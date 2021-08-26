O davulcu öldüğünde niye bizim davulcuyu hatırladım

O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
O davulcu öldüğünde niye bizim davulcuyu hatırladım
THE Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts’ın ölüm haberini önceki akşam Akyaka’da “Halil’in Yeri”nde yemek yerken aldım.
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE: Times, Guardian, Daily Telegraph, Sun gazetelerinin açılış sayfalarının en önemli haberiydi.
ALMANYA: Ülkenin en büyük gazetesi Bild’in açılış sayfası, “Elveda Charlie” yazısı ile tamamen ona ayrılmıştı.
İSPANYA: El Pais gazetesinin açılış sayfasının en önemli haberiydi.
YUNANİSTAN: Katimerini, açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
RUSYA: Pravda’nın açılış sayfasının en önemli haberi buydu.
Bu haberleri izlerken Türkiye’nin en önemli davulcularından Asım Ekren’i hatırladım.
Rahmetli Turgut Özal’ın kızı ile evlendiğinde onun hakkında çıkan yazıları çok üzülerek izlemiştim.
“Kızını davulcuya verdi” gibi küçümseyici ifadeler gırla gidiyordu...
Buyurun arkadaşlar...
Buyurun size bir başka davulcu...
*
Davul sadece bir çalgı değildir... Davulcu ise sadece bir müzisyen değildir...
O enstrüman ve o insanlar, bazılarının basmakalıp klişelerine asla sığmayacak kadar zengin bir mirasın parçalarıdır...
TÜRKİYE DAVULCULARINA SELAM
BUNDAN istifade rahmetli Asım Ekren dışında, Türkiye’nin büyük davulcularına da bir selam gönderiyorum.
Durul Gence, Ferit Odman, Can Kozlu, Ateş Tezer, Alpay Şalt, Kerem Kabadayı, Cengiz Tural, Doğaç Titiz, Volkan Öktem...
Ve unuttuğum öteki davulcularımız... Hepinize bin selam...
The beat goes on...
GRUBUN EN MUTLU KIZI DAVULCUYA KAÇANDI
HİÇ sevmediğim klişe sözlerden ikisi:
“Kızını bırakırsan ya davulcuya kaçar ya zurnacıya...”
“Davulcuya kız verilir mi?”
Böyle düşünenlere söyleyeyim.
Rolling Stones üyelerinin eşleri arasında en şanslı ve en mutlu olanı Charlie Watts’ın eşi Shirley Ann Shephard’dı...
Daha 1964’te herkes onları “Kötü çocuklar” olarak severken, Charlie Watts sanat okulu öğrencisi bir heykeltıraş bu kızla gizlice evlenmişti... Ölünceye kadar evli kaldılar...
57 yıl boyunca kimse Charlie Watts’ı grubun öteki üyelerinin grup seksi partilerinde görmedi.
Yani en mutlu kadın davulcuya kaçandı...
KAVGA
MİCK JAGGER’I SOMON FÜME TABAĞI ÜZERİNE ATTIĞI AN
KEITH Richards’ın Türkçeye de çevrilen hatıra kitabı “Hayat”ta ilginç bir anekdot var.
1984 yılında bir iş için Amsterdam’a gidiyorlar.
Gece Mick Jagger ve Keith Richards dışarı çıkmaya karar veriyorlar. Keith Richards, Jagger’a, kendi düğününde giydiği ceketi veriyor.
*
İkisi sabaha karşı 5.30’da otele dönüyorlar.
Tabii kafalar çok iyi...
Mick Jagger odadan Charlie Watts’ı arayıp uyandırıyor ve “Nerede benim davulcum” diye bağırıp onu aşağıya çağırıyor.
25 dakika sonra odanın kapısı çalınıyor. Charlie Watts üzerinde Savile Row’da dikilmiş takım elbisesi, kravatını takmış ve tıraş olmuş vaziyette karşılarında. Keith Richards’ı itip doğruca Mick Jagger’ın yakasına yapışıyor ve şöyle bağırıyor:
“Sakın bir daha bana davulcum deme...”
Sonra onu hızla itiyor, Jagger masanın üzerindeki somon füme tabağının üstüne düşüyor.
Kaçmak için odanın penceresine koşuyor, kafa iyi olduğu için pencerenin altındaki kanala düşecek.
Tam o anda Keith Richards onu ceketinden yakalayıp kurtarıyor.
*
Ertesi gün Charlie Watts hâlâ öfkeli ve Keith Richards’a bağırıyor: “Niye tuttun beni! O herifi pencereden atacaktım...”
Keith Richards ise her zamanki gibi sigarasından bir nefes çekip şu “cool” cevabı veriyor: “Ben adamı değil üzerindeki ceketi tuttum. Çünkü benim düğün ceketimdi o...”
HERKES NİYE ONUN SAVİLE ROW ELBİSELİ FOTOĞRAFINI TERCİH ETTİ
MICK Jagger dahil birçok insan ve internet sitesi Charlie Watts’ın ölümünden sonra bu fotoğrafını kullandılar. Çünkü Londra’nın soylularının ve zenginlerinin klasik takım elbiselerinin dikildiği Savile Row terzilerinden çıkmış bu elbise, aslında onun gerçek karakterini veriyor... O farklı bir Rolling Stones’du... İçlerinde “Sir” unvanını en çok hak edecek kişi de oydu.
Grafikerdi ve başlarda hayatını bir reklam şirketinde çizdiği grafik ve çizgi romanlarla kazanıyordu.
Mick Jagger ve Keith Richards blues’cuyken o cazcıydı.
En büyük ideali Blue Note kulübünde Charlie Parker’la çalmaktı...
Rolling Stones üyesi olarak yüz binlerin önünde çalarken, o kurduğu küçük caz toplulukları ile bir avuç insan önünde çalmayı belki de daha çok seviyordu.
PERFORMANS
EN İYİ ÇALDIĞI VE KENDİNİ GÖSTERDİĞİ ALTI PARÇA
NEW York Times onun performansını ve farkını en iyi gösteren üç parçayı şöyle sıralıyor:
Paint it Black
Satisfaction
Ruby Tuesday...
Ben bunlara “Under My Thumb”, “Anybody Seen My Baby”, “Time is on my Side”ı da eklerim.
ŞANSLI BİR STONES HAYRANININ DAVOS’TA ÇOK ÖZEL BİR GECESİ
ŞANSLI bir Rolling Stones hayranıyım ben... Grubu, İstanbul’da Ali Sami Yen, ABD’de
Coachella Desert Trip, Küba’da Havana, Londra’da Hyde Park konserlerinde canlı izledim.
Davos’ta New York Times gazetesinin sahibi ve o günkü başkanı Arthur Sulzberger’in, Rolling Stones’un kuruluşunun 50’nci yılında Mick Jagger için verdiği 30 kişilik partiye davet edilenlerden biri de bendim. Sabaha kadar sohbet ettim.
Benim için dünya rock tarihinin hiç şüphesiz en büyük grubudur.
BU CİNAYET BAVULUNDAN BİR KAHRAMAN ASKER ÇIKTI
29 Ocak 2010...
Bu fotoğraf o günden beri hiç aklımdan çıkmadı...
Ölünceye kadar çıkacağını da sanmıyorum...
Çünkü bir dönemin en karanlık fotoğrafıdır o...
Türkiye’nin en büyük komplo tarihinin belgesidir.
Yüzlerce insanın hayatına mal olan, ailelerini perişan eden, Türk adalet tarihinin en karanlık sayfalarından birinin ibret karesidir......
İleride demokrasi müzelerinin komplo bölümlerine konacak bir obje...
*
Ne vardı o bavulun içinde...
Güya bir darbenin güya belgeleri...
Güya askerler şu camiyi, bu camiyi bombalayacaklardı...
Güya balyoz diye bir darbe hazırlığı yapıyorlardı...
Güya kendi milletinin üzerine bomba yağdıracaklardı... İşte bu tarihi yalanın delilleriydi güya...
Güya kahraman bir gazeteci, dönemin FETÖ’cü polislerinin nezaretinde bunları savcılara teslim edecekti...
Vatan ve demokrasi hamaseti altında, Türkiye tarihinin en büyük yalanlarından birini servis ediyordu bu FETÖ’nün gönüllü hamalı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün tarihi bir karara imza attı. Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na Tuğgeneral Nail İlbey’i getirdi...
Kimdi o Nail İlbey?
İşte bu süfli bavulun içindeki kumpas belgeleri ile atılan iftira sonucu 16 yıl hapis cezasına çarptırılan subaylarımızdan biriydi...
İşte o subayımız şimdi güvenlik güçlerimizin en fazla cesaret, en fazla kahramanlık ve fedakârlık isteyen bölümlerinden birinin başında...
PKK-YPG terörü ile, TİKKO, DHKP/C terörü ile, El Kaide, IŞİD katilleri ile mücadele edecek...
Kimin için...
Camilerine bomba atacak diye iftira attıkları o insan, şimdi o camilerin cemaatinin can güvenliği için mücadele edecek...
*
FETÖ’nün insafsız kumpas çetesi, o bavullara şerefli subayların cesetlerini tıkıştırmaya kalkışmışlardı...
O bavullardan kahramanlar çıktı...
Bavulu hazırlayanların çoğu yurtdışında emin hücre evlerinde...
Kullanıp paçavra gibi attıkları gönüllü hamallar ise, o bavullara sokmaya çalıştıkları insanların boşalttığı cezaevlerinde...
*
Ne diyoruz hep...
Gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır...
İmzası ile bu gerçeği ortaya çıkardığı için Cumhurbaşkanımıza bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum.