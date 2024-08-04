İmmobilizer kupa beyi Beşiktaş

Haberin Devamı

Nihayet vaktinde oynanan bir Süper Kupa maçı... Geçmiş sezonun son maçı yeni transferlerle oynandı. Yeni sezon adına takımların bir nevi görücüye çıktığı Olimpiyat Stadı’ndaki Süper Kupa maçı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’ı karşı karşıya getirdi. Galatasaray oturmuş bir kadro ile, Beşiktaş üç yeni transferiyle maça başladı. İmmobile bu oyuncular arasında en çok merak edileniydi.

Maç Nelsson’un hediyesi, İmmobile‘nin ‘ben geldim’ demesiyle başladı. 21. saniyede gelen gol sadece iki takımın stratejisini değil maçın hikayesini bile değiştirecek bir sekanstı. İlk maç, ilk gol, 20. saniye ve Galatasaray’a karşı...

İlk yarıda her iki takımın özellikle defans hatlarının hazır olmadığını gördük. Galatasaray’da Nelsson, Beşiktaş’ta da Gedson ilk yarı itibariyle en kötüleriydi. Golden sonra oyun Beşiktaş’ın istediği gibi oynanmaya başladı. Gol için üstüne gelen Galatasaray’ın bıraktığı boş alanlara uzun toplar atarak Semih ve İmmobile’ye imkan sağlamaya çalıştı. Beşiktaş ilk yarı itibari ile iki sene önceki Jorge Jesus taktiğini kullanarak defansı öne doğru çıkartıp çizgi defans yaptı. Bu da Galatasaray adına atılan iki golün ofsaytla neticelenmesine sebep oldu. Galatasaray defansı zaman zaman özgüven ile küçük görmeyi karıştırırcasına defans hatalarına imza attı. Sarı kırmızılılar cepten yiyen bir görüntüdeydi. Beşiktaş ise daha istekli ve motiveydi.

Haberin Devamı

BEŞiKTAŞ’IN YENiLERi iYiYDi

İkinci yarı biraz daha hareketli ve pozisyonu başladı. Bu dakikalarda golün geleceği belliydi. Ya Galatasaray’dan ya da Beşiktaş’tan... Kaçan pozisyonlar bunun göstergesiydi. Önce Beşiktaş sonra Galatasaray kaçırdı ve sonra siyah beyazlılar ikinci golü buldu Svensson ile. Beşiktaş’ta Paulista göz doldurdu. Rafa ve İmbomile de isabetli transferler olmuş. Beşiktaş hazır gözüktü. G.Saray ihtiyacı olduğu transferleri acilen yapmalı. İlk golde hata yapan ve kırmızı gören Nelsson belki de son maçını oynamış olabilir.

SANSASYONEL SKOR

Sezon öncesi bu maç Galatasaray’da sıkıntıları görme açısından iyi oldu. Beşiktaş daha doğru, efektif ve istekli oynadı. Galatasaray, bıraktığı yerden geriye gitmiş. Hele son dakikalarda Beşiktaş adeta Galatasaray’ın kontağını kapattı, immobilizer misali ve sansasyonel bir skorla ‘kupa beyi benim’ dedi.

Haberin Devamı

SKOR, HATALARINI ÖRTBAS EDER AMA KARAOĞLAN’I YANILTIR

Bu tür maçlar hakemler adına onore edilen maçlardır. Sezonun en iyi performansını gösteren ve ligin yükünü çeken hakemler arasından seçilip bu maça atanarak onurlandırılması gerekir. Atilla Karaoğlan mı? Sizin takdirinize bırakıyorum... Geçen seneki derbi performansları bu maç için ne kadar etken oldu acaba? Tahminim hakemi TFF atadı. Ama yardımcı hakem, dördüncü hakem ve gözlemci atamaları adamcılığın daniskasıydı. Şimdi Atilla Karaoğlan bu maçta sakatlık vs bir problem yaşasaydı, 4. hakem Mehmet Türkmen mi yönetecekti bu maçı? Hangi tecrübe ile? Atilla sezona tam hazır değil. Bu skor ve sonuç hatalarını örtbas eder. Fakat bu Karaoğlan’ı yanıltır sadece.