Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı
1) Dün gibi hatırlıyorum...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
“Hayır hiç değilim” diyor ve arkasından öyle bir şey söylüyor ki, kendimden geçiyorum:
“Şu an sizinle her şeyi yapabilirim...”
Bu sıradan cümle Sharon Stone’un ağzından çıkınca tabii ki bambaşka bir mana kazanıyor.
Dün Los Angeles’taki bu konuşmayı hatırladım....
En iç gıcıklayıcı noktasında kestiğim bu konuşmanın devamını da anlatacağım, ama önce o geceyi neden hatırladığımı söyleyeyim.
Sharon Stone’un hatıralarını yazdığı “The Beauty of Living Twice” (İki Kere Yaşamanın Güzelliği) geçen hafta sonu yayınlandı.
Tabii şu an Amerika’da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Kitabı hemen ısmarladım, gelir gelmez de okuyacağım.
Tabii neticede ben de bir erkeğim ve tabiatıyla kitapta Sharon Stone’la geçirdiğimiz o bornozlu geceyi de anlatıp anlatmadığını merak ediyorum
Kitap gelince göreceğiz...
Neyse ben şimdilik o harika bornozlu geceye döneyim...
2) L.A.’DA BORNOZLU GECE SOHBETİNİN SON CÜMLESİ
YARIDA kalan sohbete devam ediyorum...
Şahane kadın “Şu an sizinle her şeyi yapabiliriz” deyince heyecanlandım, gözlerime bir sansar bakışı, dudaklarıma müstehzi tilkilik yerleşti. Aynı şehvetli ifade ile “Her şeyi mi” dedim...
*
Bir an için ikimiz de sustuk...
Sessizliği Sharon Stone bozdu:
“Evet her şeyi yapabiliriz, ama, size şunu da hatırlatayım. Bu program halka açık bir televizyondan da yayınlanacak.”
İşte bu cümle bir anda beni gerçekler dünyasına döndürüyor...
“Öyleyse size sadece soru sorayım” diyerek mülakata başlıyorum.
*
O villada bulunmamın nedeni, Sharon Stone’la mülakat yapmaktı.
Stone, Küba asıllı aktör Andy Garcia ile birlikte “Kurtlar Vadisi”nin bir bölümünde oynayacak ve ben de onlarla mülakat yapacaktım.
Hadi biraz fantezi yapalım.
O bornozlu kadınla gerçekten şahane bir gece geçirseydim ne olurdu?
Kitapta bunu da anlatır mıydı?
*
Meğer bu sorunun cevabını bir başka gazeteci vermiş. Hem de bir genel yayın yönetmeni...
YATAKTA
3) BİR GENEL YAYIN YÖNETMENİ İLE OFF THE RECORD YATAK İLİŞKİSİ
SHARON Stone New York Times’a verdiği mülakatta bir gazeteciden de söz ediyor.
Anlattığı gazeteci Los Angeles Times gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Phil Bronstein... Sharon Stone’un ikinci kocası.
Meğer evlenmeden önce kocası onu bir “mahremiyet anlaşması” yapmaya zorlamış.
Yani yaşadıklarını ikisi de anlatmayacaklarına dair imza atmışlar.
Anlayacağınız “off the record” bir evlilik yaşamışlar.
Ben yine de kendi fikrimi söyleyeyim...
İlişkilerde mahremiyet çok güzel bir şeydir.
Ama bunu noter kanalıyla imzalı yapmak o kadar şık değil.
O FİLM
4) ‘TEMEL İÇGÜDÜ’DE 13’ÜNCÜ KADIN OLMANIN AĞIRLIĞI
HATIRALARINDA “Temel İçgüdü” filminin özel bir yeri var. Çok normal çünkü onu “süperstar” yapan film oydu. Bu rolü kapmak isteyen çok kadın oyuncu varmış ama Sharon Stone’u seçmişler. Rol ona verildikten sonra yönetmen Paul Verhoeven onu odasına çağırmış ve şunu söylemiş:
“Şunu bil ki, birinci tercihim sen değildin. İkinci tercihim de değildin, üçüncü de...
On üçüncü sıradaydın...”
Bir yönetmen, daha çekim başlamadan kadın baş oyuncusunun moralini niye bozar?
Cevabı bir sonraki yazıda...
O SAHNE
5) BEYAZ KÜLOTUN YANSIYOR GÖRÜNTÜ ÇOK BOZULUYOR
SHARON Stone, “Temel İçgüdü” yönetmeninin kendisine neden kötü davrandığını şöyle açıklıyor:
“Çünkü kucağına oturup ondan talimat almamı bekliyordu...”
Ama kötü davranan sadece o değilmiş...
Sinema tarihine geçen o meşhur sorgulama sahnesi çekilirken görüntü yönetmeninin sık sık yanına gelip, “Beyaz külotun ışığı kötü yansıtıyor, görüntü bozuluyor” diyerek külotunu çıkarmasını istemiş.
Tabii henüz MeToo hareketi başlamadığı için bunlar Hollywood’da “zamanın ruhu” sayılıyordu.
STAR PSİKOLOJİ
6) HER İNSAN KENDİ KARANLIK TARAFINA GEÇMEYİ BAŞARMALI
SHARON Stone 2001 yılında bir beyin kanaması geçirdi ve ölümün kenarından döndü.
“Işığı gördüm” diyor ve o nedenle de kitabının adını “Hayatı İki Defa Yaşamanın Güzelliği” koymuş.
“Ben filmlerde kötü karakterleri de oynadım. O nedenle kendi karanlık gölgemden korkmuyorum” diyor ve devam ediyor:
“İnsan kendi karanlık tarafını da oynayabilmeli. Karanlık tarafına geçmeyi başarabilmeli. Ancak o zaman kendini tam olarak tanıyabiliyor. Ben geçtim ve şunu gördüm. O kadar kötü değilmişim...”
Peki karanlık tarafa geçmenin ona sağladığı en önemli şey ne?
“Affedilmeyecek olanı da affetmeyi öğrendim...”
KARANLIK DERSLERİ
7) BİR GÜN TÜRKİYE’NİN JOKER ANSİKLOPEDİSİNİ YAPSALAR
SHARON Stone’un “Dark side of me”, yani “Kendi karanlık tarafım” tezi aklıma şeytani bir fikri soktu.
Acaba çevremde kimler “kişiliklerinin karanlık tarafına geçebiliyor” diye bir test yaptım... Mesela, her iki cümlede bir “ne kadar dürüst olduklarını” anlatan insanlar tek tek geçti gözümün önünden...
Kötü floresan ışığının aydınlattığı kendi aynalarına bakıp orada sadece “Dürüst birer ahlak abidesi” görenler...
Floresan lambalarının etrafında pervane olmuş ‘Joker’ler... Kötülüğün en palyaço halleri...
Üstelik hiçbiri Jack Nicholson, Jared Leto, Heath Ledger, Joaquin Phoenix gibi eğlenceli olamayan karakterler...
Acaba, karanlık tarafa geçmeyi başaran biri kalkıp “Türkiye’nin Mufassal Joker Ansiklopedisi” diye bir şey yapmaya karar verirse...
Bu “İnsanat Ansiklopedisi”nin A maddesine, F, C ve E maddelerine, M, U, Y veya alfabenin öteki harfleriyle başlayan maddelerine kimleri koyarlardı...
Ne dersiniz? Alfabetik sırayla mı gidelim...
Yoksa ilk taşı içimizdeki “en dürüstümüz” mü atsın...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin