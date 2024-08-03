Merkür geri harekette ama Venüs’ün hoşlukları olacak

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Düşünce süreçlerini etkileyerek planlama ve organizasyon becerilerimizde güçlükler yaratabilen Merkür retrosu dün Başak burcunda başladı. 15 Ağustos’ta Aslan burcuna dönecek. Sonra 30 Ağutos’a kadar Aslan burcunda geri hareket edecek. Venüs ise salı günü, 29 Ağustos’a kadar sürecek Başak burcundaki seyahatine başlıyor. Bakalım, tüm bu gelişmeler hayatımızda hangi değişikliklere neden olacak?

Bugün 12 derece Aslan burcunda yeniay meydana gelecek ve etkisini 10 gün hissedeceğiz. Aslan burcu kendine güveni temsil eder. Yeniay döneminde özgüvenimiz artabilir ve kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Bu dönemde yaratıcı projelere yönelebilir ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenebiliriz. Dikkat çekme ihtiyacımız artabilir ve daha fazla ilgi talep edebiliriz. Kendimizi cesur hissedebilir ve liderlik rolü üstlenmeye yatkın olabiliriz. Sosyal aktivitelere katılma arzumuz artabilir. Romantik ilişkilerimizde daha tutkulu ve sevgi dolu olabiliriz.

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Yarın Ay tüm gün Aslan burcunda ve 18.14 itibariyle boşlukta olacak. İletişimde zorluklar yaşayabileceğimiz bir gün. Anlaşmaların, sözleşmelerin ve iletişim araçlarının yanlış anlaşılmalar ve hatalarla dolu olma ihtimali artabilir. Planlama ve organizasyonda umulmadık aksaklıklar ortaya çıkabilir. Seyahatlerimiz, işlerimiz ve projelerimiz gecikebilir. Elektronik cihazlarda, bilgisayarlarda ve iletişim araçlarında sorunlar yaşayabiliriz. Bu dönemde geçmişle ilgili konular ve insanlar da tekrar gündemimize gelebilir.

Salı Ay 0.16 itibariyle Başak burcuna geçecek. Merkür ile Venüs birlikte hareket edecek (etki süresi 3 gün). Barış konuşmaları yapmak, iltifat etmek, sevdiklerimize hediyeler vermek, güzel haberler almak, sanat veya yaratıcılıkla ilgili eğitimlere başlamak, yapıcı konuşmalar yapmak, aşkımızı ilan etmek, alışverişe çıkmak, çok istediğimiz seyahatleri organize etmek ve romantik ortamlar oluşturmak için harika bir gün bizi bekliyor.

Çarşamba Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Daha titiz, detaycı ve eleştirel olabiliriz. Derin analiz gerektiren işlere yönelmek ve buna benzer sorunları halletmek için uygun bir süreç. Yaptığımız işlerle ön plana çıkmak isteyeceğiz. Sabırsız davranışlar sergilemek ve sürekli muhalif olmak bizi zor duruma sokabilir.

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Perşembe Ay 11.38 ile 12.31 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, ardından Terazi burcuna geçecek. Bugün estetik kaygılarımız tavan yapabilir. İlişkiler ve ortaklıklar kurmak içinse güzel bir gün. Estetik operasyon yaptırmak veya diyetisyene gitmek için de ideal. Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum ve denge ihtiyacımız artabilir. Yüksek sesli her şey bizi rahatsız edebilir. Olaylara karşı çok daha iyimser bir yaklaşım sergileyebiliriz.

Cuma Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Çok çabuk etki altında kalabiliriz. “Ay, o üzülmesin” derken kendimiz kırılabiliriz. Gönül ilişkileri başlatmak, sözlenmek, evlenmek, estetik yaptırmak için en ideal günlerden biri. Bugün partnerimizi ailemizle tanıştırabiliriz örneğin. Güzelleşmek, bakım yaptırmak, kuaföre gitmek veya yeni makyaj malzemeleri almak için de uygun. Küs olduklarımızla barışabiliriz. Uzlaşma ortamı sağlamak için harika etkiler var. Ancak sağlık açısından kalça, basen, böbrekler ve mesane hassas olabilir.

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10 Ağustos Cumartesi Ay 0.43 itibariyle boşlukta olacak, ertesi gün 1.33’te Akrep burcuna geçecek. Bugün bazı kararlar almak veya büyük adımlar atmak zor olabilir. İyice düşünmek ve aceleci olmamak önemli. Mevcut projelere odaklanmak ve gelecekteki adımları planlamak daha iyi. İletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Rutin işlerimizle ilgilenebiliriz, örneğin evimizi düzenlemek için uygun bir zaman. Dinlenebilir, meditasyon yapabilir, kendimize zaman ayırabiliriz.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Yeni bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz

Sağlık konularına daha fazla dikkat etmeye başlayabilir ve egzersiz, beslenme gibi konularda daha düzenli olabilirsiniz. İşyerinde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde daha uyumlu bir dönem yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgilenmeniz veya yeni bir evcil hayvan sahiplenmeniz de söz konusu. Merkür retrosu günlük rutinleriniz ve iş hayatınızda bazı aksaklıklar ve gecikmeler yaratabilir.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Yalnızsanız hayatınıza aşkı çekebilirsiniz

Venüs aşk hayatınızı ve yaratıcılığınızı etkileyebilir. Romantik ilişkilerde daha dikkatli, detaycı ve eleştirel olabilirsiniz. Eğer yalnızsanız hayatınıza aşkı çekebilirsiniz. Hobilerinize ve yaratıcı projelerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için de uygun bir süreç. Ayrıca yatırımlar konusunda güzel tavsiyeler gelebilir.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Aile içi kırgınlıkları yönetebilirsiniz

Bu dönemde evde daha fazla zaman geçirmekten ve yaşam alanınızı düzenlemekten mutlu olabilirsiniz. Geçmişle ilgili duygusal konuları ele almak ve aile bağlarını güçlendirmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Aile içi kırgınlıkları olumlu anlamda yönetebilirsiniz. Ev almak, kiralamak veya taşınmak için de uygun bir dönem. Ancak evdeki teknolojik aletlerde arızalar ortaya çıkabilir.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Yazılı ve sözlü iletişimde dikkatli olun!

Kardeşler, komşular veya yakın arkadaşlarla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Kısa süreli seyahatleriniz, toplantılarınız ve sosyal etkinlikleriniz artabilir. Para kazanabileceğiniz fikirler üretebilirsiniz. Ancak yanlış anlaşılmalar ve bazı dedikodular sorunlar yaşamanıza yol açabilir. Yazılı ve sözlü iletişimde daha dikkatli olmalısınız. Belgeleri ve sözleşmeleri defalarca kontrol etmenizi öneririm.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Sizi mutlu edecek, verimli alışverişler yapabilirsiniz

Finansal konulara daha fazla önem verebilir, harcamalarınızı daha dikkatli planlayabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı arttırmak için yeni fırsatlar bulabilir veya mevcut kaynaklarınızı ve yeteneklerinizi daha verimli kullanabilirsiniz. Sizi mutlu edecek, verimli alışverişler yapabilirsiniz. Ancak yine de harcamalarınızı dikkatli bir şekilde planlamalısınız. Eski borçlar veya alacaklar gündeme gelebilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Çekici ve karizmatik hissedebilirsiniz

Kişisel cazibeniz artabilir. Kendinizi daha çekici, karizmatik hissedebilirsiniz. İmajınızı yenilemek ve tarzınızı değiştirmek için harika bir zaman. Partnerinizle daha uyumlu ve destekleyici bir dönem yaşayabilirsiniz. Yeni romantik ilişkiler kurmak için de uygun bir zaman. Kendinizi ifade ederken daha samimi olabilirsiniz. Ancak bazı iletişim problemleri ve kafa karışıklıkları hayatınızı zorlaştırabilir.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Gizli kalmış korkularınızla yüzleşebilirsiniz

Bu dönemde içsel huzuru ve dengeyi bulmak için daha çok zaman harcayabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi aktivitelerle ilgilenmek size iyi gelebilir. Geçmişle ilgili konuları gözden geçirebilirsiniz. Gizli kalmış duygularınızı veya korkularınızı keşfedip bunlarla yüzleşebilirsiniz. Aynı zamanda yardımseverlik konusunda daha aktif olabilirsiniz. Bugünlerde gizli ilişkilere çekilmeniz de mümkün.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Gelecekle ilgili hedeflerinizi belirleyebilirsiniz

Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilir ve sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Grup aktivitelerinde daha aktif olabilirsiniz. Gelecekle ilgili hedeflerinizi belirlemek için ideal bir zaman. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli adımları atabilirsiniz. Ancak arkadaşlarınızla iletişiminizde bazı yanlış anlaşılmalar ve çatışmalar yaşanabilir. Bu arada eski arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Profesyonel hayatta ilerlemek için ideal günler

Daha uyumlu ve işbirliğine açık olabilirsiniz. Kariyer hedeflerinize odaklanmak ve profesyonel hayatınızda ilerlemek için ideal bir dönem, bu konularda daha fazla başarı elde edebilirsiniz. İş arıyorsanız daha şanslı olacaksınız. Ancak üstlerinizle veya otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde özenli olmanız gerekebilir. İşyerindeki iletişim problemlerine ve yanlış anlaşılmalara da dikkat etmelisiniz.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Yaşam felsefenizi gözden geçirebilirsiniz

Eğitimle ilgili konulara daha fazla merak duyabilir ve akademik başarılar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda, inançlarınızı, yaşam felsefenizi gözden geçirebilir, bu konularda derinleşebilirsiniz. Bugünlerde okumaktan, gezmekten, yeni şeyler öğrenmekten keyif alabilirsiniz. Fakat akademik projelerde ve sınavlarda dikkatli olmanız gerekebilir. Uzun yolculuklarda plan değişiklikleri olabilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Ortaklaşa işlerinizin bereketi artabilir

Bu dönemde ortak yatırımlar, miras veya borçlar gündeme gelebilir. Maddi güvenliğinizi sağlamak için stratejik adımlar atabilirsiniz. Eşinizin gelirleri artabilir. Ortaklaşa işleriniz daha bereketli olabilir. Ancak maddi konularda belirsizliklere ve gecikmelere karşı dikkat edin. Psikolojik açıdan daha dayanıklı olmanız gereken bir dönem. Başkalarına yardım etmek de size büyük bir tatmin sağlayabilir.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Uzun soluklu bir aşkın temeli atılabilir

Romantik ilişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda daha uyumlu bir dönem... Partnerinize karşı daha açık olabilirsiniz. Başkalarının ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak konusunda da daha duyarlısınız. Bugünlerde hayatınızda sevgi ve anlayış ön planda. Uzun sürecek yeni bir ilişkinin de temelini atabilirsiniz. Ancak eski ilişkiler veya geçmişten gelen bazı meseleler tekrar su yüzüne çıkabilir.