Onların Leon ve Armand’ı varsa bizim de Ersu ve Kuzey’imız var

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14.45.27’lik derecesiyle serisini birinci bitirip genel klasmanda 5. sırayı alan Kuzey Tunçelli, olimpiyat tarihimizin yüzmede finale kalan ilk sporcusu oldu. Fransızların 4 altın madalyalı Leon Marchand’ı varsa, bizim de 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli’miz var. 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metreleri ilk denemesinde geçerek finale yükselen Ersu Şaşma’ya, “Altın olur mu?” diye soruyoruz. “Neden olmasın?” diyor. Armand Duplantis’in olduğu bir yerde altın hayal ederken ben zorlanıyorum, Ersu zorlanmıyor.

Sabahın 09.00’unda Stade de France’ı tek bir koltuk boş kalmayacak şekilde dolduran kalabalık, başta Fransız atletler olmak üzere herkesi alkışlıyorlar. Böyle bir kalabalığı dünya atletizm şampiyonalarında bile görmediklerini söylüyor deneyimli basın mensupları. Zaten hangi müsabaka olursa olsun, tüm statlarda ve salonlarda durum aşağı yukarı böyle. Buna Fransız sporcular da şaşırıyor zaten. Röportajlarında normalde çok küçük kalabalıklar önünde yarışmaya alışkın olduklarını, bu ambiyansın çok hoşlarına gittiğini söylüyorlar sıklıkla.

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MADALYAYA HAZIRIM, KAZANABiLiRiM

Bu şahane atmosferde, erkekler sırıkla atlamada mücadele eden Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metreleri ilk denemesinde geçiyor. Bunu başaran az sayıda sporcudan biri olarak adını yarın yapılacak finallere yazdırıyor. “Kendimi hazır hissediyorum, Avrupa Şampiyonası’nda da böyle olmuştu” diyor gülerek. O şampiyonanın sonunda bronz madalya gelmişti. “Altın olur mu?” diye soruyoruz şakayla karışık da olsa. Türk basınıyız sonuçta ve Ersu’nun iddialı konuşmayı sevdiğini de biliyoruz. “Neden olmasın?” diye cevap veriyor gülerek. Dünya rekortmeni İsveçli Armand Duplantis’in olduğu bir müsabakada altın hayal ederken ben zorlanıyorum, Ersu zorlanmıyor.

KUZEY KENDi SERiSiNDE AÇIK ARA FARKLA BiRiNCi OLDU

Stade de France ile yüzme müsabakalarının yapıldığı La Defense Arena arasındaki mesafe bir saati aşkın olunca Kuzey Tunçelli’nin tarih yazdığı yarışı önümüzdeki ekrandan izliyoruz. İkinci grubun açık ara lideri olarak yaptığı 14.45.27’lik mükemmel derece onu 8 sporcu arasında 5. sıradan finallere taşıyor. O artık Türk spor tarihinin olimpiyat finali yüzen ilk ve tek yüzücüsü. Fransızların 4 altın madalyalı 22 yaşında Leon Marchand’ı varsa, bizim de 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli’miz var. Türkiye’nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey’in yer alacağı final yarışları, bugün TSİ 19.37’de yapılacak. Kuzey ile aynı yarışta mücadele eden Emir Batur Albayrak ise 15.23.21’lik derecesiyle serisini 6. bitirdi ve genel klasmanda 23. olarak oyunlara veda etti.

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ANNE BABASI DA TRiBÜNDEYDi

Annesi Suzan Hanım ve babası Ersin Bey de burada. Televizyondan izlerken heyecanlandıklarını ama buradaki ortamın bambaşka olduğunu söylüyorlar. Tokyo 2020’de ailesinden uzak tek başına yarışmıştı, burada ailesi yanında, madalyanın ve dönüşte yiyeceği mantının hayalini kuruyor Ersu.

YÜKSEK ATLAMADA BUSE SAVAŞKAN FiNAL YARIŞINDA

Kadınlar yüksek atlamada önceki gün 1.92 metrelik atlayışıyla 8. olan Buse Savaşkan, bugün final mücadelesine çıkacak. 13 atletin katılacağı yarışmalar TSi 20.55’te başlayacak ve TRT’den canlı olarak yayınlanacak.