noter kanalıyla imzalı yapmak o kadar şık değil.

O FİLM
4) ‘TEMEL İÇGÜDÜ’DE 13’ÜNCÜ KADIN OLMANIN AĞIRLIĞI

HATIRALARINDA “Temel İçgüdü” filminin özel bir yeri var. Çok normal çünkü onu “süperstar” yapan film oydu. Bu rolü kapmak isteyen çok kadın oyuncu varmış ama Sharon Stone’u seçmişler. Rol ona verildikten sonra yönetmen Paul Verhoeven onu odasına çağırmış ve şunu söylemiş:

“Şunu bil ki, birinci tercihim sen değildin. İkinci tercihim de değildin, üçüncü de...

On üçüncü sıradaydın...”

Bir yönetmen, daha çekim başlamadan kadın baş oyuncusunun moralini niye bozar?

Cevabı bir sonraki yazıda...

Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

O SAHNE
5) BEYAZ KÜLOTUN YANSIYOR GÖRÜNTÜ ÇOK BOZULUYOR

SHARON Stone, “Temel İçgüdü” yönetmeninin kendisine neden kötü davrandığını şöyle açıklıyor:

“Çünkü kucağına oturup ondan talimat almamı bekliyordu...”

Ama kötü davranan sadece o değilmiş...

Sinema tarihine geçen o meşhur sorgulama sahnesi çekilirken görüntü yönetmeninin sık sık yanına gelip, “Beyaz külotun ışığı kötü yansıtıyor, görüntü bozuluyor” diyerek külotunu çıkarmasını istemiş.

Tabii henüz MeToo hareketi başlamadığı için bunlar Hollywood’da “zamanın ruhu” sayılıyordu.

STAR PSİKOLOJİ
6) HER İNSAN KENDİ KARANLIK TARAFINA GEÇMEYİ BAŞARMALI

SHARON Stone 2001 yılında bir beyin kanaması geçirdi ve ölümün kenarından döndü.

“Işığı gördüm” diyor ve o nedenle de kitabının adını “Hayatı İki Defa Yaşamanın Güzelliği” koymuş.

“Ben filmlerde kötü karakterleri de oynadım. O nedenle kendi karanlık gölgemden korkmuyorum” diyor ve devam ediyor:

“İnsan kendi karanlık tarafını da oynayabilmeli. Karanlık tarafına geçmeyi başarabilmeli. Ancak o zaman kendini tam olarak tanıyabiliyor. Ben geçtim ve şunu gördüm. O kadar kötü değilmişim...”

Peki karanlık tarafa geçmenin ona sağladığı en önemli şey ne?

“Affedilmeyecek olanı da affetmeyi öğrendim...”

KARANLIK DERSLERİ
7) BİR GÜN TÜRKİYE’NİN JOKER ANSİKLOPEDİSİNİ YAPSALAR

SHARON Stone’un “Dark side of me”, yani “Kendi karanlık tarafım” tezi aklıma şeytani bir fikri soktu.

Acaba çevremde kimler “kişiliklerinin karanlık tarafına geçebiliyor” diye bir test yaptım... Mesela, her iki cümlede bir “ne kadar dürüst olduklarını” anlatan insanlar tek tek geçti gözümün önünden...

Kötü floresan ışığının aydınlattığı kendi aynalarına bakıp orada sadece “Dürüst birer ahlak abidesi” görenler...

Floresan lambalarının etrafında pervane olmuş ‘Joker’ler... Kötülüğün en palyaço halleri...

Üstelik hiçbiri Jack Nicholson, Jared Leto, Heath Ledger, Joaquin Phoenix gibi eğlenceli olamayan karakterler...

Acaba, karanlık tarafa geçmeyi başaran biri kalkıp “Türkiye’nin Mufassal Joker Ansiklopedisi” diye bir şey yapmaya karar verirse...

Bu “İnsanat Ansiklopedisi”nin A maddesine, F, C ve E maddelerine, M, U, Y veya alfabenin öteki harfleriyle başlayan maddelerine kimleri koyarlardı...

Ne dersiniz? Alfabetik sırayla mı gidelim...

Yoksa ilk taşı içimizdeki “en dürüstümüz” mü atsın...

KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

X

Ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna basıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Mart 2021
Teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile konuşmak bana hep büyük heyecan veriyor. Bu haftaki podcast sohbet konuğum Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy.

Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.

Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.

“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.

Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.

Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.

Sözü ona bırakıyorum. 

1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ

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Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Mart 2021
AKP’nin yükseliş yıllarındaki iletişimcisi Erol Olçok’u son defa galiba Kanyon’da gördüm. Bir restoranda oturuyordum ve o da geçerken beni görmüş birkaç dakika sohbet etmiştik.

Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...

Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...

*

Benim görüşüm şöyle...

Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...

Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...

Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...

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23 Haziran'da bu paranın üzerinde bu 'muamma' çocuğun resmi olacak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Mart 2021
Kendini mahallenin ağır abisi sanan bir meczubun, “eşcinsel” diye işitme engelli bir çocuğu sokak ortasında dövüp, sonra bu görüntüleri göğsünü yumruklaya yumruklaya sosyal medyada paylaştığı gün...

Yani geçen cuma...

İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.

*

Bundan 3 ay sonra...

Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.

Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...

Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...

Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...

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Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Mart 2021
25 Mart 2021 Perşembe günü...

Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...

Atina’da çok önemli bir şey oldu...

Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...

Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...

İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...

Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.

Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...

Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...

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Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Mart 2021
1) Sadece dün değil... Epey bir süredir Türkiye’de parti kongreleri beni hiç ilgilendirmiyor...

Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.

Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.

*

AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.

*

Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...

“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...

Hayal mi kuruyorum...

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Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Mart 2021
Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:

Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...

Ve kaç kilo aldılar...

Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...

Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.

Ama şurası kesin...

Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.

*

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Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Mart 2021
Dün önüme Aksoy şirketinin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.

Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:

“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”

*

Sonuçlar ilginç.

CHP seçmeninin yüzde 96’sı...

İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...

MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...

AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...

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O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Mart 2021
O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...

Tam 10 yıl önce...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...

Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....

TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.


Temsili fotoğraf

Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:

“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”

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Bu derbinin kazananı Fatih Terim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Mart 2021
Sarı lacivertliler, ilk yarıda ‘Derin G.Saraylı’ Hasan Cemal kadar bile maça asılmadı.

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

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Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Mart 2021
Cuma günü bu fotoğraf önüme geldiğinde uzun uzun baktım.

Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.

İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.

*

Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...

Vee ikinci bir görüntü...

Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...

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Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Mart 2021
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.

Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.

Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.

*

Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.

Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.


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Önceki gün basılan bir kitabın önsözünden hüzünlü bir hikâye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Mart 2021
Önceki gün İstanbul’daki bir matbaada yeni bir kitabın basımı tamamlandı.

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.

Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.

*

Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.

Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.

Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.

“Âkif Dostlarına önemli duyuru”

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'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Mart 2021
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1

‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.

Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.

Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.

OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI

Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.

Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.

Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.

Anlatacağım olay, ressam

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Biz bu çubuklu formayı 62 yıl önce çocuk gözyaşlarıyla ıslattık

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Ertuğrul Özkök’ten Fenerbahçe yönetimine ve takıma mesaj...

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’

23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..

Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.

İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.

Çok umutlanmıştım.

Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.

O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.

5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.

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Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:

Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?

Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.

16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...

2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.

Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.

*

Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...

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Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Mart 2021
Cumartesi gecesi...

Televizyonları dolaşıyorum.

Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.

*

Gece tam yarısına yaklaşmıştır.

120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.

İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.

Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.

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Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Mart 2021
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.

Arabaya da eşofmanla bindim...

Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.

GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM

Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.

Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...

Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.

Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...

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Kayıp defterin sırrı çözülüyor... Bir düğün gecesi, nikâh şahitleri ve davetliler

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Mart 2021
Sefa Kaplan’ın yazdığı Oğuz Atay kitabı*, “Türk edebiyatının Dostoyevski’si” sayılan Oğuz Atay’ın kayıp güncesi olayını fena halde patlattı...

Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.

Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.

Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.

Korman’la bir saate yakın konuştuk.



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