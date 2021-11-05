O güzelim Lalibela da Şibam olma yolunda

“Gentleman” dergisinin, “Yılın İnsanları” ödülleri verildi.
*
Derginin yayıncısı Feyzan Ersinan’ı kutlarım. Mükemmel bir organizasyon yapmış.
Her yıl ödül töreni tematik bir ambiyansla düzenleniyor.
Bu yılki tema “Sirk”ti...
Salonun içine harika bir sirk çadırı havası verilmişti.
Sanki rengârenk bir tentenin altındaydık.
Önce pazar günü Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’ın Abdullah Kiğılı ile yaptığı konuşma...
Kiğılı insanlarla ilişki kurarken, “Kartvizitimle birlikte gülümsememi de veririm” diyor.
Gerçekten hayatının her anında gülümseyen bir insandır...
Kilolu cüssesinin etrafında bir gülücük halesi vardır hep.
Biraz sonra ise Gallup şirketinin uluslararası “duygu araştırması”nın sonuçları geldi önüme...
Bütün dünyada “Günün bir anında gülümserim” diyen insanların oranı yüzde 75’ten 70’e gerilemiş.
Türkiye’de
Yazarlarını çok seviyorum. Bana siyasetin dışındaki dünyayı öylesine güzel ve farklı açılarla anlatıyorlar ki...
*
Mesela dün Nil Karaibrahimgil’in yazısı... Güzel ve çok medeni bir şey yapmış.
Yarın (çarşamba), psikiyatrına gidip konuşacağını yazmış. Konuşacağı kişi İstanbul’da iyi tanınan Feriha Dildar...
Nil, onun için “Uzman pedagog” diyor, ama Google’a baktığınızda unvanı hep “Uzman psikolojik danışman” olarak geçiyor.
Ben de konuştuğum insanlardan iyi bir çocuk psikolojisi danışmanı olduğunu işitiyorum. Bu konuda birçok kitabı var.
*
Nil, onunla ilişkisini şöyle anlatıyor.
Yarışın bir kulvarında sadece İspanya’nın değil, dünyanın bir numaralı derbi maçı olarak kabul edilen “El Clásico” vardı.
Yani Barcelona-Real Madrid maçı...
Öteki tarafında ise bu yıl İspanyol televizyonları arasında sezona en yüksekten giriş yapan “Infiel” dizisi...
Yani Kanal D’nin süper dizisi “Sadakatsiz”...
*
Biri İspanya’da hayatı durduran bir maç...
Öteki ise haftalardır pazar geceleri reytinginde 1 numarayı bırakmayan dizi...
Bugünlerde “1992” adlı bir kitap üzerinde çalışıyormuş.
O yılın, Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri olduğunu anlatacakmış.
Kitap için çalışırken bulmuş bu fotoğrafı...
Fotoğraf 18-24 Ocak 1987 tarihli
Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.
*
1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...
Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...
*
Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.
Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.
Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.
Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
O güzelim Lalibela da Şibam olma yolunda
Hayatım boyunca gezdiğim ülkeler içinde ikisi beni çok etkilemişti.
Biri Yemen’di...
Özellikle Hadramut bölgesindeki “Şibam” kenti benim için dünyada gidip görülecek yerlerin başındaydı.
O şehrin fotoğrafını ilk defa National Geographic’te gördüğümde “Buraya mutlaka gitmeliyim” demiştim.
“Deli misin sen, öldürürler seni” demişlerdi.
Her türlü tehlikeyi göze alıp gitmiştim. Zırhlı bir arabadaydım. Önümde, arkamda ağır makineli tüfekle donatılmış iki kamyonet dolusu asker vardı.
Şibam olağanüstüydü...
Ama herhalde benden sonra oraya giden başka bir Türk olmamıştır. Yemen bugün acımasız bir içsavaş ve dış müdahalelerle enkaza döndü.
*
Yemen’den sonra hayatımın gezisi dediğim ikinci yolculuğu Etiyopya’ya yapmıştım.
Özellikle Lalibela, Assum gibi şehirler...
Dördüncü yüzyıla kadar uzanan yeraltı kiliseleri...
Müthiş etkilenmiştim...
*
Etiyopya, zulüm gören Yahudilere evini açan ülkeydi... Zulüm gören Hıristiyanlara, zulüm gören Müslümanlara da evini açan insanların ülkesiydi.
Şimdi o ülke de acımasız bir içsavaşın içinde kaybolup gidiyor...
Yazık... Sadece turizmle yaşayabilecek kapasiteye sahip olağanüstü topraklar bunlar...
BU UTANMAZ ADAMLARIN YAPTIĞI, HEPİMİZE HAKARET
O çubuklu formayı adam kendi mi giydi, yoksa giydirildi mi...
Hem ay yıldızlı hem de çubuklu formamız...
Hem de biz Fenerbahçeliler için Lefter’in, Can’ın giydiği formamız...
Biz Fenerbahçelilerin devletle bir meselesi yoktur.
Ama devletin içine yuvalanmış çetelerle hep meselesi vardır.
Başkanımızın bir 3 Temmuz sabahı evinden alınıp götürülmesi ile başlayan kara kumpas, bizim “3 Temmuz”umuzdur...
O nedenle ay yıldızlı, çubuklu formayı bu pespaye adamın üzerinde görünce büyük tepki duyduk.
3 Temmuz’u hatırladık.
*
Nedense aklıma, Hrant Dink’i katleden adamın utanmadan eline Türk bayrağını alıp sırıtarak poz vermesi geldi.
O sahneye izin verilmesinin bizde yarattığı utanç duygusunu hâlâ unutmadık.
Ne zannediyor bu katiller, bu üçkâğıtçılar...
Türk bayrağını gösterince o cinayeti mazur göreceğimizi mi...
Çubuklu formayı giyince “Yahu bu çocuk bizden” deyip bağışlayacağımızı mı...
Hepimize asıl hakaret bu işte...
HEPİMİZİN HAYATINA UNUTULMAZ HATIRALAR YAZAN İKİ GÜZEL KADIN
ŞU güzel fotoğrafı geçen gün Instagram’da paylaştılar...
Ben de düşündüm...
Hangimizin hayatının bir anında bize dokunmamış bir Sezen, bir Ajda şarkısı yoktur...
Hangimiz, hayatımızda bir, üç, beş kere, hüzünlü “Sen Ağlama”yı, “Seni Kimler Aldı”yı söylememiş, “Kaybolan Yıllar”ını aramamıştır...
Hangimiz yalnız bir gecede hayat muhasebemizi yaparken “Kimler Geldi, Kimler Geçti” şarkısının nakaratını söylememiştir...
Hangimiz meçhul gecelerde eski bir dosta, bir sevgiliye “Unuttun mu Beni” mesajı atmamış, Spotify’dan o şarkıyı göndermemiştir...
Hangimiz Arabesk damarımız kabardığında, üç kadehten sonra avaz avaz “Ben Tanrı misafiriyim, yersiz bir garibim” diye haykırmamıştır...
Hepimiz olmasak bile, biz diyelim...
Hangimizin yani...
Sezensiz, Ajdasız bir hayatımız olmuştur...
Cemal Süreyalı, Atilla İlhanlı, Turgut Uyar, İsmet Özel, Edip Cansever, Ece Ayhanlı geceler kadar geceleri, o ikisine de borçluyuz...
İyi ki varlar...
İTALYA 1960 FİLMİNİ İKİNCİ DEFA SEYREDERKEN AKLIMDA KALANLAR
STREAMING platformlarda “1960” isimli bir film var. Bir belgesel ama konulu film tadında yapılmış.
Tamamen siyah beyaz gerçek görüntülerden oluşuyor.
Filmin Sicilya doğumlu yönetmeni, İtalya’nın 1960’lı yıllarını anlatıyor.
Seyrederken şunları fark ettim:
İtalya o yıllarda neredeyse Türkiye ile aynı az gelişmişlik düzeyinden yola çıkmış.
İtalya Rock’n Roll’u, Adriano Celentano’nun Elvis Presley taklidi şarkılarıyla keşfederken biz de Erol Büyükburç’la aynı şeyi yapıyormuşuz.
İtalya, Mina’nın “Il cielo in una stanza” şarkısı ile romantizmini yaşarken ben de İzmir’de Mogambo kulübünün duvarından içeriyi seyrederek aynı şarkı ile kendi romantizmimi yaşıyormuşum.
İtalya o yıllarda Vespa motosikleti keşfederken; ben de İzmir’de o motosiklet üzerinde, arkama Brigitte Bardot’yu, Monica Vitti’yi almayı hayal ediyormuşum.
İzmir Tayyare Sineması’nda Antonioni’nin “L’Avventura” filmini seyretmeye başlarken salonda bulunan 35 kişinin, filmin sonunda ben dahil 4 kişiye düştüğünü görüp üzülürken; meğer benim gibi İtalyanlar da kendi sinema salonlarında aynı filmi yarıda terk eden insanları seyrediyormuş.
Ben İzmir’de Sophia Loren’in o şahane “Mambo İtaliano” ile dans eden kalçalarına takılırken, benim yaşımdaki İtalyan delikanlıları da aynı şeyi yapıyormuş.
*
1960’lı yıllar, bizim kuşaklar için, işte böyle yaratıcı bir yoksulluk içinde ve siyah beyaz film gibi geçip gitmiş.