O davulcu öldüğünde niye bizim davulcuyu hatırladım

Taliban Afganistan’ından gelen bir fotoğraf...

İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...

*

Birinin elinde moda bir saat...

Kim bilir belki çakma bir Rolex...

Ön cebinde dolmakalem...

Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...

Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...

Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.